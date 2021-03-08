رسميا .. إلغاء تنظيم "كان الفتيان" في المغرب

ألغت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، اليوم، رسميا مسابقة أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة، التي كانت مبرمجة في المغرب بين 13 و31 من مارس الجاري.

وعلمت “هسبورت” أن لجنة الطوارئ، التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، اجتمعت، مساء اليوم، بالرباط، وقررت إلغاء الدورة، بسبب الصعوبات اللوجيستية المتعلقة بالتنظيم، والمترتبة عن الإجراءات الجديدة المواجهة لانتشار “فيروس كورونا”.

وكانت مصادر “هسبورت” قد أكدت، في اليومين الماضيين، توجّه “الكاف” صوب إلغاء الدورة أو تأجيلها حتى موعد لاحق، بعد اتخاذ المملكة لمجموعة من الإجراءات الاحترازية، تهم أساسا منع السفر من وإلى عدد من دول العالم؛ بينها دول إفريقية.

وكانت جامعة الكرة تعول على استقبال هذه النسخة من “كان” أقل من 17 سنة لمحاولة التتويج بالكأس، علما أن الفحوصات التي أجراها لاعبو الفريق الوطني أثبتت عدم “أهلية” عدد من اللاعبين للمشاركة في النهائيات، لفشلهم في “اختبارات كشف السن”.

وتداول أعضاء الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بشكل غير رسمي، خلال تجمعهم في نواكشوط، نهاية الأسبوع الماضي، في مصير “كان” المغرب، على هامش نهائي كأس إفريقيا لمنتخبات أقل من 20 سنة.

وأكدت المصادر نفسها أن مستجدات تدابير السلطات المغربية لتفادي انتشار السلالات المتحورة لفيروس “كورونا”، بتعليق الرحلات من وإلى الجزائر ومصر إلى غاية 21 مارس الجاري، ساهمت في إثارة النقاش بين أعضاء “الكاف” حول مصير “الكان”.

وكانت القرعة التي أجريت في الـ24 من فبراير الماضي أوقعت المنتخب في المجموعة الأولى، رفقة منتخبات كوت ديفوار وأوغندا وزامبيا.