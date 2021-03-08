رسميا .. إلغاء تنظيم "كان الفتيان" في المغرب

ألغت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، اليوم، رسميا مسابقة أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة، التي كانت مبرمجة في المغرب بين 13 و31 من مارس الجاري.
وعلمت “هسبورت” أن لجنة الطوارئ، التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، اجتمعت، مساء اليوم، بالرباط، وقررت إلغاء الدورة، بسبب الصعوبات اللوجيستية المتعلقة بالتنظيم، والمترتبة عن الإجراءات الجديدة المواجهة لانتشار “فيروس كورونا”.
وكانت مصادر “هسبورت” قد أكدت، في اليومين الماضيين، توجّه “الكاف” صوب إلغاء الدورة أو تأجيلها حتى موعد لاحق، بعد اتخاذ المملكة لمجموعة من الإجراءات الاحترازية، تهم أساسا منع السفر من وإلى عدد من دول العالم؛ بينها دول إفريقية.
وكانت جامعة الكرة تعول على استقبال هذه النسخة من “كان” أقل من 17 سنة لمحاولة التتويج بالكأس، علما أن الفحوصات التي أجراها لاعبو الفريق الوطني أثبتت عدم “أهلية” عدد من اللاعبين للمشاركة في النهائيات، لفشلهم في “اختبارات كشف السن”.
وتداول أعضاء الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بشكل غير رسمي، خلال تجمعهم في نواكشوط، نهاية الأسبوع الماضي، في مصير “كان” المغرب، على هامش نهائي كأس إفريقيا لمنتخبات أقل من 20 سنة.
وأكدت المصادر نفسها أن مستجدات تدابير السلطات المغربية لتفادي انتشار السلالات المتحورة لفيروس “كورونا”، بتعليق الرحلات من وإلى الجزائر ومصر إلى غاية 21 مارس الجاري، ساهمت في إثارة النقاش بين أعضاء “الكاف” حول مصير “الكان”.
وكانت القرعة التي أجريت في الـ24 من فبراير الماضي أوقعت المنتخب في المجموعة الأولى، رفقة منتخبات كوت ديفوار وأوغندا وزامبيا.
الصحة اولا الصحة ثانيا الصحة ثالثا أخيرا. الكل يمكن ان يعوض الا الصحة.
وهذا احسن وفيه الوقاية التي هي خير من العلاج. هذا ظرف استثنائي متقلب ومتجور أجلت بسببه احداث كبرى فمن الأحسن أن يوجل كان الصغار الى حسن هدوء العاصفة .
site la vérité a nos chers compatriote que la CAF na pas accepter qu il y auras des match au sud au Sahara, publier si vous êtes courageux
نقطة ماء في بحر. ما عسا وادو او رايه ان يأثر على رجل يشهد له عمله ومعظم الاتحادات. الله يرحم الراحل الحسن الثاني. اما ان نكون او لا اكون. مكاينش نص نص
إنها فضيحة من العيار الثقيل ستتناقلها الألسن بكثير من التنذر لأنها ليست اول مرة نقوم فيها بإلغاء تظاهرة رياضية بهذا الحجم كان من المفروض أن تقام على أرضنا، ودائما نقدم أسباب غير حقيقية و مثيرة للسخرية. فكورونا بريئة من إلغاء هذه الكان براءة الذئب من دم يوسف. فليس من الصعب على أي متابع الشأن الكروي أن يكتشف أن مسؤولينا رفضوا تنظيم هذه الكان لأن أغلب اللاعبين تتجاوز أعمارهم 17 سنة وقد تم إكتشاف أمرهم مما يجعل حضوض هذا المنتخب للفوز بالكأس صفر ليبتكروا هذا المخرج الغبي.
لا نريد جزاءريين في بلدنا. انهم يسمونا اعداءهم. انتهى الكلام
الاحتياط واجب و لكن اتساءل لمادا الكاميرون نظمت كاس افريقيا للمحليين بحضور الجمهور