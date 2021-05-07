رسميا .. المحكمة الإسبانية العليا تستدعى زعيم "البوليساريو" للمثول أمام القضاء

بعد تضارب الأنباء، أعلن متحدث باسم المحكمة الإسبانية العليا، اليوم الجمعة، أن زعيم جبهة بوليساريو الانفصالية الذي نُقل للعلاج في البلاد، والمرفوعة في حقه دعوى بتهمة “التعذيب”، استدعي للمثول في الأول من يونيو أمام القضاء الإسباني.

وأكد المتحدث باسم المحكمة، في تصريح لفرانس برس، أن إبراهيم غالي “استدعي للمثول في الأول من يونيو”، منهيا بذلك غموضا استمر أياما.

وكانت الوكالة ذاتها نفت في تصريح سابق وجود استدعاء لإبراهيم غالي قصد المثول أمام القضاء الأربعاء الماضي.

ويأتي استدعاء غالي بعد تأكد الشرطة الإسبانية من أن الشخص الذي تم إدخاله إلى مستشفى في لوغرونيو هو زعيم جبهة البوليساريو، الذي تلاحقه شكوى “التعذيب” التي رفعها فاضل بريكة، المنشق عن الجبهة والحاصل على الجنسية الإسبانية.

وفي الصدد ذاته، كشفت وكالة أوروبا برس، اليوم الجمعة، أنه تم تعليق قرار الاستماع إلى خمسة من قياديي جبهة البوليساريو بسبب عدم إمكانية تحديد مكان تواجدهم.

ويتعلق الأمر بكل من شقيق مؤسس جبهة البوليساريو بشير مصطفى السيد، وسيد أحمد بلال، وغالي سيدي محمد عادلليل، ومحمد الخليل، ومحمد سالك عبد الصمد.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الوطنية الإسبانية أمر بالتحقق مما إذا كان زعيم البوليساريو يوجد على الأراضي الإسبانية بهوية وأوراق مزورة قبل أن يقرر في مسألة استدعائه.

ويتهم الناشط الصحراوي فاضل بريكة، الذي قبلت المحاكم الإسبانية شكايته أبريل الماضي، زعيم الانفصاليين بالمسؤولية عن اختطافه خلال الفترة من 18 يونيو 2009 إلى 10 نونبر من العام نفسه.

وقالت أرانشا غونزاليس لايا، وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية، الثلاثاء، إنه إذا أراد القضاء الإسباني استدعاء زعيم “البوليساريو” فإن حكومتها لن تتدخل في استقلالية العدالة الإسبانية.