رسميا .. المدرب لسعد الشابي يتعاقد مع الرجاء

تعاقد لسعد جردة الشابي، المدرب السابق للاتحاد المنستيري التونسي لكرة القدم، مع نادي الرجاء الرياضي، اليوم الثلاثاء، للإشراف على تدريب الفريق البيضاوي.

وكان جردة، الذي استقال من المنستيري في الرابع من الشهر الجاري، عقب الهزيمة بثلاثية نظيفة أمام الأولمبي الباجي في الدوري التونسي، وصل اليوم إلى المغرب للتفاوض حول تفاصيل العقد.

وأعلن نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إتمام التعاقد مع المدرب التونسي.

وكان لسعد جردة الشابي قد درب المنستيري منذ يوليوز 2019، بعد سنوات قضاها في النمسا، وقاده إلى إحراز كأس تونس في نسخة العام الماضي.

كما قاد المدرب نفسه النادي المنستيري في أول مشاركة له في مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي، هذا العام، التي غادرها في الدور التمهيدي الثالث عقب الهزيمة، بركلات الترجيح، من الرجاء.