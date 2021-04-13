رسميا .. المدرب لسعد الشابي يتعاقد مع الرجاء

تعاقد لسعد جردة الشابي، المدرب السابق للاتحاد المنستيري التونسي لكرة القدم، مع نادي الرجاء الرياضي، اليوم الثلاثاء، للإشراف على تدريب الفريق البيضاوي.
وكان جردة، الذي استقال من المنستيري في الرابع من الشهر الجاري، عقب الهزيمة بثلاثية نظيفة أمام الأولمبي الباجي في الدوري التونسي، وصل اليوم إلى المغرب للتفاوض حول تفاصيل العقد.
وأعلن نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إتمام التعاقد مع المدرب التونسي.
وكان لسعد جردة الشابي قد درب المنستيري منذ يوليوز 2019، بعد سنوات قضاها في النمسا، وقاده إلى إحراز كأس تونس في نسخة العام الماضي.
كما قاد المدرب نفسه النادي المنستيري في أول مشاركة له في مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي، هذا العام، التي غادرها في الدور التمهيدي الثالث عقب الهزيمة، بركلات الترجيح، من الرجاء.
السلام عليكم انا من محبي فريق المغرب الفاسي وتعليقا على تعاقد فريق الرجاء الرياضي مع هذا المدرب المغمور اعتقد ان المسؤولين في النادي إرتكبو خطأ جسيم بالتعاقد مع هذا المدرب الذي يبدو صغير جدا امام قيمة فريق مثل الرجاء الرياضي
والله لن يكن احسن من السلامي، مدرب لم نسمع عنه من قبل فكيف سيكون في المستوى مع فريق الرجاء العالمي. يقول المثل الشعبي(عند رخصو تخلي نصو).
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم المدرب مطفروش حتى مع فريق بلادو غدي اطفرو معانا، وزيادة على ذلك جراو عليه حيت خسر مع فريق صغير ب 3 أهداف، واش هاد المسؤولين باغيين يركبوا فينا الطنسيو
على اي معيار يتم التعاقد مع مدرب مغمور؟. عجيب غريب اول مرة في حياتي انتقد تعاقد فريق بحجم الوداد والرجاء. لو كانت المشاكل مادية اظن ان واحد من أبناء الرجاء سيكون افضل من مدرب مغمور ولو بالمجان.