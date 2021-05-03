رسميا .. المغرب يعلن اكتشاف حالتي إصابة بالسلالة المتحورة الهندية

أعلنت وزارة الصحة المغربية أن منظومة الرصد الوبائي ومنظومة تدبير المخالطين والبؤر سجلت بمدينة الدار البيضاء حالتي إصابة مؤكدة بالسلالة الهندية لفيروس “كورونا” المستجد.
وأفاد بلاغ لوزارة الصحة، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، بأن الأوساط العلمية ترجح أن تكون هذه السلالة الهندية سريعة الانتشار.
وفي التفاصيل، أورد المصدر بأن الحالة الأولى سُجلت لدى شخص وافد، والثانية لدى مخالط له من جنسية أجنبية مقيم في المغرب.
البلاغ زاد بأنه “تم تأكيد الإصابة بالسلالة المتحورة بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني بالرباط، عضو الائتلاف الوطني لمختبرات الرصد الجينومي”.
واستطردت وزارة الصحة بأنه “تم التكفل بالحالتين وكل مخالطيهما وفق البروتوكولات الدولية والوطنية الجاري بها العمل، مع تعزيز إجراءات العزل الصحي بما يتناسب مع المخاطر المحتملة لانتشار هذه السلالة”.
وبالموازاة مع استمرار التحريات والإجراءات الهادفة إلى منع تفشي هذه السلالة بالبلاد، يردف البلاغ، ستستمر وزارة الصحة في التواصل مع الرأي العام الوطني وإخباره بكل المستجدات، كما دأبت على ذلك منذ بداية هذه الجائحة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الاستمرار في الالتزام بالقواعد الاحترازية والانخراط بكل وطنية ومسؤولية في الإجراءات والتدابير الوقائية التي تتخذها بلادنا.
اللهم احفظ بلادنا من هذه السلالة الخطيرة
الله يحضر السلامة وصافي هادشي مابغاش يسالي
صافي مشينا فيها، عاد غادي يزيرونا بالمعقول..ماكاين لا خروج لا ذخول. نسأل الله السلامة .
لا حول ولا قوة الا بالله هرمنا
مكاينش التباعد والإلتزام غير هضرة في الإعلام سيرو الكراج علال 2 مليون شخص الي كانسوق يوميا بدون أي قواعد احترازية ملي طبق علا جوامع خاص اطبق علا كولشي
اللهم احفظ بلادنا و سائر بلاد المسلمين و غير المسلمين.
الله يا ودي !! غير كولو شنو باغيين را ولفناكم !! حكومة فاشلة بامتياز
بدينا عوتاني ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟……….
امبروك العيد .. عيد مبارك سعيد
سبحان الله معرفت منين جات هاد السلالة
لقد سبق لي ان قلت في احد تعليقاتي اننا لن نخرج من هاته الدوامة، حاولوا ان تعتادوا على الامر الواقع
This is the new normal
نفس السيناريوا بشخصيات جديدة
واله سمعناها بالأمس.ربي يحفظ . الخير عاد اعترفت به الوزارة ؟
هد زوج حالات ديال السلالة الهندية بانو مع العيد !!!
السلام عليكم كنت أعرف انها ستتسلل الى المغرب لان المغرب بلد الكرم والضيافة سؤال من أين تسلل هذا الفيروس? حسبي الله ونعم الوكيل
تلميح يعني وراء رمضان تبقى الامور كما هي الثامنة الله يهديكم
يا ايها الناس قد جاءكم خبرا فاستمعوه ،
علامات ظهور السلالة الاسرائيلو فلسطينية (croisée) قد اذن لها بالظهور بين العيدين و الناس في غفلة من امرهم . فوالله لا تدع طائرا يطير و لا زاحفا يزحف تمر على المستشفيات كانها الجراد فتوصد المساجد و المعابد و تقطع الارزاق فيهرع القوم هربا منها فيستقرون في قاع البحار لا هم هنا و لا هم هناك.
عن ابي ميكروب بن كورون المتحور.
آلله يهديكم واش كضحكو على شعب كيفاش حتى دخلات ياك كتقولو سادين الحدود حسبي الله ونعم الوكيل فيكم جميعا
السلالات المتحورة هم الفاسدون،سارقي المال العام،الانتهازيون،الوصوليون،تجار الدين،السياسيون الماكرون…
من يتحمل المسؤوليه من فتح الحدود أمام هؤلاء المواطنين الدوله هي من تتحمل المسؤولية
وااااا مشكيييلة هذي واش هادشي ما غيتسالاش را عيييينا و تزلطنا
ايوا ياك سديتوا كولشي. منين جات هذه؟؟ المغرب البلد الوحيد في العالم باغي يقضي على كورونا لوحدو
العجب!!!
اللهم احبسها علينا يا رب العالمين و اخفظ البلاد و العباد من هاد الفايروس و احفظ يا ربي سائر بلاد المسلمين…
الالتزام بالتدابيد الاحترازية لا نريد مشاهدة فلم الهند في المغرب ارجوكم
مرحبا بالسلالة الهندية في بلادنا. المغرب بلد تعايش و ضيافة و حسن استقبال. بحكم عشقي لأفلام البوليود فمرحبا بالمتحور الهندي الشاروخاني.
يا لطيف ، هادشي مزال مطول اذن و اتوماتيكيا ترقبوا قرارات الحكومة الفاشلة : في استمرار غلق الحدود البحرية و الجوية بالتالي توقف حرية التنقل و حرية الاستراد و التصدير مما يعني ازدياد العاطلين و عدد الجوعى مما ينذر بكارثة اجتماعية لا قدر الله .
اللهم سلم سلم .
بااااااركة علينا فقدنا فيكم الثقة الله ياخذ الحق وعند الله تجتمع الخصوم
حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم ولكن ديرو لس بغستو هده اليلاد والله لا ارجعتها ليكم علمانية واااا موتو بسمكم ء
مافهمت والو الرحلات الجوية او البحرية ماكاينبنش كلشي مطرق او كاتب المقال كيقول وافد او منين جا هاد الوافد من تحت الارض!!!!
هههه قرب العيد شخص وافد منين جا من السما ياك كلشي مسدود
الفيروس عادي يتحور .الاردن كذلك القا جوج حالات انتاع المتحور الهندي عند اشخاص ما عمرهم سافروا. يعني راه ما شي ضروري اتسد لبلاد او تقطع ارزق عباد الله باش ما ابجيكش . دودو من عودو .قبل قليل كان احد العلماء الهنود يتحدث على احدى القنوات الأجنبية قال بالحرف الواحد ان هذا الفيروس اكثر انتشارا واقل فتكا .ادا لا داعي لترويع المغاربة الا ادا كان هناك اهذاف اخرى .مسألة أخرى هناك العديد من الدول ام تقطع رحلاتها مع الهنء كنا ان الرئيس الهندي لن يعلن حالة الحجر الشامل اوا هنيونا.
يا لطيف ، هادشي مزال مطول اذن و اتوماتيكيا ترقبوا قرارات الحكومة : في استمرار غلق الحدود البحرية و الجوية بالتالي توقف حرية التنقل و حرية الاستراد و التصدير مما يعني ازدياد العاطلين و عدد الجوعى مما ينذر بكارثة اجتماعية لا قدر الله .
اللهم سلم سلم .
كيف وافد اليست الحدود مغلقة او ان الاغلاق خاص بالمغاربة في الداخل اما الوافدين من خارج الوطن خاصة منهم الاجانب فهم احرار .
أورد المصدر بأن الحالة الأولى سُجلت لدى شخص وافد.؟؟؟
ياك الرحلات الجوية متوقفة !!!ولا اصحاب علية القوم ولي عندهم الطائرات الخاصة المجال الجوي غير مغلق في وجوههم …بحال بنت الكوميسير لي كدور مورا 8 دليل….
ومن اين دخل هذا الوافد واين اليقظة وأين مراقبة الحددود
نسأل الله أن يحفظنا و يحفظ الجميع من هدا المتحور الشرس.. فنحن نعاني أصلا صحيا و ماديا و لا نقدر على المزيد من المصائب و نسأل الله السلامة
بغيتو تبداو؟ شكون اللي وصل هاد السلالة للبلاد؟ داك الشي اللي درتوا مع البريطانية بغيتو أ ديروه بالهندية؟ اقول واكرر اهذاف الاغلاق والحجر سياسية محضة وشوفوا على من نضحكوا وتلعبوا المغاربه راه عاقوا بيكوم
منين جات هاد السلالة هههههه الحدود مغلقة
بمعنى ان الدولة غدي تزيد ليكم فالحجر
حكومة الصهاينة
سبحان الله جات تعيد معانا ، باااااااز
و هاهو فلم هندي سيبدأ في بلادنا من جديد مع حظر صحي يوم العيد .
حسبنا الله ونعم الوكيل في هذه الدولة و الحكومه الفاشله في جميع المجالات
يا لطيف ، هادشي مزال مطول اذن و اتوماتيكيا ترقبوا قرارات الحكومة : في استمرار غلق الحدود البحرية و الجوية بالتالي توقف حرية التنقل و حرية الاستراد و التصدير مما يعني ازدياد العاطلين و عدد الجوعى مما ينذر بكارثة اجتماعية لا قدر الله .
اللهم سلم سلم .
صافي كملات الباهية استعدوا للإ غلاق إلى أجل غير مسمى الهندية جات
هذا الشخص جاء من الهند وترك حرا.. إذن المسؤولية تقع على كاهل السلطات المعنية
اذا كان هادشي الصحيح ما الفائدة من إغلاق الحدود المجال الجوي و البري و اينهما مراقيبين في الميناء و المطارات مختصين في التحاليل انتم تعملون الغلط و تحبسون ناس كيف الحيوانات هاد افلام ملينا منها الله ياخد فيكم الحق بغيتو تقتلو ناس نفسيا و ماديا
يذكرني هذا البلاغ بأول بلاغ عن اكتشاف كورونا بالمغرب والرعب الذي اصابنا
منذ قليل مصطفى الناجي مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء يحذر من أخبار السلالة الهندية بالمغرب…….
خطيييييييير جدا
هذه السلالة من الفيروس هي التي تفتك الآن بسكان الهند حيث يموت يوميا الآلاف والمستشفيات مملوءة وعاااااااجزة تماما عن استقبال المصابين.
السبب هو تهور الهنود بعد أن تراجعت السلطات عن السلوك المتشدد تجاه المتهورين والذي شاهدناه من خلال أشرطة اليوتيوب حيث كانت الشرطة تستعمل العصا. وهذا الأسلوب المتشدد هو الذي نجا الهند من كارثة .وبعد التراخي ها نحن نرى مأساة الهنود.
اخواني المغاربة الحل بسيط للسيطرة على الفيروس وهو الالتزام بالقواعد التالية
1/ وضع الكمامة ..وضع الكمامة في الأماكن المملوءة بالبشر
2/ عدم السلاااام باليد وعدم المعانقة
3/ التباعد
4/ غسل الأيدي بالماء والصابون مباشرة بعد الدخول إلى المنزل
اللللللللللله يهدينا
ورمضان مبارك
المغاربة ممنوعين من السفر والتنقل بين المدن والباب مترعة امام الاجانب الحكومة الحجر فقط على الفقراء
اللهم احمينا واحمي وطننا من هذه السلالة
المرجوا من جميع الاخوان المغاربة التضرع للخالق سبحانه بالدعاء لابعاد هذه السلالة عن وطننا
دغيا عرفتو ها هندية. راكم مجهدين. اوا الله يحد الباس. دخلات السلالة البريطانية و ربي لطف. ان شاء الله حتى هادي تمر بسلام. غي طلقو الناس تقلب على ما تاكل.
اللهم استرها بسترك الجميل الذي سترت به ذاتك العظيمة لاعين تراها ولا يد تلمسها
اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء وترجع أيامنا أحسن مما كانت عليه
لم يتبقى الى ان نكتشف السلالة الفرنسية الصبغية في المغرب (copie coler) في الاشهر القادمة…!؟
صافي دبا عاد زيانت منين جا هاد الوافد كيف دار تا دخل لبلاد ياك سادين و لا جا من السعودية و زيد مخالطه الاجني . المهم ماحد البلاد خدامين فيها ولاد باك صاحبي و اللي قراو كيسوفريو مع البطالة عمركم غادي تكونو فالمستوى و الله يحفظنا منكم و من هاد الوباء
هههههههه كنت عارف بلي غادي يخرجو شي كذبة قبل العيد هههههههه
ياك سدو الرحلات الجوية مع بزاف د الدول، كيفاش حتى دخلات
والله حتى عيقو بهاد الكذوب ديالهم وباقي زايدين فالكذوب ديالهم
الله يلعن لي مايحشم
امشييينا فيها القضية حماااضت، ياربي السلامة هاد شي ولا كايخلع
ياربي يرفع علينا هاد الوباء اللعين ، يامجيب الدعوات .
ادعوا في هده الايام المباركة ،نحن بحاجة إلى زيارة الأقارب والأحباب و العودة إلى حياتنا الطبيعية .
السلام عليكم ، و الله توحشت الهندية، نبات الصبار كلو مريض، ماعرفتش هاد السنة منين غادي تجي الهندية، .
كارثة هادي ….
أعصاب وضغط وتوتر …
ياربي سلامة اشنو هدشي …. واش هادي شي حلمة خايبة ولا شنو….
ها كورونا الهندية ها كورونا البريطانية ها الكرونا الافريقية …بزاف هدشي والله
يبدو أننا لن نتخلص من هاذا الوباء اللعين ……
الله يحفضنا ويحفضكم من هدشي
الشعب يريد الحجر الصحي الإجباري الشامل ، صحتنا فوق كل شيئ ، و من لا يريد الحجر فهو يبحث عن مصلحته الخاصة فقط و لا تهمه المصلحة العامة ، و هناك من لا يريده كي يظل مثل المتشرد يتسكع في الأزقة بدون اي هدف ، هنا يتضح قلة وعي الشعب المغربي للأسف
رغم غلق السفر الجوي إلى الهند حيث يتواجد فيروس كورونا المطور إلى أنني اليوم أتفاجئ بوجود شخصين يحملان هذه السلالة؛ كيف إستطاعت هذه الأخيرة تجاوز كل هذه المراقبات
c’est normal, l’Aid s’approche;. Comment peut on avoir ce variant alors que les frontières sont fermées?
أحمل الحكومة المسؤولية في دخول هاته السلالة للمغرب..الحدود مغلقة منذ أسابيع فكيف تم ذلك؟؟ أنا أظن أن بلاغ وزارة الصحة معد للإستهلاك فقط لأن الجميع يعلم أنه مع اقتراب أي مناسبة يخرجون علينا بمثل هاته الأنباء..الدليل هو البلاغ عن السلالة البريطانية قبل رمضان كي يجبروا الناس على تقبل الحجر الليلي..لم نعد نسمع أي شيئ بعد ذلك رغم أنهم قالوا أنها سريعة الإنتشار و فتاكة وتلك الخطابات المستهلكة..كولشي عاق بلى هاد الحكومة كذابة و خاص الشعب إخروج للشارع باش إعبر عن الرفض ديالو لأي إجراء يمس بحريق التنقل و الجولان
الدولة زيرات الشعب وخنقاته وخلات الحدود مفتوحة مع الدول الموبوءة حتى شافو القرينة الكحلة فالهند.عاد سدوها وشكون غيحاسبكم نتوما…حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم…ياللي عايشين مفيكين وناس عايشة فزحام وخليين مليون دلبسر لبارح فكراج علال فنهار وفليل سادين
هاد الوباء مكتنفاع معاك لاحقنة ولاسدي زكري يلا شدك ينتفك.
وافد! اوا فين هاد الاغلاق او فين اليقظة او فين او فين… حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
عدنا إلى الكلام عن المخالطين والحجر الصحي وقد نرى قريبا التصفيق على شفاء مريض
وبؤر وكل قاموس الرعب
عييتو ما تسدو في الأخير دخلت عندكم كورونا الهندية.. كيبانلي حتى هد العام غتحرمونا نزورا الوالدين و العائلة في المغرب.. يا رب تشوف من حالنا تقهرنا
نسينا متحورة ابريطانيا، ثم متحورة ورزازات، بقات لينا الهندية
واقيلا هاد السلطات لقاو المفتاح، هادي هيا لي تايگولو عليها المغاربة على شي حاجة لاصقة فيك مابغات تحيد منك، الباكور او الهندي
كما جرت العادة لقد اقترب عيد الفطر و وصلت عندنا للمغرب و الله باااااااازززز
الله يلgيها ليكم فهاد النهار
المغرب يكتشف سلالة هندية قبل مايكتاشفوها الهنود
و الله الا البسالة هادي ، لقيتو الشعب ساكت
الله يلgيها ليكم
سبحان الله كيف واي طريق سلك هذا الوباء الهندي حتى وصل المغرب بالرغم من ان السماء والبحر والبر التي تؤدي الى المغرب مغلقة
ما هو القرار الذي سيعقب هذا الخبر؟ هذا هو السؤال الذي يجب طرحه لأن المحكومة عندما تريد اتخاذ قرار ما فإنها تمهد لذلك بأخبار من هذا القبيل. لكن اقول لهذه الحكومة الفاشلة بأنه بلغ السيل الزبى وأن الشعب ضاق به الأمر وصبره نفذ وقد ينتفض في أي وقت، لذلك حذاري ثم حذاري من أي قرار لا تراعى فيه هذه المعطيات
السلالة الهندية و من خلال حالة وافدة و كيف تم وصول هدا الشخص للاراضي المغربية مع العلم ان جميع الرحلات معلقة احنا صابرين و جالسين في بيوتنا و اولادنا يدرسون خارج البلاد و صابرين على اشتياقهم و غربتهم في هدا الشهر الفضيل و وزارة الصحة تقول لنا حالة وافدة الله يلطف بنا و صافي
كنا نعرف ان هدا السيناريو سوف يحدث،مع اقتراب العيد،لابد لهم من ذريعة أخرى ليبقونا في بيوتنا،على من تضحكون ايها الغافلون،لعبكم أصبح مكشوفا للجميع.
تزامن اكتشاف هاتين الحالتين مع اقتراب العطلة المدرسية وعيد الفطر
ياك المطارات سادين من ذخلات هذه السلالة حتى تفرحوا تيعاودو يمرضونا راني عام مخدام
هدا شي بلان تاني بغا ديرو الحكومة غير الله يحفظ وصافي…
رسميا المغرب يعلن عن إكتشاف الإرهاب الإعلامي وتم التداول به لترهيب وقتل الفئات الهشة وأصحاب الأمراض النفسية جيد جدا تطور ملموس داخليا وتفكك و إندحار خارجيا والفاهم يفهم
اوا صافي مرة بريطانية مرة هندية مرة بيزانطية راه الفقر هو لي يقتل. الشعب المغربي كيعني من فيروس الفقر لقاولنا شي حل
اللهم أحفظ بلادنا ، وعيد الفطر قد إقترب المهم راه باين البلان
الأمر يتعلق بشخصين من جنسية مغربية قدما من الإمارات العربية المتحدة بينما الشخص الثالث مخالط لهما.
وريونا هادشي في التلفزة او بينو لينا ما بقيناش كنتيقو بالبلابلا الشعب أصبح يكدب مثل هده الأخبار و بالتالي لا ينخرط مع الحكومة في التدابير و الاحتياطات و بالتالي كيولي الشعب يصدق انو مجرد مناورات لا غير
منين دخلات هاد كورونا المتزمرة كاطنزو علينا ؟ غا كاتقرب شي مناسبة كاتبداو تحماقو علينا
العلماء الغاضبون من الاجراءت الصحية و الذين يفهمون أكثر من الخبراء نريد رأيكم والخطة لتجنب الكارثة؟ .الحمد لله اننا على مشارف نهاية السنة الدراسية لذلك
يجب تدارك الموقف والحزم مع كل متهور وإغلاق الحدود فلا يعرف قيمة هذا الكلام الا من فقد عزيزا . وما نشاهده في الهند مروع جدا جدا جدا.