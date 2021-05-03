رسميا .. المغرب يعلن اكتشاف حالتي إصابة بالسلالة المتحورة الهندية

أعلنت وزارة الصحة المغربية أن منظومة الرصد الوبائي ومنظومة تدبير المخالطين والبؤر سجلت بمدينة الدار البيضاء حالتي إصابة مؤكدة بالسلالة الهندية لفيروس “كورونا” المستجد.

وأفاد بلاغ لوزارة الصحة، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، بأن الأوساط العلمية ترجح أن تكون هذه السلالة الهندية سريعة الانتشار.

وفي التفاصيل، أورد المصدر بأن الحالة الأولى سُجلت لدى شخص وافد، والثانية لدى مخالط له من جنسية أجنبية مقيم في المغرب.

البلاغ زاد بأنه “تم تأكيد الإصابة بالسلالة المتحورة بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني بالرباط، عضو الائتلاف الوطني لمختبرات الرصد الجينومي”.

واستطردت وزارة الصحة بأنه “تم التكفل بالحالتين وكل مخالطيهما وفق البروتوكولات الدولية والوطنية الجاري بها العمل، مع تعزيز إجراءات العزل الصحي بما يتناسب مع المخاطر المحتملة لانتشار هذه السلالة”.

وبالموازاة مع استمرار التحريات والإجراءات الهادفة إلى منع تفشي هذه السلالة بالبلاد، يردف البلاغ، ستستمر وزارة الصحة في التواصل مع الرأي العام الوطني وإخباره بكل المستجدات، كما دأبت على ذلك منذ بداية هذه الجائحة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الاستمرار في الالتزام بالقواعد الاحترازية والانخراط بكل وطنية ومسؤولية في الإجراءات والتدابير الوقائية التي تتخذها بلادنا.