رسميا .. المغرب ينظم نهائيات كأس إفريقيا لكرة القدم للسيدات 2022

منح المكتب التنفيذي للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم شرف تنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات العام المقبل للمغرب، وذلك خلال اجتماعه المنعقد صباح اليوم الجمعة في الكاميرون تحضيرا لانطلاق منافسات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين غدا السبت.

وعلمت “هسبورت” من مصادر مطلعة أن اجتماع المكتب التنفيذي لـ”الكاف”، الذي حضره أيضا جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أسفر عن مجموعة من القرارات، من بينها منح تنظيم “كان السيدات 2022” للمغرب.

وكانت النسخة الماضية لكأس أمم إفريقيا للسيدات من تنظيم غانا، وتوج بها المنتخب النيجيري.

ويعد تنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات بالمملكة تتويجا لمجهودات المغرب في تطوير الرياضة النسوية ومكسبا لكرة القدم النسوية الوطنية.

للإشارة، فاجتماع “الكاف” برئاسة كونستانت أوماري مؤقتا، جاء ليسبق نهائيات منافسات “الشان” التي ستنطلق غدا، وسيفتتح المنتخب المغربي مبارياته فيها الاثنين المقبل بمواجهة منتخب التوغو عن أولى جولات المجموعة الثالثة.

ومن المرتقب أن يحضر رئيس “فيفا” مباراة “الشان” الافتتاحية بين الكاميرون وزيمبابوي، غدا السبت، التي ستجرى على أرضية ملعب أحمدو أهيدجو بياوندي.