رسميا .. المغرب ينظم نهائيات كأس إفريقيا لكرة القدم للسيدات 2022

منح المكتب التنفيذي للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم شرف تنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات العام المقبل للمغرب، وذلك خلال اجتماعه المنعقد صباح اليوم الجمعة في الكاميرون تحضيرا لانطلاق منافسات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين غدا السبت.
وعلمت “هسبورت” من مصادر مطلعة أن اجتماع المكتب التنفيذي لـ”الكاف”، الذي حضره أيضا جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أسفر عن مجموعة من القرارات، من بينها منح تنظيم “كان السيدات 2022” للمغرب.
وكانت النسخة الماضية لكأس أمم إفريقيا للسيدات من تنظيم غانا، وتوج بها المنتخب النيجيري.
ويعد تنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات بالمملكة تتويجا لمجهودات المغرب في تطوير الرياضة النسوية ومكسبا لكرة القدم النسوية الوطنية.
للإشارة، فاجتماع “الكاف” برئاسة كونستانت أوماري مؤقتا، جاء ليسبق نهائيات منافسات “الشان” التي ستنطلق غدا، وسيفتتح المنتخب المغربي مبارياته فيها الاثنين المقبل بمواجهة منتخب التوغو عن أولى جولات المجموعة الثالثة.
ومن المرتقب أن يحضر رئيس “فيفا” مباراة “الشان” الافتتاحية بين الكاميرون وزيمبابوي، غدا السبت، التي ستجرى على أرضية ملعب أحمدو أهيدجو بياوندي.
عندما تمارس فتاة كرة القدم أو الملاكمة أو رفع الأثقال أو الريكبي أو أي رياضة عنيفة فإنها ترتكب جريمة في حق أنوثتها بدون وعي منها.
هنيءا للجماهير المغربية .مبروك هاد الانجاز،من هاذي لكاس العالم.
لانريد أي تنظيمات سواء قارية أو عالمية في هذا الوقت ، العالم يغلق حدوده بسبب كورونا وعائلاتها، أشمن سيدات لي عندها ولا لي عندو شي بلاد يبقى فيها حتى سنة 2030 م،ومن قال لكم كورونا ستختفي في 2022
ان شاء الله يينظم في مدينة العيون لكي نغيظ الأعداء
وجدو الكراطات ل دونور من دابا ….
خاص تلعب مباريات فمدينة العيون باش شي وحدين يظرهم راسهم
الرجاء تنظيم هذه التظاهرة وكل التظاهرات ، سواء الرياضية او غيرها في اقاليمنا الصحراوية المغربية العزيزة .
هي مناسبة لبرمجة لقائين أو ثلاثة بالصحراء المغربية
ليختنق أعداء وحدتنا الترابية
بتوفيق إنشاء يجب على المغرب إنشاء ملعب دولي كبير في الصحراء المغربية ولاننسى أن دولتنا في طريق صحيح إلى دولة عظمى يحسب لها ألف حساب . ولاننسى ربط المسؤولية بالمحاسبة في جميع المجالات خصوصا في البنية التحتية القطاع الصحي ……. كما وقع في الدار البيضاء والنهوض أيضا بالقرى المنسية في الأطلس الصغير والكبير وجميع مناطق المغرب …. وسلام
بفففف زعمة طفرناه.. قهرتوونا نتفكو بعدا غير من هاد الحجر الاصحي اللي هلكنا فصحتنا