رشق نافذة حافلة يوقع قاصرا في قبضة الأمن

رشق نافذة حافلة يوقع قاصرا في قبضة الأمن
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الأحد 14 فبراير 2021 - 17:02

قالت ولاية أمن الدار البيضاء إنها تفاعلت بسرعة وجدية مع صور تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر تعرض حافلة للنقل العمومي لخسائر مادية بعد رشق إحدى واقياتها الزجاجية باستعمال قطعة إسمنتية، وفتحت بشأنها بحثا أظهر أن الأمر يتعلق بقضية سبق أن عالجتها منطقة أمن بنمسيك بالمدينة نفسها.

وأوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن بالدار البيضاء كانت قد توصلت، صباح السبت، بإشعار حول تعرض حافلة للنقل الحضري تربط بين منطقتي التشارك وحي الألفة بمدينة الدار البيضاء للرشق بالحجارة وتكسير واقيتها الزجاجية، وهو ما استدعى تنفيذ عملية أمنية فورية مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه الذي تبين أنه قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، قبل أن يتم توقيفه بالمكان وبحوزته سلاح أبيض من الحجم الكبير.

وأضافت ولاية أمن الدار البيضاء أنه تم إخضاع المشتبه فيه القاصر للمراقبة الشرطية، رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

إيقاف قاصر حافلة للنقل العمومي رشق نافذة حافلة ولاية أمن الدار البيضاء

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‫تعليقات الزوار

3
  • مجيد
    الأحد 14 فبراير 2021 - 17:12

    تذكير !!!!!!! وا عباد الله ربيو أولادكم . راه افضل عمل تطوعي ممكن ان يقدمه المغاربة لهدا الوطن هو تربية أبناءهم او بالأحرى تربية أنفسهم قبل الانتقال للأبناء . وااااش فهمتواااااااا

    14
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  • ahmed2020
    الأحد 14 فبراير 2021 - 17:16

    والديه يخلصو الخسائر و المذنب يتحكم عليه ينظف ويغسل الحافلة 6 اشهر. هكذا نعيد تربيته ولسنا بحاجة لسجنه والله اعلم . والله يهدي الجميع

    1
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  • خالد
    الأحد 14 فبراير 2021 - 17:22

    لا للمسامحة . لعصا أويخلصها وخا يخدموه فشي زبالة.

    1
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