رشق نافذة حافلة يوقع قاصرا في قبضة الأمن

قالت ولاية أمن الدار البيضاء إنها تفاعلت بسرعة وجدية مع صور تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر تعرض حافلة للنقل العمومي لخسائر مادية بعد رشق إحدى واقياتها الزجاجية باستعمال قطعة إسمنتية، وفتحت بشأنها بحثا أظهر أن الأمر يتعلق بقضية سبق أن عالجتها منطقة أمن بنمسيك بالمدينة نفسها.

وأوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن بالدار البيضاء كانت قد توصلت، صباح السبت، بإشعار حول تعرض حافلة للنقل الحضري تربط بين منطقتي التشارك وحي الألفة بمدينة الدار البيضاء للرشق بالحجارة وتكسير واقيتها الزجاجية، وهو ما استدعى تنفيذ عملية أمنية فورية مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه الذي تبين أنه قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، قبل أن يتم توقيفه بالمكان وبحوزته سلاح أبيض من الحجم الكبير.

وأضافت ولاية أمن الدار البيضاء أنه تم إخضاع المشتبه فيه القاصر للمراقبة الشرطية، رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.