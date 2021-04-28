رشوة تطيح بموظف جماعي بإقليم قلعة السراغنة

أوقفت مصالح الأمن بالمنطقة الأمنية لمدينة قلعة السراغنة، الأربعاء، موظفا تلقى رشوة من مواطن مقابل حصوله على وثيقة إدارية.

وأفادت مصادر هسبريس بأن عناصر الشرطة ضبطت الموظف المعني، الذي يشتغل بالمقاطعة الحضرية 3، متلبسا بتسلم مبلغ مالي يقدر بـ 600 درهم.

وأضافت المصادر ذاتها أن الموقوف وضع رهن تدابير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، من أجل البحث الأولي والتقديم أمام وكيل الملك لدى ابتدائية قلعة السراغنة.