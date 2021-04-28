رشوة تطيح بموظف جماعي بإقليم قلعة السراغنة
إبراهيم مغراوي من مراكشالأربعاء 28 أبريل 2021 - 20:11
أوقفت مصالح الأمن بالمنطقة الأمنية لمدينة قلعة السراغنة، الأربعاء، موظفا تلقى رشوة من مواطن مقابل حصوله على وثيقة إدارية.
وأفادت مصادر هسبريس بأن عناصر الشرطة ضبطت الموظف المعني، الذي يشتغل بالمقاطعة الحضرية 3، متلبسا بتسلم مبلغ مالي يقدر بـ 600 درهم.
وأضافت المصادر ذاتها أن الموقوف وضع رهن تدابير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، من أجل البحث الأولي والتقديم أمام وكيل الملك لدى ابتدائية قلعة السراغنة.
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صيام وملئ البطون بالحرام .فصل من العمل فورا وتقديمه للعدالة وانزال أقصى العقوبات دون رحمة او شفقة ليكون عبرة لأمثاله في الجهاز الإداري او الأمني
أغلب التقنيين الجماعيين فاسدين ويجب محاسبتهم فتجدهـم يمارسون مهـام المهـندس الطوبوغرافي وهـذا مخالف للقانون ويقومون بإجبار المواطن على سداد 200 درهـم بدعوى ثمن constat البناء إذا گان هـذا صحيح وجب إعطاء توصيل مختوم من الجماعة لگن يبقى المواطن هـو من يساهـم في الفساد ولا يعرف حقوقه وگذالك بعض عديمي الضمير اللذين يختمون لهـم بلانات الناس ب 200 درهـم لأن الگل يساهـم في البطالة
600درهم مقابل المستقبل …مبلع زهيد مقارنة مع ماينتظر الموظف الجماعي من طرد من الوظيفة والسجن لاحول ولا قوة إلا بالله
لنفرص ان هذا الموظف يستغل وظيفته لتلقي الرشوة فان الراشي ليس ملاكا و ربما يكون هو من اسقطه في الفخ حيث وعده و بلغ عليه….عند ربكم تختصمون…
إلى dima dima h. من أين للمواطن أن يعرف القانون؟ في الدول المتقدمة تكتب القوانين والواجبات حول موضع ما على المنشار، حتى يتسنى الراغبين الإطلاع على ما يهمهم. في بلدنا العزيز تركنا ذلك للسمسار والبولب والوسيط .
عيب وحرام الانسان يضيع مستقبله في مثل هذه الامور التافهة ضيع حياته وربما انه يعول عائلة وبسببه ستدمر حياة الجميع
وماذا عن الذي يتقاضى الملايير ولا تطاله يد العدالة،هل هذا المبلغ في نضركم يعتبر رشوة؟ام هي محاولة لتحريف مسار الراي العام نحو الطريق الخطا؟لو الدولة اهتمت بهذا الموضف وانصفته ماديا لما تجرا على ابتزاز المواطنين؟ماذا تنتصر من موضف يتقاضى أجرة شهر ية بالكاد تحميه من الانقراص؟
اضعت خبزك وخبز اولادك ومستقبلك..ومستقبل اهلك..بعتهم بثمن بخس دراهم معدودة..وكنت من الزاهدين في صومك وعبادتك وفي رمضان الابرك الذي يمنعنا من كل شيء وسيمي صياما لهذا الغرض…فها انت يا بني ستحول على المحكمة لتقول كلمتها فيك وتامر بسجنك واداك غرامة ربما اكثر من 600درهم التي كانت سببا في اعتقالك…لو نظر الانسان ةولو برهة من الزمن الى عواقب بعض افعاله قبل الوقوع فيها ..لقال” استغفر الله العظيم واتوب اليه…” فيصبح ناجيا……فماذا بعد السجن.. ؟الطرد من العمل ؟ طبعا…..وزوجتك..وابناءك ومحيطك العائلي..كيف يكون من بعدك.؟ اللهم اغننا بحلالك عن حرامك…فلو طبق على كروش لحرام الذين نهبوا اموال الدولة..ولا زالوا يسرقون في الصفقات المشبوهة بالملايير ما طبق على هذا الموظف صاحب 600 درهم .لارتاح المغاربة..ولخاف صغير الموظفين من العقاب..لما ير ان القانون على الجميع والزجر لكل خائن..