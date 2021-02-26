رصاصة تحذيرية توقف خطر اعتداء في سوق السبت‎

أوقفت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة سوق السبت أولاد النمة، في الساعات الأولى من الجمعة، شخصا من ذوي السوابق القضائية كان في حالة اندفاع قوية وعرض سلامة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، ذكرت من خلاله أن مصالح الأمن كانت قد تلقت إشعارا حول قيام شخص في حالة سكر متقدمة بإلحاق خسائر مادية بسيارة نفعية وإحداث الفوضى بالشارع العام بحي “الياسمين”، مما استدعى تدخل أقرب دورية للشرطة من أجل توقيفه؛ غير أنه واجه عناصرها بمقاومة عنيفة بواسطة السلاح الأبيض، وهو ما اضطر مفتش الشرطة إلى استعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية، مكنت من دفع الخطر الناتج عن هذا الاعتداء وتوقيف الشخص المعني.

وأضاف البلاغ أنه تم إيداع المشتبه فيه، البالغ من العمر 30 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري بإشراف من النيابة العامة المختصة؛ وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى الشخص المعني.