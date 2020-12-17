رصاصة في الفخذ توقف حامل سيف بمدينة طنجة‎

أطلق شرطي يعمل بالوحدة المتنقلة لشرطة النجدة بولاية أمن طنجة، اليوم الخميس، رصاصة من سلاحه الوظيفي أصابت ثلاثينيا كان في حالة اندفاع قوية وعرّض المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء جديّ وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

وفي تفاصيل الواقعة، أورد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أن دورية للشرطة كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه الذي كان في حالة سكر متقدمة وهدّد المارة بواسطة سيف بحي “مسنانة” بطنجة، قبل أن يواجه عناصر الأمن بمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض؛ وهو ما اضطر موظف الشرطة إلى استعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة أصابت المعني بالأمر على مستوى الفخذ.

هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي، يضيف البلاغ، مكّن من ضبط المشتبه فيه، البالغ من العمر 33 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وتحييد الخطر الناتج عنه وحجز السلاح الأبيض.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه رهن المراقبة الطبية بالمستشفى، الذي نقل إليه لتلقي العلاجات الضرورية؛ في انتظار إخضاعه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.