رصاصة في الفخذ توقف حامل سيف بمدينة طنجة‎

أطلق شرطي يعمل بالوحدة المتنقلة لشرطة النجدة بولاية أمن طنجة، اليوم الخميس، رصاصة من سلاحه الوظيفي أصابت ثلاثينيا كان في حالة اندفاع قوية وعرّض المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء جديّ وخطير باستعمال السلاح الأبيض.
وفي تفاصيل الواقعة، أورد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أن دورية للشرطة كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه الذي كان في حالة سكر متقدمة وهدّد المارة بواسطة سيف بحي “مسنانة” بطنجة، قبل أن يواجه عناصر الأمن بمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض؛ وهو ما اضطر موظف الشرطة إلى استعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة أصابت المعني بالأمر على مستوى الفخذ.
هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي، يضيف البلاغ، مكّن من ضبط المشتبه فيه، البالغ من العمر 33 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وتحييد الخطر الناتج عنه وحجز السلاح الأبيض.
وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه رهن المراقبة الطبية بالمستشفى، الذي نقل إليه لتلقي العلاجات الضرورية؛ في انتظار إخضاعه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
في الغالب الاندفاعات القوية التي تصدر من مثل هؤلاء الأشخاص تكون نتيجة تناول الأقراص المهلوسة هنا يجب الضرب على أيدي مروجيها ( اباطرها ) بصرامة أكثر من المستهلك
العز والنصر
لي دار الذنب يستاهل العقوبة
تحية وتقدير لكل رجال الشرطة الذين مع …ضرب الرصاص للمجرمين .
اساندهم واكيد..الشعب بجانبهم..
تحية خاصة لرجال الأمن الوطني على مجهوداتهم الجبارة وهم يضحون بالغالي والنفيس في سبيل امن وراحة المواطنين وتنقية البلاد من العناصر الاجرامية التي تريد أن تعيث في الأرض فسادا….وفقكم الله
المرجو من رجال الأمن الا يترددوا في استعمال السلاح الوظيفي
و اطلب من المسؤولين الكبار في الأمن. و القابعين في مكاتبهم المريحة .عدم التدقيق في الحالات التي يتم فيها استخدام السلاح. لان رجال الأمن يخشون استعماله لأنهم على علم مسبق بالمشاكل و التبعات التي تنجم عن ذلك …….
انها المسؤولون نحن امان منعطف خطير . فحذار من التراخي أو التساهل و لناخد الأمور بصرامة و جدية
للأسف منطقة مسنانة تكاد تكون محرمة على الشرطة لكثرة الإجرام فيها.
يجب تنظيفها من هاته الحثاللات التي تروع المساكين
ما يؤسفني هو عدم اصابة الجاني برصاصتين بدلا من رصاصة واحدة.
اتمنى ان تقوم مديرية الامن الوطني بتكريس تداريب الرماية لصالح جميع افراد الشرطة وتخويلهم باستعماله عندما يقتضي الحال ذالك كما هو الشأن هنا.
لو كانت الواقعة في الولايات المتحدة الأمريكية لكان الجاني في عداد الأموات بطلق ناري من الشرطة .هناك ممنوع اللعب مع الأمن . عندو الزهر عايش في المغرب و ما حامدش الله .