رصاص الأمن ينهي اعتداء على شرطة بني ملال

وجد مفتش شرطة، يعمل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال، نفسه مضطرا لاستعمال سلاحه الوظيفي بشكل تحذيري، خلال تدخل أمني لتوقيف أربعة أشخاص من بينهم امرأة، كانوا في حالة اندفاع قوية وعرضوا على إثرها عناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن عناصر الشرطة القضائية كانت قد باشرت عملية توقيف المشتبه فيه الرئيسي بعد ضبطه في حالة تلبس بترويج المشروبات الكحولية بدون رخصة بحي “دار الدباغ” بمدينة بني ملال، قبل أن يحاول باقي المشتبه فيهم، الذين كانوا في حالة تخدير متقدمة، عرقلة عمل عناصر الشرطة وتعريض ثلاثة من بينهم للضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض والرشق بالحجارة.

هذا الأمر اضطر مفتش الشرطة، يضيف البلاغ، إلى استعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصتين تحذيريتين، مكنتا من دفع الخطر الناتج عن هذا الاعتداء وتوقيف كل المشتبه فيهم.

عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية أسفرت عن حجز 50 لترا من مسكر ماء الحياة و12 قنينة من المشروبات الكحولية، فيما تم نقل موظفي الشرطة المصابين واثنان من المشتبه فيهم للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، تضيف المديرية العامة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم جميعا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت التحريات جارية بغرض توقيف جميع المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.