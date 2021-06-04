رصاص الأمن يوقف جانحين لتهديد سلامة مواطنين

رصاص الأمن يوقف جانحين لتهديد سلامة مواطنين
صورة: أرشيف
الجمعة 4 يونيو 2021 - 12:06

اضطرت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة لولاية أمن فاس لاستخدام أسلحتها الوظيفية، مساء الخميس، وذلك خلال تدخل لتوقيف ثلاثة أشخاص كانوا في حالة اندفاع قوية وعرضوا المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال الأسلحة البيضاء.

وكانت قاعة القيادة والتنسيق بولاية أمن فاس قد توصلت بنداء عبر خط النجدة 19، حول قيام ثلاثة أشخاص، من ذوي السوابق القضائية في الجرائم العنيفة وترويج المخدرات، بإحداث الفوضى بالشارع العام بحي عوينات الحجاج، واعتراضهم سبيل المارة وتعنيفهم بغرض السرقة، فضلا عن ابتزاز أصحاب المحلات التجارية وإلحاق خسائر مادية بممتلكاتهم، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم توجيه أقرب دورية لفرقة مكافحة العصابات من أجل توقيف المشتبه فيهم، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و27 سنة، غير أنهم رفضوا الامتثال وعر ضوا عناصر الشرطة لمقاومة عنيفة باستعمال أسلحة بيضاء من الحجم الكبير، الأمر الذي اضطر مقدمي شرطة لاستعمال أسلحتهما الوظيفية وإطلاق عدة رصاصات تحذيرية ثم أخرى أصابت أحد المشتبه فيهم.

وأشار البلاغ إلى أن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي مكن من ضبط المشتبه فيه الأول الذي تم الاحتفاظ به رهن المراقبة الطبية بالمستشفى، فضلا عن توقيف أحد مشاركيه الذي يجري إخضاعه حاليا لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل العمليات الأمنية لتوقيف المشتبه فيه الثالث بعد أن تم تحديد هويته.

اعتداء الأمن الوطني السلاح الوظيفي فاس

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‫تعليقات الزوار

17
  • GALA
    الجمعة 4 يونيو 2021 - 12:12

    تحية للأمن الوطني على تفانيهم في خدمة الوطن. يجب على الحكومة أن تعيد النظر في تنظيم الأسرة بالمغرب وأقول للنساء اللواتي يلدن قطيعا من الأطفال ويطلقونهم في الشوارع يتربون بمحيط سيىء للغاية ويتعلمون ويتفنون في تقنية الجرائم كفى!!!!!!!!!!

    9
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  • مغربية
    الجمعة 4 يونيو 2021 - 12:13

    لازم من الحبس مع الأعمال الشاقة في مقالع الحجر تحت أشعة الشمس الحارقة لكي لا يعودوا لمتل هذه الأفعال الاجرامية لقد أصبح الشعب المغربي مهدد بسبب هذه العصابات الاجرامية.

    10
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  • anissa
    الجمعة 4 يونيو 2021 - 12:15

    فاس مسكينة ديما فيها مشاكل بحال هادو بسبب البطالة وانعدام فرص الشغل والادمان وكترة أوكار الفساد والمجون

    2
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  • ثائر
    الجمعة 4 يونيو 2021 - 12:15

    يجب الترخيص للشرطة باستعمال الرصاص بشكل موسع اكثر ولو المطاطي لقد استفحل الوضع

    5
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  • تستحقون
    الجمعة 4 يونيو 2021 - 12:17

    مازال نعقل العام لي هاد لبلاصة بالضبط عيطو الناس للبوليس باش يشدو شي مجرمين، منين تدخلات الشرطة و طوقوا المكان المجرمين هربوا من سطوحة البوليس تبعوهم حتى كيتفاجأو بالسكان كلهم كيرميو على البوليس المقارج و المقالي و سطولة باش يمنعوهم ما يشدوش المجرمين ، أحد عناصر الشرطة جاته الدقة في الراس الى يومنا هذا السيد معاق و جاه ارتجاج في الدماغ.
    حقوق الإنسان التي أسميها حقوق المجرم هي للي خلات المجرمين يتطاولون على الضعفاء و يستهزؤون بالشرطة.
    يجب استعمال السلاح لمجرد حيازة المجرم السلاح الأبيض ماشي حتى يهدد به عباد الله.

    7
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  • راي
    الجمعة 4 يونيو 2021 - 12:18

    عدة رصاصات تحذيرية. مش بزاف غير 1 و 2 جيبها ليه في الرأس بحال هاد النوع مخصوش يعيش ر انا المواطن لكنخلص عليه الاكل في السجن

    8
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  • barro
    الجمعة 4 يونيو 2021 - 12:19

    الأولى و الثانية و الثالثة في الرأس مباشرة ثم أطلقوا ما شئتم من التحذيريات وفقكم الله…

    7
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  • laafou
    الجمعة 4 يونيو 2021 - 12:30

    تحية لرجال الأمن.لمن يعرضون انفسهم للخطر لحمايتنا.لا تترددوا في اطلاق النار مباشرةولاتضيعوا الرصاص في الهواء .فمثل هؤلاء البشر لايستحقون الحياة

    6
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  • abo ayman
    الجمعة 4 يونيو 2021 - 12:37

    مديرية الامن الوطني مكانش لاش تبرر أي حاجة وقعت الخدمة ديالها كاديرها خصوصا مع هاذ الشردمة ديال العصابات والله غي عطيوهم القرطاس بنادم طغا والله

    8
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  • عبدالله
    الجمعة 4 يونيو 2021 - 12:37

    تحية لرجال الأمن على مجهوداتهم لمحاربة المجرمين والخارجية عن سلطة القانون

    3
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  • آه يا زمان
    الجمعة 4 يونيو 2021 - 12:37

    زمان كان فيه فقط فردان من القوات المساعدة يحافظون على سلامة حي بأكمله، إمكانات متواضعة و سكان طيبون. كانت مجرد رائحة سكير جرما و تخلق الهلع. اليوم أصبح الشارع خطرا و أصبحت المخدرات شائعة و ضاع الشباب. إنعدمت الأخلاق و أضحى الإفتخار بالسجن و السوابق مجدا و فتحا. إندتر قاموس عفوا و شكرا ووو و دخلت نعوت عمي، الرجولة ….. دون أن تعني شيئا. أصبح العنف هو لغة التفاهم و القصاص.

    5
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  • MOULAHID
    الجمعة 4 يونيو 2021 - 12:38

    تحية إجلال وتقدير لرجال الأمن المغاربة على كل المجهودات الجبارة والأخطار التي يكابدونها في سبيل أمن الوطن والمواطنين .

    3
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  • مغربي قح
    الجمعة 4 يونيو 2021 - 12:39

    اصبحنا رهائن في أيدي العصابات والمنحرفين والباعة المتجولين الذين استولوا على الأزقة والطرقات بمدينة تيط مليل وأصبحوا قارين يعرقلون عملية السير والجولان بحي الأمل 1 وساحة الحديقة اع مام اع نظار السلطات المحلية والاه منية التي لا تكلف نفسها حتى بتطبيق القانون في تحرير الأزقة والشوارع من أصحاب العربات المجرورة بالدواب والكرولات التي احتلت شارع التوحيد بكامله رغم وضع علامات منع مرور العربات التي تتحدى دوريات أمنية راجلة ومتحركة. مما جعل الساكنة تتسائل عن هذا الاستهتار في تطبيق القانون على المخالفين في ضل هذه الفوضى الخلاقة التي لا يريد البعض ايجاد حل لها

    3
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  • مراد الرباطي
    الجمعة 4 يونيو 2021 - 12:41

    بنادم كاموني إلى ما تحكش شي حاجة ما كاينة شي بعضين طغاو لا خدمة لا ردمة لا تربية اللهم السلاح لي ما رباوهش والديه المخزن يربيه تتلقى شي واحد كتافوا كبر من كتافك ويقول ليك مكاين ما يدار في حين تتلقى واحد اخر مريض وميرضاش واحد منك السبيل الله يخرجنا من دار العيب بلا عيب

    1
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  • HASSAN
    الجمعة 4 يونيو 2021 - 12:42

    وتبقى المواطن وممتلكاته هو الضحية لأن السجن لهؤلاء اصبح لا يجدي وبالخصوص انهم اذا افترضنا دخولهم السجن تكون الفترة قصيرة وكأنه في عطلة استجمام . إذا لابد من بديل

    1
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  • العيادي
    الجمعة 4 يونيو 2021 - 12:46

    لا أفهم لماذا يتردد بعض رجال الأمن في استعمال السلاح مع هؤلاء المجرمين الذين يسلبون أغراض المواطنين في واضحة النهار واستعمال الأسلحة البيضاء. يجب على رجال الأمن ألا تأخذهم رأفة إزاء هؤلاء المجرمين لأن سجنهم ليس بالحل الأمثل لردعهم إذ غالباً ما يعودون إلى تكرار أفعالهم بعد خروجهم و حين قضائهم المدة التي حوكموا بها.

    0
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  • الطالبي
    الجمعة 4 يونيو 2021 - 12:47

    مع الأسف لا ينفع مع أمثال هؤلاء إلا الرصاص، تحية اجلال و تقدير لرجال الأمن الوطني

    0
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