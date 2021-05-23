رصاص الجيش المغربي يوقف متسللين إلى منطقة عسكرية

اضطر جنود دورية تابعة للقوات المسلحة الملكية إلى إطلاق النار، ليلة الجمعة 21 ماي الجاري، على سائقيْ دراجتين ناريتين حاولا دخول منطقة عسكرية محظورة بمنطقة عكا بالقرب من الحدود الجنوبية بغية عبور خط الدفاع.
وعلمت هسبريس أن المتسلِلَيْن، اللذان اتضح أنهما تاجرا مخدرات من ذوي السوابق العدلية، قد تجاهلا مطالبة الدورية العسكرية لهما بالتوقف، وكذا الطلقات التحذيرية التي أطلقتها في الهواء، قبل أن يضطر جنود الدورية إلى تطبيق قواعد الاشتباك المنصوص عليها في مثل هذه الظروف، وإطلاق النار مستهدفين الأطراف السفلية للمتسللين.
وقد أصيب أحد الراكبين في ساقه، قبل أن توافيه المنية متأثرا بجراحه، رغم محاولة إسعافه من طرف جنود الدورية، بينما تمكن الآخر من الفرار، تاركا الدراجتين الناريتين وأربع حمولات من مخدر “الشيرا” بوزن إجمالي يناهز 120 كيلوغراما.
تجدر الإشارة إلى أن دورية القوات المسلحة الملكية طبقت بدقة قواعد الاشتباك المطبقة في منطقة عسكرية في أوقات العداء، حيث يكون خطر تسلل العدو لارتكاب أعمال عدائية وكيدية وتهريب أسلحة مرتفعا.
إلى ذلك، حاولت بعض المجموعات الصغيرة بطاطا، التي تخدم أجندة خاصة معادية لمصالح المملكة، الاستفادة من هذه الحادثة لإظهار نفسها وإلحاق الضرر بصورة المغرب.
وقد فتح الدرك الملكي تحقيقاً قضائياً في الموضوع، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
علينا ان لا نهتم بمثل ردود الفعل هذه
منطقة عسكرية ويتم تجاوزها اضافة إلى ان الدورية أعطت إشارة التوقف تم بعد ذلك طلقات تحذيرية ورغم ذلك فالشخصان تجاهلا التحذيرات وبالتالي كان على الدورية ان تطلق النار وفعلا فعلت ورغم ذلك احترمت مبدا شل الحركة حين تم استهداف الأرجل
لا هوادة مع مثل هولاء فالتواجد في منطقة عسكرية ليس هو التواجد بالشارع العام وبالتالي فكل الخيارات تكون واردة ومن بينها عدة فرضيات
تهريب السلاح
تهريب المخدرات
قد يكونا ارهابيين يودون تفجير نفسيهما لاستهداف الجنود
برافو للجيش وللأجهزة الأمنية كافة العيون التي لا تنام
يوما بعد يوم يبين المغرب انه قوي برافو
بعد ما فضحت قضية بن بطوش تحالف الأعداء الجزائر و اسبانيا ضد بلدنا الحبيب أصبح من الضروري مزيدا من اليقظة و الحذر……الخزي والعار للأعداء و المجد لكل واحد من أفراد قواتنا المسلحة الملكية العظيمة
لا يساورني شك في ان تواجد هؤلاء في منطقة عسكرية محرمة على المدنيين هو فقط لأغراض غير الرعي. الشريط الحدودي بالمنطقة هو منطقة عسكرية خالصة. و الذي بتواجد بها دون ترخيص اكيد انه لديه نوايا مبيتة و لو كان هناك بركع و يسحد.او يتعبد. الذين يدعون اليوم ان المهربين مجرد رعاة عليهم ان يعوا ان مصلحة المغرب و 40 مليون مغربي و كل سكان الاقليم اسمى من وجود مخربين و خونة .و اولى بهم ان يستحوا و يطلبوا الصفح من عامة الناس.
رعي الابل و الغنم لا يتم بين الالغام.
تحية القوات المسلحة الملكية.كل من تعدى الحدود ولم بمتثل الأوامر وجب تنفيذ القانون العسكري في حقه سواء كان تاجر مخدرات أو تاجر سلاح أو عدو ينوي جس نبظ يقظة قواتنا الباسلة.
تحية تقدير واجلال لقواتنا المسلحةالمرابطة في مناطقنا الجنوبية والخزي والعار للمرتزقة وابواقها (…….)
halt c est halt sinon feu. on s enfout des commentaires irresponsables de certains ignorants. la fermetè est indispensable pour mettre fin à ceux qui ont des doutes .
اذخل الى منطقة عسكرية محرمة في امريكا او دول الغرب وسوف تجد امامك الا القرطاس وعزرايل ينتظرك لا شك فيه. لي بغا يموت يذخل اليها والقوات المسلحة الحق ان تنحيه من وجه الكرة الارضيّة .
لقد حان الوقت لللمغرب ان ياخد قراراته ولا احد له الحق ان يتذخل في شووننا لاننا لا تتذخل في شؤونهم . نحن دولة مستقلة وكل واحد يذخل في جواه لاننا فهمنا خقو إنسانيتهم وما يريدون منها.
حقوق الحيوان ديالهم يديروهازفي بلادهم وكل واحد ينقي باب دارو.