رصاص الشرطة يوقف جانحين مسلحين بمدينة فاس‎

اضطرت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة لولاية أمن فاس المدينة، صباح الجمعة، إلى استعمال أسلحتها الوظيفية؛ وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف ثمانية أشخاص، أحدهم من ذوي السوابق القضائية، كانوا موضوع بلاغ بالهجوم على مسكن الغير وعرضوا المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

وكانت قاعة القيادة والتنسيق بمدينة فاس قد توصلت بنداء عبر خط النجدة “19” حول تعرض مواطنة لمحاولة اعتداء بمنزلها بمنطقة بنسودة، تدخلت على إثره أقرب دورية للشرطة من أجل توقيف المشتبه فيهم؛ غير أنهم واجهوا عناصر الأمن بمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض، وهو الأمر الذي اضطر معه مقدما شرطة من عناصر الفرقة إلى استعمال أسلحتهما الوظيفية وإطلاق مجموعة من الطلقات التحذيرية في الهواء، قبل إصابة أحد المشتبه فيهم على مستوى أطرافه السفلى، وفق ما ورد في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

ووفق المصدر ذاته، فإن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي مكن من دفع الخطر الناتج عن المشتبه فيهم، قبل أن يتم نقل المشتبه فيه المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية؛ فيما تتواصل الأبحاث من أجل توقيف شركائه وإخضاعهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.