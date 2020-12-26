رصد 4 إصابات بـ"سلالة كورونا الجديدة" في مدريد

أعلنت سلطات منطقة مدريد، اليوم السبت، تسجيل أربع إصابات بسلالة فيروس كورونا المستجد المتحوّرة، التي ظهرت مؤخرا في بريطانيا، ويعتقد أنها أقدر على نقل العدوى؛ وهي الأولى التي يتم اكتشافها في إسبانيا.
وقال المسؤول الثاني في سلطات المنطقة الصحية أنتونيو زاباتيرو للصحافيين إن الحالات الأربع جميعها اكتشفت لدى أشخاص وصلوا مؤخرا من المملكة المتحدة.
وثبُتت إصابة والد ووالدة وشقيقة شاب وصل على متن طائرة إلى مدريد الأسبوع الماضي، بالفيروس المتحوّل.
ويُشتبه أن يكون الشاب التقط عدوى الفيروس المتحوّل، لكن السلطات الصحية الإسبانية تنتظر صدور نتيجة الفحص، لتأكيد الأمر. والحالة الرابعة هي لرجل وصل إلى مدريد في 20 ديسمبر عبر رحلة أخرى.
وأكد زاباتيرو أن “المرضى ليسوا في حالة صحية حرجة”، مضيفا: “نعلم أن هذه السلالة معدية أكثر، لكنها لا تتسبب في أعراض أكثر خطورة…لا داعي للهلع”.
وأشار المتحدث ذاته إلى وجود ثلاث حالات أخرى يشتبه في أنها إصابات بالسلالة المتحوّرة، لكن نتائج الفحوص التي أجريت لها لن تظهر قبل الثلاثاء أو الأربعاء.
ودفع ظهور السلالة الجديدة من كورونا أكثر من 50 دولة بينها إسبانيا إلى فرض قيود على السفر من المملكة المتحدة.
ومنعت مدريد، منذ يوم الثلاثاء الماضي، دخول جميع القادمين من المملكة المتحدة باستثناء المواطنين الإسبان والمقيمين.
من جهة أخرى؛ تسلّمت إسبانيا أولى الجرعات من لقاح فايزر-بايونتيك المضاد لكوفيد-19 السبت، عشية إطلاق دول الاتحاد الأوروبي حملات التطعيم.
ووصلت شاحنة مبرّدة إلى مستودع فايزر في غوادا لاخارا وسط إسبانيا حاملة الشحنة، وفق بيان لوزارة الصحة.
وسيتم توزيع اللقاحات بعد إعادة تعبئتها على أقاليم إسبانيا الـ17 التي تحظى بحكم ذاتي للبدء بحملات التطعيم في أنحاء البلاد كما هو مقرر، الأحد، حسب الوزارة.
وستحصل إسبانيا على 4.5 ملايين جرعة من لقاح فايزر على مدى الأسابيع الـ12 المقبلة، ما يكفي لتطعيم 2.3 ملايين شخص، وفق الوزارة.
وتخطط السلطات لبدء تحصين السكان الأكبر سنا والعاملين في دور رعاية المسنين خلال الأسابيع الـ12 المقبلة، ومن ثم العاملين في قطاع الصحة وغيرهم من الفئات الأكثر عرضة للخطر.
وتتوقع الحكومة أن يتم تطعيم ما بين 15 مليونا و20 مليونا من سكانها البالغ عددهم 47 مليونا بحلول يونيو.
وكانت إسبانيا من بين أكثر الدول الأوروبية تأثرا بالوباء، إذ أصيب على أراضيها أكثر من 1.8 ملايين شخص، توفي 50 ألفا منهم، وفق أرقام وزارة الصحة.
يا ربي السلامة ….نتمنى من الله تخرج هذا العام على خير …يجب الإسراع في إجراء التلقيح حتى نتفادى مزيدا من الأرواح
ليس هناك اي سلالة جديدة.
فقط مسلسل جديد لحث الناس على استعمال اللقاح
السلام عليكم
تحور الفيروس و ظهور طفرات جديدة أمر عادي و هدا هو الطبيعي.
تلقيح الأنفوانزا العادية لموسم لا يصلح للموسم القادم لأن الفيروس يتطور.
ما لم يقولوه لكم هو أن الفيروس الحالي أقل خطورة من سابقه، و الإماتة فيه أقل.
يجب استعمال العقل في تحليل الأخبار و ليس العاطفة.
أتتدكرون اليوم الأول من الحجر : بقى في دارك باش نقضيو على الفيروس!؟
بقي المغاربة لثلاثة أشهر و لم يقض على الفيروس.
يجب العودة إلى حجر صحي شامل أواخر شهر يناير لتفادي السلالة الجديدة فهي أكثر فتكا من الأولى بنسبة 70%
غرريب هدا الامر .في اليوم الدي بدا توزيع اللقاح اعلن عن ظهور اخر .الامور اصبحت تتعقد اكتر
إذا تم الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية ، فلا فرق بين هذا الفيروس وأشكاله الجديدة لأنه لا يتحرك خارج الأجسام الحية ولا يتنقل إلا بتنقلنا .
الفرق بين السلالتين هو سرعة الإنتشار لا غير.الأول كارط و الثاني تعبئة سريعة.
السلام عليكم لازم الحيطة والحذر لأننا في زمان كل دولة ترى مصالحها فقط المرجو من المملكة ان تتخذ إجراءات صارمة مع كل الدول الموبوئة. حفض الله مملكتنا الحبيبة
انهم لا يسعون الى تحصينهم بل لابادتهم بلقاح النظام العالمي الجديد.
السلام عليكم.غريب أمر بعض المعلقين.يتكلمون على قواعد النظافة والسلامة الصحية كأننا فعلا نطبقها.اذا كنا لا نأبه بتعليمات السلطات وكثرة الاشهارات التي تتكلم عن قواعد النظافة ووزارة الصحة التي تهيب بالمواطنين دائماً في كل تقرير لها نزل على جريدة هيسبريس فهل تظنون أنهم سيأخدون برأي المعلقين.فلنطلب الله السلامة وصافي أما حنا ريوسنا قاصحين.ماكانسمعوا لحتى شي نصيحة واخا تكون في مصلحتنا
الرجاء توخي الحذر خاصة لي داخلين من الخارج فرنسا ظهرات فيها حالة ومدريد اربع حالات من السلالة الجديدة فسرعة الانتشار هي لي أخطر اللهم الطف بنا الكمامة والتباعد لمن اراد السلامة حيث فقدنا واليدينا واحبابنا اللهم ارحمهم واغفر لنا ولهم
الله يحد الباس و يحفنا من هذا الوباء