رصد عودة قوية للمستثمرين الأجانب بالبورصة

رصد تقرير صادر عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل عودة قوية للمستثمرين الأجانب إلى بورصة الدار البيضاء، خلال الربع الأول من السنة الجارية.

وأشار تقرير “توصيف المستثمرين في البورصة” إلى أن المستثمرين الأجانب سيطروا على 15 في المائة من المعاملات التي أنجزت من خلال هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ببورصة الدار البيضاء، خلال الشهور الثلاثة الأولى من السنة الحالية.

وأفاد التقرير ذاته بأن 41 في المائة من معاملات السوق المركزية للبورصة أنجزتها هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة في الفترة الممتدة ما بين يناير ومارس 2021، مسجلة انتعاشا بنسبة 15 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.

على مستوى تداولات البورصة، أكد التقرير أن السوق المركزي شهد التعامل على أسهم بقيمة إجمالية تقدر بنحو 9 مليارات درهم، خلال الربع الأول من العام الجاري.

ورصدت الوثيقة ذاتها عودة قوية للمستثمرين المعنويين الأجانب في البورصة، حيث سجلت زيادة في حجم استثماراتها في سوق الصفقات الصغيرة بنسبة لافتة، بعد أن أنجزوا معاملات بقيمة 659 مليون درهم؛ وهو ما سمح لهم برفع حصتها السوقية بنسبة 10.1 في المائة.

وبلغ حجم الاستثمارات التي أنجزها الأشخاص الطبيعيون المغاربة في سوق الصفقات الصغيرة ببورصة الدار البيضاء ما يناهز 1.26 مليار درهم، خلال الشهر الثالث من العام الجاري؛ وهو ما يمثل نحو 20 في المائة من الحصة السوقية لهذا النوع من الاستثمارات.