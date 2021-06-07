رصيف الصحافة: أوراش مشاريع ملكية تستنفر المسؤولين بمدينة مراكش

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الثلاثاء نستهلها من “المساء”، التي ورد بها أن مسؤولين يسارعون إلى إخراج مشاريع ملكية بمدينة مراكش، إذ قام والي جهة مراكش، كريم قسي لحلو، ومدير شركة العمران، محمد الدردوري، ومديرة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، والكاتب العام لعمالة مراكش، بزيارة تفقدية إلى الأوراش المفتوحة ضمن البرامج التنموية بالمدينة العتيقة التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس.

ووفق المنبر ذاته فإن الوالي أعطى تعليماته لكافة المتدخلين من أجل الالتزام بالآجال المتعاقد بشأنها، مع الاحترام التام لمعايير الجودة، والخصوصية المعمارية للمدينة العتيقة بمراكش.

وكتبت الجريدة ذاتها أن هيئة الدفاع عن المال العام بالمغرب دعت إلى التصدي لمافيا نهب الرمال، وتفكيك ما وصفتها بالعصابات الإجرامية التي تستهدف هذه الثروة الوطنية، مستغلة تقصير الجهات المسؤولة في مراقبة تلك الأنشطة المشبوهة التي يجني من يقف وراءها أموالا طائلة بطرق غير مشروعة. كما قالت الهيئة ذاتها إن النهب يمتد من منطقة سيدي الطيبي إلى مولاي بوسلهام مرورا بالمهدية والمناصرة.

“المساء” نشرت أيضا أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أعفى رئيس قسم الشؤون الداخلية بولاية جهة فاس، وألحقه مباشرة بالإدارة المركزية بدون مهمة، في انتظار ما سيلي هذا القرار المفاجئ من إجراءات إدارية أخرى في حق المعني بالأمر.

وأضافت الجريدة أن قرار الإعفاء له علاقة بـ”الأخطاء المهنية الجسيمة التي عرفتها ولاية الجهة، إضافة إلى عدم الحياد في التعامل مع القضايا التي تخص بعض السياسيين بالمنطقة؛ علاوة على الدخول في صراع مع الكاتب العام بالولاية”.

وإلى “الأحداث المغربية”، التي ورد بها أن شركة صينية تبدي اهتمامها بإنجاز “تيجيفي” مراكش أكادير، إذ راسلت شركة ZN الصينية رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لإبلاغه اهتمامها بمشروع خط القطار السريع مراكش ـ أكادير.

ووفق المنبر ذاته فإن الشركة الرائدة في مجال تشييد البنيات التحتية أكدت قدرتها على تعبئة خبرات المشغلين الصينيين، بما يشمل مجموعة السكك الحديدية الصينية، ومجموعة بناء السكك الحديدية الصينية، والأكاديمية الصينية لمؤسسة علوم السكك الحديدية، لإنجاز هذا المشروع.

ورد ضمن مواد المنبر ذاته أن مدينة وجدة تحتضن الدورة الثامنة والعشرين من مهرجان الطرب الغرناطي من 10 إلى 13 يونيو 2021، تحت شعار “الطرب الغرناطي عرفان بالجميل للفن الأصيل”؛ وتنظمه وزارة الثقافة والشباب والرياضة ـ قطاع الثقافة، في إطار الحفاظ على الموروث الفني الوطني، والتخفيف من الآثار السلبية لجائحة كوفيد 19 على الممارسة الفنية ببلادنا.

“الأحداث المغربية” نشرت أيضا أنه في وقت حدد المغرب شروطا خاصة بفتح أجوائه للسفر واستقبال المسافرين، يشتكي آباء الطلبة المغاربة بأوكرانيا من التكاليف المفروضة على أبنائهم، والخاصة بالحجر، نظرا لوجود البلد الأوروبي في اللائحة “ب”.

وأضاف الخبر أن أولياء أمور طلبة بأوكرانيا يناشدون الحكومة تسهيل عودة أبنائهم، والعمل على تخصيص أحياء جامعية أو مراكز استقبال، أو أي مؤسسات لقضاء فترة الحجر، دعما ومساندة لهؤلاء الطلبة والآباء، مع استعدادهم لأداء مستحقات التغذية طيلة فترة إقامة أبنائهم.

من جهتها نشرت “العلم” أن مدينة الدار البيضاء أضحت تعرف تناميا لظاهرة انتشار المرضى المختلين عقليا بالشوارع والأحياء، ما بات يهدد سلامة وأمن المواطنين.

ويجوب عشرات المختلين عقليا الشوارع الرئيسية والأزقة بالعاصمة الاقتصادية، كما يقدم البعض منهم على اعتراض سبيل المارة والقيام بسلوكيات عدوانية؛ في حين استنكر نشطاء عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي غياب تدخل المراكز والمصحات المسؤولة عن هذه الفئة، التي أصبحت تتخذ من المساجد والمؤسسات العمومية وقرب ملتقيات الطرق مكانا للنوم، وفق الجريدة ذاتها.

وإلى “الاتحاد الاشتراكي”، التي نشرت أن ساكنة دوار الدشيرة تطالب بإنشاء معابر طرقية تيسر المرور إلى أراضيها الفلاحية، مشيرة إلى عدم استحضار مقترحات وملاحظات الجماعة الترابية التي سبق أن قدمتها للجنة المشرفة على الأشغال، وسجلها البحث العمومي الذي فتح بداية سنة 2019، بمقر الجماعة ذاتها، وخاصة في ما يتعلق بقياسات المعابر الطرقية المقترحة، وكذلك المسالك الجماعية المستغلة من طرف الساكنة المحلية.

أما “بيان اليوم” فنشرت أن رئيس اللجنة البرلمانية المختلطة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، شاوي بلعسال، قال: “إن الخلاف بين المغرب وإسبانيا ثنائي ولا نريد إضفاء بعد أوروبي عليه”. وأكد بلعسال خلال اجتماع اللجنة على الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب في ما يخص جميع القضايا التي تندرج ضمن علاقاته بالاتحاد الأوروبي، ومن ضمنها الهجرة ومحاربة التطرف والإرهاب وغسل الأموال وعدد من القضايا الأخرى.