رصيف الصحافة: إسبانيا تهدي القوات البحرية المغربية سفينة حربية جديدة

قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من “الأيام” التي نشرت أن المغرب يستفيد من سفينة إسبانية حربية دون دفع أي درهم، وستتسلم القوات المسلحة هذه السفينة بالمجان لتعزيز قدرات البحرية الملكية.
وتدخل هذه الصفقة في إطار برنامج التعاون المغربي الأوروبي لمحاربة الهجرة السرية والأنشطة غير القانونية بالمجال البحري جنوب أوروبا، وسيتم تمويلها انطلاقا من ميزانية الدعم الأوروبي للمملكة في هذا المجال.
وأضاف المصدر أن الثمن الإجمالي لهذه القطعة البحرية يبلغ حوالي 226 مليار سنتيم، تساهم فيها الحكومة الإسبانية بحوالي 40 مليار سنتيم، في وقت يتكلف الاتحاد الأوروبي بدفع الباقي في إطار دعم جهود المغرب في مجال مكافحة الهجرة السرية، ومراقبة سواحله وتشديد الخناق على مهربي المخدرات.
وفي حوار مع “الأيام” أفاد المفكر محمد سبيلا بأن التعافي من آثار كورونا سيتطلب عقودا إن لم نقل قرونا، وذلك بسبب عنفه وشراسته، وزاد: “طبعا هذا الوضع لم يكن في الجوائح السابقة لأنه لم يكن هناك تطور تقني، فالتقنيات الإعلامية والمعلوماتية جعلت مفعول الفيروس يبرز بشكل مضاعف، ومن هنا يأتي الذعر الذي أصاب البشرية”.
المفكر ذاته أشار إلى “تفكك العالم وتفكك التحالفات وظهور أنانية الدول، إذ بدت التشققات والنزاعات في التجمعات البشرية، وهي مرشحة لكي تتزايد، فلذلك ليس المغرب استثناء”، مضيفا: “هناك مقولة شائعة في الحديث عن الجائحة، وذلك باعتبارها كاشفا Révélateur كشف الهشاشة أساسا في العلاقات الإنسانية والاقتصادية والتحالفات السياسية”.
واهتمت “الأيام” أيضا، في ملف لها، ببعض المواقف الساخرة والمقالب الطريفة بين الملك الراحل الحسن الثاني وقادة الجزائر، إذ ورد أن الملك زار الجزائر في نهاية الثمانينيات، بدعوة رسمية من الشاذلي بن جديد؛ وبينما كان الرئيس الجزائري في طريقه إلى لقاء الحسن الثاني أصيبت سيارته بعطب ميكانيكي، لكنه رفض في شكل احتجاجي أن يركب غير السيارة الرئاسية، ليتأخر الموكب الرئاسي والضيف الملكي ينتظر. وما هي إلا دقائق حتى وصل النبأ إلى الحسن الثاني، فأرسل سائقه وسيارته إلى الشاذلي بن جديد.. كانت سيارة مرسيدس ملكية فخمة. وأثناء اللقاء تحاشى الحسن الثاني الحديث عن الموضوع تلافيا للإحراج، وقال للشاذلي بن جديد: “الحمد لله، ها أنا قد عشت لأحضر أولادي معي، حتى إذا حدث، لا قدر الله، أمر ما فسأكون مطمئنا على مستقبلهم وسيكونون أولادك”.
وجاء أيضا ضمن الملف ذاته أنه جرت اتصالات سرية مكثفة بين الجزائر والمغرب، تمهد للقاء التاريخي بين الحسن الثاني وهواري بومدين؛ الذي كان من المتوقع أن تحتضنه مدريد أو جنيف أو بروكسيل. وجاءت المبادرة من الرباط حين أرسل الحسن الثاني أخته الأميرة لالة عائشة ومستشاره أحمد رضا اكديرة، وردت الجزائر بإرسال قاصدي مرباح وأحمد الطالب الإبراهيمي إلى الرباط. وفي ختام الزيارة خاطب الحسن الثاني مستشاري الرئيس الجزائري قائلا: “قولا لفخامة الرئيس إذا لم نلتق هنا فسنلتقي هناك”. بدت الرسالة غامضة للهواري بومدين، ماذا يقصد الحسن الثاني بعبارة “فسنلتقي هناك”؟ هل يقصد الحرب والدخول إلى الجزائر عبر جيشه؟ هل يعد ملك المغرب لانقلاب على الرئيس؟.
ووفق المنبر ذاته فإن الهواري بومدين لم يدر أن الحسن الثاني اطلع على ملفه الطبي، وعلم أنه مريض بسرطان الدم، وأنه لن يعيش طويلا.
وذكر في الملف أن الملك الراحل الحسن الثاني والرئيس الجزائري بومدين كانا خلال لقائهما بإفران يمارسان هواية القنص، فتساءل الرئيس الجزائري: “كيف تعلمت إجادة القنص ومن أين لك الوقت لتعلمه؟ فأجاب الحسن الثاني بهدوء: “كل شيء لدى الملوك سهل التعلم من ممارسة الحكم إلى تعلم القنص، غير أن الرؤساء معفون من ذلك”.
من جانبها نشرت “الأسبوع الصحفي” أن ميليشيات البوليساريو تهدد بشن هجوم وهمي على “الكركرات”، إذ قال من يسمى “الأمين العام لوزارة الأمن والتوثيق الصحراوية”، في مخيمات تندوف، إن مقاتلي ما يسمى “الجيش الصحراوي” قد يستهدفون منطقة الكركرات، في وقت لاحق، واصفا إياها بأنها “منطقة معرضة للهجوم من قبل البوليساريو في أي وقت”.
وأضاف المتحدث ذاته أن “كل المناطق الصحراوية مناطق حرب، الأرض والمياه والجو”، بتعبيره، وزاد: “لا توجد خصوصية، والكركرات قد تتعرض للقصف في أي وقت. التقدير للقوات العسكرية على أرض الميدان، والقرار هو أننا في حرب والعدو مستهدف أينما كان”، على حد قوله.
أما “الوطن الآن” فقد نشرت أن استمرار إغلاق الحمامات بمدينة الدار البيضاء، منذ بداية جائحة كورونا، يطرح الكثير من الأسئلة المقلقة، التي لا علاقة لها بصرامة التدابير الاحترازية والوقائية، مقارنة بقطاعات تجارية منحت لها السلطات الضوء الأخضر لممارسة أنشطتها، رغم انعدام توفر الشروط الوقائية وتوفر قانون التباعد الاجتماعي واحترام المسافة القانونية.
في الصدد ذاته قال عبد الله أطريح، الكاتب العام لنقابة أرباب الحمامات والرشاشات بالدار البيضاء: “إننا نعيش الموت البطيء. هل تنتظر منا الحكومة الانتحار الجماعي؟”. وأفادت فاطمة فدواشي، رئيس جمعية الصفاء لأرباب الحمامات التقليدية الرشاشات، بأن عددا من الأسر المغربية تعيش قلقا نتيجة المضاعفات الصحية للاستحمام المنزلي في ظل تدني درجة الحرارة. وقال علي الصدقي، وهو فاعل جمعوي: “لا يعقل أن تظل الأسواق المكتظة مفتوحة ويتم إغلاق الحمامات دون أي اعتبار لوضعية الآلاف من العمال والعاملات بها، أو للعلاقات الوطيدة للصحة البدنية والنفسية للمغاربة مع الحمامات”.
وفي حوار مع أسبوعية “الوطن الآن” دعا حسن المرضي، عضو المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، الحكومة إلى اعتماد الحكامة في تدبير صناديق التقاعد، والقيام باستثمارات تعود على هذه الأخيرة بمردودية مرتفعة، وكذا التسريع في إدماج المتعاقدين بوزارة التربية الوطنية في نظام المعاشات المدنية قبل اعتماد الرفع من المساهمات.
ليس هنالك هدايا في العالم الذي نعيش فيه كل شيء بالمقابل!
و ما سبب هادا السخاء الطائي يا ترى و خصوصا من الجارة الشمالية…؟؟!!!!
لا نريد منح و لا بواخر من اسبانيا، نريد منها ان تعترف بمغربية الصحراء. انتهى الكلام
المغرب اصبح دركي للاتحاد الاروبي مقابل ملايين الدولارات، النخوة غير في الاعلام الداخلي
إلى ما عطاتهاش إسبانيا رغم البرودة في العلاقات الثنائية هذه الأيام ، غادي تعطيهَ أمريكا !
لا نريد سفن من إسبانيا، المغرب وجب عليه الضغط ب ملف المهاجرين الأفارقة حتى تعود إسبانيا و وأوروبا الى رشدها
تهدي، كيفاش تهدي، واش كاينة شي حاجة فابور فهاد الوقت، ضروري من المقابل
هاد الناس كيطبقوا معانا المثل اللي هو.العداوة تابتة او الصواب إيكون
المرجو من المختصين و التقنيين العسكريين فحص هذه السفينة بدقة،عن أجهزة تحديد مواقع مخفية،و كذلك تغير الأجهزة اللاسلكية التي جاءت بها،فلا ثقة فولاد عتيقة.
لانريد سوى ان تخرج من المدينتين سبتة ومليلية اما السفينة الحربية فهي لمصلحتها مراقبة الهجرة ورقتنا للضغط هي الهجرة يجب استعمالها من اجل تحرير المدينتين.
إلى كل من يحاول أن يعكر صفو علاقة إسبانيا والمغرب،إليكم الجواب…..خذوا التلقيح هههه إختاروا سينوفارم أو أسترازينيكا….لقاحان بالمغرب،بينما بعض الجيران كانوا يتحدثون عن أنهم سيباشرون التلقيح قبلنا..قلتم حنا فينا بلا بلا بلا….ياودي بلا بلا الخاوية هي لي عندكوم…تعلموا الدروس منا أوباركا يا dz ويا el fahla dz..ومن على شاكلتكما،خذوا العبرة..الصمت أحسن لكم..حنا بزاااااف عليكوم…على فكرة،أجيو تلقحو إلى بغيتو مرحبا بكوم..سينوفارم أو سترازينيكا…لي عجبكوم الخير موجود…….
اسبانيا تحتل أراضي مغربية أي أنها دولة مستعمرة وتهدي المغرب سفينة حربية.
والبعض يعيب ويتهكم على الفلسطنيين وعلى رافضي التطبيع .لأن صائب عريقات أصيب بكوفيد 19 وذهب الى اسرائيل من أجل العلاج.
وغير يقلبها مزيان ليكونوا دايرين فيها شي اجهزة ديال التجسس مافيهم تيقا
تخطط لفتح خط بحري بين مليلية ومدينة جزائرية وأعطت للمغرب سفينة بحرية لمهاجمة أي سفينة تقترب من المياه الإقليمية المغربية ،( كتكوي أوكاتعطي الفتوح).
ليست كافية يجب على إتحاد أوروبي وخصوصا إسبانيا أن يدفع المقابل ودعم الوحدة الترابية الوطنية والصحراء المغربية
قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق.المغرب ان شاء الله بعد الجاىحة سيكون له شأن كبير بين الأمم.يقول الحق سبحانه ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يوتيكم خيرا صدق الله العظيم.
تصوروا معايا لو المغرب حافظ على أدمغته و شجعهم على البحث العلمي ثم اكتشفوا علاجا فعالا لكورونا ،لارتفعت البلاد بضربة واحدة الى الأعلى ،إن الإستثمار في البشر هو الحل الوحيد للمضي قدما نحو الإزدهار و القوة و بالتالي الأمان.
أي هدية؟ أعطاك باخرة من دون تجهيز حربي للقيام بحجز الحراكة لكي لا يصلون إلى شواطئ. كما أعطاك شخص عصا بدون مقابل لكي تحرس منزله بدون مقابل، أتستحمرون المغاربة؟
هل هذه البلد الذي كنتم تقولون عنها اليوم انها تتوجس وتخاف من المغرب !!!!؟؟؟؟ هاهما كيدبروا علينا بقطعة بحرية
ستجد النظام العسكري الجزائري الفاشل الحاقد قد ارسل يتوسل لماذا هذه الهدية للمغرب الذي قهرني؟
هنا وجب تدخل المخابرات المغربية لتأمين خلو الباخرة من أي وسيلة للتجسس على قدرات وإمكانيات وخطط قواتنا المسلحة الملكية
سفينة مراقبة خفر السواحل متوسطة التسليح ليست Corvette أو Destroyer و ثمنها 220 مليون أورو لكن إسبانيا تهدينا للمغرب مجانا؟؟ هادا قالب زوين !! لكن ماذا كان المقابل ؟؟ في العلاقات الدولية و الاستراتيجية لا توجد هناك هدايا بل عطيني نعطيك.
هواري بومدين توفي قي 26 دجنبر 1978 ايها الإخوة. كيف للحسن الثاني رحمه الله أن يبعث له في أواخر التسعينات؟ أظن أن الحسن الثاني بعث للقاءه بعد وفاته في 30 يوليوز 1999. المرجو التحقق من التواريخبالمنشور، وإذا كنتم بحاجة لموظف يقوم بمراجعة المنشورات قبل نشرها سواء باللغة العربية أو الفرنسيةعلى هذا المنبر فأنا رهن الإشارة للعمل معكم. تحياتي
“جاء أيضا ضمن الملف ذاته أنه في نهاية التسعينيات جرت اتصالات سرية مكثفة بين الجزائر والمغرب، تمهد للقاء التاريخي بين الحسن الثاني وهواري بومدين” مقتطف من الفقرة التي ورد بها الخطأ. تحياتي هسبريس.
تقصدون عقد السبعينات وليس التسعينات
لان بومدين توفي في السبعينات
واهم من يعتقد ان الانظمة الحاكمة هناك عداوة بينها المشاحنات السياسية لاستهلاك الداخلي عطي القطيع يتلهى الانظمة الحالية يتحكم فيها اطراف خارجية البنكيين والجلوباليست الحرب لن تقوم غي رتاحوا والدليل امامكم
لماذا اسبانيا في هذا الوقت بالذات…وقدر مساهمتها المالي الكبير في البارحة اضافة الى دول الاتحاد الأوروبي…. اللهم ادم علينا هذا السخاء اذا كان بدون مقابل
nous voulons sebta et melilia aussi
يجب الانتباه إلى هذه الهدية
ربما تحمل وسائل تجسس تمكن الطرف العدو من التعرف عن كل صغيرة وكبيرة.
وربما تحمل مفاجأة تكون خطيرة في حال ما……وبالخصوص عند ركنها ضمن المعدات الأخرى.
الحذر ثم الحذر. انها اسبانيا التي تخطط مع الجارة اللذوذة.
فليوها مزيان وجهزوها بأحدث التجهيزات الحربية والتقنية الأملايكية المتطورة من أموال الاتحاد الأوروبي التي من المفروض دفعها مقابل حمايتهم.
ولن نرضى بأبخس الأثمان، إذ يجب مواصلة أساليب الضغط حتى إقرارهم بمغربية الصحراء واسترجاع سبتة ومليلية وكافة الجزر المحتلة.
وفي حوار مع “الأيام” أفاد المفكر محمد سبيلا بأن التعافي من آثار كورونا سيتطلب عقودا إن لم نقل قرون!! .. هل من هب ودب أصبح مفكرا؟!
اليابان تم قصفها بالنووي والمانيا خسرت كل ما لديها ورغم ذلك كانت 40 سنة كفيلة بالنهوض والريادة الاقتصادية العالمية.
اسبانيا لا تمدنا بالسفينة حبا فينا وانما لخدمة مصالحها كحراستها من الحراكة الأفارقة ونحن لسنا بالدركي
فعليها وعلى أوروبا تأدية ملايير الدولارات لحمايتهم واعترافهم بمغربية الصحراء دون نفاق أومزايدات
وهذا موضوع لا يناقش فالصحراء مغربيه منذ زمان وسوف لن نسمح في شبر من أرضنا ولو نموت شهداء فداءا لوطننا وملكنا وكافة الشعب المغربي والله ثم تالله ومستعد لاضحي بنفسي وبما أملك من أجل وطني
السفينة ممولة من الاتحاد الاروبي 100%.غتقولوا لي، إلا حقا راه إسبانيا عطايا 40%,غنجاوبكم نقوليكم حتى ديك 40% جات من التمويلات ديال الاتحاد،لدول جنوب الاتحاد لمحاربة تدفق المهاجرين من جنوب القارة.
هذا هو الفرق بين مجاورة بلد يملك التاريخ والثقافة والحضارة وبين بلد لا يملكهما فالأول حتى وإن كان يُعاديك فهو يُعاديك بعقل وبمنطق لأنه يعرف جيدا أن أي خطر ستتعرض له أكيد سيكون له تأثير مباشر عليه عكس البلد الذي لايملك من التاريخ شئ فهو عدواني ولا يفكر في عواقب عدوانيته ويحاول تحطيم جواره بكل الطرق اعتقادا منه أنه بذلك سيصبح قوة ضاربة بالمنطقة بتحطيم كل من حوله ولهذا أحترم اسبانيا كثيرا والإسبان كذلك يحترموننا عكس الدولة التي بشرقنا كل شئ يأتي منها شر وحقد وكره وغدر وو ولهذا لن يُفلحو أبدا
أما ردا على جمال رقم4
موقع المغرب المجاور لأروبا هو من فرض عليه أن يكون دركيا تماما كما تركيا وما يأخذه منهم من أموال هو حقه المشروع مقابل ما يتكبده من هجرة الأفارقة والعرب وحتى الاسيويين من باكستان والهند وبنغلاديش يأتون للمغرب من أجل الهجرة لأروبا عبر سبتة ومليلية وهذا يتطلب أموال كثيرة من المغرب لأجل إيوائهم وإذا كان المغرب يأخذ من اروبا فقط بضعة ملايين من الدولارات فتركيا تأخذ تقريبا 5 مليار دولار ومازالت تُطالب بالمزيد وكي تضغط على اروبا ترسل المهاجرين لليونان كي يرفعو من حجم مساعداتها وهذا حقها