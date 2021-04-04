رصيف الصحافة: إغلاق شامل ينتظر المغاربة خلال ليالي شهر رمضان

مطالعة أنباء بعض الجرائد الخاصة ببداية الأسبوع نستهلها من “الأحداث المغربية”، التي ذكرت أنه من المرتقب أن تعرف ليالي رمضان إغلاقا شاملا يبدأ قبيل أذان المغرب وينتهي بعد أذان الفجر، مما يؤكد اعتماد حظر مرتقب للتنقل الليلي ابتداء من فاتح شهر رمضان، خوفا من تكاثر البؤر الوبائية.
ووفق الخبر ذاته، من المنتظر أن تعتمد السلطات منعا كليا لتنقل المواطنين خارج بيوتهم أو تواجدهم بالشارع العام خلال التوقيت المعلن عنه، سواء بالنسبة للراجلين أو عبر استعمال مختلف وسائل النقل، باستثناء الأشخاص العاملين بالقطاعات والأنشطة الحيوية والأساسية.
وأضافت “الأحداث المغربية” أن المصالح المختصة ستسهر على تفعيل إجراءات المراقبة الصارمة في حق أي شخص يوجد بالشارع العام خارج الضوابط المعلنة، حيث ستضعه تحت طائلة المتابعة القضائية.
كما أوردت الصحيفة ذاتها أن مصالح الأمن بمدينة طنجة تمكنت من إيقاف شخص متورط في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون مؤونة وانتحال صفة ينظمها القانون.
وأضافت أن عمليات التفتيش المنجزة داخل محل تجاري يملكه المشتبه به، أسفرت عن العثور على شارة كتفية تحمل معطيات بصرية تشبه تلك المستعملة من قبل الشرطة، إضافة إلى أصفاد معدنية، وثلاثة هواتف محمولة، و44 شيكا، و4 دفاتر شيكات، ومجموعة من الشهادات الدراسية، والكشوفات المصرفية، ومطبوعات لمواعيد للحصول على تأشيرات السفر.
ووفق الخبر ذاته، فإن الموقوف أوهم مجموعة من ضحاياه بقدرته على توظيفهم في شركات خاصة أو تمكينهم من مواعيد قريبة الأجل من أجل استصدار تأشيرات بلدان أوروبية مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و40 ألف درهم.
ونشرت “الأحداث المغربية” أيضا أن روبرت غرينواي، مساعد مستشار مجلس الأمن القومي الأمريكي السابق، المسؤول عن إفريقيا والشرق الأوسط، أشاد بالدور الكبير الذي يقوم به المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي، وجهوده المتواصلة لمحاربة الإرهاب والتطرف.
وحسب المصدر ذاته، فإن المسؤول الأمريكي غرد على “تويتر” بأن الأجهزة الأمنية المغربية تقدم، تحت إدارة الحموشي، خدمات كبيرة لمكافحة الإرهاب، وطنيا ودوليا، وأنها أصبحت نموذجا يحتذى به في الكفاءة والمهنية والاحترافية.
من جهتها، كتبت” المساء” أن أطنانا من التمور والتوابل المهربة استنفرت الفرقة الوطنية للجمارك، مشيرة إلى أن شبكات التهريب غيرت نشاطها من الشمال نحو الجنوب، بعدما تم إغلاق معبري سبتة ومليلية، اللذين كانت تمرر عبرهما كميات كبيرة من الفواكه الجافة والأرز والتوابل والتمور لمواصلة نشاطها، مما جعل الفرقة الوطنية للجمارك تشن حملة على محاور طرقية بالجنوب.
وأضافت الجريدة أن عناصر الفرقة الوطنية للجمارك داهمت مخازن تابعة لمهربين بالجملة بضواحي المدن، وتم إصدار تعليمات بتشديد المراقبة لمحاربة تهريب كل المواد غير المرخص لها، والتأكد من حمولة شاحنات بعينها، بعد أن أغرقت شبكات المهربين الأسواق بالتوابل والتمور المهربة عبر المنافذ الجنوبية.
وفي خبر آخر كتبت الجريدة أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش أدانت غيابيا موظفا بنكيا بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها خمسون ألف درهم، على خلفية قضية تتعلق بتبديد أموال من وكالة بنكية توجد بسبت الكردان بإقليم تارودانت.
ونقرأ ضمن مواد “المساء” أيضا أن القانون الجديد المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربورات يهدد بتفجير أزمة بين جمعية مستودعي الغاز من جهة، ووزارتي الطاقة والداخلية من جهة أخرى، بعدما تم منح حق توجيه طلبات إحداث المستودعات للشركات الكبرى.
وفي هذا الصدد أوردت الجريدة تصريحا لمحمد بنجلون، رئيس جمعية مستوردي الغاز بالمغرب، قال فيه إن ما جاء في القانون الجديد يعكس وجود نية مبيتة للقضاء على الشركات الصغرى العاملة في القطاع، التي ظلت سنوات تقدم خدماتها للمغاربة، من خلال نقل قنينات الغاز من مراكز التعبئة وتخزينها في المستودعات وتوزيعها على الأحياء.
وأضاف بنجلون أنه كان من المفروض على الجهات التي سهرت على إعداد القانون الجديد أن تدعو مستودعي الغاز إلى طاولة الحوار، وتستعرض أمامهم التغييرات الجديدة.
وأشار بنجلون إلى أن جمعية مستودعي الغاز بالمغرب تحملت أعباء كبيرة طيلة سنوات بهدف ضمان تزويد المغاربة بقنينات الغاز، وعدم التسبب في أزمة يمكن أن تشل العديد من القطاعات.
اليومية ذاتها أفادت أن فعاليات نقابية دعت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، إلى افتحاص ملفات داخل مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة، مشيرة إلى أن الجمعية شهدت عمليات توظيف بمنطق المحاباة لأسماء صارت تحصل على رواتب سمينة، رغم أن بعضها يصنف ضمن خانة الموظفين الأشباح، مع تفريخ عدد من المناصب على المقاس، بشكل يثقل ميزانية الجمعية بعد أن صارت بعض الأجور تقترب من 20 ألف درهم.
لو كان الاغلاق الشامل والحجر الصحي ينفع لا نفع عندما تم السنة الماضية.اصلا ما عمرو كان الاغلاق ،كاين اغلاق على حساب حالة المواطن فقط.المقهورين عليهم الاغلاق والميسورين ما عليهم اغلاق !
كل هذا ليس خوفا على صحة المغاربة و إنما هي حرب خفية على الإسلام و يحاولون بشتى الوسائل إضعاف الإسلام و تشتيت المسلمين بمنعهم من مثل هذه المناسبات التي تقوي الإيمان و المسلمين
قرارات ليست في محلها المرجو مراجعة القرارات لأن الشعب في الهاوية تفقير الشعب
بحال الى زعما گلتو شي حاجة جديدة هاد الشي راه عارفنو گاع المغاربة شحال هادي
حكومة العار الله ياخد فيكم الحق الدرويش يموت هانية الصالير ديالكم دايز حسابنا عند الله
لقيتو الدين حيط قصير معندوش الرجال لي دافعو علييهه ” ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون”
اللهم ابعد عنا هذا البلاء ان شاء الله، لقد قضيت اسبوعا و نصف في العناية المركزة لا رآكم ان شاء مكروها مثل هذا الوباء.
و المحافظة على التجمهر و الابتعاد عن الناس
من المعلوم أن الأصل في الحياة العافية والسلامة، وأن الأصل في الحياة أيضا الصحة لا المرض…وهذا من رحمة الله بالناس، فعندما يصير الأصل فيها الابتلاء والمرض فاعلم أن للبشر دخل في ذلك، وأن الأمر صار سياسيا أكثر من صحيا.
نريد الحجر الصحي الذي كان في رمضان الماضي
و الصحة هي اهم شيء كما اننا قلقون على اولادنا من السلالة الجديدة لكورونا
هل لدينا مسؤولون يعلمون معنى المسؤولية؟ ماذا يعني فرض قرار بيروقراطية سيتسبب بعطالة الملايين من المغاربة الذين هم اصلا متضررين؟ هل هناك رغبة في دنار شامل لقطلهات اقتصادية معينة؟ ما وجه المقارنة بين المغرب حيث الحالات ببضع المئات بفرنسا حيث الحالات بعشرات الالاف؟
عفيونا من فاتوره الكهرباء والماء وعطيونا ماناكلو ومرحبا أصلا حنا فالقلعة متتحرك الرواج تاليل راه الحال سخون
دابا واش هادشي رسمي ولا مرتقب .حيت تتخلطو الاوراق للمواطن بهاد العناوين وهو راه تالف غير مع الوقت.
والله ان منعت صلاة العشاء والتراويح انتظروا عاما آخر من الفروس او بالاحرى الموجة الثالثة لان من منع مساجد الله وفي هذا الشهر العظيم ان يذكر فيه اسمه وتقام فيها الصلاة فهذا امر خطير على الأمة الاسلامية
شخصيا لا اقرا هده الجريدة اللتي اعطت هدا الخبر ما دامت الحكومة هي اللتي يمكنها أن تكون المصدر لاي ،خبر
تحلمون
وخلاه الجريدة تجس نبض الشعب مت ارائكم يستنتجون ما سيفعلون
وماذا سنجني اذا كنا نخرج بالنهار
واش كورنا تنام بالنهار وتخرج باليل
لماذا الإعادة … نحن نعرف جيدًا أن الإغلاق الشامل في شهر رمضان حقيقة حتمية لامفر منها … بدون لف ولادوران ، لا داعي لإستفزاز المغاربة ، كفانا كفانا من هاذه اللعبة الحقيرة التي أسكتت الأفواه ، وقيدت بشكل واضح الحريات ، عدنا لعصر العبودية بل بشكل عصري !!! لنا الله ، أكيد ستظهر الحقيقة في يوم من الأيام ، وسنحكيها للأجيال القادمة ، وصمة عار بكل المقايس .
اذا كان دول كثيرة لها عﻻقة قرب بالمغرب ، بدأت فعﻻ بالحجر الصحي فﻻ يعقل ان المغرب سيكون بعيدا عن هذا إﻻجراء وخاصة فتح المقاهي ليﻻ او صﻻة القيام والتراويح. .. لما فيه مصلحة الوطن والمواطن. .
هذا ما يسمى بجس النبض. على الدولة و الشعب احتكام العقل واستحضار جميع أبعاد وتبعات الاغلاق علي الجانب الإقتصادي والصحي و الاجتماعي.
و ماذا عن صلاة العشاء في المساجد? أم كورونا لا تنتشر إلا بالليل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا في نضري انهم يتبعون خطط اليهود في محاربة الاسلام لماذا لا نصوم بالنهار ونقوم اليل كي يرفع الله عنا هذا البلاء
والتراو.يح؟؟؟؟؟؟؟؟اجيبونا ايها المسؤولون لقد سئمنا من الانتظار وضحوا الامور مالي اراكم ساكتين صامتين ماذا تنتظرون اذن
وطلقو عباد الله تخدم عام ماخدمنا بحال الناس واش الشركات والمعاملة خدامين 23 ساعة وأصحاب الأعمال الصغيرة الاغلاق راه كاين دراوش خدامين فالمقاهي والمطاعم
دابا لقاو سبة أي إجراء غير قانوني كيديروه تحت ذريعة قانون الطوارئ و الإجراءات الإحترازية… وذلك لسبب وحيد هو اضعاف وتفقير هذا الشعب. ومنعه من ممارسة حقه الدستوري في التظاهر.
للاسف الحكومة تضغط على الشعب بينما توجد خروقات حالة الطوارئ من طرف مسؤولين في الدولة زيادة على على انهم لايحملون همّ مصاريفهم لأن ارصدتهم مليئة بالمال لا اعرف لماذا المواطن ساكت على حقه لماذا يكتفي بالبكاء والتحسر بذل الاحتجاج السلمي
انا لا أظن ان هاته التكهنات ستساعد المغرب في اتخاذ القرار الصائب.
و كنت أرجوا ان تكون الصحافة فيها و لو ذرة بسيطة من النزاهة و الموضوعية في التطرق لهذا الموضوع بجدية.
لماذا لم تطرحوا الأسإلة التي يطرحها أربعون مليون مواطن و هي :
– لماذا التباعد الإجتماعي و الإنهيار الإقتصادي في حين لا يوجد تباعد مطلقا في جميع الإدارات و الشركات العامة و الخاصة ؟
– لماذا لا تتكلم الصحافة على الازدحام في الاسواق و ووسائل التنقل العام من الساعة السادسة صباحا الى الساعة الثامنة ليلا ؟
– لم نرى بتاتا استعمال الكمامة بطريقة صحيحة و تغييرها كل اربع ساعات من طرف الجميع، و انتم الصحافة اولا؟
من رأيي : لا يجب قتل الاقتصاد المغربي في رمضان
ستكون كارثة اجتماعية و انسانية
المفروض : هذه ان تكون صرخة الصحافة التي تحب الوطن.
لم نرى ونعيش مع هذه الحكومه الاالشؤم يا ربي الحفظ أن كان الحجر على الجميع عندكم لقاء وزير خارج الرباط يتحرك فالحجر على الجميع
لا حول ولا قوة إلا بالله .. مهزلة بكل المقاييس ..
كورونا كاضور بصباح وبالليل وهوما باغين يمنعو غير الليل كيدارو ليها !!!!!
اوا الله ياخذ فيكم الحق. انا بعدا ما مساحكم دنيا و آخرة… الليل غانخرج مورا الفطور ندور على راسي قبل ماندخل نصلي التراويح مورا التراويح غانخرج ندور… لبغا اشدني اشدني
دبا اخر الكلام هو لعندو شي قفز اموت فيه ديما قرارات صادمة ومقنبلة عمرنا سمعنا شي قرار لفرح باينة ملي سدو الزرقين ولاد عيسى وقادين على بلادهم تبعناهم حنا في قوله تعالى */ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم *( راه عندنا الدين ديالنا توما فيقو من الݣلبة غدي نتوحش تراااويح والله العظيم الله ياخد فيهم الحق
كلشي مخطط على التراويح حسبي الله ونعم الوكيل
مزيان الحجر الشامل و الكامل و القاهر…غير زيد كسيري غير زيد…. و عنداك يهمك شي حد و لا تفكر فشي حد ….راه الناس عاجبها الحال و الفلوس مجودة عندهم…. الله ياودي و تحياتي من الأعماق لمتخدي قرار الإغلاق
ثم بعد رمضان ,اقفال بعد الثامنة وحضر التجوال مع التاسعة مع تجديد هذا التوقيت كل اسبوعين الى ان ينتهي الفيروس في 2030 وعضم اجرنا واجركم في الشهداء اللذين سيقطون جوعا.
الله المستعان مع هذا الحكومة ديال الكيلو وديال المنافقين حسبنا الله ونعم الوكيل ملتقانا أمام الله عز وجل دعينكم لله عز وجل.
صلوا في بيوتكم وانزلوا إلى اشغالكم،،،
صلوا في بيوتكم واركبوا المواصلات فوق بعضكم ،،،،
صلوا في بيوتكم والمحال التجارية بدون عدوى لكم ،،،
صلوا في بيوتكم وتكدسوا في اسواقكم،،،
صلوا في بيوتكم واختلطوا في أعمالكم ،،،،
صلوا في بيوتكم وصوروا افلامكم ومسلسلاتكم ،،،،
صلوا في بيوتكم واعملوا ما يحلوا لكم
المهم أن تصلوا في بيوتكم ،،،،
#افتحوا_المساجد
غريب أمركم أسواق ممتلئة على آخرها دون تباعد ، دون كمامة ، أمام أعين السلطات و لا أحد يتكلم … لا حول ولاقوة إلا بالله . ربما كورونا تحورت إلى كورونا ليلية … ليكن في علمكم أن هناك عائلات أصبحت لا تجذ ما تطعم أبنائها تقليدهم عليكم
انا لست متضررا لا من حجر صحي لا و اغلاق ..
لكني اتأسف لهذه القرارات الكارثية .. فالعديد من الناس تقدر بالملايين تشتغل في السناكات المقاهي المطاعم و القطاعات الغير مهيكلة و خصوصا عملهم هو بعد الافطار .. فكيف سيحصلون على المدخول من اجل العيش الكراء اللباس الدواء .. هل هذه الحكومة اصبحت سادية لابعد الحدود في تعذيب الفقراء .. المسؤولون و الوزراء نائمون في فيلاتهم و الفقير مسجون في بيته
إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر وال بد لليل أن ينجلي ولا بد القيد أن ينكسر الدولة دائما غالقة علينا جميع الأبواب لا توظيف لا زيادة في الأجور ولا تحسن في الدخل الفردي اصبحنا نحس وكأننا في منفى لا سفر لا تنقل إلا الاعصاب والموت البطيء منكم لله
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم…
أودي غير جيونا من لخير أكولو ها لينا نيشان. بلا ما تحشموا.
هذا قرار زوين أنا متافق معاهم فهادي،وفالنهار تكون مراقبة لي ما محتارمش التدابير الوقائية يخلص ولا يمشي يتربى حتا نقديو على هاد الفيروس وهاذوك لي مساهمين معاه فالانتشار
” اعتماد حضر مرتقب*للتنقل الليلي* خوفا من تكاثر البؤر الوبائية ”
وكأن البؤر الوبائية لا يمكن تكاثرها خلال *التنقل النهاري*
وكأني بهؤلاء المسؤولين يريدون فرض استحمار شامل للشعب المغربي. فهل انتم منتهون
كورونا كاينة غير في الجوامع و في رمضان.
المسؤولين الكبار تاوعنا جاهم امر من خطورة تدين المغاربة و بغاو ولفوهم عدم الدهاب للمساجد.
الاعتكاف ممنوع و دابا حتى التراويح غادين تمنعوه.
علاش ميخليوش الناس لي دارو اللقاح يمشيو للمسجد؟
انشري يا هسبرس
مثل هده الأخبار تساعد السلطات المخزنية على جس النبض عبر إطلاق الشائعات قبل إتخاذ أي قرار.
هاد الأحداث المغربية شكون اللي قالها ليها. مخطط الماسونيه لطمس الهوية الاسلامية للأسف. يريدون منعنا من صلاة التراويح. وحرماننا من ليلة القدر أجرها وتوابها. كورونا أصبحت من الماضي مرض متل الزكام كفانا تلاعبا َو ضحكا على الشعب اللي مكتب عليه ربي شي حاجة غادي اتصلو. واش500 حالة في النهار حتى هي اتمنعنا من صلاة التراويح. هاد الشي بزاف الفاهم افهم
رمضان مبارك سعيد الله ياخد فيك حق اسي عثماني او الله ياخد حق في لي نتاخب عليك حتى مرضتينا
اودي الى كنتوا غادي اتحلوا لينا من بعد رمضان غير طبقو هادشي .
انا بعدا غنخرج وقت ما بغيت و لي بغا يطرا يطرا هادو راه زادوا فيه لقاونا ساكتين و كايديروا فينا مابغاو .
ولماذا هذا الإغلاق في شهر رمضان تتلاعبون بالمواطنين دعونا نعيش روحانيات هذا الشهر الكريم والله إن هذا منكر لا يجب السكوت على هذا الأمر إن كان فعلا سيطبق هناك غموض كبييييير منذ ظهور هذا الفيروس الذي قيل أنه أصبح أقل فتكا فلماذا هذا الحجر اتقوا الله
لسنا بلهاء لكي نصدق هذا الهراء !! جوينا من الآخر و قولو القضية و ما فيها أن الأمر فيه إرادة لكبح الطقوس الدينية و الروحية في شهر رمضان الأبرك (….) و لا علاقة له بما يسمونه “بؤر” وبائية !! لسنا أطفالا نرضع أصاعنا لكي نصدق هذه المبررات الواهية ! سبحان الله كورونا تتقوى فقط في رمضان أما الأيام الأخرى تكون “رحيمة” !!
ابنتي تتمنى ان تكون الدراسة في شهر رمضان عن بعد لا لسبب الا انها تريد ان تنام كثيرا في النهار….. ووللاشارة فهي طالبة بمعهد للتكوين……. ما رايكم؟؟؟
ههه هانية ربي كبير نصليو في بيوتنا
ان كان الاسلام هو المستهدف فهو في قلبنا
اما الناس ولفات الفقر و المعيشة المتدنية الغير انسانية.
اذا كان ذلك يفيد صحة المواطنين فمرحبا به،،
لا ارا اي فائدة من هذا وام فعلو فعلى الحكومة ان تتحمل مصاريف كراء المحلات والمنازل التي يقطنها اصاب المقاي على الاقل والمصاريف ……هذا اضعف الايمان
حسبنا الله و نعم الوكيل. اذا اسندت الامور الى غير اهلها فانتظرو الساعة. اللهم فيهذا الشهر الكريم انتقم من كل من لديه يد في ضمار هذا الشعب.
j espère qu ils vont le faire pour eviter les contactes surtoit le.mois sacré
” ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم” . صدق الله العظيم.
الدين باعوه تجار الدين والسياسة،اما باش تݣولي هازين الهم للمواطن المقهور هادي ميقبلهاش العقل،الناس ملقات ما تاكل،الناس غارقة كريديات ،ها الكرا ، ها الما ، ها الضو ، ها مصاريف الدراري وزييييييد على حمار الشيخ لي معمرو غينوض.
فوضنا أمورنا لله،حسبنا الله ونعم الوكيل.
خلاها كبور : “مكاينش معامن مكاينش”.
دابا عاد تأكدت كورونا كائن ليلي.
حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم اللهم الانتحار ونتهنا من هاذ البلاد ولا هاذ العيشة
اغلب الاصابات كيتشافاو اذن اين المشكل هادشي بزاف راه الناس عياو راكم عيقتو بزاف راه السرطان اكثر فتكا من كورونا
اكفس حكومة ابتلينا بها في تاريخ المغرب بلا منازع
نسال الله ان يريحنا منها بما شاء وكيف شاء
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون
حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ
غير تسناو العذاب معنا والله تا طيرو كاملين لا سديتو.يا ختي كنا كالسين معلينا ما بينا تا قاليك نسدو
باين العربون حكومة نقالة لا دراية لها في تدبير الشأن العام.حكومة لا تتواصل مع الشعب تأخذ قرارات مفاجئة وعشواءية. إلى مزبلة التاريخ
ها لما طاب.مشات العشاء والتراوح .دارتها السلالات الجديدة .الله يحد الباس
الحرب الحالية هي حرب إعلامية بامتياز لجص نبض المواطن المغلوب على أمره والذي استنزفته القرارات العشوائية للحكومة لو كان هذا الحجر يؤثر على جيوب الوزراء و الأحزاب لما قامو به
.الإغلاق الليلي الشامل ضروري لمواجهة ومحاصرة الفيروس الخبيث و خاصة أنه يتم الكلام عن اكتشاف25 شكل متحور من فيروس كوفيد19 الخبيث حسب بعض المصادر الصحفية الوطنية. اللهم احفظ المملكة والشعب المغربي بقيادة الملك الكبير السلطان سيدي محمد السادس نصره الله . إذا ارتأت السلطات المختصة الإغلاق فيجب الإغلاق.
نريد أداء صلاة التراويح في المسجد إن شاء الله.
القضية مطبوخة من زمان عندما بدأ ينفخ في الأرقام
لا يسعنا إلا أن نقول …حسبنا الله ونعم الوكيل
يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين
لا يحيق المكر السيء إلا بأهله
اللهم أصلح ولات أمورنا واصلح بطانتهم اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا توليها شرارنا اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل اللهم من أراد بالإسلام و المسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء اللهم .
اللهم عليك بالمفسدين في الأرض فإنهم لا يعجزونك اللهم اكشف أمرهم واهتك سرهم وانشر خبرهم وأجعلهم عبرة للمعتبرين يا رب العالمين اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك.
الامتناع عن شهوتي البطن و الفرج من طلوع الفجر الى غروبها و الامتناع عن الخروج و القهاوي من غروب الشمس الى طلوعها الصوم مرتين
حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله وانا لله وانا اليه راجعون
ما دمت في المغرب فلا تستغرب كل شيء وارد لقد مررنا بتجارب كثيرة عانينا معها الويلات ولا من منقد سوى الله الحكومة لا تتريت في اصدار القرارلت الاستعجالية دون مراعاة مصالح المواطنين كل شيء عندها تنزيلي وقهري دون اخد الموافقة من احد انها تتجاهل وجود الشعب وتلعب لصالحها وخدها الله ياخد الحق
شكرا جزيلًا ، قرار حكيم و تدبير أحكم، رمضان كريم
يمكن أن يكون رمضان فرصة للتحكم في الحد من سرعة هذا الفيروس شرط أن يكون القرار مطبقا بشكل جدي و صارم حيث نرى الآن من يشتغل حتى منتصف الليل محلات مفتوحة تجمعات و هذا يضرب كل مجهود و يعيد الحال الى الوراء فلتكن حملة جادة للقضاء على هذا الوباء للعودة للحياة العادية وراء رمضان بإذن الله
سبحان الله
ما بان ليكم غير الليل فاش كيصليوا الناس التراويح باش ديرو الحجر مرة اخرى؟
انا الان في مدينة مالقة الاسبانية والحياة عادية جدا هنا. المتاجر والمقاهي والمطاعم مكتظة… والنشاط الاقتصادي غير متاثر.
خليوا الناس تصلي وترزق الله يهديكم.
للاسف و حسب وتيرة التلقيح بالبلاد فإننا لن نعود إلى حياتنا الطبيعية الا بعد تلقيح الجميع في أفق 2024 اي ان الاغلاقات الشاملة خاصة في رمضان لن تنتهي إلا سنة 2024 حسب معظم الخبراء.
(إِنَّمَا جَزَ ٰۤؤُا۟ ٱلَّذِینَ یُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَیَسۡعَوۡنَ فِی ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن یُقَتَّلُوۤا۟ أَوۡ یُصَلَّبُوۤا۟ أَوۡ تُقَطَّعَ أَیۡدِیهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَـٰفٍ أَوۡ یُنفَوۡا۟ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَ ٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡیࣱ فِی ٱلدُّنۡیَاۖ وَلَهُمۡ فِی ٱلۡـَٔاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ)
[سورة المائدة 33]
هههه وملي يجي عيد الاضحى فتحو المغرب كامل بحال العام الفايت وقهرتو هاذ الشعب وليتو دايرين علينا لعجبكم.
واخا تبغي الدولة من غدا دير حجر صحي حتى نهاية ماي, والله ماكاين لي غادي يهظر معاهم
الأحداث المغربية جريدة امريقية ما تجيده هو التهويل و نشر الفزع بين الناس كورونا لم يعد أحد يكثرت بها و يكفيك الخروج إلى الأسواق و المقاهي و الحدائق العمومية لترى الناس كيف تعيش حياتها
المخزن كيقلب على الصداع فرمضان وغالبا سيلجا لسياسة عين ميكا ايلا بانت ليه القضية حماضت
دعيناكم الله دعيناكم الله دعيناكم الله فين غادين بينا عام هد وحن كنعنيو تريتات تأمين سومة. كرائيه انتم ضامنين أجور تعويضات بريمات متيازات ترقيات والاخرون مهرجون استفادو من ملاين دراهيم يصفقو لكم وحن عندن الله سبحانه تعلي افلس حزب افلس حكومة في تأريخ المغرب طلق لبابه اكثر من شهر حن ع فينكم تابعين فرنسا شكون بيكم الله حقنا عند الله مالك المادونيه ضغط علينا لان بنتو له منصب كبير استخدمت هتفه لتنزع من المادونيه رغم اننا نودي له شهريه وزدنه 700درهم تحت تهديد وضغط وتطلب حلاوه وحن فارقين مريديا وتامين عن 6مقاعد ومفروض علينا 4 طوبيس طرام حمولتهرتفوق 120في لميا
وأضافت “الأحداث المغربية” أن المصالح المختصة ستسهر على تفعيل إجراءات المراقبة الصارمة في حق أي شخص يوجد بالشارع العام خارج الضوابط المعلنة، حيث ستضعه تحت طائلة المتابعة القضائية.
والناس مترزقش الله الله ياخد فيكم الحق …
دوك الوزاراء والبرلمانين متحيدوش ليهم 50 فالمائة من الثالير وتعاونو الدراوش …ولكن الله ينتقم منك صراحة يرنا لي ساكتين نستاهلو كثر
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
هادشي عارفينو عطيون لمكمح واش هتخلص الناس المضررة ولا هكور أعط العور
عن الحجر الشامل : علاش تقولون من المرتقب ان يتم …؟
هذا راه إخبار ما دمتم تتكلمون عن سيفعل سيقوم اعوان سي سي…زعما سبق اعلامي ؟؟؟