رصيف الصحافة: ابن وزير سابق يتورط في نصب واحتيال وشيكات بدون رصيد

مستهل جولة رصيف صحافة نهاية الأسبوع تنحصر في جريدة “المساء”، التي نشرت أن القضاء في البيضاء حرك ملفا يُتهم فيه ابن وزير سابق بالنصب والاحتيال وتحرير شيكات و”كمبيالات” تقدر قيمتها بمئات ملايين السنتيمات، بعد أن يتبين أثناء استخلاصها أن الحسابات البنكية لابن الوزير السابق دون رصيد.
وأشارت اليومية ذاتها إلى أن الوزير السابق كان يوصي بالتعامل مع ابنه بواسطة الشيكات و”الكمبيالات”، الأمر الذي جعل الكثير من الفاعلين يثقون في تدخل الوزير ويقبلون بشيكات بدون رصيد.
وأضافت أن ابن الوزير السابق كان يختار ضحاياه بعناية، حيث كان يجري معاملات تجارية كبيرة مستغلا منصب والده الوزاري، وموهما عددا من رجال الأعمال بعقد صفقات ضخمة تهم مجال العقار.
وفي خبر آخر، نشرت الجريدة ذاتها أن الحكومة أقرت قانونا لتتبع ثروات القضاة وزوجاتهم وأولادهم، مشيرة إلى أنه تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 107 من القانون التنظيمي رقم 100.13، المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أسندت إلى المفتشية العامة مهمة القيام بتتبع ثروة القضاة، بتكليف من الرئيس المنتدب. كما تقوم المفتشية، بتكليف من المجلس، بتقدير ثروة القضاة وزوجاتهم وأولادهم، ويمكنها، في هذا الإطار، أن تطلع على التصريح بالممتلكات الخاصة بالقضاة.
“المساء” أفادت أيضا أن غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش قررت تأجيل محاكمة المدير السابق للوكالة الحضرية لمراكش وعقيلته ومهندس معماري لمدة أسبوع من أجل إتمام المرافعات.
وأشار الخبر إلى أن غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال قضت يوم 5 فبراير من العام الماضي بعشر سنوات سجنا نافذا في حق المدير السابق للوكالة الحضرية لمراكش، وأدائه غرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم، بعد متابعته في حالة اعتقال بتهمة الارتشاء. فيما أدانت زوجته والمهندس المعماري بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون درهم لكل واحد منهما، بعد متابعتهما في حالة سراح بتهمة المشاركة في جناية الرشوة، وإبقائهما رهن تدابير المراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجهيهما. كما تم الحكم على جميع المتهمين بأدائهم تضامنا تعويضا مدنيا لفائدة شركة المطالب بالحق المدني قدره 30 مليون سنتيم، إضافة إلى درهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب)، وبعدم قبول الطلبات المتمثلة في إرجاع الكفالة، ورفع الحجز عن الحسابات البنكية لزوجة مدير الوكالة الحضرية.
وأوردت الصحيفة ذاتها أن عناصر الشرطة القضائية تقوم بالتحقيق في عملية سطو على خزنة حديدية بمصلحة وكالة المداخيل باليوسفية، كان بداخلها مبلغ 90 ألف درهم.
وحسب “المساء”، فإن هذه العملية تمت دون إحداث كسر لأقفال الأبواب، مما يرجح فرضية الاقتحام بمفاتيح خاصة للسطو على صندوق الجبايات الضخم، الذي لا يمكن إخراجه ونقله إلا بتعاون بين عدة أفراد نظرا لضخامته، حيث عمدوا إلى نقل الخزنة الحديدية الخاصة بالمداخيل المتحصلة من الضرائب المحلية دون ترك أي أثر، تضيف الجريدة، مشيرة إلى أن فاعلين مهتمين بالشأن المحلي انتقدوا الوضعية المهترئة لمكتب مصلحة الجبايات، الذي لا يشرف المؤسسة لا من حيث الموقع ولا من حيث البناية القديمة، فضلا عن عدم تثبيت كاميرات بالمصلحة ذاتها، التي تروج يوميا سيولة مالية تتجاوز عشرات الملايين.
يقول المتل هذا الشبل من داك الاسد ، لا حول ولا قوة الا بالله ،
بعد هذا الخبز المخزي في حق الشعب الفقير …الأن إتضح لنا من هو العدو الحقيقي للمغرب …ليست إسبانيا أو الجزائر …بل العدو الحقيقي هو بعض الخونة و اللصوص من سرقوا الأخضر و اليابس …و بعد هذه الفضيحة وجب النزول إلى الشارع و المطالبة بحقوقنا من الثروات المسلوبة كالرجال الأحرار الإخوة الجزائر …نحن نشقا و نتعب في الغربة لتحويل العملة الصعبة و يأتي إبن مسؤول فاسد و يخرجها برا البلد …إلى متى سيبقا الشعب المغربي مكتوف الأيدي و جبان و خائف …ألا يكفيهم فضيحة سبتة ؟؟ فقر و جوع و بطالة و تهميش ….شكرا هسبريس على هذه المعلومات التي توضح لنا من هو العدو الحقيقي للمغرب….
إبن وزير سابق….(من أين هذا الغصن من تلك الشجرة)
من شابه اباه فما ظلم طبعا سيفعل ماسبق واشرتم اليه
مقراش الدروس مزيان.. اللي كلاه الذئب في الحدورة كيخليه في العقبة.
او باه راه وازير شكون يقدار يهظرا معه والداهم كحسب اليهم المغرب فيرام نتع باهم الله اعزا دول الي فيها الحقوق والقضاء علي كولشي ساوسي
“لفقيه اللي نتسناو براكتو …” علاه شكون خرج على هاد لمغرب من غير مسؤولين لا مسؤولين كيكونو عصابات ومدخلين فيها تا ولادهم ، والله ايلا هدشي مؤسف نوصلو لهاد المستوى ، اشمن بلاد واشمن نموذج تنموي ، والدولة كتشطر غير على شي كاتب صحفي كتب أو قال زوج كلمات ولا معلمين خارجين كيطلبو بحقوقهم ، هادي راه ماشي بلاد واحد 20 سنة ربما المغرب سيختفي من الخريطة ويلحق بدولة أخرى هدشي كثير وخطير ، ورحم الله الشاعر القائل : إنما الأمم الأخلاق ما بقيت // فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا …هذا ليس مجرد بيت شعري ، هذه سنة تاريخية ثابتة فالدول تنهار حين تنهار الاخلاق والقيم ، شكون خرج على الأندلس ومزقها لمماليك وشنو كانوا كيديرو دوك ملوك الطوائف اللي لواحد منهم كان كيبكي أمام أمه ملي ضيع الحكم ، أتمنى من الملك أن يضرب بيد من حديد ، ما يمكنش ابني هو من جهة ويجيو هادو ويريبو كلشي
ان فعلها فقد فعلها اب له من قبل. هذا وزير سابق يؤيد ابنه في الاجرام. فكيف كان يتعامل مع الآخرين في الوقت اللذي كان يمارس سلطته. . يا رب الى اين نحن ذاهبون.
تتبع ثروات القضاة وزوجاتهم وابنائهم من أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة الشعب يتمنى ان يطبق هذا على الوزراء والبرلمانيين والمستشارين ورؤساء المصالح لأنهم بدورهم يغتنون على حساب الشعب