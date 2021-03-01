رصيف الصحافة: اختفاء حقنة من لقاح "كورونا" يستنفر السلطات

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم “الثلاثاء” نستهلها من “المساء”، التي نشرت أن اختفاء حقنة من اللقاح المضاد لكورونا استنفر السلطات بجماعة أولاد غانم بإقليم الجديدة؛ إذ تعرضت ممرضتان للتحقيق بعد اختفاء الحقنة بشكل غامض من المركز الذي تزاولان فيه عملهما، كما تم تفتيش منزليهما بحثا عن الحقنة المفقودة، وهو ما أثار انتقادات واسعة بسبب الطريقة التي تم التعامل بها مع الممرضتين.
الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية استنكرت الحدث الذي قالت إنه روع الجسم التمريضي بربوع المملكة، ودعت وزارة الصحة إلى القيام بواجبها في حماية الممرضين وتقنيي الصحة أثناء مزاولة مهامهم، مع الحرص على ضمان حقوقهم القانونية والقضائية.
وكتبت الجريدة أيضا أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية شرعت في التحقيق في ملف شبكة لترويج الكوكايين يشتبه في وجود تجار بالسوق المعروف درب غلف بالدار البيضاء ضمن أفرادها؛ إذ داهمت عناصر من الأمن محلات تجارية لبيع الهواتف المحمولة بالسوق واعتقلت أصحابها بعد ورود أسمائهم ضمن تحقيقات أمنية.
ونسبة إلى مصدر “المساء”، فإن شبكة كبيرة لترويج الكوكايين استعانت بتجار معروفين بالسوق المعروف بدرب غلف لترويج المخدرات الصلبة، كما تبين أن التجار كانوا ينشطون ضمن شبكات لتهريب المعدات الإلكترونية عبر ميناء طنجة المتوسط، وسبق أن جرى التحقيق مع بعضهم في ملفات تهريب دولية.
“المساء” نشرت كذلك أن العطش أخرج نساء وأطفالا للاحتجاج بالحوز، وذلك بعد إقدام المكتب الوطني للماء والكهرباء-قطاع الكهرباء على نزع العداد الكهربائي الخاص بالبئر التي تزود دوار عين الجديد أيت ثلاثة بتراب جماعة سيدي غيات، التابعة لإقليم الحوز، بالماء الصالح للشرب دون سابق إشعار، حيث وجدت المئات من الأسر نفسها في مواجهة العطش، مما دفعها إلى الخروج للاحتجاج والمطالبة بوضع حد لمعاناتها.
المنبر ذاته أفاد بأن مستشارين طعنوا في انتخاب رئيس جماعة بني فراسن بتازة، بعدما اعتبروا أن هذه العملية تمت خارج الضوابط القانونية، على اعتبار أن عدد الأعضاء المصوتين لصالح الرئيس لم يتعد 11 عضوا مقابل رفض 12 عضوا.
ومن المنتظر أن يتم يوم 2 مارس الجاري النظر في هذه القضية من طرف الهيئة القضائية بالمحكمة الإدارية، فيما تم إقحام عامل الإقليم كطرف معني بالقضية، على اعتبار أن السلطة المحلية هي التي أشرفت على عملية انتخاب المرشح الذي تولى منصب الرئاسة، والذي تقدم لترشيح نفسه لهذا المنصب دون منافس، بعدما تم إبطال ملف أحد منافسيه وسحب مرشحين اثنين لترشيحهما في الدقائق الأخيرة.
“الأحداث المغربية” نشرت أن انتخاب الكنيست للممثليات الإسرائيلية بالخارج، المقرر يوم الخميس المقبل، سيشمل مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب.
ووفق المنبر ذاته، فإن إسرائيل تستعد لإنشاء مراكز اقتراع في ثلاث دول عربية، المغرب والإمارات العربية المتحدة والبحرين، في الوقت الذي تضم فيه هذه الدول العربية الثلاث 4 آلاف إسرائيلي ممن لديهم الحق في التصويت خلال انتخاب الكنيست.
وكتبت “الأحداث المغربية” أنه لأول مرة سيتم إنشاء مراكز اقتراع في الفترة التي تسبق انتخابات الكنيست الرابعة والعشرين، حيث سيتم فتح مراكز اقتراع في البعثات الإسرائيلية في الخارج، وبعد انتهاء التصويت سيتم نقل صناديق الاقتراع إلى اسرائيل لفرز الأصوات على يد اللجنة المركزية للانتخابات، كما ستنطلق انتخابات الكنيست داخل اسرائيل في 23 مارس الجاري، لانتخاب 120 نائبا، وهي الانتخابات الرابعة خلال أقل من عامين.
وجاء ضمن مواد الورقية ذاتها أن أكبر عملية تسجيل للمتضررين من توقف التهريب وإغلاق معبر سبتة انطلقت على مستوى تطوان وعمالة المضيق الفنيدق، بهدف إدماجهم في سوق الشغل ضمن المشاريع البديلة التي تمت مباشرة إحداثها مؤخرا.
وتعرف منصة الشباب بالمضيق كما بتطوان توافد أعداد كبيرة من الشباب الراغب في الاندماج في سوق الشغل، منهم حاملو المشاريع والباحثون عن عمل بعد توقف مورد رزقهم.
وأفادت “الأحداث المغربية” بأن السلطات المحلية اتخذت احتياطات كبيرة في تدبير هذا الأمر، بدءا من تنظيم صفوف الانتظار وصولا إلى تسجيل المعطيات وتوفير ما أمكن من المعلومات والدعم لهم، خاصة ممن يوقعون عقود عمل آنية.
وأوردت اليومية ذاتها أن مليون تلقيح ضد كورونا في اليوم هو التحدي الذي ستعيش على إيقاعه المراكز الصحية الخاصة خلال الأيام القادمة، خصوصا أنه أصبح من الضروري تسريع وتيرة التطعيم لتحقيق الهدف وهو تلقيح حوالي 80 في المائة من المواطنين لتحقيق المناعة الجماعية.
وفي الوقت الذي تنتظر فيه السلطات بالمغرب أن تنتهي المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الخاصة بلقاح سينوفارم ووهان بنجاح، هناك حديث عن عقد اتفاقيات من أجل توفير كمية معقولة من لقاح جونسون أند جونسون ذي الجرعة الواحدة، بعد أن جاء الاقتراح من اللجنة العلمية والتقنية من أجل فتح قنوات متعددة لشراء لقاحات تناسب الوضع اللوجيستيكي بالمغرب.
أما “أخبار اليوم” فورد بها أن المغرب استرجع أكثر من 25 ألف قطعة أثرية مسروقة، كانت السلطات الفرنسية قد تمكنت من مصادرتها خلال سنتي 2005 و2006 أثناء عمليات تفتيش جمركي؛ إذ أشار وزير الثقافة عثمان الفردوس إلى أن هذه القطع ستتاح للطلبة والباحثين والعموم.
في هذا السياق، قدمت شميسة كوان، رئيسة مصلحة المعارض المؤقتة، التابعة لمديرية التراث الثقافي بقطاع الثقافة، هذه المجموعة المسترجعة التي تتكون من 25234 قطعة يناهز وزنها الإجمالي ثلاثة أطنان.
ونقرأ في “أخبار اليوم” أيضا أن السلطات منعت وصول متضامنين إلى البيت المشمع بالمدينة العتيقة في فاس المملوك لمنير الركراكي، عضو مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان صهر شيخها عبد السلام ياسين؛ إذ تسبب حلول الذكرى الثانية نهاية شهر فبراير الأخير لتشميع البيت عام 2019، في احتقان جديد بين السلطات والجماعة وأنصارها.
وحسب المصدر ذاته، فإن جماعة العدل والإحسان قالت إن الزيارة التضامنية كانت تحمل طابعا رمزيا، وإن الوجوه المشاركة فيها كان عددها محدودا ومراعيا للإجراءات الاحترازية.
كيفاش مراكز التلقيح مختلطة بمن هب ودب من سلطات ومقدمين وامن وقوات مساعدة اضافة الى اطباء ومواطنين، وفي الاخير يتم التحقيق ومداهمة منزلي الممرضتين فقط، بلاد الحكرة، وشنو بغاوه زعما يبيعوه فالسوق السوداء!!!
لاحول ولا قوة الا بالله، حماية الممرضين واين حماية الأمانة ياهيءة الزفت
اختفاء حقنة من لقاح “كورونا” يستنفر السلطات؟؟؟؟؟ ههههه اختفاء الملاييير واختفاء ميزانيات بملايير الدراهم هذا لا يستحق أن يستنفر السلطات ، اختفاء حقنة يستنفر السلطات ، ربما كاتب هذا الخبر اختلط عليه فاتح مارس مع ابريل
السؤال هو هل تم التفتيش باذن من النيابة العامة ام انه تفتيش تعسفي ؟
استفدت يوم 26 فبراير الماضي من الجرعة الأولى من اللقاح بالقرب من الحي الذي أقيم فيه بتمارة. التنظيم ممتاز. المعاملة ممتازة. تجربة تظهر أن المغاربة قادرون على إنجاح جميع الأوراش شريطة تطبيق مناهج الحكامة الجيدة. للبد من بعض الأخطاء ولكن السلطات بالمرصاد والعقاب ينتظر الانتهازيين والغشاشين.
لنعترف بأن وزارة الداخلية أصبحت متفتحة على هموم المواطنين، تستغل لمهنية عالية، تتوفر على طاقات بشرية واعية وفعالة وتحسن الإنصات لإنتظارات وطموحات المواطنين. تلك الصفات كانت تميز وزارة الأشغال العمومية في 1981/1998 لدرجة أن جلالة الملك الحسن الثاني رحمة الله عليه كان يعبر صراحة على إعجابه بمناهج تدبير قطاع البناء والاشغال العمومية وكان يعين مهندسين مستشارين بجانب جلالته وفي مناصب المسؤولية في قطاعات متنوعة ومختلفة. ذكريات التقنوقراط جميلة !
السلام عليكم ننتظر نفس الصرامه من اجل ايجاد الأموال المسروقه والمهربه الى الخارج في بنما و Luxembourg…
ماذا يحدث؟ هل هناك مؤامرة دولية ينفدها المخزن برعاية تامة؟
1–كما يعلم الجميع لو اختف انسان في المغرب لن يسآل عنه ولو التجأ اقاربه بنشر صورته وحتى مكالمة الشرطة، الجواب معروف وهو سنقوم بالبحث و….
2–كيف يعقل بتفتيش منازل الممرضين بحجة مادة، واين حرمة المواطنين التي تعلى على القانون وعلى المخزن.
3–الجميع يعلم ان الدي يدبر الحقنات هي وزارة الداخلية (المقدم) الدي يزور الناس بدون ارسال استدعاء توثق ذلك …وليست وزارة الصحة.
4–وزارة الصحة متخبطة من زمان ولا تعرف ماذا تفعل مرة توافق على تلقيح ما وتارة تقول ان التلقيح الاخر احسن.
5–الواقع بدأ يتضح كيف يمكن لانسان ان يلقح لقاح لا يعرف عنه شيء من دولته الام، وليس لحق لكفاءات هذا البلد ان يحققوا في اللقاح ليعطوا رأيهم.
6–انا لا اظن بل اجزم ان المسألة اكثر من ذلك، اصبحنا متل العبيد، اطع ونفد وافعل ما يؤمر لك، هناك مؤامرة على البشر بدون شك، وادواتها حكامنا وملوكنا.
7–هناك تخويف مروعة عن طريق الالة الاعلامية عالميا قبل ان تلقح، لان هناك مدة مخطط لها سابقا لتلقيح الجميع قبل انشاء العالم الجديد يحكمه السادة واتباعهم.
والله المعين
هدشي يعطي الشك في الذهاب الى مراكز التلقيح لاخد الحقنة ، كم من واحد دارو ليه الخاوية في العامرة ، اللهم التيساع احسن لا تقة في عتيقة.