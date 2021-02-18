رصيف الصحافة: اختفاء 25 مليونا من خزينة مستشفى مدينة بنجرير

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة نستهلها من “المساء”، التي كتبت أن لجنة مركزية تابعة لوزارة الصحة تحقق في اختفاء حوالي 25 مليون سنتيم من خزينة المستشفى الإقليمي لمدينة بنجرير.
ونسبة إلى مصادر الجريدة ذاتها فإن وزارة الصحة أوفدت اللجنة سالفة الذكر للتحقيق في مصير الـ25 مليون سنتيم التي اختفت دون مبرر، زيادة على أن حوالي 500 كمامة طبية من نوع FFP2 اختفت بدورها في ظروف مجهولة من المستشفى نفسه منذ بداية الجائحة.
وكتب المنبر عينه أن منتخبين رفعوا “الفيتو” في وجه دفتر تحملات النقل العمومي بمراكش؛ فقد استنكر عدد من المنتخبين في الدورة العادية لمجلس مجموعة الجماعات الترابية وضع دفتر تحملات على مقاس شركة معينة وإقصاء الشركات الوطنية من الفوز بالصفقة، بالرغم من كفاءتها في المجال. وأكد المنتخبون أن الشروط الموضوعة تعجيزية لا تتناسب مع المنافسة الشريفة لباقي الشركات الأخرى.
وأوردت “المساء”، كذلك، أن حملة إعفاءات طالت مسؤولين بمديرية الأدوية والصيدلة على خلفية تقارير رسمية سوداء وشكايات تقدمت بها أطراف عديدة تفيد بوجود شبهة خروقات واختلالات في عمل المديرية سالفة الذكر.
وحسب مصادر الجريدة فإن قرار الإعفاء شمل رئيس قسم الصيدلة بمديرية الأدوية والصيدلة، ورئيسة مصلحة التراخيص والمصادقة بقسم الصيدلة.
في خبر آخر، ذكر المنبر الإعلامي ذاته أن عناصر الأمن بمدينة إفران اعتقلت طالبا يتابع دراسته العليا بجامعة الأخوين وبحوزته كمية من مخدر الشيرا، يصل وزنها إلى حوالي خمسة كيلوغرامات، والتي تبين بأنها معدة للترويج بين الطلبة.
ووفق “المساء” فإن الطالب وضع رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن تولال بمكناس، بعد أن وجهت إليه تهمة حيازة وترويج المخدرات.
“أخبار اليوم” نشرت أن أحمد الزفزافي، والد ناصر الزفزافي ورئيس جمعية “ثافرا” لعائلات معتقلي حراك الريف، ناشد الملك محمدا السادس من أجل الإفراج عمن تبقى من معتقلي حراك الريف، الذين قال في بث مباشر إن عددهم لم يعد يتجاوز 24 معتقلا، بحيث قال الزفزافي الأب: “أناشد رئيس الدولة الإفراج عن المعتقلين، إنهم 24 معتقلا على خلفية حراك الريف، يكفي ما عانوه منذ الاعتقال حتى الآن”، مبرزا أن ابنه ممنوع من الاتصال به، ومتسائلا حول ما إذا كان مدير السجون يعلم بذلك، متهما إدارة سجن طنجة بالحؤول دون التواصل مع ابنه.
وكتبت الجريدة ذاتها، أيضا، أن الغرفة الجنائية الاستئنافية في قسم جرائم الأموال بفاس قضت بالبراءة لعبد الله الحارسي، عضو ترانسبرانسي المغرب ومنسق ماستر المنازعات العمومية بكلية الحقوق في ظهر المهراز، على خلفية ملف ما يعرف بـ”فضيحة الماستر مقابل المال”، بعدما أدانته الغرفة الابتدائية بقسم جرائم الأموال في شهر مارس من العام الماضي بسنة نافذة من أجل جناية الارتشاء واستغلال النفوذ.
ونشرت “أخبار اليوم”، كذلك، أن أمينة ماء العينين، برلمانية حزب العدالة والتنمية، اتهمت حكومة العثماني بـ”عرقلة التشريع”، بحيث اعتبرت ماء العينين أن الحكومة باتت تسهم في تعطيل مقتضيات دستورية مهمة، مشيرة إلى عدم إحالتها مشروع القانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية قانون، والذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه.
يجب محاسبة كل من تسول له نفسه سرقة المال العام والضرب علي ايدي الخونة
نقطة في بحر الملايير المنهوبة وهذه الافعال اصبحت ضاهرة عادية في ظروف السيبة التي يعيش عليها البلد بعد انهيار مقومات الدولة واختفاء منظومة القضاء وسيطرة لوبيات فاسدة مختلفة مما نتج عنه انعدام اية مساءلة او مراقبة
يجب التحقيق في جميع الاختلاسات مهما كانت قيمتها ومهما كان منصپ السؤولين عنها ومعاقبة كل من تورط فيها والحكم عليه باعمال شاقة مع ارجاع ما اختلسه.
اسي الزفزافي الاب …راه سيدنا اسمه ملك البلاد وليس رئيس الدولة …حفظ الله صاحب الجلالة ونصره .
من افسد مستشفيات المغرب هو هذا تاع بن جرير من سيكيريتي حتى مدير والله حتى كولشي رشوة او تعامل زيرو.. حتى الى كان ضارك مثلا غير شي حاجة بسيطة حل تاعهم هو اعطيك ورقة تمشي مراكش هذا هو حل تاعهم
هناك خلل في تتبع المخرمزين بالإدارة. يجب الضرب من حديد لكل موظف او مستشار تبت عنه الرشوةاو التلاعب بالمال العام في الصفقات او الوثاءق الإدارية. كيف عقد ازدياد او شهادة إدارية أو تصميم خصك الرشوة او ديك وجيبك دير العراقيل .هذا لا ننسى هناك موظفين مخلصين يعملون بجد لا ياخدون الرشوةنسبة قليلة .
إلى السيد أحمد الزفرافي خصك تقول جلالة الملك حفظه الله ونصره لأننا عندنا ملك واميرالمومنين
مفهمناش واحد يبني الاخر يهدم في هد الوطن الحبيب اختلسات تلاعبات سرقه أموال دوله تلاعب في ادويه في كمامات زبونيه محسوبه في تعيينات وظائف مناصب وشعب مسكين يعاني من لبطاله أفقر الاجرام غلا دوا تطبيب حذف لمقاثه تغير ملابره لجيوب الذين استمرو الشعب بشعازات وبالوغود الكاذبه استعمال الدين لتضليل ولوصو لمنابع القرار… ماعسانا نقول الله يهدي كل مسؤل والله يهدي هد أحزاب نفاق خرجاتهم فيه انا ملي كانو في لمعارضه صدغو لين راسنا بتحريض نهار لشدو مناصب تغيرو مليون درجه انثقممو من شعب بالقرارات لمجحفه واملات قالبك. ما لعينين مقلقه عل لعثماني وقف إصلاحات لي كانت مخطط من طرف بنكران يعني فهموها زد ثقل عل لمغاربه إصلاح ماتبق من دعم سكر وبطكاز علا الأخت الصالحه في بلاد المغرب و،،،،،،، في باريز حلال عليكم تعويضات متيازات وأجره ودبلاصمات ونفريق غنيمه لمحروقات كل نهايه شهر حلال عل اتابعكم وتبيعاتكم شواهد مرض مزوره شواهد اجازه ماستر افخم سيارات مجانبات محروقات في عز ازمه تمر منه لبلاد والعباد ركن قهرتو شعب ياتحار الدين الف سكيري نصوطو لحزبه َلا حزب فاشل فيكل شي هدفه 11سنه رسالتي لمغاربه نذهب لصناديق لقتراع
فضيحة فتنديد فبحث فمحاكمة ثم براءة كيف تم هدا في قضية الماستر مقابل المال
مازال هادا الزفزافي راسو قاصح راك اسي كتخاطب سيدنا محمد السادس نصره الله على الأعداء والخونة. هاد قلة الإحترام غتخلي داك الولد يكمل العشرينية اديالو كاملة
يبدو هناك بلطجية مسخرون لتدمير قطاع الصحة العمومية وهؤلاء يخدمون أعداء المغرب بطريقة غير مباشرة