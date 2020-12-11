رصيف الصحافة: الانتقادات تلاحق تدبير "بيجيدي" لمدينة القنيطرة

قراءة رصيف صحافة نهاية الأسبوع نستهلها من “المساء”، التي ورد بها أن شبيبة حزب النهج الديمقراطي انتقدت سلطات مدينة القنيطرة وحملتها مسؤولية تردي أوضاع المدينة، كما انتقدت طريقة تدبير حزب رئيس الحكومة لشؤون المجلس الجماعي، الذي يرأسه عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة.
ووفق المنبر ذاته، فإن فرع شبيبة النهج استنكر ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لساكنة المدينة، وغياب البدائل والأجوبة الملموسة عن مختلف المشاكل التي تتخبط فيها عاصمة الغرب، التي تتوفر على ثروات وموارد جد مهمة لا تنعكس على الوضع المعيشي لقاطني مدينة القنيطرة.
كما كتبت الجريدة ذاتها أن النيابة العامة لدى ابتدائية فاس وجهت إلى الطبيبين، المتابعين في حالة اعتقال بسبب تورطهما في قضية المتاجرة بتحاليل “كورونا”، تهما تتعلق بالغدر، وإدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، وتزوير شهادة صحيحة الأصل بجعلها سارية على شخص غير الذي صدرت له في الأصل، واستعمالها، وتسليم وثيقة تصدرها الإدارة العامة لغير صاحب الحق فيها عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، واستعمال صفته كموظف عمومي، وحيازة خاتم حقيقي بغير حق، واستعماله عن طريق الغش.
وفي خبر آخر، تطرقت “المساء” إلى قضية مقتل مهاجر نيجيري داخل شقة بإحدى العمارات بشارع علال الفاسي بمدينة مراكش، مشيرة إلى أن جثة الضحية كانت تحمل آثار طعنات بالسلاح الأبيض. وأضافت الجريدة، استنادا إلى مصادرها، أن الجريمة يرجح أن تكون بسبب نزاع بين الضحية الثلاثيني ومهاجرين آخرين من بلدان إفريقية جنوب الصحراء، يشتبه بترويجهم المخدرات، مشيرة إلى أن الجثة تم اكتشافها في الساعة الثالثة صباحا، حيث انتقلت عناصر الدائرة الأمنية الـ 14 والشرطة العلمية إلى مكان الحادث، وتمت معاينة الجثة، التي كانت عليها آثار السلاح الأبيض، قبل نقلها إلى مستودع الأموات بأبواب مراكش، بتعليمات من النيابة العامة.
كما أوردت اليومية ذاتها أن مصالح أمن مراكش شنت حملة ضد مستعملي الدراجات النارية، إذ تم حجز مجموعة من الدراجات لعدم توفرها على الوثائق القانونية، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن تطال هاته الحملة مختلف أحياء وشوارع المدينة. وأضافت أن الهدف منها هو زجر المخالفات الخاصة بمستعملي الدراجات النارية، خاصة فيما يتعلق باحترام قانون السير.
من جانبها، نشرت “أخبار اليوم” أن الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش قررت إرجاء قضية الانهيار الجزئي لمصحة خاصة في طور البناء بحي جليز إلى جلسة الخميس 17 دجنبر الجاري، بعد إصابة أحد المتهمين بفيروس “كورونا”، الأمر الذي منعه من حضور المحاكمة. ويتعلق الأمر بمتهم متابع في حالة اعتقال احتياطي، تضيف الجريدة.
ونقرأ ضمن مواد العدد ذاته أن جمعية حقوقية تؤازر أساتذة جامعيين وتطعن في انتخاب هياكل جامعة بني ملال، مشيرة إلى أن المحكمة الإدارية الابتدائية بالدار البيضاء قررت استدعاء رئيس جامعة بني ملال، نبيل حمينة، وزميله عميد كليتها في الآداب والعلوم الإنسانية محمد العاملي المعين نهاية شهر ماي 2019.
وحسب “أخبار اليوم”، فإن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء حددت جلسة 21 من شهر دجنبر الجاري موعدا لمثول رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، وعميد كليتها في الآداب، من أجل استنطاقهما في الملفين المعروضين على المحكمة، الأول يخص الطعن ببطلان عملية انتخاب رؤساء الشعب واللجنة العلمية ومجلس الجامعة، والثاني يتعلق بالطعن ببطلان انتخاب مجلس كلية الآداب والعلوم الإنسانية ورئيسي شعبتي علم الاجتماع واللغة الفرنسية وآدابها بالكلية ذاتها، بناء على الطعون التي تقدم بها أساتذة جامعيون باسم الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان.
وعلاقة بالاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، أفاد عبد الحميد البجوقي، الباحث في الشأن الأوروبي، في حوار مع “أخبار اليوم”، أن القرار الأمريكي شكل صدمة لإسبانيا، مشيرا إلى أن المغرب بعد الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء أصبح في موقع مريح وقوي في أي مفاوضات مع إسبانيا حول الملفات العالقة بين البلدين.
وأضاف البجوقي أن الاعتراف الأمريكي سيفتح بدون شك الباب أمام دول عظمى أخرى لها مصالح اقتصادية وجيو استراتيجية في المنطقة، كما هو الشأن بالنسبة إلى بريطانيا والصين، وحتى روسيا الحليف التاريخي للجزائر.
لنكن صرحاء مع أنفسنا أخر فرصة أعطاها المغاربة لسياسيين في المغرب أعطوها للإسلاميين الذين أبانو عن تسامح غير مسبوق مع الفساد و المفسدين … و مؤخرا صدم المغاربة من حجم الميزانية المرصودة للأحزاب لترويج لبرامجهم الإنتخابية التي أعتبرها شخصيا "حبر على ورق" و التي تعد بآلالاف الملايير و هذا تبدير للمال العام صراحة … أعرف أنني أتكلم بإسم الشعب المغربي حينما أقول أننا نفضل أن ترصد هاذه الأموال لدعم الفقراء و الشباب … أما السياسيين فلا أحد يثق فيهم و الفرصة الأخيرة أعطاها الشعب المغربي للعدالة و التنمية التي لن يثق فيها أي مواطن مغربي في المستقبل و لافق غيرها … يجب تفعيل و تنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة على أرض الواقع من أجل إعادة الثقة لشعب المغربي الصبور …
الانتقادات تطال سياسة البيجيدي في كل المناطق والجهات وليس في القنيطرة فقط.هذا الحزب خذل المغاربة وأبان عن محدودية كفاءاته.
الباجدة نقضوا العهد و خانوا الأمانة.
Bravo les professeurs de l université de b.mellal pour leur courage
في عهد الباجدة تعرضت القنيطرة للظلم والجور والحكرة لن ينسى القنيطريون المآمرة الدنيئة التي كان طرفاها رئيس الحكومة وحبيبه في الحزب الرباح حين غطى الأول على الثاني حين غض الطرف عن المدينة التي كانت تسجل صفر حالة ومع ذلك صنفت في الدرجة الثانية وأغلق شاطئها المهدية لأن رئيس مجلسها فشل في تدبير موضوع الحافلات والتي بدونها ستقع فوضى في نقل الناس إلى البحر فيفتضح أمره ويغضب منه المواطنون فتكون ضربة قاضية له في الإنتخابات المقبلة..لكن ذكاء القنيطريين سيجيبه حتما في الوقت المناسب
مع احترامي للجميع لكن بينهم وبين التسيير غير الخير والاحسان ……حفرة الى حفروها خاصهم عام باش يسدوها
كان أملنا كبير في حزب العدالة والتنمية، وصدقنا وقتها كلامه، لكن الزمن كشاف، أظهر لنا أنه حزب استغل أحداث الربيع العربي، ودغدغ عواطف الفئة المسحوقة، بركوبه على هذا الحدث، مع استغلال الدين والقضية الفلسطينية، وا خيبتاه، أنا مواطن قنيطري، كنت أظن أن الرباح سيجعل من المدينة قطبا سياحيا واقتصاديا، لكن العكس هو الذي كان، لولا مبادرات صاحب الجلالة باحداث المنطقة الحرة، خاب الظن فيك يا حزب.
للاسف الشديد، مدينة القنيطرة اصبحت في خبر كان، بسبب سوء التدبير، وظلم ساكنة هذه المدينة الجميلة جدآ،
حسبنا الله ونعم الوكيل،
التأخير الدي طال انجاز قنطرة وسط الشارع الرئيسي للمدينة لا يحتسب على حزب بعينه وانما الدولة بكاملها تتحمل المسؤولية،اد ساكنة القنيطرة راعت مشكلة الجائحة ولا تريد عرقلة مسار الدولة الناجح في تسوية الوحدة الترابية
من أخلاقيات الفطرة البشرية أننا عندما ننتقد يستوجب استحضار البديل ،وإلا سيكون نقدا هداما وهنا لا أريد أن ادافع على جهة من الجهات وإنما أريد فقط أن ينمو لدينا هذا الحس الوجداني (يقال في المثل الشعبي ،"بابا ،بابا ،عمي طاح ولدي عمك من الدار خرج مايل".
ها بدات الحملات الانتخابية..? هناك اشياء عملت و تحسب لهم، ولكن لازال هناك الكثير من العمل للنهوض بالمدينة.
kenitra était la plus belle ville du maroc quand les français tenaient la ville depuis que les marocains ont repris la ville c est la poubelle du maroc .les responsables de la ville pillent les richesses de la ville sans avoir peur d etre juger
من يريد ان يعرف و يشاهد فساد جماعة القنيطرة و من يسيرونها فليأتي الى قنطرة محمد الخامس ( قنطرة الاتحاد ) و ليشاهد بام عينه مهزلة صيانة القنطرة و التي تعد شريان الشارع الرئيسي الوحيد بالمدينة بين الشمال و الجنوب .. و الساكنة كلها تطالب اليوم بفتح تحقيق بكارثة القنطرة و من يقف وراءها؟ للاشارة القنطرة لازالت في طور الصيانة منذ شهور خلت حتى كتابة هته السطور و الفوضى يعم المكان و الولاية في خبر كان !! من يعرف اكثر عليكم باليوتيوب ..
ان ربط العلاقة الدبلوماسية مع اسرائيل لدليل واضح على انه ليست البواجدة اوغيرهم من الاحزاب السياسية المغربية من يمسكون بزمام تسييرشؤون الدولة المغربية على الاقل في شقها الخارجي ولكنها اطراف اخرى والحمد لله انها كذلك ولولا ذلك لضعنا وضاعت الاوطان
بصفتي احد ابناء القنيطرة التي ازددت وترعرعت بها فلقد كنت مدافعا صارما عن كل مايهم شؤونها المحلية لاني كنت من الفاعلين المدينيين النشيطين البارزين الذين وثقوا عدة مقالات للدفاع عنها ..بصفتي كاتبا ورئيسالتحرير احد الجرائد الجهوية انذاك ،فالحديث عن سوء تدبير الشان المحلي للمدينة لايجب ان يكون عند اقتراب الانتخابات بل يجب ان يكون بصفة مستمرة مع حلول يمكنها المساهمة في تطور المدينة التي عرفت انحدارا مع تولي المسمى عزيز رباح الذي اصبح وكيلا عقاريا بامتياز لمافيا المنعشين ؟!حتى اصبحت المدينة ذات اقفاص اسمنتية بدون اي بهاء وطراز معماري يميزها بل من الجانب البيئي -ولان رباح عدو لصيانة البيئية -فقد عمل على اجتثاث مآت الاشجار بدون اي تخطيط يراعي تهيئة حضرية تخول الحق للمساحات الخضراء واذا كانت توسعة بعض الشوارع تتطلب ازاحة الاشجار كما يدعي فكان لزاما ان تعوض باشجار مورقة وليس بالنخيل كاننا في مدينة ينقصها التزيين بنخيل ميت نتيجة صفقة مربحة للرئيس؟ والملاحظ ان هناك تكوين عدة جمعيات يغدق عليها من المال العام لتكون خزانا للاصوات الانتخابية مما ساهم في هجوم الباعة الجائلين على ارصفة المدينة بعشوائية
حزب العدالة ليس له كفاءة في السياسة ويبحثون فقط عن مصالحهم ووصولهم لطبقات عليا من المجتمع لأن معضمهم كانو فقراء قبل نجاحهم في الانتخابات