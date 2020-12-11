رصيف الصحافة: الانتقادات تلاحق تدبير "بيجيدي" لمدينة القنيطرة

قراءة رصيف صحافة نهاية الأسبوع نستهلها من “المساء”، التي ورد بها أن شبيبة حزب النهج الديمقراطي انتقدت سلطات مدينة القنيطرة وحملتها مسؤولية تردي أوضاع المدينة، كما انتقدت طريقة تدبير حزب رئيس الحكومة لشؤون المجلس الجماعي، الذي يرأسه عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة.

ووفق المنبر ذاته، فإن فرع شبيبة النهج استنكر ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لساكنة المدينة، وغياب البدائل والأجوبة الملموسة عن مختلف المشاكل التي تتخبط فيها عاصمة الغرب، التي تتوفر على ثروات وموارد جد مهمة لا تنعكس على الوضع المعيشي لقاطني مدينة القنيطرة.

كما كتبت الجريدة ذاتها أن النيابة العامة لدى ابتدائية فاس وجهت إلى الطبيبين، المتابعين في حالة اعتقال بسبب تورطهما في قضية المتاجرة بتحاليل “كورونا”، تهما تتعلق بالغدر، وإدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، وتزوير شهادة صحيحة الأصل بجعلها سارية على شخص غير الذي صدرت له في الأصل، واستعمالها، وتسليم وثيقة تصدرها الإدارة العامة لغير صاحب الحق فيها عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، واستعمال صفته كموظف عمومي، وحيازة خاتم حقيقي بغير حق، واستعماله عن طريق الغش.

وفي خبر آخر، تطرقت “المساء” إلى قضية مقتل مهاجر نيجيري داخل شقة بإحدى العمارات بشارع علال الفاسي بمدينة مراكش، مشيرة إلى أن جثة الضحية كانت تحمل آثار طعنات بالسلاح الأبيض. وأضافت الجريدة، استنادا إلى مصادرها، أن الجريمة يرجح أن تكون بسبب نزاع بين الضحية الثلاثيني ومهاجرين آخرين من بلدان إفريقية جنوب الصحراء، يشتبه بترويجهم المخدرات، مشيرة إلى أن الجثة تم اكتشافها في الساعة الثالثة صباحا، حيث انتقلت عناصر الدائرة الأمنية الـ 14 والشرطة العلمية إلى مكان الحادث، وتمت معاينة الجثة، التي كانت عليها آثار السلاح الأبيض، قبل نقلها إلى مستودع الأموات بأبواب مراكش، بتعليمات من النيابة العامة.

كما أوردت اليومية ذاتها أن مصالح أمن مراكش شنت حملة ضد مستعملي الدراجات النارية، إذ تم حجز مجموعة من الدراجات لعدم توفرها على الوثائق القانونية، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن تطال هاته الحملة مختلف أحياء وشوارع المدينة. وأضافت أن الهدف منها هو زجر المخالفات الخاصة بمستعملي الدراجات النارية، خاصة فيما يتعلق باحترام قانون السير.

من جانبها، نشرت “أخبار اليوم” أن الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش قررت إرجاء قضية الانهيار الجزئي لمصحة خاصة في طور البناء بحي جليز إلى جلسة الخميس 17 دجنبر الجاري، بعد إصابة أحد المتهمين بفيروس “كورونا”، الأمر الذي منعه من حضور المحاكمة. ويتعلق الأمر بمتهم متابع في حالة اعتقال احتياطي، تضيف الجريدة.

ونقرأ ضمن مواد العدد ذاته أن جمعية حقوقية تؤازر أساتذة جامعيين وتطعن في انتخاب هياكل جامعة بني ملال، مشيرة إلى أن المحكمة الإدارية الابتدائية بالدار البيضاء قررت استدعاء رئيس جامعة بني ملال، نبيل حمينة، وزميله عميد كليتها في الآداب والعلوم الإنسانية محمد العاملي المعين نهاية شهر ماي 2019.

وحسب “أخبار اليوم”، فإن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء حددت جلسة 21 من شهر دجنبر الجاري موعدا لمثول رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، وعميد كليتها في الآداب، من أجل استنطاقهما في الملفين المعروضين على المحكمة، الأول يخص الطعن ببطلان عملية انتخاب رؤساء الشعب واللجنة العلمية ومجلس الجامعة، والثاني يتعلق بالطعن ببطلان انتخاب مجلس كلية الآداب والعلوم الإنسانية ورئيسي شعبتي علم الاجتماع واللغة الفرنسية وآدابها بالكلية ذاتها، بناء على الطعون التي تقدم بها أساتذة جامعيون باسم الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان.

وعلاقة بالاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، أفاد عبد الحميد البجوقي، الباحث في الشأن الأوروبي، في حوار مع “أخبار اليوم”، أن القرار الأمريكي شكل صدمة لإسبانيا، مشيرا إلى أن المغرب بعد الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء أصبح في موقع مريح وقوي في أي مفاوضات مع إسبانيا حول الملفات العالقة بين البلدين.

وأضاف البجوقي أن الاعتراف الأمريكي سيفتح بدون شك الباب أمام دول عظمى أخرى لها مصالح اقتصادية وجيو استراتيجية في المنطقة، كما هو الشأن بالنسبة إلى بريطانيا والصين، وحتى روسيا الحليف التاريخي للجزائر.