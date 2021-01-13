رصيف الصحافة: الجزائر الدولة "الأكثر عنصرية" بين بلدان العالم

مطالعة أنباء بعض الجرائد الخاصة بيوم الخميس نستهلها من “الأحداث المغربية” التي نشرت أن نتائج استطلاع دولي أجرته منظمات عالمية عدة، كشفت أن الجزائر تعد الدولة الأكثر عنصرية في العالم، حيث اعترف أكثر من 75٪ من الأشخاص الذين تم استجوابهم بأن لديهم أفكارا عنصرية خطيرة، أو حتى متطرفة للغاية.
وأشار الاستطلاع إلى أن الجزائر لا ترحب بأي مهاجر (بدءا من الأزمة في العراق وسوريا)، وتخشى خطر التسلل الإفريقي، حيث يطالب 91٪ من الجزائريين بالطرد الفوري للسود من البلاد، الذين لا يتعدى عددهم 100 ألف شخص.
الورقية اليومية ذاتها أوردت أن مستشفيات المغرب شرعت في الكشف عن فيروس كورونا المستجد بالاعتماد على اختبار سريع فعال، في ظل تأخر وصول اللقاح إلى المملكة، حيث أصبح الاختبار جزئية مهمة من أجل احتواء كوفيد-19.
وحسب مختصين، فإن الاختبار السريع للكشف عن الأجسام المضادة التي تظهر مولدا فيروسيا معينا، مثل البروتينات، مهم من أجل خفض التكلفة، واختزال الوقت إلى حد كبير في الحصول على النتائج؛ إذ لا يتعدى 10 دقائق.
وأضافت “الأحداث المغربية” أن الاختبار السريع يعتمد على أخذ عينات من الأنف أو الحلق، أو من هما معا، عكس الاختبار السريع الذي سبق العمل به والذي يعتمد على قطرات الدم، حيث تم تسجيل نسبة أقل من 0.5 في المائة في النتائج الإيجابية الخاطئة، مع نسبة 3.48 في المائة من النتيجة السلبية الخاطئة أيضا، مما يعني أنه لم يتم التوصل بعد لرصد كل الحالات المصابة بالفيروس.
وجاء ضمن مواد “الأحداث المغربية” كذلك أن البروفيسور عمر الصفريوي، رئيس الجمعية المغربية لطب الخصوبة، أبرز أن ظروف جائحة كورونا ألقت بظلالها على عدد كبير من الأزواج المغاربة الذين يعانون من تأخر الإنجاب، وأخرت هذه الظروف الاستثنائية ولوج كثيرين منهم إلى العلاج، مما تسبب في ضياع الوقت الذي يعد عاملا حاسما بالنسبة لحالاتهم.
وإلى “المساء” التي تناولت موضوع ديبلومات مهن الترويض والتأهيل الوظيفي وتدقيق الحكومة فيها؛ وذلك من خلال مصادقتها على مشروع مرسوم رقم 2.20.874 يقضي بتطبيق القانون رقم 45 ـ 13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي.
المرسوم ينص على أنه “يتعين على كل شخص من جنسية مغربية يرغب في مزاولة إحدى مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي أن يودع مقابل وصل لدى المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة المزمع المزاولة داخل دائرة نفوذها الترابي ملفا يتضمن طلبا خطيا بالإذن بمزاولة مهنة الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي الموقع عليه يبين تخصصه وشكل المزاولة وكذا عنوانه المهني والجماعة الكائن بها”.
وكتبت “المساء” أيضا أن حزب العدالة والتنمية رد على الاستقالات المتتالية التي قدمها عدد من مستشاريه احتجاجا على تجاهل شكاياتهم وتكريس ريع المناصب والتغاضي عن مراكمتها لفائدة بعض الأسماء، وذلك بمطالبة المستقيلين بدفع المستحقات المالية تجاه الحزب.
وقد تزامن هذا القرار مع هجوم تعرض له عدد من المستشارين الذين أعلنوا خلال الأيام الماضية طلاقهم من الحزب.
الجريدة ذاتها تطرقت للاستياء الذي يسود وسط الحقوقيين بمدينة سيدي سليمان جراء استمرار اعتقال شخص كان ضمن معتقلين آخرين تم إطلاق سراحهما بعد توقيفهم جميعا إثر احتجاجهم، بمعية مواطنين وجدوا أنفسهم بدون مأوى، عقب انهيار منازلهم الطينية بالحي الصفيحي أولاد مالك بسبب التساقطات المطرية التي عرفتها المنطقة.
وحثت حنان الناصيري، عضو اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، السلطات على التعامل مع حالة الاحتقان التي يعرفها الحي الصفيحي سالف الذكر بعيدا عن منطق المقاربة الأمنية والملاحقات القضائية، وشددت على ضرورة التدخل العاجل لجبر الأضرار التي لحقت بساكنة المنازل الطينية بحي أولاد مالك بسيدي سليمان بفعل الأمطار الغزيرة التي تهاطلت على المدينة.
“أخبار اليوم” ذكرت أن الحكومة الإسبانية قررت إعفاء المسافرين المغاربة الراغبين في دخول ترابها من وثيقة الاختبار السلبي لكورونا مؤقتا، في ظل حالة الطقس الصعبة التي تمر بها الجارة الشمالية منذ أيام بسبب موجة الثلج والبرد.
وأضافت الجريدة أن هذا الإجراء يبقى مرحليا؛ إذ ينتهي العمل به يوم الـ 24 من الشهر الجاري، وسيكون بعدها إجباريا على الراغبين في السفر إلى إسبانيا الإدلاء بالاختبار السلبي لكورونا.
وكتبت الجريدة ذاتها أن والي جهة مراكش ـ أسفي عامل عمالة مراكش أصدر قرارا بهدم 13 محلا تجاريا مجاورا لمقهى تابع لفندق غير بعيد عن ساحة جامع لفنا بقلب حديقة عمومية مقابلة لساحة مسجد الكتبية التاريخي، وبإرجاع وضعية الحديقة إلى ما كانت عليه عند إحداثها في تسعينات القرن الماضي.
وجاء قرار الوالي بعد تنديد حقوقي واسع بتحويل جزء من حديقة عمومية إلى محلات تجارية وتفويت ملك جماعي لأغراض تجارية، ومطالبة السلطات المختصة بفتح تحقيق في ذلك وإلغاء تفويت الملك العمومي للخواص.
وفي خبر آخر، أوردت “أخبار اليوم” أن الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية ابن جرير قضت بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 130 درهما ضد العاملة المتهمة بسرقة 16 بيضة من وحدة لإنتاج البيض بالمدينة نفسها، تعود ملكيتها للنائب البرلماني عن الدائرة التشريعية “الرحامنة” عبد اللطيف الزعيم، بعدما أدانتها المحكمة بجنحة خيانة الأمانة في حق المشغل.
الجزائر دولة الشر والحقد والكراهية ورعاية الإرهاب الجزائر ونظامها الديكتاتوري الفاسد نهايتهم قريبة لا محل من ذلك
حتى المغرب يعد من بين الدول العنصرية إلى من رحم ربي من المغاربة. المغاربة عنصريين بينهم فما بالك بالغير خاصة دوي البشرة السوداء.
L’hôpital qui se fout de la charité.
Vous n’avez rien à faire à part de critiquer un pays mieux que le nôtre. Finalement Baraka
استطلاع صحيح ويثبته الواقع.
لم ارى نظاما وبشرا له عقدة اسمها المغرب مثل جار السوء السيء الذكر.
* إن كان الجزائريون عنصريون ، فلا يمكن أن نلومهم ، لأن حوالي
قرن و نصف قرن من الإستعمار الفرنسي لا يمكن أن ينمحي بسهولة .
أيمكن أن نصف ذلك بتربية فرنسا ؟
يجب على جنوب افريقيا قراءة تقرير المنظمات الدولية فيما يتعلق بعنصرية الجارة الشرقية اتجاه الافارقة والدول الافريقية التي تدعم النظام العسكري الشيوعي.
شخصيا ماشفت منهم غير الخير و بالعكس كيكبرو بالمغاربة بزاف و المغاربة الحرفيين هناك يشهدون بذلك . و الشعب الجزائري عنوان الكرم و الترحاب
لم نستغرب نحن المغاربة لأننا نعرف مقدار الحقد والضغينة التي تكنه لنا هذه الجارة الشريرة !
على أساس ان الأحداث المغربية يؤخد منها ادأي كلام !! كفاكم فجورا في الخصومة!!
يجب على الحكومة المغربية سحب السفير المغربي من الجزائر واغلاق السفارة وطرد السفير الجزائري من المغرب وطرد كل الجزائريين من المغرب كما طردت الجزائر كل المغاربة سنة 1975 في يوم عيد الاضحى للاسف هذا الفعل جاء من جار ويدعي الاسلام حتى اليهود لن تجرأ على هذا الفعل الحقير هذا من جهة ومن جهة اخرى يجب على المجتمع الدولي ومجلس الامن بتصنيف مرتزقة البوليزاريو كمنضمة ارهابية وفرض عقوبات قاسية على الجزائر لكونها داعمة ومحتضنة عصابة البوليزاريو الارهابية فكل الدلائل والحجج تشير الى ان الجزائر لديها اليد مع ايران وداعش والجماعات المسلحة بمالي .
الجزائر للجزائريين ومن يحب الاجئيين فاليستقبلهم في بلده..
وأكثر خبثا..وحقدا وتشجيعا للإرهاب…والأكثر أنانية ..وتعتبر الأولى في العالم في فبركة الأكاذيب والهروب إلى الأمام….لاحول ولا قوة إلا بالله….هذه باختصار هي الجزائر….
والله مهمى حاولتم بعنصريتكم لاسائت جزائر الحبيبة فلن تفلحو قلنا لا لتطبيع انتهى الكلام ومن يتكلم عن العنصرية فهو العنصري الحقيقي الحمد لله الذي يعلم ما في القلوب
وماذا عن خيانة الناخبين بأكملهم … ؟
ضربنى وبكى … سبقني واشتكى … !
العنصرية سمة الشعوب الفاقدة للهوية ، والتي تعاني من عقدة غياب أي تاريخ لها ، انها باختصار عقدة الدول المستحدثة في العصر الحديث
اولا نبارك الجزائر للمرتبة الأولى في العنصرية بعد أن حصلت على المرتبة الثانية وراء الكونغو في السنة الماضية.
من جهة اخرى اعتقد ان الحكم على سيدة سرقت 16 بيضة يضع جبل استفهام كبير جدا في حين من نهب وسرق الملايير لا توجد شكاية ضدهم ولهدا يجب على من نطق بدالك الحكم أن يخجل من نفسه
نعم الجزائر أصبحت أكثر عنصرية مأخرا مع الحركات العرقية البربرية و خاصة منطقة القبائيل بولاية تيزي وزو , كذالك المغرب سوف يصبح أكثر عنصرية , لكن بمنطقة الريف فقط .
قولو ما شئتم ولكن الصورة تعبر عن كل شيئ لو كنا عنصريين لكانو عشرات الالف يسترزقون من أرض الشهداء الذين هربو من بلد الجوع والتهميش الكلي وهذه هي الحقيقة لا يرضاها العياشة سماعها
العنصرية موجودة في المغرب…
تراها في المغرب الشرقي…بين ابناء الناضور والحسيمة من جهة وبركان ووجدة..جرادة وفكيك وبوعرفة… وهو مقياس تجد حدته في القبايل الصحراوية نفسها…فما بالك بين اصحاب القرار في الرباط واصحاب المال في الدار الفيضاء…واهل السياسة في فاس والسياحة في مراكش…
عليكم أن تجعلو جنوب إفريقيا تنتبه إلى هذا الإستطلاع.. في رمشة عين سينقلبون على الجزائر وتذكرو كلامي
2025 سينتهي بترول الجزائر وستزيد استعمار شمال افريقيا فالصحراء المغربية مملوءة بالبترول لهدا تريد الجزائر أخذها
هذي حقيقة يعترف بها حتى الجزائريين أنفسهم يشتكون من عنصرية كبيرة فيما بينهم فمثلا على حسب كلام الكثير من الجزائريين أن الذين أصولهم من العاصمة الجزائرية يعتبرون أنفسهم أسياد باقي مدن بلادهم.. والذين أصولهم من القبائل يعتبرون أنفسهم أعلى شأنا من الذين ينتمون لمناطق ثانية ولهذا يرفضون الزواج منهم أو ربط أي علاقة معهم.. ومن ينتمون للمدن الجنوبية خاصة أصحاب البشرة السوداء يعيشون منبوذين من مجتمعهم ككل ويرفضون الزواج منهم أو توظيفهم ويعاملونهم باحتقار كبير.. هذا كله يعيشونه فيما بينهم كشعب واحد يجمعهم نفس الدين ونفس الدم ونفس الهوية فماذا يُنتظر منهم أن يفعلو مع الأجنبي؟؟ خاصة إذا كان يهودي؟؟ يحقدون على اليهود وكأنهم أكثر إسلاما من الرسول عليه الصلاة والسلام الذي كان يُجاورهم ويتعامل معهم بل وتزوج منهم السيدة صفية بنت حيي .. خلاصة الكلام صعب لمن عاش تاريخه كله تقريبا مستعمرا أن يعرف معنى الإنفتاح على الثقافات والأديان المختلفة
الجزائر الان تشبه كثيرا ما كانت عليه ألمانيا النازية
البلد الاكثر عنصرية هو المغرب. على الاقل الجزائر تعترف بمكونها الامازيغي وتحتفل برأس السنة الامازيغية عكس المغرب التي تصارع الزمن من اجل طمس كل ما هو امازيغي
هو عداء مستمد من الميز العنصري الذي تطبع به ( الجيش الشعبي سليل جيش التحرير).
الجزاءريين هم مثل المغاربة عنصريين فيما بينهم بين المستعربين واالامازيغ
و عادت حليمة إلى عادتها ما بقاش إطلاق سراح العاملة بعد الصلح بين الطرفين. دبا شهر ديال الحبس على قبل 16 درهم. والله حتى العجب هذا. اللهم هذا لمنكر.
الجزائر بلد مضياف وشعبها من أطيب الناس بحكم تجربتي هناك
* تصرف الجزائريين ذلك ، ربما ردة فعل على نظامهم الذي أهدر ثروة
البلاد عقوداً على الأفارقة لكسب أصواتهم ضد المغرب في قضية
الصحراء . و من المعلوم أن النظام في الجزائر لا يهمه سوى الحصول
على منفذ للمحيط الأطلسي ، و في الأخير لم يتحقق لهم أي شيء .
لا تيتي و لا حب الملوك .
اخيك اخيك ولا يغرك صديقك جزاير جارتنا في دم واللغة ومسح الحدود اليوم الغد ما يبقى في الواد إلا الحجارو
ولماذا لا تكون عنصرية وقد رضعت الحليب من فرنسا الاكثر الدول عنصرية
Ce genre de publications ne fait qu envenimer la situation entre les peuples.
سياستكم سياسية بني صهيوني قراوكم مزيان تلفيق تشويه كذب فكرتوني في فرنسا و تهجمها على الإسلام نفس السياسة …. انا أضن المروك بلد عنصري من غير منازع
«إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد»
عاملة بسيطة سرقت بيضا عوقبت بتهمة خيانة الأمانة ! طيب !
ماذا عن من نهبوا الملايير وخانوا الأمة ويرفضون قانون تجريم الإثراء غير المشروع ؟!
اللهم عفوك وعافيتك !