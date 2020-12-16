رصيف الصحافة: الحكومة ترفض مقترح تشديد عقوبات مغتصبي الأطفال

قراءة رصيف صحافة الخميس نستهلها من “المساء”، التي ورد بها أن الحكومة رفضت مقترح قانون يرمي إلى تشديد العقوبات في حق مرتكبي الاعتداءات الجنسية على الأطفال، بدعوى أن مشروع القانون الجنائي، الذي يراوح مكانه في ثلاجة البرلمان منذ أزيد من خمس سنوات بسبب تجريم الإثراء غير المشروع، يتضمن مقتضيات جديدة تتعلق بالجرائم والاعتداءات الجنسية على الأطفال التي طفت على السطح بقوة بعد الجرائم البشعة التي ذهبت ضحيتها الطفل عدنان والطفلة نعيمة.

وأضاف الخبر أن مقترح القانون، الذي تم تحيينه في سياق الجدل المثار حول تنامي وتيرة الاعتداءات الجنسية على الأطفال، كان بهدف تشديد العقوبات من خلال جعل كل جرائم الاعتداء الجنسي على قاصر يقل عمره عن 18 سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف القوة العقلية جنايات يعاقب عليها القانون بعقوبات سالبة للحرية بالسجن لأكثر من عشر سنوات على الأقل، وبالمؤبد على الأكثر حسب الحالة، بالإضافة إلى الغرامات المالية.

وتورد الجريدة ذاتها أن وزارة الداخلية رفضت طلب الاتحاد الأوروبي استعادة رعايا الدول الأخرى، الذين يصلون إلى أوروبا من المملكة، في خطوة واضحة لفرض تعامل آخر لمراقبة الهجرة والحدود.

ووفق “المساء”، فإن المغرب منع 32 ألف شخص من العبور إلى أوروبا، وتحديدا بالمنطقة الواقعة على بعد 14 كيلومترا عبر مضيق جبل طارق منذ بداية جائحة كورونا.

وأفادت “المساء”، كذلك، بأن مدارس خاصة بعدد من المدن تغرق الأسر بالدعوى القضائية، كمحاولة جديدة لإجبار الآباء على دفع رسوم التمدرس المتعلقة بفترة الحجر الصحي التي تم فيها تعليق التعليم الحضوري واعتماد التعليم عن بعد، على الرغم من استفادة المدارس الخاصة من امتيازات وإعفاءات من طرف الحكومة التي رضخت للضغوط، وتعاملت مع القطاع على أنه قطاع متضرر من أزمة كورونا.

وكشفت أسر أنها تلقت إشعارا بالمسطرة القضائية التي باشرتها على وجه التحديد مدارس معروفة بالمدن الكبرى، بعد أن عمدت في وقت سابق إلى الاستعانة بمفوضين قضائيين لإرغام الأسر على الأداء.

ومع المنبر ذاته الذي أفاد بأن وزارة الداخلية منعت نشاطا لحزب العدالة والتنمية يدعو إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية في مدينة مراكش، معللة ذلك بعدم توفره على ترخيص بذلك، مكتفيا بترخيص صادر عن مقاطعة المنارة.

وحسب “المساء”، فإن “البيجيدي” رخص لنفسه من خلال مقاطعة المنارة الذي يرأسه محمد توفلة، القيادي البارز في حزب “المصباح”، بإقامة خيمتين في الشارع العام.

“أخبار اليوم” تطرقت إلى تأخير محاكمة قاتل الطفل عدنان إلى 29 دجنبر الحالي استجابة لملتمس يتعلق بترجمة نسخة تقرير الخبرة الطبية من اللغة الفرنسية إلى اللغة الرسمية للبلد، من ضمن 12 ملتمسا تقدمت به هيئة دفاع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنتصبة طرفا مدنيا ومحامي ذوي الحقوق.

وأكد المحامي البقالي الطاهري، عن أسرة الضحية عدنان، أن المحكمة يجب أن تقدم جميع الأدلة التي يمكن أن تنفع في الوصول إلى الحقيقة كاملة.

وجاء ضمن مواد “أخبار اليوم”، أيضا، أن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره الرئيس في البيت الأبيض، سيقود، الأسبوع المقبل، وفدا إسرائيليا في زيارة إلى المغرب على متن رحلة جوية من تل أبيب.

ووفق الخبر ذاته، فإن زيارة كوشنر إلى المغرب ضمن وفد إسرائيلي ستكون على متن أول رحلة جوية مباشرة من تل أبيب إلى الرباط. وفي وقت لم يصدر فيه أي تأكيد أو نفي من الحكومة المغربية حول هذه الأخبار، ترتفع أصوات الهيئات والمنظمات المدنية والسياسية المناهضة للتطبيع، وآخرها الوقفة الاحتجاجية ضد التطبيع التي منعتها السلطات الاثنين الماضي، والتي كانت مقررة أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط.

أما “الأحداث المغربية” فكتبت أن جِمَال الرحل تدخل البرلمان، إذ وجه عبد الله غازي، رئيس المجلس الإقليمي لتزنيت والنائب البرلماني عن فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، يسائله حول الاعتداءات المتكررة للرعاة الرحل على الساكنة المحلية بإقليم تزنيت.

وكشف غازي أن بعض الرعاة الرحل يتعمدون اقتحام أراض ومزارع خاصة بساكنة دواوير عديدة بالجماعات التابعة لإقليم تزنيت، متسائلا عن الإجراءات الواجب اتخاذها لثني الرحل عن التمادي في الاعتداء على ممتلكات الساكنة من مزروعات وأشجار ونقط الماء.

وجاء في خبر آخر بالورقية اليومية ذاتها أن طارق يحيى، رئيس قطاع الناشئين بالزمالك المصري، هاجم الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بسبب أزمة منتخب الشباب المصري، واعتباره خاسرا في مباراة ليبيا بالجولة الأولى للتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية لأقل من 20 سنة. وقال يحيى عبر قناة الزمالك: “الكاف جامل الرجاء المغربي في أزمته قبل لقاء الزمالك، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بالنسخة الماضية، وقام بتأجيل المباراة بعد ثبوت إصابة عدد من اللاعبين وتحايل على لوائحه”.

ونشرت “الأحداث المغربية”، كذلك، أن السلطات المحلية بالدار البيضاء تستعد لتدشين أطول نفق بالمغرب، ويتعلق الأمر بنفق يحمل اسم “الموحدين” سيفتح قريبا في وجه حركة المرور بالمدينة.

وأضاف المنبر أن النفق يمتد على مسافة تزيد عن الكيلومترين، إذ يعتبر أطول نفق داخل المغرب على طول 2270 مترا، بما فيه 1817 مترا تحت الأرض، بكلفة ناهزت 82 مليار سنتيم، موزعة بين مساهمة وزارة الداخلية (270 مليون درهم)، وجماعة الدار البيضاء (60 مليون درهم)، ووصال كابيتال (250 مليون درهم)، ثم شركة المنار للتنمية (240 مليون درهم).