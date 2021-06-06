رصيف الصحافة: الترخيص للحفلات والأعراس يرفع أسعار الدواجن

قراءة رصيف صحافة بداية الأسبوع نستهلها من “المساء”، التي ورد بها أن الترخيص للحفلات والأعراس رفع أسعار الدواجن، إذ وصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 14 درهما عند المربين، فيما يباع للمستهلكين بـ16 درهما على الأقل بسبب استمرار غلاء الأعلاف.

وسجلت الجريدة ارتفاع أسعار الدواجن بعد الطلب المتزايد عليها من طرف المستهلكين، ونظرا إلى اقتراب فترة الصيف والعطل، والترخيص للحفلات والأعراس. وعزا مهنيون سبب ارتفاع أسعار الدواجن إلى غلاء أسعار علفها، وفي مقدمتها الذرة والصوجا، مما ساهم في زيادة كلفة الإنتاج، تضيف اليومية ذاتها.

“المساء” أفادت كذلك أن وزارة الداخلية قررت تمديد التعاقد لكبار المسؤولين وأصحاب المناصب العليا بإدارات الجماعات الترابية، بهدف سد الفراغ في مناصب المسؤولية، الذي يمكن أن يحصل خلال الفترة الانتقالية التي تلي الانتخابات.

وحسب المنبر ذاته، فإن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، طالب الولاة والعمال بتعميم منشوره على جميع رؤساء الجماعات الترابية التابعة لنفوذهم، ودعوتهم إلى اتخاذ الترتيبات اللازمة، مع موافاة الوزارة بملحقات العقود بعد توقيعها قصد التأشير عليها من طرف المصالح المختصة، قبل متم شهر يونيو.

وفي خبر آخر، تطرقت “المساء” إلى تأجيل البت في قضية رئيس جماعة بشيشاوة إلى جانب متهمين آخرين، يتابعون في قضية تبديد أموال عامة، من أجل استدعاء الجماعة في شخص مدير المصالح الجماعية ولتنصيب محام عن أحد المتهمين في إطار المساعدة القضائية.

وإلى “بيان اليوم”، التي ورد بها أن نتائج استبيان منجز من طرف مختبر الدراسات والأبحاث والتدريب، التابع لحكومة الشباب الموازية، أبرزت أن 87.4 في المائة من المغاربة فقدوا الثقة في الحكومة الإسبانية الحالية، و86.9 في المائة لا يثقون في الشراكة مع إسبانيا.

اليومية ذاتها نشرت أن المخرج المغربي/ الفرنسي نبيل عيوش سيشارك بفيلمه الجديد “علي صوتك” (2020) في المسابقة الرسمية للدورة القادمة لمهرجان “كان” السينمائي، مشيرة إلى أن شركة “عليان” المنتجة لهذا الفيلم استفادت من صندوق دعم الأعمال السينمائية برسم الدورة الأولى لسنة 2018 بمبلغ قدره 3.6 ملايين درهم.

من جهتها، كتبت “العلم” أن مختصين أشادوا بإحداث الجواز التلقيحي، إذ وصف عز الدين الإبراهيمي، عضو اللجنة العلمية لـ”كوفيد- 19″، الجواز التلقيحي بالمبادرة الصائبة، على اعتبار أن هذه الوثيقة الرسمية ستسمح لحامليها، الذين أخذوا جرعتين، بالتجوال عبر جميع أنحاء التراب الوطني دون قيود، وكذا السفر خارج المغرب.

من جهته، أكد مولاي مصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أنه ليست هناك أمور اختيارية تصبح إجبارية، لأن الشخص إذا اختار عدم التلقيح يمكنه التنقل، ولكن سينقل الوباء ويتسبب بذلك في إصابة أشخاص من حوله، لذلك يجب الحد من تنقله تفاديا لانتشار العدوى، واصفا الجواز التلقيحي بالأمر الإيجابي، ودعا جميع المواطنين إلى الإقبال على عملية التلقيح للوصول إلى مناعة جماعية تصل إلى 70 أو 80 بالمائة، ليتمكن المغاربة من الرجوع إلى حياتهم الطبيعية.

ونختم من “الاتحاد الاشتراكي”، التي نشرت أن منتدى “الكناري الصحراوي”، وهو جمعية تضم مواطنين من الصحراء المغربية وجزر الكناري، أعرب عن إدانته لتعاطي القضاء الإسباني مع قضية المدعو إبراهيم غالي، زعيم انفصاليي “البوليساريو”، واصفا ما حدث بالمهزلة القضائية الحقيقية.

ونقرأ ضمن مواد العدد ذاته أن نزيف الاستقالات بحزب “المصباح” يتواصل بمدينة آيت ملول بعد أن قرر عضوان نشيطان بالحزب الإعلان عن فك ارتباطهما به.

وحسب تصريح لأحد العضوين المستقيلين، فإن أسباب الاستقالة تعود إلى سوء التسيير لدى إخوانه في الحزب، المسؤولين عن تسيير الشأن المحلي بجماعة آيت ملول، مضيفا أن تسييرهم كان انفراديا دون إشراك باقي أعضاء الفريق، فضلا عن ارتكاب مجموعة من التجاوزات.