رصيف الصحافة: الترخيص للحفلات والأعراس يرفع أسعار الدواجن

قراءة رصيف صحافة بداية الأسبوع نستهلها من “المساء”، التي ورد بها أن الترخيص للحفلات والأعراس رفع أسعار الدواجن، إذ وصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 14 درهما عند المربين، فيما يباع للمستهلكين بـ16 درهما على الأقل بسبب استمرار غلاء الأعلاف.
وسجلت الجريدة ارتفاع أسعار الدواجن بعد الطلب المتزايد عليها من طرف المستهلكين، ونظرا إلى اقتراب فترة الصيف والعطل، والترخيص للحفلات والأعراس. وعزا مهنيون سبب ارتفاع أسعار الدواجن إلى غلاء أسعار علفها، وفي مقدمتها الذرة والصوجا، مما ساهم في زيادة كلفة الإنتاج، تضيف اليومية ذاتها.
“المساء” أفادت كذلك أن وزارة الداخلية قررت تمديد التعاقد لكبار المسؤولين وأصحاب المناصب العليا بإدارات الجماعات الترابية، بهدف سد الفراغ في مناصب المسؤولية، الذي يمكن أن يحصل خلال الفترة الانتقالية التي تلي الانتخابات.
وحسب المنبر ذاته، فإن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، طالب الولاة والعمال بتعميم منشوره على جميع رؤساء الجماعات الترابية التابعة لنفوذهم، ودعوتهم إلى اتخاذ الترتيبات اللازمة، مع موافاة الوزارة بملحقات العقود بعد توقيعها قصد التأشير عليها من طرف المصالح المختصة، قبل متم شهر يونيو.
وفي خبر آخر، تطرقت “المساء” إلى تأجيل البت في قضية رئيس جماعة بشيشاوة إلى جانب متهمين آخرين، يتابعون في قضية تبديد أموال عامة، من أجل استدعاء الجماعة في شخص مدير المصالح الجماعية ولتنصيب محام عن أحد المتهمين في إطار المساعدة القضائية.
وإلى “بيان اليوم”، التي ورد بها أن نتائج استبيان منجز من طرف مختبر الدراسات والأبحاث والتدريب، التابع لحكومة الشباب الموازية، أبرزت أن 87.4 في المائة من المغاربة فقدوا الثقة في الحكومة الإسبانية الحالية، و86.9 في المائة لا يثقون في الشراكة مع إسبانيا.
اليومية ذاتها نشرت أن المخرج المغربي/ الفرنسي نبيل عيوش سيشارك بفيلمه الجديد “علي صوتك” (2020) في المسابقة الرسمية للدورة القادمة لمهرجان “كان” السينمائي، مشيرة إلى أن شركة “عليان” المنتجة لهذا الفيلم استفادت من صندوق دعم الأعمال السينمائية برسم الدورة الأولى لسنة 2018 بمبلغ قدره 3.6 ملايين درهم.
من جهتها، كتبت “العلم” أن مختصين أشادوا بإحداث الجواز التلقيحي، إذ وصف عز الدين الإبراهيمي، عضو اللجنة العلمية لـ”كوفيد- 19″، الجواز التلقيحي بالمبادرة الصائبة، على اعتبار أن هذه الوثيقة الرسمية ستسمح لحامليها، الذين أخذوا جرعتين، بالتجوال عبر جميع أنحاء التراب الوطني دون قيود، وكذا السفر خارج المغرب.
من جهته، أكد مولاي مصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أنه ليست هناك أمور اختيارية تصبح إجبارية، لأن الشخص إذا اختار عدم التلقيح يمكنه التنقل، ولكن سينقل الوباء ويتسبب بذلك في إصابة أشخاص من حوله، لذلك يجب الحد من تنقله تفاديا لانتشار العدوى، واصفا الجواز التلقيحي بالأمر الإيجابي، ودعا جميع المواطنين إلى الإقبال على عملية التلقيح للوصول إلى مناعة جماعية تصل إلى 70 أو 80 بالمائة، ليتمكن المغاربة من الرجوع إلى حياتهم الطبيعية.
ونختم من “الاتحاد الاشتراكي”، التي نشرت أن منتدى “الكناري الصحراوي”، وهو جمعية تضم مواطنين من الصحراء المغربية وجزر الكناري، أعرب عن إدانته لتعاطي القضاء الإسباني مع قضية المدعو إبراهيم غالي، زعيم انفصاليي “البوليساريو”، واصفا ما حدث بالمهزلة القضائية الحقيقية.
ونقرأ ضمن مواد العدد ذاته أن نزيف الاستقالات بحزب “المصباح” يتواصل بمدينة آيت ملول بعد أن قرر عضوان نشيطان بالحزب الإعلان عن فك ارتباطهما به.
وحسب تصريح لأحد العضوين المستقيلين، فإن أسباب الاستقالة تعود إلى سوء التسيير لدى إخوانه في الحزب، المسؤولين عن تسيير الشأن المحلي بجماعة آيت ملول، مضيفا أن تسييرهم كان انفراديا دون إشراك باقي أعضاء الفريق، فضلا عن ارتكاب مجموعة من التجاوزات.
صحيح ثمن الدجاج و الديك الرومي ما يعرف ب بيبي .. شهد غلاءا بعد زيادة عيد الفطرة الآن ازداد ثمنه مرة اخرى ..
للاسف ثقافة المقاطعة تغيب عن المغاربة لو قاطعنا كل منتج لاسبوع فقط لرأيتهم ثمنه كم سيهوي و يصبح بالنصف
هههه كلشي الاسعار ارتافعت هالقاعات هالخظر هالديسير هالسردين ودابا الدواجن والمسكين والمحتاج والموظف البسيط طالب معاشو وبحالو كثار لا اجرة ولا ترقية هههه والو والو للاسف كلشي بغى يعوض خسارات الجائحة على ظهر خوه المسلم شخصيا لا للقاعات ولا لكل حاجة طلع السعر ديالها مقاطعة ،.؟!!،.،
على أساس أن لي خدا اللقاح ماكينقلش العدوى هههههه أودي يا الخبراء ديال 10/20 أو الزحام ماشي بحال الزحام..6 دلمليون مواطن لي خداو اللقاح أتنقلو بحرية أو 34 مليون لي بقات سدو عليها..اللقاح ماغانديروش أو بناقص من التنقل أو السفر
لن القح ولن أكون تحت اي ضغط واتنقل مجبرا لان التلقيح اختياري وليس اجباري هكذا كان أمر الملك ومن يريد أن يجبره يلقح نفسه وأسرته وليتركنا نحن نموت لا نريد من حكومة لاتقدم للمواطن شيئا سوى السجن والفقر والكذب والبهتان حكومة سيئة مليون. بالمائة في الشأن العام الصحة منعدمة والفراغ والانحراف والمخدرات لاامن والتعليم مشرذم ووو اللائحة طويلة
بالله عليكم تنتقدون المسؤولين راه هاد لبلاد اللي فيديه شي حاجا و جيتي بين يديه و الله لا رحمك من لباركينغ و طلع
ايوا ها لي مبغيناش فالاول كيتشكاو بغاو يخدموا ومنين كتجيهم الفرصة أول حاجة كيديروها هي الزيادة والمواطن مسكين ياكل الدق
نحن سنقاطع أكل الدواجن هدا هو الحل. اتركوه مندكم لا حاجة لنا به .
كيفاش عودة الحفلات واللاعراس ترفع من اسعار الدواجن…
واش كتفلاو على الوقت…
اصلا من نهار فاش بدات كورونا والدواجن بين 15 و20درهم….
واليوما بغيت ناخدو لقيتو ب 18درهم….
المشكل فالحكومة لي الدور ديالها هو تراقب الصغير والكبيرة…
ولكن لي شادين هد الحكومة كيديرو ما بغاو وكيفما بغاو
في المغرب كنعطيك 1 درهم وكنحيد لك 5 دراهم ….ههههه
ماشي مشكل توحشنا لفراجة والنشاط الله بجيب شب عرس او شي حفلة نجاح في الاجازة او الماستر او شي خطوبة كاملة مكمولة.
اسعار الدواجن غالبة منذ اكثر من شهرين. و الان مع الحفلات و الاعراس علم الله فين غتوصل
“لأن الشخص إذا اختار عدم التلقيح يمكنه التنقل”…. “لذلك يجب الحد من تنقله”…
ما هذا التناقض الصارخ…
أبرزت أن 87.4 في المائة من المغاربة فقدوا الثقة في الحكومة الإسبانية الحالية، و86.9 في المائة لا يثقون في الشراكة مع إسبانيا.
واش هاذ المختبر المغربي مشافش الحكومة و الدولة المغربية شحال نسبة الثقة اللي كيتقو فيها المغاربة، أضن أن النسبة %100، و نسبة المغاربة الذين مستعدون لهجرة المغرب تقارب % 99.9.
فوائد فوم عند قوم فوائد فقرار فتح قاعات الحفلات ضرب عصفورين بحجر واحد: انتعاش قطاع الحفلات وقطاع بيع الدواجن معا لانهما شيئان مترابطان لايمكن استغناء الحفلات عن الدجاج .
ارتفع ثمن الدواجن قبل تخفيف الحجر وقبل السماح بالاعراس.ارتفع ثمن الدجاج إلى. 19 ده في بداية رمضان ولم تكن اعراس ولا حفلات.
According to the FAO, the price of grains almost doubled over the last 12 months. Akhnouch and his Green Morocco is leaving watermelon to rot. No master plans to buy from him.
مصطفى الناجي مدير مختبر الفيروسات انقلبت المفاهيم لديك وتخبط خبطا عشوائيا :
راه لي ما ملقحش من المفترض أنه هو المتضرر من عدم تلقيحه أما الآخرون فمفروض أنهم ملقحون فكيف سينقل لهم الفيروس وهم ملقحون ضده، اللهم لي ماملقحينش بحالو
المقاطعة هي الحل الوحيد الأوحد.
والله العظيم لحاجة لي غلات كنسمح فيها ومنشرهاش
السلام
الى الراي العام المغربي المستهلك انا اسباب علاء الدجاج ليس الاعراس و الماتم و الافراح بل رؤوس الأموال الكبيرة و اصحاب محاضن الكتكوت الدين احتكروا السوق و هم على رؤوس الاصابع و معروفين و قاموا بخفض انتاج الكتكوت لكي يرتفع سعره الى 7دراهم لضرب عصفورين بحجر الحجر الاول هو مضاعفات ارباحهم و تعويض خساءرهم في هده سنة كورونا و الحجر التاني هو انهم اصحاب ضيعات تسمين و تربية دجاج اللحم و النتيجة وجود بضاعتهم في السوق دون منافسة من صغار المربين.
لدا يجب على المسؤولين خفض تكاليف استيراد الكتكوت و خفض الضرائب و الرسوم على منتوجات الاعلاف و محاصرة المحتكرين و مساعدة صغار المربين بالاعلاف و دعم الكتكوت من طرف وزارة الفلاحة و الإبقاء على سياسة التجاهل يضر المواطن و المستهلك في كل المواد الاستهلاكية سواء اللحم او الخضر او السمك و المواد النفطية لانها سبب من اسباب استفحال الغلاء.
من جهته، أكد مولاي مصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أنه ليست هناك أمور اختيارية تصبح إجبارية، لأن الشخص إذا اختار عدم التلقيح يمكنه التنقل، ولكن سينقل الوباء ويتسبب بذلك في إصابة أشخاص من حوله.
لأن الشخص إذا اختار عدم التلقيح يمكنه التنقل، ولكن سينقل الوباء ويتسبب بذلك في إصابة أشخاص من حوله.
لأن الشخص إذا اختار عدم التلقيح يمكنه التنقل، ولكن سينقل الوباء ويتسبب بذلك في إصابة أشخاص من حوله.
غادي يبقاو هاكا فالجشع حتى يجيهم جد كورونا بنفسه يديهم العمر مايطلق فيهم حتى واحد.
الطمع و الجشع بزاف
باز للناس لي تاياكلوه، قاطعناه والحمد لله، ليس لثمنه ولكن لمحتوباته، فقط تاكلون مجموعة متراكمة من الهىرمومات،
سبحان الله الا غلا دجاج كيبكي لمستهلك الا رخص كيبكي مول لكوري
رب ضارة نافعة. هذا يظهر مدى جشاعة بعض المنتهزين المغاربة. ديرو الحجر يبداو يبكيو و يتعاطف معهم بنادم! و الأن سينسون كل ما داز عليهم و ما غايخدوش العبرة من الجائحة بحال كيف ما كانو كايدرو قوم سيدنا موسى من بعد ما كان الله كايرسل لهم العذاب و غير كيترفع عليهم العذاب كايرجعو للكفر ديالهم و ترجع حليمة إلى عاداتها القديمة…و دابا من بعد الحجر اراليك لغريساج…مالين الدجاج يزيدوا فالثمن…مالين السياحة يزيدوا فالثمن.مالين الكرى يزيدوا فالكرى مول الطاكسي فمراكش يتنفخ عليك يفوتك أنت و يهز مول العينين زعرين و يخليك أنت فتيقيقيت…
واك واك واك دبا نتوما في المغرب ولافين مند 3 اشهر وهو داير 18 -17 درهم
خليه يموتلكوم تما ماشاريينوش…على المنفعة لي كا يعطيها بعدا