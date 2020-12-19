رصيف الصحافة: التزام الصمت التام يسائل مجلس الشؤون الصحراوية

قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من “الأسبوع الصحفي” التي ورد بها أن العديد من الصحراويين المغاربة يتساءلون عن سبب غياب المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، ورئيسه خليهن ولد الرشيد، عن التطورات الأخير ة التي تشهدها القضية الوطنية الأولى.
ووفق المنبر ذاته، فإن غياب خليهن ولد الرشيد، رئيس مجلس “الكوركاس”، يثير تساؤلات لدى الرأي العام، خاصة أن الرجل سبق أن قام بتحركات إيجابية خلال بداية تأسيس المجلس؛ لكنه تراجع في السنوات الأخيرة وحتى نشاط المجلس ضعف لأسباب مجهولة، ولم يعد حاضرا خلال الانتصارات التي تحققها القضية الوطنية على خصوم الوحدة الترابية.
المنبر عينه أشار إلى تغييرات منتظرة على مستوى مواقع المسؤولية في المؤسسات العمومية الكبرى، وزيادة تفعيل أدوار المؤسسات التي نص عليها دستور 2011، وتقول بعض المصادر إن التغييرات الإدارية المرتبطة بالكفاءات سترافقها تغييرات سياسية كبرى داخل الأحزاب الوطنية.
وأضافت “الأسبوع الصحفي” أنه من المتوقع أن تعود إلى الواجهة بعض الشخصيات الوزارية التي سبق أن تحملت مناصب المسؤولية قبل أن تساهم المؤامرات الحزبية في إبعادها عن مناصبها على الرغم من كفاءتها؛ فيما ستحمل التعيينات في المجلس الأعلى للأمن القومي مفاجأة كبيرة بإبعاد المرشحين الذين تم الحديث عنهم في وقت سابق.
ونشر المنبر الأسبوعي ذاته أن شركة “أغاخان” الكندية قررت أخذ الموافقة الشفوية من موريتانيا وترغب في الاتصال قريبا مع المملكة المغربية، من أجل الاتفاق على استثمار في معادن الصحراء، خصوصا أن لدى الشركة 3 دراسات و14 صورة.
وإلى “الوطن الآن” التي اهتمت ببلاغ حركة التوحيد والإصلاح الأخير، الذي خلق جدلا في أوساط الرأي العام الوطني، وهناك من رأى فيه استهدافا للمؤسسات الدستورية وإقحام شخص الملك في دائرة التنازل عن “القدس” من خلال قرار اعتراف أقوى دولة مغربية الصحراء.
في الصدد ذاته، أفادت مريم معاد، فاعلة حقوقية وسياسية، أن بلاغ حركة التوحيد والإصلاح تجاوز الحدود الأخلاقية في النقد وتطاول على الملك.
وأورد عبد المنعم الكزان، باحث في السوسيولوجيا السياسية، أنه ليست هذه هي المرة الأولى التي تنزلق فيها هذه الحركة الدعوية لتملي على الملك ما يجب فعله.
ويرى أحمد الفرحان، أستاذ الفلسفة في جامعة ابن طفيل، ضرورة تحديث المجال السياسي وفصل الدين عن السياسة، مضيفا أن الوضع التاريخي الانتقالي للدولة والمجتمع السائرة نحو الدولة المدنية والمجتمع الحديث هو الذي يجعل مثل هذا الخلط والارتجال يظهر في الممارسات السياسي.
وأفاد سعيد ناشيد، مفكر وباحث في شؤون الإسلام السياسي، بأن الأصوليين يعتبرون الدولة الوطنية مجرد “طاغوت” وتطاولهم على المؤسسة الملكية ليس مفاجئا. وأضاف ناشيد أن حركة التوحيد والإصلاح تعطي الأولوية لمسألة احتلال بلد لبلد آخر، وتدعو إلى إنقاذ تركيا ولا تهتم بانهيار اقتصاد البلاد وغيره من القضايا المطروحة، وهو ما اعتبره بكل وضوح خيانة للوطن.
وفي حوار مع “الوطن الآن”، ذكر رضا الفلاح، أستاذ القانون الدولي بجامعة ابن زهر، أنه لم يسبق للكونغرس الأمريكي أن ألغى أي قرار رئاسي يتعلق بالسياسية الخارجية، وأن احتمال إلغاء القرار الأمريكي القاضي بالاعتراف بمغربية الصحراء من طرف الكونغرس الأمريكي يبقى ضعيفا جدا، لسبب هو أن القرارات التي يتخذها الرئيس تتم بناء على الصلاحيات الموكولة له بمقتضى الدستور بمقتضى القوانين الفيدرالية.
وأشارت “الأيام”، من جهتها، إلى استمرار إغلاق الحمامات في مدينة فاس دون غيرها في عز الطقس البارد، في الوقت الذي تم توقيف العمل بباقي الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي كورونا.
ووفق المنبر ذاته، فإن أرباب الحمامات جرّبوا أشكالا احتجاجية مختلفة لدفع السلطات إلى التخلي عن قرارها؛ غير أنه لم تتم الاستجابة لمطلبهم، قبل أن يصبح فتح الحمامات مطلبا جماعيا لساكنة فاس، خاصة الأسر الفقيرة بالأحياء الشعبية التي لا تتوفر على حمامات منزلية، التي ترى الحل الوحيد للاستحمام دون التعرض للإصابة بنزلات البرد هو الحمامات المنتشرة في الأحياء السكنية.
وورد في “الأيام”، كذلك، أنه في أمريكا تعالت الأصوات، ولو على قلتها، تنتقد قرار دونالد ترامب بمغربية الصحراء، وتحلل مواقف البيت الأبيض، مشيرة إلى مقال مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، نشره في مجلة “فورين بولسي”، كشف فيه بعضا من كواليس ما يعرفه ترامب عن الصحراء المغربية، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي الذي سيغادر البيت الأبيض بعد أربعة أسابيع لم يكن يعلم أن هناك مشكلا في الأصل اسمه الصحراء الغربية.
وأبرز بولتون أنه حضر لقاء في شهر ماي 2019 جمع ما بين ترامب ورئيس لجنة الدفاع والأمن بالكونغرس الأمريكي، جيمس إنهوف، حيث تطرق هذا الأخير، وهو المعروف بولائه لأطروحة الانفصال في الأقاليم الجنوبية للمملكة، لهذا المشكل، قبل أن يرد عليه ترامب، لم أسمع من قبل بمشكل الصحراء الغربية، ليجيبه إنهوف: “لقد حدثتك عنه من قبل؛ لكنك لم تنصت إلي”.
أمريكا هي الحل. دائما إلى جنب المغرب. يجب شراء التلقيح من عند أمريكا. يجب رفع المعاملات معها. يجب إرسال ابنائنا للدراسة هناك. أمريكا هي المستقبل. يجب تكريم ترامب.
مجال الشؤون الخارجية محفوظ للملك محمد السادس.إنتهى الكلام .
لا يستطيع أي أحد الخوض فيه بدون إذن و عليه التقيد بالحدود.
انا أرجح تراجعهم واختفاءهم كباقي غيرهم انهزاما سياسيا نحن لدينا ملك هو من يقود زمام المبادرة لاسترجاع الصحراء المغربية، ورغم المؤامرات والارتشاء من أعداء المملكة بالنصر ات ان شاء الله،
خلال الجائحة لم يرد ذكر نشاط اي مجلس من المجالس المختلفة في المغرب. سواء فيما يتعلق بالجائحة او بالقضية الوطنية التي هي الصحراء المغربية . ولن يكون المجلس الصحراوي استثناء.هي مجالس تتقاضى تعويضات مهمة وانشطتها لا تكاد تذكر. ومن يقول غير ذلك فعليه بنشر تلك الانشطة ليطلع عليها العموم.
لم نسمع في يوم من الأيام أحد المسؤولين الفلسطينيين يناصر قضية صحرائنا المغربية رغم تضامن الشعب المغربي ملكا وشعبا مع القضية الفلسطينية . لهذا أقول يجب على الفلسطينيين أن يتوحدوا أولا وقبل كل شيء حتى يتمكنوا من الدفاع عن قضيتهم كرجل واحد فإما سينتصرون أو سيطبعون تطبيعا كاملا مع إسرائيل ويحلون مشاكلهم كم ستبقى الدول العربية والاسلامية وغيرها وراءهم وهم منقسمون . أما صحراؤنا المغربية فلن نفرط فيها مهما كلف الأمر وأسطر على الجملة الأخيرة والفاهم يفهم
هاد عبد ربه سوف يقطع الأمل لكل من يتطاول على قرار ترامب وكل من بشكك في هادا الاخير او غادي نجيكوم من الاخر بالمغربية.
تصنتو مزيان!!!!!!!!!
واش كاين شي واحد في الكونكريس الامريكي او الروسي او الفرنسي غادي يوقف ضد مصالح اسراءيل ؟
من يحكم العالم ؟ راه غير المنافق لي غادي يقولي هو تبون او شنقريحة.
والله تم والله او عقلو على ما اقول لا رجعة في القرار وهادا الاخير سوف يبقى تاريخي اسمه ترتلان ميستير ترامب الذي سحب زربية الابتزاز وصعق دول العالم وكل من يبيع الخردة للعصابة وكل من يسترزق من ثرواتنا .
كونو على يقين لا جون بايدن ولا ماكر ولا تبون ولا شانشيرز ولا بوتين ولا حتى سراح القوادس ما غادي يبدل القرار ، شخصيا انظر الى الأشياء من جهة اخرى، اظن ان بايدن غادي يزيدهوم شوية ديال لاكلاص باش يبردو على راسهم وسوف ينقش ما داره ترتلان او غادي يزيد يزينه.
بعد دخول بايدن سوف افكركم فيما قلته لان امريكا هادي واجرك على الله وأنها ماشي حمقة سوف تهدي للروس وما جاورها نقطة استراتيجية فوق طبق من ذهب.
هاد القرار رابح فيه امريكا المغرب وإسرائيل والباقي الى مزبلة التاريخ.
لماذا لا تنتقد هذه الحركة تركيا التي لها علاقة وطيدة مع إسرائيل على جميع الأصعدة؟ لماذا تدافع عن تركيا مع أنها تحتل أجزاء من سوريا وتستعمر ليبيا بحجة أنه يوجد في ليبيا مليون تركي؟ وماذا يقترح هؤلاء من حلول لقضيتنا الوطنية؟ من السهل الحديث، لكن تسيير شؤون الدولة يحتاج إلى الحكمة وبعد النظر، وهذا ما يميز مسؤولينا، والحمد لله.
المغاربة وراء صاحب الجلالة نصره الله وأدام عزه.
الله الوطن الملك
هذا المجلس عبارة عن مسؤولين وموظفين أشباح يتقاضون مرتبات بالملايين والتحفيزات والاكراميات بذون ما يفيدون المغرب في شيء، المصيبة وهي أن يكونوا يستفيدون من هنا أي المغرب “وهناك” والفاهم يفهم، أي تابعين الغالبة.
… اتفق معك الاخ عبد الله هذه معركة دبلوماسية من معارك حرب الصحراء ربحها المغرب بفضل جهود اليهود المغاربة الذين يحبون وطنهم الاصلي حبا صادقا واعترافا منهم بجميل الملك محمد السادس الذي امر بترميم و صيانة مقابر أجدادهم واولياءهم في المملكة وفتح متاحف للتراث الثقافي اليهودي المغربي باعتباره رافدا من روافد الثقافة المغربية كما نص عليه دستور 2011. كما انهم يتذكرون حماية السلطان محمد بن يوسف لهم ضد اضطهاد حكومة فيشي . وكذلك ما قام به الحسن الثاني من اجل تقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
بخلاف قادة جيش التحرير الجزائري الذين تنكروا لجميل المغرب و ما قدم لهم من مساعدات اثناء حرب التحرير ، فجهروا بالعداء ضد المملكة و تحالفوا مع الإستعمار لتكريس حدوده و سعوا الى تقسيمها قصد اضعافها واشعلوا الحرب بين انفصالي القبائل الحسانية والوحدويين منها مدة 16 سنة.
السلام عليكم.
وجهة نظري الشخصية أعتقد أن الأولوية اليوم هي معاقبة أمينتو حيدر وطردها من الصحراء المغربية نظرا لخيانتها العلنية للمغرب غير ما مرة الجواز المغربي لايستحقه إلا الأوفياء… اطردوا العملاء من المغرب…
اليوم دقت ساعة الحسم وعلى الكوركاس وكل المؤسسات المغربية دعم الموقف المغربي وعدم صدع الصف الوطني وراء صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله.
الشعب المغربي كله مجند تحت قيادة أمير المؤمنين و حتى حركة التوحيد والاصلاح عليها طاعة أمير المؤمنين.نداء إلى سكان المخيمات في تندوف والمعتقلات الأخرى اكسروا قيود سجانيكم والتحقوا بوطنكم المغرب قبل فوات الأوان الصحراء مغربية كانت ومغربية ستبقى إلى الأبد.وغدا أو بعده ستعترف جنوب افريقيا بسيادة المغرب على صحرائه وغدا سنطرد الجمهورية الوهمية من الاتحاد الأفريقي…
المملكة المغربية حفظها الله من كل مكروه لها رجالاتها في كل بقاع الارض ولهذا فنحن نفتخر بكوننا لذينا ملك حكيم حباه الله رجاحة في العقل ومهابة وايده بجنود لم تروها
لا اعتقد ذالك لان السيد حمدي ولد الرشيد شقيق السيد خليهن رئيس المجلس الاستشاري لشؤون الصحراء حاضر بقوة في ملف الصحراء المغربية و قد عبر عن سعادته بعد اعتراف الولايات المتحدة الامريكية بمغربية الصحراء و نظم تجمعا حاشدا بمدينة العيون حضره ازيد من 35 الع مواطن الشيئ لم نشاهده في اي مدينة مغربية اخرى كنت اتمنى من الاحزاب السياسية و فعاليات المجتمع المدني ان تحذو حذو عائلة ال الرشيد الصحراوية المغربية القحة للاحتفال بهذا الحدث التاريخي.
انه مجلس كباقي المجالس اعضاؤهم يأخدون “”الفلوس بيليكي””
الصحرا المغربيه في ثوابه والمغرب في ثراب صحرائه نحن شعب لمغربي نؤمن بشي واحد هو ثراب المغرب من طنجه لكويره رغم كيد الخونه ومنفاقات… ام ماجاء به الموضوع أعلاه…. عدد من الدين يعاكسوم المواطن والوطن ولعتراف ثام بالقضيه الوطنيه من طرف أمريكا فهد الفئه له مصلحه ان يستمر نزاع لمفتعل لأنهم يستفيدون من ريع يومي واسبوعين وشهري وسنوي زد سفريات اكل شرب تبضع من ضهر أموال المواطن المغربي والمواطن لجزئري لان حكام دزاير يصرفون ملابر دولارات كل يوم وكل اسبوع وكل شهر وكل سنوات التي مرت لان بداخلهم حقد وكراهيه تجاه المغرب والغريب في الأمر الكل يدرك جيدا ان صحراء مغربيه ومتروج له دزيار هو نفاق مفتعل وهم مستمرين في نفاقهم وحقدهم هنا أوجه رساله لكل من يهمهم الأمر والأصحاب لقرار يجي ان نقطع لبزوله ومع ريع لان شي اذا زاد عن حده كيبسال كذالك نواجه تلاعب ونفاق أسبانيا وفرنسا ونلغي معهم عدة تفاقيات منه صيد لبحري وطوبيسات وشركات نظافه وتسير قطاع ااكهرما لأنهم يجنون ننه ثري بليون دولار كل نهاية سنه من ضهر الوطن ومن ضهر المواطن كفانا مدونات واملات وقرارات اربيه نحن. مع أمريكا ومع تطبيع مع اسرائيل