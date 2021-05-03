رصيف الصحافة: "السلالة الهندية" تهدد التطعيم العالمي ضد فيروس "كورونا"

مطالعة أنباء بعض الجرائد الخاصة بيوم الثلاثاء نستهلها من “الاتحاد الاشتراكي”، التي كتبت أنه بعد تسجيل حالتي إصابة بالسلالة الهندية لفيروس كورونا بالمغرب، أفاد الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية الطيب حمضي بأن التطعيم العالمي ضد كورونا قد يتباطأ بسبب التطورات السريعة في وضعية الهند، وانتشار المتحور الهندي لهذا الفيروس.
وأوضح حمضي في تحليل للوضعية الوبائية في هذا البلد الأسيوي، أن الهند هي “مختبر العالم” من حيث تصنيع الأدوية واللقاحات بنسبة 60 في المائة من اللقاحات العالمية، مشيرا إلى أنها بحاجة إلى المزيد من اللقاحات لكبح الوباء، حيث من المرجح أن يستمر التباطؤ العالمي في التطعيم أكثر.
الطبيب ذاته ذكر أن الوضعية المستقرة وتحت السيطرة يمكن أن تتحول إلى وضعية كارثية في أقل من ثلاثة أسابيع، ملحا على احترام التدابير الوقائية الفردية والجماعية التي تعتبر سلاح الحماية من المرض، مشددا على أن التراخي يؤدي مباشرة إلى الكوارث وإلى فرض قيود وأضرار أشد خطورة.
“الاتحاد الاشتراكي” ذكرت أيضا أن المجتمع المدني طالب بمحاسبة رئيس المجلس الجماعي لأيت ملول ومن معه، بعد تأكيد عزلهم نهائيا، وإحالة ملفاتهم على المحاكم الزجرية، ودعا السلطات الإقليمية إلى إحالة ملف هؤلاء المعزولين من قبل المحاكم الإدارية بأكادير ومراكش على محكمة الجنايات، نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة والأضرار التي لحقت الجماعة الترابية لمدينة أيت ملول وسكانها من جراء تلك المخالفات والتجاوزات المرتكبة.
أما “المساء” فنشرت أن مسؤولي مدينة الدار البيضاء يسارعون الزمن للقيام بالترتيبات اللازمة وتسريع الأشغال ببعض الأوراش المتعلقة بتهيئة الطرق والشوارع، استعدادا لاستقبال الملك محمد السادس في زيارة يرتقب أن يقوم بها إلى العاصمة الاقتصادية للمملكة قادما إليها من مدينة فاس.
وقد كان من المرتقب أن تكون الزيارة الملكية إلى البيضاء خلال بداية رمضان، غير أنه جرى تأجيلها بسبب المشاريع المتعثرة والحديث عن تغييرات ستشمل مسؤولين كبارا بولاية الجهة.
الجريدة ذاتها أوردت أن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان حذرت حكومة سعد الدين العثماني من خطر استمرار مسلسل التسريحات والتوقيف عن العمل في حق عدد من الأجراء والأجيرات، وهو ما خلق احتقانا اجتماعيا بات يهدد السلم الاجتماعي ويعمق من الفجوة الطبقية بين المغاربة، ذلك أن هذه التسريحات فرضت ظروفا خاصة زادت من حدة وعمق الفقر لدى شرائح واسعة.
وأكدت العصبة أن استمرار تغاضي الحكومات عن الحالات التي طالها التسريح وعن المفلسين من مستثمرين وأجراء بمجموعة من القطاعات التي تضررت بسبب الجائحة، من شأنه أن يزيد من تعميق الأزمة وتوسيع رقعة الفقر بين هذه الطبقات.
“المساء” نشرت أيضا أن فرقة الشرطة القضائية بمدينة زاكورة أحالت على النيابة العامة المختصة أربعة مشتبه في علاقتهم بعملية تهريب مخدرات جرى توقيفهم بناء على معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بعد إحباط عملية لتهريب طن ونصف الطن من مخدر الشيرا.
المنبر الإعلامي ذاته أورد خبر اعتقال فقيه يمتهن المديح وقراءة القرآن في المناسبات بمدينة جرسيف والمناطق المجاورة لها، بعد استدراجه لطفل لا يتجاوز عمره 11 سنة إلى مكان خال بالمدينة لاغتصابه، قبل أن يفتضح أمره على يد أحد المواطنين الذي اكتشف بالصدفة أن المتهم كان بصدد القيام بهذا الفعل الخطير، حينها قام بالتبليغ عنه، فحضرت العناصر الأمنية إلى عين المكان وقامت بتوقيف المتهم وبرفقته الضحية.
من جهتها، نشرت “الأحداث المغربية” أن هيئة الحكم بغرفة الجنح العادية الضبطية لدى المحكمة الابتدائية بإمنتانوت قضت في حق ربة بيت توبعت من أجل العنف الزوجي بغرامة نافذة ألف درهم، بعد مؤاخذتها بطرد زوجها من البيت.
وتعود القضية إلى شهر غشت، حين تقدم زوج المعنية بشكاية إلى النيابة العامة يستعرض عبر مضامينها تفاصيل تعرضه للطرد من بيت الزوجية من طرف زوجته، معززا أقواله بشهادة أحد الشهود.
وجاء ضمن مواد الورقية ذاتها خبر تفكيك شبكة للقمار بطنجة؛ إذ تم توقيف 20 شخصا، من بينهم ثلاث نساء، إحداهن من جنسية أوروبية، للاشتباه في تورطهم في خرق حالة الطوارئ الصحية والمشاركة في أنشطة شبكة لتنظيم القمار وتسيير محل لألعاب الحظ بدون ترخيص.
وحسب “الأحداث المغربية”، فقد تم إخضاع الموقوفين لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأنشطة الإجرامية.
“وإلى العلم” التي ورد بها أن الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب أكدت تعرض 25 بالمائة من الأسطول المكون للنقل السياحي المرخص له والمحترم للمعايير المهنية لخسائر قد تحول دون استمراره في تقديم خدماته السياحية.
وحسب المصدر ذاته، فإن جزءا من الأسطول السياحي المغربي لم يعد صالحا للاشتغال ويستوجب تجديده، كما أن 30 بالمائة منه مهدد بالحجز والتصفية القضائية بسبب عدم احترام قرار لجنة اليقظة القاضي بتأجيل سداد الديون.
وأوردت الجريدة نفسها أن قاضي التحقيق في مدريد “سانتياغو بيدراز غوميز” أمر بالاستماع إلى زعيم الانفصاليين ابراهيم غالي وبعض رفاقه، وحدد يوم الأربعاء المقبل موعدا لتنفيذ المسطرة الجنائية، وذلك تفاعلا مع شكوى قدمها عضو البوليساريو المعارض للقيادة الانفصالية الحامل للجنسية الإسبانية “الفاضل بريكة”، تتهم غالي بالاختطاف التعسفي والاعتقال والتعذيب.
وكتبت “العلم” أن بريكة أصدر على حسابه الإلكتروني بيانا للرأي العام يعلن من خلاله الأمر القضائي بالاستماع إلى غالي رفقة قياديين آخرين بالجبهة الانفصالية.
الختم من “بيان اليوم” التي نشرت أن مجلس الحكومة سيتدارس تمديد حالة الطوارئ الصحية يوم الخميس المقبل. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروعي قانون؛ يتعلق الأول منهما بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، والثاني بالتمويلات الصغيرة.
ونسبة إلى مصدر الجريدة، فإن المجلس سيتدارس إثر ذلك أربعة مشاريع مراسيم؛ يتعلق الأول بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا، والثاني بتطبيق المادتين 2 و8 من القانون القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة، والثالث يهم إعادة العمل باستيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته وبتغيير مقدار رسم الاستيراد المفروض على هذه المنتجات، والرابع حول إعادة العمل باستيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح الصلب.
كيف يمكن للمواطن ان يحترم التدابير الاحترازية بعد ان فقد الثقة بالحكومة لانها تركته يواجه مصيره المحتوم بالهشاشة الاجتماعية بينما ينتضر رصاصة الرحمة ان تخلصه من العداب النفسي الذي جعله لا يهاب شيئا
” بعد تسجيل حالتي إصابة بالسلالة الهندية لفيروس كورونا بالمغرب، أفاد الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية الطيب حمضي بأن التطعيم العالمي ضد كورونا قد يتباطأ بسبب التطورات السريعة في وضعية الهند، وانتشار المتحور الهندي لهذا الفيروس”,وا فهمونا بعد كيفاش دخلات هاد السلالة الهندية،ياد سديتو المطارات و الجوامع و الطرقان،كيدرتوا ليها،اآااااه قرب العيد.الله يعطي تلفة لهاد الحكومة.
عجيب هاذ السي حمضي دائما متشائم ومنذر بالكارثة
اتقي الله ياسيد حمضي ولا تفتي بما لاتعلم فقد كرهك المغاربة لكذبك فنحن لن ننسى انذاراتك عن السلالة البريطانية الاكثر فتكا
الواقع يقول انه لاتوجد ايه ادلة على ان سلالة الهند اكثر فتكا انما هي مجرد فرضيات فاتقي الله
بعض التقارير الاعلامية تقول ان حالات الإصابة بالهند وتعداد الوفيات أكثر مما يعلن عنه. حتى أن شاحنات الإسعاف تنقل أربعين جثة مكدسة نحو المحرقة وان دراجات التوك توك الشهير في الهند تحولت أمام المستشفيات كأسرة للمرضى بعد أن امتلأت كل الأسرة . وان طوابير شحن قنينات الأوكسجين على مسافات طويلة.. لكن مع ذلك وبالقرب من هذه المستشفيات والمحارق. تدور مباريات الكريكيت بحضور الجماهير…
سياسة احتكار شركات اللقاح بعدم التعاون و منح تراخيص الإنتاج هي سبب بطئ سيرورة التلقيح. هناك عدة دول حول العالم من بينها المغرب التي تمتلك البنية التحتية اللازمة لصناعة اللقاح و توزيعه على الأقل على المستوى الإقليمي.
الفيروس بدل كمارته، كان شينوي ولا هندي، متى يصبح بوجه مغربي، نكتة العيد٠٠
يبدو أن الفقر المدقع أصبح أشد فتكا من السلالة الجديدة، و منطق التفقير أصبح سياسة ممنهجة من أجل تركيع الشعوب.
المغاربة تيعرفو هندية وحدة هي كرموص النصارى وبسببها تحدث إعتصامات ولا أحد معصوم من الخطء
مهرجان”كومبه ميلا”أو مهرجان الربيع والحب يقام كل أربع سنوات بالتناوب بين مدن هندية عدة يعبرها نهر الغانج المقدس عند الهندوس!يتجمع حوالي100مليون زائر في حج مليوني هو أكبر تجمع بِلْغِينَاجِي في العالم!عين الإعصار الوبائي الذي عرفته الهند قبل أشهر شجع الناس على الحج والمغامرة!الوزير الأول الهندي الغبي خاف انتخابيا من منع الحج!هو من نفس مدرسة ترامب الانتخابوية ونفس مدرسة رئيس البرازيل جايير ميسياس بولسونارو الشعوذية الشعبوية!نارنيدرا مودي كان قد اتهم المسلمين بنشر كورونا بالبصق على منتوجاتهم وبيعها للهندوس للقضاء عليهم!سبب ذلك مجازر وحالات اعتداء!الغبي لن يعاد انتخابه مثل ترامب بعد هذه الكارثة!سيرتاح العالم الهندي والعالم منه!كارثة حقيقية تمر منها الهند!تسونامي قد يمتد لجميع الشواطئ في العالم!السلالة الهندية كالنار في الهشيم!ستظهر عبارة كالسلالة الهندية في فوق الأمواج وفي التيارات البحرية!أثرياء الهند ونجوم بوليوود يهربون بالطائرات الخاصة إلى الأماكن الآمنة!مع و بذلك تنتشر السلالة الهندية في الهشيم العالمي
!استوردنا اللقاح من الهند!هل تم التأكد أن السلالة الهندية لم تتسلل مع الطائرات؟
ادا كانوا الدكاثرة في الهند يقولون ان المتحور الهندي أقل فتكا واكثر انتشارا والدكتور فاوتشي كيقول باللي المتحور الهندي كان متواجد في افلوريدا شهرين هاذي او لو يؤتر على عمليت التلقيح اوقال ان اللقاحات فعالة ضده هاذ السي الحامض مالو كيتناقز .مازال ما ابرد ليهش القلب اعلينا واسي حمضي راه اتواطينا امع الأرض ما ابقا ما تحجر اعلينا ما ابقا ما تحلب منا صافي غير خلي هاذ المتحور يدينا صافي اللهم لملاقية امع الله او لملاقية ام هاذ الاخبار الحامضة.اوروبا حلات السعودية حلات ميريكان حلات الهند امقصرين لكريكيت بالجمهور وأنتا امركب فينا بوصفير.واش كاريك شي واحد اعلينا.
منذ سنوات ونحن نسمع هذه العبارة. غضبة ملكية
لكن لم نسمع ان رؤوس الثعابين حوكمو واودعوا السجن. وإنما الذي.يدخل السجن غالبا المزلوط
استوردنا اللقاح من الهند!هل تم التأكد أن السلالة الهندية لم تتسلل مع الطائرات واللوجيستيك؟ماحذر منه هذا التعليق قبل ثلاثة أيام أصبح حقيقة!هل هرب إلينا البعض من مشاهير الهند؟العيد على الأبواب!هل تم الحسم في شكل التعامل مع المناسبة؟إغلاق و منع التنقل بين المدن أم ليلة جديدة للهروب الكبير مع السلالة الهندية كفيلم في الطريق و كهدية العيد؟ها نحن نحذر في الوقت المناسب!أين وصل خبر السلالة البريطانية في تنغير والجنوب الشرقي؟أش هاذ السياسة المسوسة!لا سْوِيفِي تتبعي لا والو!كاين غا سويفة على الصاليرات و التقاعدات الريعية؟
كورونا الى متى هذه الاخبار لقد سئمنا. لاحول ولاقوة الا بالله
ما يلاحظ من قصاصات الاخبار الواردة حول اللقاحات والفيروسات المتحورة ان العالم يحكمه منطق التغول والاحتكار والتواطىء …فالحل الامثل من المنظمات الدولية هي تفويت انتاج اللقاح لأكبر عدد من الدول لانتاجها محليا او اقليميا…وما عدا ذلك فالصحة العالمية تجارة مربحة ومريكة الطبيعة الحياة في الوطن والعالم
لن نرا الى حد الآن اي سولالة فتكاً بالبشر سوى الفقر بدأ يفتك بالمغاربة الفقراء يوم على يوم يزدادون فقراً بعد فقر. الله المستعان