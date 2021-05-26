رصيف الصحافة: السلطات تعتزم تخفيف قيود التنقل والتدابير الاحترازية بالمغرب

مطالعة بعض صحف الخميس نستهلها من “المساء”، التي نشرت أن السلطات قررت تخفيف الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا على صعيد التراب الوطني؛ إذ يرتقب تخفيف القيود على التنقل وعلى جميع الأنشطة التي لم يطلها التخفيف من قبل، وعلى رأسها تموين الحفلات وغيرها، كما يرتقب تقليص توقيت حظر التنقل ليبدأ ما فوق الحادية عشر ليلا، وانطلاق الموسم السياحي وعملية “مرحبا” بعد فتح الحدود مع مجموعة من الدول.

ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن الحالة الوبائية بالمملكة مستقرة، بل عرفت تحسنا كبيرا على مستوى عدد من الحالات النشطة المسجلة التي أصبحت أقل من 3000 حالة، بالإضافة إلى انخفاض معدل الإماتة، وتراجع عدد الحالات الحرجة والخطيرة بمصالح الإنعاش والعناية المركزة بعدما تراجعت نسبة ملء أسرتها.

وكتبت “المساء” أن هذه المؤشرات تضع المغرب في المنطقة الخضراء وبائيا، وهي مدعومة بتسارع عملية التلقيح التي باتت تشمل البالغين من العمر 40 سنة بعد توصل المغرب بمزيد من شحنات اللقاحات. واعتبرت الجريدة أن الوضع مطمئن، خاصة بعد تلقيح الفئات الهشة والمسنين وفئات الصفوف الأمامية. وهي كلها مؤشرات تشجع على الاستمرار في تخفيف الإجراءات.

وفي خبر آخر، أفادت الجريدة ذاتها بأن درك اليوسفية أوقف شخصا يشتبه في كونه قام بكتابة عبارات “داعشية” على علامات التشوير الطرقي المتواجدة بين مدينة اليوسفية وجماعة سيدي شيكر حينما كان متوجها نحو مدينة أكادير.

وأضافت “المساء” أنه تم اقتياد المشتبه فيه إلى مركز الدرك الملكي بسيدي شيكر حيث أنكر في بادئ الأمر المنسوب إليه، لكن بعد محاصرته بمجموعة من الأسئلة والقرائن والأدلة اعترف بفعلته، فتم ترحيله إلى سرية الدرك الملكي باليوسفية حيث تم استكمال البحث معه من طرف عناصر المركز القضائي.

“المساء” ورد بها أيضا أن عامل مدينة مكناس وجه استفسارا إلى عبد الله بوانو، رئيس جماعة مكناس، له علاقة بوجود حالة تنافي داخل المجلس الجماعي من خلال توظيف ابن أحد المستشارين في الشركة المفوض إليها قطاع النظافة.

وجاء في استفسار المسؤول الترابي أن ابن أحد المستشارين الجماعيين المحسوبين على حزب “الحمامة”، التحق بالشركة المذكورة بموجب عقد عمل لمدة ستة أشهر كعون إداري، قبل أن تتم ترقيته وترسيمه من قبل أبيه المستشار الجماعي، مع العلم أنه لا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات.

“الأحداث المغربية” نشرت أن وزارة الصحة أطلقت بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في المغرب، استشارة وطنية من أجل بلورة وتنفيذ برنامج لتقديم الرعاية الصحية المنزلية للأشخاص المسنين من ذوي الإعاقة ومتابعة وضعيتهم الصحية.

ويسعى المغرب من خلال هذا البرنامج الجديد إلى تحسين جودة الرعاية عبر التكفل بالأشخاص المسنين من ذوي الاعاقة والمعرفة الصحية الجيدة لهم ولمحيطهم، وتنسيق رعايتهم مع مقدمي الرعاية الصحية، من خلال توفير نماذج للتدخلات المنزلية بهدف ضمان استقلاليتهم، وتسهيل عودتهم إلى المنزل بعد العلاج في المستشفى، إضافة إلى تقديم الدعم والنصائح لعائلاتهم وأقاربهم.

وأوردت الصحيفة ذاتها أن مشاكل كثيرة تتخبط فيها دار الدباغة ببني ملال؛ إذ يعاني الدباغون من عدم ربط الدار بشبكة الماء الصالح للشرب رغم اعتماد حرفة الدباغة على الماء كمادة رئيسية، ويكتفون بماء الساقية المنحدرة من عين أسردون التي يقتسمون صبيبها مع فلاحي المنطقة.

وأضافت “الأحداث المغربية” أن دار الدباغ تعرف نقصا في المياه خلال فصل الصيف جراء تزايد طلبات الفلاحين على هذه المادة الحيوية، مما يضطر الدباغين إلى العمل من الصباح الباكر حتى فترة الظهيرة.

بيان اليوم” ورد بها أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش ستنظر يوم 28 ماي الجاري في ملف رئيس جماعة ثلاثاء بوكدرة، إقليم أسفي، المتابع في حالة سراح من أجل جناية اختلاس أموال عامة.

وكانت المحكمة قد أمرت النيابة العامة بإحضار المتهم باستعمال القوة العمومية، وإعادة استدعاء الجماعة في شخص مدير المصالح.

وإلى “العلم” التي كتبت أن الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة قال إن تقديم خلاصات التقرير حول النموذج التنموي الجديد شكل فرصة للتأكيد على ضرورة القيام بقطيعة وإصلاحات هيكلية من أجل استرجاع ثقة المواطنات والمواطنين، وتجاوز إشكالية الارتقاء الاجتماعي والفوارق الاجتماعية.

وأضاف بركة أنه من خلال هذا النموذج يظهر جليا أن هناك إرادة قوية للقيام بتغيير حقيقي والوصول إلى توافق وطني بين القوى الحية في المغرب، ووضع آلية للتتبع، مما سيعطي ثقة حقيقية للشباب والنساء بخصوص مستقبل وطنهم.

الختم من “الاتحاد الاشتراكي” التي كتبت أن جامعة محمد الأول بوجدة نظمت بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمتاحف، معرضا غنيا باكتشافات تعود إلى العصور القديمة تم العثور عليها في كل من تافوغالت ونواحي جرادة وفجيج، في أفق إنشاء متحف جامعي بوجدة.

وفي هذا الصدد، كشف رئيس الجامعة أن البقعة الأرضية لبناء المتحف الجهوي الجامعي موجودة بالقرب من كلية الحقوق بوجدة، ودعا الشركاء لتمويل هذا المشروع الرامي إلى التعريف بالكنز التاريخي الذي تزخر به الجهة وجعله وجهة للباحثين والطلبة والسياح الذين يزورون المدينة والجهة ككل.