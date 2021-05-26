رصيف الصحافة: السلطات تعتزم تخفيف قيود التنقل والتدابير الاحترازية بالمغرب

مطالعة بعض صحف الخميس نستهلها من “المساء”، التي نشرت أن السلطات قررت تخفيف الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا على صعيد التراب الوطني؛ إذ يرتقب تخفيف القيود على التنقل وعلى جميع الأنشطة التي لم يطلها التخفيف من قبل، وعلى رأسها تموين الحفلات وغيرها، كما يرتقب تقليص توقيت حظر التنقل ليبدأ ما فوق الحادية عشر ليلا، وانطلاق الموسم السياحي وعملية “مرحبا” بعد فتح الحدود مع مجموعة من الدول.
ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن الحالة الوبائية بالمملكة مستقرة، بل عرفت تحسنا كبيرا على مستوى عدد من الحالات النشطة المسجلة التي أصبحت أقل من 3000 حالة، بالإضافة إلى انخفاض معدل الإماتة، وتراجع عدد الحالات الحرجة والخطيرة بمصالح الإنعاش والعناية المركزة بعدما تراجعت نسبة ملء أسرتها.
وكتبت “المساء” أن هذه المؤشرات تضع المغرب في المنطقة الخضراء وبائيا، وهي مدعومة بتسارع عملية التلقيح التي باتت تشمل البالغين من العمر 40 سنة بعد توصل المغرب بمزيد من شحنات اللقاحات. واعتبرت الجريدة أن الوضع مطمئن، خاصة بعد تلقيح الفئات الهشة والمسنين وفئات الصفوف الأمامية. وهي كلها مؤشرات تشجع على الاستمرار في تخفيف الإجراءات.
وفي خبر آخر، أفادت الجريدة ذاتها بأن درك اليوسفية أوقف شخصا يشتبه في كونه قام بكتابة عبارات “داعشية” على علامات التشوير الطرقي المتواجدة بين مدينة اليوسفية وجماعة سيدي شيكر حينما كان متوجها نحو مدينة أكادير.
وأضافت “المساء” أنه تم اقتياد المشتبه فيه إلى مركز الدرك الملكي بسيدي شيكر حيث أنكر في بادئ الأمر المنسوب إليه، لكن بعد محاصرته بمجموعة من الأسئلة والقرائن والأدلة اعترف بفعلته، فتم ترحيله إلى سرية الدرك الملكي باليوسفية حيث تم استكمال البحث معه من طرف عناصر المركز القضائي.
“المساء” ورد بها أيضا أن عامل مدينة مكناس وجه استفسارا إلى عبد الله بوانو، رئيس جماعة مكناس، له علاقة بوجود حالة تنافي داخل المجلس الجماعي من خلال توظيف ابن أحد المستشارين في الشركة المفوض إليها قطاع النظافة.
وجاء في استفسار المسؤول الترابي أن ابن أحد المستشارين الجماعيين المحسوبين على حزب “الحمامة”، التحق بالشركة المذكورة بموجب عقد عمل لمدة ستة أشهر كعون إداري، قبل أن تتم ترقيته وترسيمه من قبل أبيه المستشار الجماعي، مع العلم أنه لا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات.
“الأحداث المغربية” نشرت أن وزارة الصحة أطلقت بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في المغرب، استشارة وطنية من أجل بلورة وتنفيذ برنامج لتقديم الرعاية الصحية المنزلية للأشخاص المسنين من ذوي الإعاقة ومتابعة وضعيتهم الصحية.
ويسعى المغرب من خلال هذا البرنامج الجديد إلى تحسين جودة الرعاية عبر التكفل بالأشخاص المسنين من ذوي الاعاقة والمعرفة الصحية الجيدة لهم ولمحيطهم، وتنسيق رعايتهم مع مقدمي الرعاية الصحية، من خلال توفير نماذج للتدخلات المنزلية بهدف ضمان استقلاليتهم، وتسهيل عودتهم إلى المنزل بعد العلاج في المستشفى، إضافة إلى تقديم الدعم والنصائح لعائلاتهم وأقاربهم.
وأوردت الصحيفة ذاتها أن مشاكل كثيرة تتخبط فيها دار الدباغة ببني ملال؛ إذ يعاني الدباغون من عدم ربط الدار بشبكة الماء الصالح للشرب رغم اعتماد حرفة الدباغة على الماء كمادة رئيسية، ويكتفون بماء الساقية المنحدرة من عين أسردون التي يقتسمون صبيبها مع فلاحي المنطقة.
وأضافت “الأحداث المغربية” أن دار الدباغ تعرف نقصا في المياه خلال فصل الصيف جراء تزايد طلبات الفلاحين على هذه المادة الحيوية، مما يضطر الدباغين إلى العمل من الصباح الباكر حتى فترة الظهيرة.
بيان اليوم” ورد بها أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش ستنظر يوم 28 ماي الجاري في ملف رئيس جماعة ثلاثاء بوكدرة، إقليم أسفي، المتابع في حالة سراح من أجل جناية اختلاس أموال عامة.
وكانت المحكمة قد أمرت النيابة العامة بإحضار المتهم باستعمال القوة العمومية، وإعادة استدعاء الجماعة في شخص مدير المصالح.
وإلى “العلم” التي كتبت أن الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة قال إن تقديم خلاصات التقرير حول النموذج التنموي الجديد شكل فرصة للتأكيد على ضرورة القيام بقطيعة وإصلاحات هيكلية من أجل استرجاع ثقة المواطنات والمواطنين، وتجاوز إشكالية الارتقاء الاجتماعي والفوارق الاجتماعية.
وأضاف بركة أنه من خلال هذا النموذج يظهر جليا أن هناك إرادة قوية للقيام بتغيير حقيقي والوصول إلى توافق وطني بين القوى الحية في المغرب، ووضع آلية للتتبع، مما سيعطي ثقة حقيقية للشباب والنساء بخصوص مستقبل وطنهم.
الختم من “الاتحاد الاشتراكي” التي كتبت أن جامعة محمد الأول بوجدة نظمت بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمتاحف، معرضا غنيا باكتشافات تعود إلى العصور القديمة تم العثور عليها في كل من تافوغالت ونواحي جرادة وفجيج، في أفق إنشاء متحف جامعي بوجدة.
وفي هذا الصدد، كشف رئيس الجامعة أن البقعة الأرضية لبناء المتحف الجهوي الجامعي موجودة بالقرب من كلية الحقوق بوجدة، ودعا الشركاء لتمويل هذا المشروع الرامي إلى التعريف بالكنز التاريخي الذي تزخر به الجهة وجعله وجهة للباحثين والطلبة والسياح الذين يزورون المدينة والجهة ككل.
احسن حاجة ابطال رخصة التنقل بين المدن الكل يعاني منها لقد هرمنا من اين انت الى اين تتجهه مهما عندي بطاقة وطنية تحمل اسم المملكة المغربية
داتها ماما فرنسا نديرو فحالها copie colle mama frança
على الحكومة المغربية ان تعلم ان الكثير من المغاربة قد ملوا من الحجر الصحي وهم مشتاقون للخروج الى الطبيعية والمنتزهات والاسفار والإستمتاع بالشواطيء والبحر والاستفادة من الشمس، وخصوصا اننا مقبلين على موسم الصيف،
باي باي كورونا،،
غير خرج رمضان تحسنت الحالة الوبائية نلقائيا لأن المسؤولين يضغط عليهم أزواجهم وأبناؤهم من الجل التبحر والاستحمام والخرجات ولو عاد رمضان في هذه الشهر لرتفعت الحالة الوبائيا أتوماتيك مو لا قوة إلا بالله
يجب إلغاء رخصة التنقل من وإلى بعض المدن التي أصبحت لا تسجل أي إصابة بالفيروس . فهذه الرخصة أصبحت فقط استفزاز وجمع الغرامات، زيادة على جعل العديد من أصحاب السيارات يتركون سياراتهم ويتكدسون في القطارات والحافلات في مشهد متناقض وغير مفهوم.
هادشي باقي ماكاين منو والو، انا بعدا مبقيتش كنتيق فهديك ويرتقب، حيث تقدر يرتقب كتجي من موراها كثر من شهر عاد كيعلنو رسميا، حنا بغيما نعرفو تواريخ هاد الاجراءات والسلام
خفنا تكون شي تقوليبا جديده من لبجدا طلقو لعب حت دوز نتخابات وينجحو زيدو ثقلو علينا باملات وقرارات بنك دولي قال صحه العالميه قالت حقوق امرأه قالت وضحيه هو لمواطن لمغربي واكل بعصا اليوم سيدهم لعثامني استقبل عدد من مالكي مقاهي وطمانهم كم طمأن مكتري مادونيات طكسي كبير رباط،سلا 8اشهر من توقف تأمين عن 6مقاعد وفرض عليهم 4مقاعد مع سومة كرائيه وحلاوك تحت ضغط وتريتات سياره جديد بدون دعم وزيادات جديده في ضريبه في عز ازمه تمر منه مهن وصناع ومياومين ومقولات صغري حت هد بقضيه ديال اقتراب انتخابات. شفت حزب لبجدي ولا كيرطاب مع لمواطن خرج 2 قرارت اول حذف دعم لبوطه التي صيبح ثمنه 120درهَم لان دابا ال عبروها مغشوشه في لوزن كنشروه بثمن 90درهم وقالو غادي يزيدو في ثمن متر كيب الماء ودعيره مضاعفه 4مرات ال فتى عدد بحال لقرار لي خرج بيه بنكران وقال شعب قابل مني نحذف لمقاصه ونزيد في ثمن ضو واشطره وزياده فيقمن لغزوال 3در عن كل لتر رغم تمنه عالميا لابتجاوز 4در لتر طيله 11سنه هذي ومغاربه يشترونه بثمن 120دولار برميل هذا هو حزب لاعداله لاتنميه ديما هو راكب عل شعب وحاكرو وهاصم خقوقو بشعار غرغري لاتدوقي لانكوس كروفيط
اسبانيا و البرتغال رفعو شحال هادي حالة الطوارئ الصحية و هادو دياولنا ولفوها حيث مخرجهم الحساب..اغلبية المغاربة اصابهم الفيروس و كونوا مناعة جماعية طبيعية لانه فيروس كان قويا لكن كجميع الفيروسات التنفسية سيصبحendémique ..يجب فقط توخي الحذر في القادمين عبر المطارات و اجراء فحوصات سريعة + حجر فندقي للمشكوك فيهم..
مشكل هاد المسؤولين عندنا يختلسون المال العام و كا يزيدوها بتخراج العينين و السنطيحة بحال هاد السيهم رئيس جماعة بوكدرة واكلها و ناعس عليها.قاليك سيحضرونه بالقوة و شوف تشوف واش يحضر لانه عندو امه فالعرس ما غاديش يبات بلا عشا و الفاهم يفهم.
ماشي تخفيف القيود الاحترازية بل خصنا الغاء هاد القيود اللي ماشي احترازية ولكن سجنية ما يسمى بكورونا ما بقاتش او ما عمرها كانت اصلا ضيعنا ايد من عام من اقتصاد البلاد وضيعنا الاف فرص الشغل وضيعنا الاسر والتعليم وبعض المستشفيات مزالا مسدزدة الى الان بسبب كورونا(مستشفى الغساني وكوكار بفاس كنمودج مزال للان مخدموش) طلقو كولشي وكان هاد كورونا معمرها كانت واللي خاف يبقى فدارو ويعنينا مكينش اللي يقولو خرج اما باش الدولة تدير هاد المسرحية كاملة بدعوى حماية حياة الانسان نقولكوم قطع الاعناق ولا قطع الارزاق وراكوم سببتونا ازمات نفسية ادت بشحال من واحد للانتحار وشحال من واحد رمى راسو فالبحر باش يهاجر عدد الوفيات الناتجة عن الفقر والبطالة والامراض النفسجية الناتجة عن الحجر الصحي اكبر من وفيات هاد بورونا في انتضار باش يجي هاد المرض الجديد ديال الفطر الاسود باش عاوتاني نبداو من الزيرو نبقاو فالدر غسلو رجليكوم عقمو ما تسالموش ما تصليوش ولكن هاد المرة بلا متفرعو لينا راسنا بيه اللي خاف يتكمش ويهنينا قولولينا غير انظر شهر مارس 2020
ماذا عن المساجد غي هوما الي فيهم كورونا