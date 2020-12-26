رصيف الصحافة: السنغال تحاول إبعاد الجيش الأمريكي عن الصحراء المغربية

قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من “الأسبوع الصحفي”، التي نشرت أن دولا إفريقية تتنافس لتفادي نقل القوة العسكرية الأمريكية إلى المغرب، إذ قررت السنغال، بفعل التطورات الأخيرة التي كرست العلاقة الدفاعية الأمريكية مع المغرب، القبول بتوسيع دورة “أفريكوم”على أراضيها، والسماح بكل العمليات الأمريكية دون تحفظ، كي لا تنتقل إلى المغرب.
وأضافت “الأسبوع الصحفي” أن قدرة البنتاغون على العمليات الخاصة ستزيد بغرب إفريقيا بـ32 في المائة عام 2021؛ كما دفعت باريس باماكو إلى اقتراح قاعدة أمريكية عوض “الداخلة” على الأطلسي، لتعزيز دور الولايات المتحدة في المنطقة، وعدم استئثار المغرب بقيادة أمريكية واسعة لغرب إفريقيا، ومن ثم الساحل، لأن المهم لدى باريس عدم تحويل المعادلة إلى اقتسام إفريقيا الأطلسية لأمريكا وعمقها لفرنسا.
في خبر آخر؛ كتبت الأسبوعية نفسها أن “الجهات العليا” لم تسمح بمغادرة الخبير المغربي محمد الحيان منصبه ككاتب عام للمحافظة العقارية، إذ حصل على التمديد، وهي ظاهرة لم تحدث إلا في عدد قليل من المؤسسات وتخضع لشروط.
ووفق المنبر ذاته فإن عمل الحيان ضمن الدائرة الضيقة لإطلاق القمر الإصطناعي محمد السادس شفع له في الحفاظ عليه ككفاءة وطنية داخل الإدارة، بالإضافة إلى ما حققه من نجاحات انضافت إلى نجاح المحافظ العام، كريم التجموعتي.
وتطرقت “الأسبوع الصحفي”، أيضا، إلى افتتاح أول كلية متعددة التخصصات بالصحراء، إذ أعلن حمدي ولد الرشيد، رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء، خلال انعقاد المجلس الإداري لأكاديمية العيون بمدينة بوجدو، إنشاء كلية متعددة التخصصات سيتم افتتاحها السنة القادمة (2021)، بمساهمة مجلس الجهة الذي يسعى إلى تحقيق نتائج ومنجزات تمثل سابقة على مستوى إقليم بوجدور.
وقال ولد الرشيد إن تنزيل الاتفاقيات المبرمجة مع مجلس الجهة خلال السنوات الأخيرة مكن من تعزيز العرض الجامعي لإقليم الجهة والمساهمة في تقوية العرض التعليمي الجامعي على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء، من خلال الشراكات والاتفاقيات التي يتم إبرامها بين كافة المتدخلين.
بالمنبر الإعلامي ذاته نشر أن المغرب مرشح لتصنيع الدرون البرتغالي. ونسبة إلى مصدر مطلع فإن المغرب يود تصنيع “تيكيفير”، “الدرون” البرتغالي، واستخدامه بعد أن وصلت هذه الطائرة دون طيار إلى أبوجا وكينشاسا وياوندي.
وأضافت “الأسبوع الصحفي” أن نواكشوط ضمن الأسواق المرشحة لامتلاك هذا الدرون، فيما يمكن أن يكون المغرب مستهلكا لهذا الطراز، وترغب إدارته في تصنيعه على أراضي المملكة؛ وهو ما لم تقرره الشركة المالكة للحقوق الحصرية لهذا الطراز الفعال، والمنافس للتقنية الإسرائيلية التي ترغب في تحويل المغرب إلى السوق الأمريكي على صعيد سلاح الدرون المتطور.
أما “الأيام” فورد بها أن عبد اللطيف الحموشي ينقل المديرية العامة للأمن إلى مقر جديد، سيتم افتتاحه في الرباط، ليعوض المقر التاريخي الموجود بمحاذاة وزارة العدل بحي “حسان” بالعاصمة، بعدما تم الشروع في بنائه منذ ثلاث سنوات، ليضم جميع المصالح المركزية للأمن الوطني.
وأضاف الخبر أنه سيتم افتتاح أيضا مقر جديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومختبر الشرطة العلمية في مدينة الدار البيضاء، إضافة إلى افتتاح مدرسة جديدة لتكوين رجال ونساء الشرطة ضواحي مدينة الرباط. وسيتم تجهيز هذه المقرات الجديدة بأحدث التقنيات والمعدات واللوازم، إضافة إلى شراء مئات من الخيول والكلاب المدربة، وكذا شراء أسطول سيارات جديد ووضعه رهن إشارة مختلف الدوائر الأمنية.
وفي حوار مع “الأيام” قال أحمد ونيس، وزير الخارجية التونسي الأسبق، إن “المغرب مستهدف من طرف النظام العسكري الجزائري الذي يسعى إلى تفتيته، ولذلك فكسب المملكة المغربية لاعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية أراضيها قد ينجيها وينجينا جميعا من مزيد من الحروب في المغرب الكبير”.
وأضاف المتحدث ذاته أن الجزائر هي التي دفعت المغرب إلى التعجيل بـ”التطبيع مع إسرائيل”، فلو لم يتخذ المغرب مثل هذا القرار لبقي في مطاردات لـ 45 سنة أخرى، وحينها سيضحي بما هو أكثر من قرار التطبيع، مشيرا إلى أن “الجزائر أرادت التوسع في الصحراء فأسقطت نظام المختار ولد دادة واستسلم لها بورقيبة، لكن لحسن الحظ أن المملكة المغربية لم تركع ولم تتنازل، بل واجهت سياسة الهيمنة هاته بجميع الإمكانيات وبنفس طويل”.
ونقرأ ضمن مواد الورقية ذاتها أن محمد اشويكة، الناقد والسينمائي والقاص المغربي، اعتبر أن جائحة كورونا فرضت ضرورة تطوير بعض المجالات المرتبطة ببقاء الأقوياء، كامتلاك تكنولوجيا العلم، وتحفيز النخبة المتعلمة، وتأهيل المجتمع معرفيا وتربويا.
كما أكد المتحدث في حوار مع “الأيام” أن حكم وإدارة القطيع بالمعنى التقليدي سينقرض، لأننا أمام “قطعان جديدة” تتسم بالمواجهة؛ وكونها قطعانا عنيفة عمياء لا يزيدها الضبط إلا انطواء على الذات، لأنها فقدت الثقة في المؤسسات التقليدية للتنشئة الاجتماعية.
وقال محمد شويكة: “نحن نعيش حالة رعب غير مسبوقة، أذكتها العزلة التي فرضها الفيروس، وأنعشتها وسائل التواصل الاجتماعي التي صار الإنسان عرضة لما تقصفه به من مواد، وذلك ما كان له بالغ الأثر في نشر أنواع الغباء المركبة”.
من جانبها نشرت “الوطن الآن” أن محكمة الاستئناف بمراكش أجلت يوم الثلاثاء 22 دجنبر 2020 محاكمة “البيدوفيل” الكويتي، البالغ من العمر 24 سنة، والمتابع بجنايتي هتك عرض قاصر والتغرير بها، إلى غاية يوم الثلاثاء 26 يناير 2021 بسبب عدم حضور المتهم.
ووفق الخبر ذاته فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، التي تنتصب طرفا مدنيا بعد تنازل والدي الضحية عن مطالبهما المدنية، طالبت بضرورة إعادة فتح الملف وتعميق الأبحاث والتحقيقات فيه، نظرا للشكوك حول احتمال وجود شبكات للاتجار بالبشر، كما طالبت بضرورة تسليم المتهم ومحاكمته حضوريا.
ونقرأ ضمن مواد “الوطن الآن” أن الجامعة الدولية لرياضة “الريكبي” قامت بالشطب على الجامعة المغربية للعبة من المشاركات الدولية وإبعاد الطاهر بوجوالة، الرئيس السابق للجامعة، من مسؤولية التسيير، لفترة تمتد لخمس سنوات.
المستجد جاء على خلفية عدم امتثال جامعة الريكبي للقوانين المنظمة خلال جمعها العام المنعقد في مارس 2019، إذ توصلت الجامعة الدولية بأن هذا الجمع غير قانوني وشابته العديد من الخروقات، إذ تم فيه تعيين إدريس بوجوالة شقيق الطاهر بوجوالة رئيسا للجامعة، وتحميله أيضا مسؤولية مجموعة من الخروقات الإدارية، ليتم توقيفه هو الآخر لمدة خمس سنوات.
اللوبي الاسرائيلي داخل امريكا هو صاحب القرار والكلمة الاخيرة اين ستكون القاعدة الامريكية ،اضافة الى ان المغرب اكثر تموقع استراتيجيا لهذه القاعدة بقربه من اوربا وافريقيا معا.
و الله احسنحل هو استمرار مقاطعة المنتوجات الفرنسية
الامريكان ليسوا اغبياء الى هذه الدرجة
فالصحراء المغربية لها موقع استراتيجي مميز لا يمكن تعويضه لا بسان لوي السينيغالية او باماكو المالية
الصحراء المغربية لها موقع الوسط بين المغرب والساحل
بين الصحراء والمحيط الاطلسي
كلتا الميزتين لا تتوفران لا في السنغال ولا في مالي
باريس تريد اللعب وتنسى ان امريكا هي حاميتها
فالتعب مع الصغار ولتدع لعب الكبار للكبار
يقول الشاعر:
اذا لعب الصغير مع الكبير…
حسبته بهلوانا في ضمور
والمعنى النفوذ الفرنسي ماض لا محالة للاضمحلال . فلا داعي لردم الهوة المستحيل ردمها
فرنسا رأت دورها بدأ يتقلص في المغرب بعد عودة العلاقات الديبلوماسية بين الرباط وتل أبيب وحصولها على دعم أمريكي وقد يتعزز بدعم بريطاني، ما قد يجعل باريس متخوفة من فقدان المغرب والذي يعتبر أهم دولة إفريقية سياسيا وإقتصاديا وأمنيا، لهذا دفعت بالسينغال للإنتحار مقابل الحفاظ على المغرب، لكن لا أعتقد أن واشنطن ستكترت لنداءات السينغال على إعتبار أنه ليس لاعب مؤثر مثل المغرب. فرنسا أبانت عن غباء كبير بهذه الخطوة.
هذا هؤلاء ليس الا،اختيار الصحراء المغربية موسس على ىمعطيات موضوعية واتفاق مسبق لا مجال لدول اخرى ان تبقي راسها فيه
مع مرور الأيام وتزايد تعاون المغرب وأمريكا ، سنكتشف أكثر فأكثر عداء فرنسا للمغرب …. فرنسا لا تريد للمغرب أن يتقارب مع أية قوة عالمية ، حتى تحلبنا وحدها ، وتستفزنا متى شاءت ، وكيف شاءت …. هي من الخارج وعملاءها من بني جلدتنا من الداخل ….. على المغرب ألا يثق أبدا في فرنسا وإسبانيا ، هاتان الدولتان لا يصرهما تقدم المغرب بتاتا .
on est entouré des envieux et de jaloux . la france veut garder le maroc et l Algérie sous son aile et voler les richesses des deux pays en semant la haines entre l Algérie et le Maroc ‘ l Espagne aussi ne veux pas que le maroc regle le problème du Sahara pour ne pas demander sebta et mililia. la Mauritanie veux l egouira a elle seule maintenant . que le grand grisly americain et venu rendre justice au maroc .le senegal sort lui aussi de son trou . la Tunisie qui veut et veut pas . tiraillée par l algerie qu es qu on fait normaliser avec les juifs ou pas saeed pris entre les tenaille de chengriha . bref . Trump a donné un cuop de sabot dans se tas de foin .et voila le maroc qui tire son epingle du jeu et les autres creves de jalousie .
ياك السنغال من البلدان المؤيدة لنا. المغرب يعتبرهم دائما اخوة افارقة فوق العادة. لم اذن المعاكسة في امر سيعود علينا معا بالنفع
أتمنى أن يغير المغرب لغة الأعمال (اللغة الأجنبية الأولى) من الفرنسية إلى الإنجليزية فقد سئمنا من فرنسا التي لا تزال تظن أن المغرب هو أحد محمياتها. أنا شخصيا أساهم في هذا من خلال تدريس الإنجليزية للأطفال مجانا في الداخلة.
في الخمسينيات و الستينيات، كان تفكيك و طرد القواعد العسكرية الأجنبية رمزين و شرطين للسيادة الوطنية و الاستقلال في إفريقيا و العالم الثالث. الآن نشهد الحنين للاستعمار و الحماية و الهيمنة! هذا دليل فشل و نهاية دول الاستقلال. الأطلسي لأمريكا و العمق لفرنسا غير مقبول لفرنسا! هكذا كان الحال في نهاية القرن 19! تسابق للنفوذ و تنافس لتقطيع و تقسيم الكعكة! جامعيونا تبارك الله يقدمون الإطار النظري لتبرير عودة الاستعمار! البوابة، الساحل، العمق، لاَبْلاَجْ، الأطلسي، السافانا! القواعد العسكرية تساوي اليد على الثروات و السيادة و القرار! الصين موجودة و قادمة! ستريد نصيبها من الكعكة الإفريقية! حال الدول التي لم تشتغل و لم تخطط و تنجز قبل 2010 وضعها من صعب إلى مقلق و مستقبلها من مشكوك فيه إلى خطير و منعدم! كان هناك بصيص أمل تجاه 30 سنة المقبلة! هذا الأمل تبخر و سقط بالطريق الخاطئ الجديد! لم تحترم قواعد النهوض الطبيعية بالقواعد العسكرية!
ان العم سام قادم لنزع منقار الدجاجة الفرنسية التي تتغدى على خيرات افريقيا . يجب على الدولة في القريب العاجل ان تجعل من اللغة الانجليزية اللغة التانية اما اللغة الكاترفان فهية منتهية الصلاحية
سبب منافسة بعض الدول الاءفريقية للمغرب لجلب القواعد الاءمريكية الى اراضيها هو اءن وجود قاعدة عسكرية اءمريكية في منطقة ما .,, في غرب افريقيا اءو في شمالها يعني تحسن الوضع الاءقتصادي والمعيشي لتلك المناطق و الذين عايشوا فترة وجود القوات الاءمريكية في قاعدة القنيطرة في السيتينات يقولون اءن الوضع العام للمدينة وضواحيها كان اءفضل بكثير بالمقارنة لما قبله وما بعده ,
فرنسا و اسبانيا أفاعي حية كبرى من قديم يريدون العداء بين الدول المسلمة لكي يستغلو كل الإقتصادات فهو إستعمار غير مباشر يأخدون كل شيء و ينشبون المشاكل بين العرب و المسلمين ليبيعو أسلحتهم و الآن ذخلت أمريكا للمغرب و خلطت أوراق فرنسا و اسبانيا المستعمرتين الذين كانو يضغطون على الأنظمة
من لا يعرف الاوروبيون والامريكيون من قرب فهو غبي انهم يفكرون سوى في مصلحتهم ولا يهمهم لا المغرب أو الجزائر او السينغال
فيقوا من سباتكم ايها المغاربة والافارقة .
قلت لكم أن فرنسا من خلقت قضية الصحراء و تتخفى وراء الجزائر التي ما زالت أرض فرنسية بعد إغتيالها لمحمد الخامس و محاولاتها المتكررة لإغتيال الحسن الثاني. فرنسا قزمت المغرب شرقا على الواجهة المتوسطية و إقتطاع الأراضي المغربية و ضمها للجزائر عبر نقل العاصمة من فاس ثقل المغرب سابقا إلى الرباط أين أنشأت بعض العملاء لتكوين نظام جديد و خلقت قضية الصحراء لتقزيم المغرب جنوبا.
لكن عندنا سياسيون لا يفكرون و لا يحللون و يطبلون لفرنسا ليل نهار و لا يعرفون أنها هي عدوة المغرب و سبب تخلفه و عدم تحوله لدولة صناعية لها وزنها رغم موقعه الإستراتيجي.
كما قلت على المغرب فتح باب الإستثمار لأكبر قدر من الدول و بناء قوة عسكرية و الإستثمار في الصناعة العسكرية حتى يحقق إكتفاء داتي.
يجب أن نبين لفرنسا بالملموس أننا أمة قد استفاقت من سباتها وأدركت أن مصيرها ومستقبلها لم يعد في يد المستعمر الكلاسيكي. فكيف يتم ذلك؟
بكل بساطة، يجب تغيير بوصلة الاستثمارات في المغرب ب 180 درجة نحو أمريكا وبريطانيا واستراليا وجعل اللغة الانجليزية اللغة الأجنبية الثانية في المقرر الدراسي. إذاك ستقزم فرنسا وستأتي إلينا طائعة لا محالة لأنها تدرك تمام الإدراك أن لا قدرة لها على الوقوف في وجه الدول السالفة الذكر وعلى الخصوص أمريكا سيدتها.
طبيعي جدا ان نشهد تهافت المنافسين على كعكة الجيش الأمريكي، لكن المملكة المغربية بحنكة ملكنا الهمام ونفاذ وعمق رؤيته قد وضع قطار الصحراء المغربية في سكته التي لن يحيد عنها إلى الابد. وظهور دول صديقة منافسة يدل على تبدل الحال والأحوال وان كل دولة مهما صغرت ومهما كبرت ليس لها هم سوى تحقيق مصالحها الخاصة بأي ثمن. وقد اظهر المغرب بل اظهر ملكنا العزيز شهامة وبعد نظر أدى إلى خلق جوا جديد، واربك الخصوم قبل الاصدقاء. وسنشهد تحولات دراماتيكية في قلب إفريقيا والعالم، لأن ملكنا قد دشن بحنكته المعهودة عهدا جديدا ليس ككل العهود. وبعد طي ملف الصحراء المغربية المفتعل. سيطوى ملف سبة ومليلية المحتلتين والصحراء الشرقية السليبة لتكون المملكة المغربية بحق قوة إقليمية وعالمية ضاربة. وسنظهر لحسادنا الكثر اننا ملكا وشعبا لا نهان ولا نستسلم دفاعا عن حقوقنا المشروعة في اراضينا كافة شمالا وجنوبا وشرقا. وسياتي يوم قريب ليتأكد الحساد الانذال من هذه الحقيقة المرة عليهم. (أحب ملكي احبك وطني.)
فرانسا بدات اتخلخل وترمي الشبكة على بعض الدولة افريفيا من اجل القاعدة الامريكية اين ستكون وحرضت السنغال وما زال تحرض دولة اخرى ودلك من اجل مصلحتها لكن امريكا سوف يختتر لها القمر الصناعي موقع بناء القاعدة فالصحراء المغربية وهل فرنسا تحسب امربكا بليدة لاتعرف شىء على المغرب ان لايتق بفرنسا واسبانيا لان مصلحتهم سوف تنهار ان لم يعجلو باعتراف الصحراء مغربية عاجلا.
في الحرب العالمية الثانية امريكا انزلت قواتها بفضالة المحمدية وقنيطرة والدارالبيضاء بالقوة رغم معارضة فرنسا وتم اغراق بواخر فرنسا واسقاط طاءرتها ومن تم امريكا اسست قواعدها حتى طلب منها بالانسحاب.فرنسا تريد ان تبقى في المغرب اقتصاديا