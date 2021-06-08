رصيف الصحافة: "العدالة والتنمية" يرفض رئاسة الولاة لـ"مراكز الاستثمار"

قراءة رصيف صحافة الثلاثاء نستهلها من “المساء”، التي نشرت أن حزب العدالة والتنمية انتقد إطلاق يد الولاة في المراكز الجهوية للاستثمار بشكل يخالف المنظومة الدستورية المؤطرة لمهامهم واختصاصاتهم، عوض تعزيز استقلالية هذه المراكز في ظل تبعيتها شبه المطلقة لوزارة الداخلية.

في السياق نفسه قال موح الرجدالي، عضو فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن التنصيص على عضوية رؤساء الجهات ضمن المجالس الإدارية للمراكز الجهوية للاستثمار يعتبر من أهم مستجدات مشروع إصلاح هذه المراكز، إلا أن تخويل رئاستها للولاة يجعل من الجهات مؤسسات تحت سلطتهم بشكل ضمني، وخاصة في مجال تحفيز الاستثمار الذي أصبح من أهم الاختصاصات الذاتية للجهات بموجب مقتضيات القانون التنظيمي الحالي.

“المساء” نشرت أيضا أن عناصر الدرك الملكي بالشماعية، التابعة لسرية الدرك الملكي باليوسفية، تمكنت من الإطاحة بسبعة أشخاص مشتبه في تزويرهم وثائق السيارات والاتجار بها. كما حجزت مصالح الدرك الملكي، في إطار هذه الأبحاث سيارتين خفيفتين.

وأضاف المنبر ذاتها أن النيابة العامة أمرت بوضع المشتبه فيهم رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث والتحقيق مع أفرادها.

“الأحداث المغربية” نشرت أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أوقفت ستة أشخاص متطرفين، أربعة منهم معتقلون سابقون في قضايا الإرهاب والتطرف، وشخص واحد في جرائم المخدرات، وذلك للاشتباه في تورطهم في افتعال حوادث سير وهمية بغرض النصب على شركات التأمين وتسخير العائدات الإجرامية في تمويل مشاريع إرهابية.

وأضاف المصدر ذاته أن توقيف المشتبه فيهم تم بمدينة سلا، وتتراوح أعمارهم ما بين 23 و39 سنة، بعد الاشتباه في حملهم مشاريع ومخططات متطرفة.

وتورد الجريدة ذاتها أن أخصائيين حذروا من تأثر حملة التلقيح بالتأخر الذي تعرفه بين الفينة والأخرى بسبب الضغط على مخزون اللقاح. ونبه الأخصائيون إلى احتمال تأثير هذه العملية على تحقيق المناعة الجماعية التي تتطلب تلقيح 80 بالمائة من الساكنة، لاسيما أن فعالية اللقاح تمتد لستة أشهر، وهو ما يفرض الإسراع في تلقيح الساكنة.

الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا حسب الدكتور حمضي، الباحث في السياسات والنظم الصحية، بدأت في الثامن والعشرين من يناير المنصرم، فإذا تأخرت العملية لفترة طويلة فهناك خطر أن يفقد المستفيدون من التطعيم مناعتهم.

من جهتها نشرت “العلم” أن الفاعلين في سوق اللحم البيضاء أعلنوا غياب دور الرقابة المستمرة من طرف مؤسسات الرقابة، متهمين المكتب الوطني للسلامة الصحية ومديرية سلاسل الإنتاج التابعين لوزارة الفلاحة بتجاهل ما وصفوها بـ”الفوضى الكبيرة”، وقالوا إن هذه الفوضى يرعاها طرف وازن في القطاع بهدف حماية مصالح شركات الأعلاف والمحاضن على حساب مصلحة المربي والمستهلك.

ووفق الخبر ذاته فإن هؤلاء الفاعلين راسلوا رئيس الحكومة وطالبوه بإنصافهم، وجدولة ديونهم، والسماح لهم بعدم أداء الفوائد، بعدما تم الاعتراف بهم كفلاحين في قانون المالية لسنة 2021.

أما “الاتحاد الاشتراكي” فذكرت أن الخبير الأمريكي ريتشارد ويتز، مدير مركز التحليل السياسي والعسكري التابع لمركز التفكير الإمريكي “معهد هدسون”، ومقره واشنطن، أكد أن التمرين المشترك “الأسد الإفريقي” 2021، الذي يعد من أهم التدريبات المشتركة في العالم، يعد شاهدا على استمرارية السياسة الخارجية للولايات المتحدة تجاه المغرب، الشريك الأساسي للسلام والاستقرار في إفريقيا والشرق الأوسط .

وقال الخبير الأمريكي، إن مناورات الأسد الإفريقي ربما تشكل أهم تمرين عسكري تشارك فيه الولايات المتحدة بالقارة الإفريقية.

وجاء ضمن مواد الجريدة ذاتها أن العمال العرضيين العاملين بالجماعة الترابية لمدينة أكادير نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر البلدية، منددين بما وصفوه بـ”الاستخفاف” بمطالبهم المشروعة و”تجاهلها”، ورفض رئيس المجلس الجماعي الاستجابة لملفهم المطلبي المتمثل أساسا في “الإسراع في تسوية وضعيتهم الإدارية وتمكينهم من الاستفادة من خدمات النظام الجماعي بمنح رواتب التقاعد، كما حدث بعدة جماعات بمختلف المدن والأقاليم”.

الختم من “بيان اليوم”، التي ورد بها أن منظمة الصحة العالمية أفادت بأن جائحة كوفيد 19 تسير في اتجاهين مختلفين، بلدان مازالت تواجه حالة خطيرة للغاية من انتشار الوباء، وبلدان أخرى لديها أعلى معدلات من التلقيح تنظر في تخفيف التدابير والقيود، مؤكدة أن رفع القيود بسرعة كبيرة قد يكون كارثيا بالنسبة لأولائك الذين لم يتم تلقيحهم.