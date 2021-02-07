رصيف الصحافة: القضاء ينظر في اختلاس 4 مليارات من أموال الجمارك

قراءة رصيف صحافة بداية الأسبوع نستهلها من “الأحداث المغربية”، التي ذكرت أن محكمة الاستئناف بمراكش تواصل النظر في قضية الضابط الجهوي السابق بإدارة الجمارك، المتهم باختلاس 4 مليارات سنتيم، والذي كان موضوع مذكرة دولية انتهت بالقبض عليه، وإحضاره إلى المغرب، بعد تحويله أموال الجمارك إلى حسابه الخاص.

وحسب الخبر ذاته، فإن هيئة الحكم أعلنت عن تأجيل المحاكمة إلى غاية جلسة 18 فبراير، لمنح المتهم فرصة الاتصال بدفاعه بعد أن دخل مرحلة الاستئناف مطوقا بحكم صادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بتاريخ 22 يوليوز 2019، يقضي بمؤاخذته بالمنسوب إليه، والحكم عليه بـ12 سنة سجنا نافذا وغرامة قدرها 10 ملايين سنتيم.

ونشرت اليومية ذاتها أن المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بكلميم رصدت خلال الفترة ما بين 2016 و2020 غلافا ماليا استثماريا وصل إلى 7 ملايين و544 ألفا و240 درهما لتمويل مختلف المشاريع المتعلقة بمجال تدخلها بالجماعة الترابية أباينو، في إطار “برنامج تنمية وتثمين الموارد الغابوية” بالجماعة.

وحسب “الأحداث المغربية”، فقد تم في هذا الإطار إنجاز عدة مشاريع وبرامج تروم تنمية الغطاء النباتي عن طريق القيام بمجموعة من التدخلات همت تخليف 360 هكتارا من شجرة الأركان بمنطقتي تنضافت وتكتان، منها 130 هكتارا منتهية الأشغال و230 هكتارا في طور الإنجاز، وأشغال تهيئة مسالك طرقية بمنطقة تنضافت.

كما ورد ضمن مواد اليومية ذاتها أن عشرات المسرحيين الإذاعيين ومن نجوم الدراما المغربية على الأثير والشاشة الصغيرة طالبوا فيصل العرايشي، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، برفع سقف تعويضات إنتاج المسلسلات الإذاعية إلى حدود ألف درهم للحلقة حتى تكون مناسبة لتعويضات العاملين في المسلسلات الإذاعية، بعد توقف الأعمال الدرامية الإذاعية بسبب ضعف الميزانية المخصصة لهذا النوع من الدراما، وأيضا ضعف تعويضات الفنانين المشاركين فيها.

وأضافت الجريدة أن الموقعين على العريضة طالبوا العرايشي بمقابلة بعض ممثليهم لشرح وجهة نظرهم في أفق الاستجابة لمطالبهم.

فيما ورد بـ”المساء” أن الاستثمارات الأجنبية وتحويلات مغاربة العالم صمدت في وجه فيروس “كورونا”، إذ أكد مكتب الصرف بأن صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجل ارتفاعا طفيفا بنسبة 1 بالمائة مع نهاية دجنبر 2020، محققا 15.54 مليار درهم مقابل 15.37 مليار درهم قبل عام، وهو الأمر الذي خالف كل التوقعات، بالنظر إلى التداعيات السلبية لأزمة “كورونا” على مختلف القطاعات الاقتصادية محليا ودوليا.

وكتبت الجريدة ذاتها أن الفاعلين في قطاع الدواجن بالمغرب، الذين لا يزالون في مأزق بسبب استمرار أزمة فيروس “كورونا”، يواجهون ارتفاعا حادا في أسعار الأعلاف المركبة للدواجن.

وأوردت الجريدة تصريحا لعبد الرحمان الرياضي، الكاتب العام للجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن، قال فيه إن ارتفاع أسعار الأعلاف يزيد من مشاكل قطاع الدواجن، مشيرا إلى أن هذه الزيادة بشكل أساسي ترجع إلى ارتفاع بعض المواد المستوردة مثل الصوجا والذرة، بسبب انخفاض صادرات الأرجنتين، التي تعاني الجفاف.

كما تطرقت “المساء” إلى الهجرة الجماعية من حزب الأصالة والمعاصرة نحو حزب الاستقلال بإقليم سيدي بنور، مشيرة إلى أن حزب “الميزان” يتجه بشكل رسمي نحو تزكية مجموعة من الأسماء المعروفة بالإقليم، والتي كانت محسوبة على حزب “البام”، خلال الانتخابات المزمع إجراؤها في الصيف المقبل.

وجاء ضمن مواد العدد ذاته من “المساء” أن السلطات المحلية ومصالح الدائرة الأمنية 11 بحي تاركة بالحي الحسني بمقاطعة المنارة بمراكش داهمت أحد المنازل، الذي كان يحتضن حفل زفاف في خرق واضح لحالة الطوارئ الصحية. وقد أسفرت عملية المداهمة عن إيقاف 23 شخصا، معظمهم نسوة، وضمنهم والدا العروس.

وأضافت الجريدة أن السلطات قامت بتغريم 11 مدعوة بغرامات تصالحية لخرقهن حالة الطوارئ، فيما تم إعفاء 14 شخصا، باعتبارهم قاصرين مرافقين لذويهم.

وفي خبر آخر، أشارت “المساء” إلى إحالة ستيني على النيابة العامة بمدينة تاوريرت للاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة غير المشروعة، إثر شكاية تقدم بها شخص يتهمه فيها بالنصب عن طريق إيهامه بتهجيره بطريقة غير مشروعة صوب إحدى الدول الأوروبية مقابل مبلغ قدره 60 ألف درهم. وأضافت الجريدة أنه عند توقيف المشتكى به تم العثور بحوزته على شيك بنكي وجواز سفر باسم الغير.