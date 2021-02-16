رصيف الصحافة: القضاء يوزع 18 سنة سجنا على "شبكة شينغن"

قراءة رصيف صحافة الأربعاء نستهلها من “المساء” التي ورد بها أن القضاء المغربي وزع أحكاما بلغ مجموعها 18 سنة في حق شبكة تابعتها القنصلية الفرنسية بتزوير تأشيرات “شينغن” وتنظيم وتسهيل مغادرة مغاربة التراب الوطني، دون ظرفي الاعتياد وبمقابل في إطار عصابة واتفاق، والتزوير في وثائق إدارية وعرفية وتجارية وبنكية واستعمالها.

ونقرأ في المنبر ذاته أن وزارة الداخلية تحقق في رخص تعمير غير قانونية، بحيث انتقلت لجنة إلى عمالات وجماعات مدينة الدار البيضاء وضواحيها من أجل التحقيق في خروقات تعمير وتسليم رخص بناء غير قانونية إلى أصحاب مشاريع توجد خارج العاصمة الاقتصادية، بعضها يوجد قرب الإقامة الملكية بطريق أزمور الساحلي.

ونسبة إلى مصادر “المساء”، فقد جرى الاستماع إلى موظفين بجماعات وبالوكالة الحضرية والعمالة، بسبب تداخل اختصاصات هذه الأطراف في مجال التعمير والتراخيص، وبالنظر إلى منح تراخيص بناء مشاريع، بينها مركب تجاري تم توقيف أشغاله بعد زيارة مسؤولين لورش البناء. كما كشفت اللجنة تقاعس موظفين وعدم قيامهم بالإجراءات القانونية المعمول بها لتسليم رخص البناء.

ونشرت “المساء”، كذلك، أن السلطات المحلية شنت، بتنسيق مع المصالح الأمنية للعيون، حملة على منازل تعد مأوى لمهاجرين غير نظاميين، حيث أسفرت العمليات الأمنية المتتالية عن إيقاف أزيد من 70 مهاجرا غير نظامي من جنسيات من دول جنوب الصحراء. وقد باشرت السلطات عملية نقل هؤلاء المهاجرين غير النظاميين إلى مركز مخصص لاستقبالهم يوجد بالمدخل الشمالي للمدينة.

كما ذكر المنبر ذاته أن ضحايا تجميد الترقيات بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي هددوا بخوض أشكال نضالية غير مسبوقة، ردا على ما اعتبروه إهمالا من الوزارة الوصية لملفهم المطلبي الذي ظل يراوح مكانه رغم تلقيهم وعودا بتسويته.

وأضافت “المساء” أن ضحايا تجميد الترقيات طالبوا وزارة التربية الوطنية بإصدار بلاغ رسمي تعلن فيه عن صرف مستحقاتهم قبل متم فبراير الجاري، وأضافوا مهددين في حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب العادلة والمشروعة فإن التنسيقية عازمة على خوض إضراب وطني إنذاري ستعلن عنه في وقته.

وإلى “الأحداث المغربية”، التي أوردت أن الشرطة القضائية بطنجة استمعت لصاحب “المصنع المنكوب”، بعد مغادرته المصحة التي كان يتلقى فيها العلاج، وقد تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة.

ووفق الصحيفة ذاتها، فإن المحققين يستعدون لأخذ أقوال الشخص الوحيد في الملف، لكشف ظروف وملابسات غرق 28 عاملا داخل مرأب محل سكني كان يستغل في ممارسة نشاط الخياطة والنسيج، بعدما غمرته مياه الأمطار عقب التساقطات الغزيرة التي شهدتها المدينة.

ونشرت “الأحداث المغربية”، كذلك، أن وزارة الداخلية تبحث عن وثائق بجماعة العرائش، إذ استدعت المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة للوزارة سالفة الذكر مدير مصالح الجماعة الحضرية بالعرائش من أجل الحضور إليها، حيث طالبته بإتمام وإحضار جميع الوثائق المتعلقة بملف شركة “هينكول” المفوض لها تدبير قطاع النظافة من كشوفات الأداء والاستخلاص، خصوصا بعدما لجأ رئيس المجلس إلى فك العقد مع الشركة المذكورة دون إلزامها بأداء ما بذمتها من ملايين.

من جهتها، نشرت “أخبار اليوم” أن المغنية دنيا باطما تعود إلى المحاكم مجددا، بعدما أعادت الغرفة الجنحية الاستئنافية التلبسية باستئنافية مراكش استدعاء المغنية سالفة الذكر للإدلاء بإفادتها، بتاريخ 15 مارس المقبل، كمشتكية للجلسة السابعة من المحاكمة الاستئنافية لمصممة الأزياء والناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي المشهورة بلقب “سلطانة” وصديقتها، المدانتين ابتدائيا بعقوبتين بلغ مجموع مدتهما 14 شهرا حبسا نافذا، بعدما تابعتهما النيابة العامة بجنح تتعلق ببث وتوزيع صور ومقاطع فيديو لأشخاص أثناء وجودهم في مكان خاص بقصد التشهير بهم والمس بحياتهم الخاصة، على خلفية توقيف المتهمة الثانية متلبسة بتصوير جلسة محاكمة المغنية في قضية حساب “حمزة مون بيبي” بتاريخ 21 يوليوز المنصرم. كما قررت المحكمة أيضا استدعاء شقيقتها الكبرى ابتسام باطما، التي تقبع في سجن الأوداية ضواحي مدينة مراكش، باعتبارها طرفا مدنيا ثانيا.