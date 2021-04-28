رصيف الصحافة: "القنب الهندي" يدر على المزارع 170 ألف درهم سنويا

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الخميس نستهلها من “الأحداث المغربية” التي ذكرت أن إدريس بنهيمة، الخبير الاقتصادي، الذي شغل رئاسة وكالة تنمية أقاليم الشمال، اعتبر أن زراعة القنب الهندي ستدر على كل مزارع أرباحا تصل 170 ألف درهم سنويا.

ووفق “الأحداث المغربية” فإن بنهيمة توقع، خلال يوم دراسي للفريق النيابي لحزب الاستقلال حول مشروع قانون القنب الهندي، أن يصل ثمن الكيلوغرام الواحد من نبتة القنب الهندي إلى 200 درهم بعد التقنين، معتبرا أن هذا التوقع “مناسب وممكن”.

وفي خبر آخر، مصالح الجمارك داهمت 11 معملا سريا لصناعة وإنتاج الأكياس البلاستيكية الممنوعة قانونا، وذلك بدوار أولاد مومن بجماعة موالين الواد قيادة فضالات نواحي الدار البيضاء. وتعمل هذه المعامل بشكل سري على صناعة الأكياس وترويجها بالأسواق. وحجزت مصالح الجمارك كميات مهمة من “الميكا” تقدر بحوالي 60 طنا، بالإضافة إلى مواد تستعمل في إنتاج الأكياس وآلات خاصة بصناعتها.

“المساء” نشرت أن شرطة جرائم الأموال تحقق في اختلالات مشروع سكني ببسكورة، إذ باشرت الفرقة الولائية الجنائية الجنائية للجرائم المالية والاقتصادية بولاية أمن الدار البيضاء الاستماع إلى مسؤولين في الشركة صاحبة المشروع السكني، وذلك بعد تقدم العشرات من المتضررين بشكايات إلى القضاء، يتهمون فيها صاحب المشروع بالنصب والاحتيال.

ووفق المنبر ذاته فإن العديد من الملاك في المشروع الذي يهم 4000 شقة، والذين ينتظرون تسلم شققهم منذ سنة 2017، قرروا اللجوء إلى القضاء، ووضعوا شكايات بالنصب والاحتيال ضد الشركة صاحبة المشروع، بعد اتهامها بالمماطلة وبمجموعة من الخروقات.

الجريدة ذاتها ذكرت أن شرطة مدينة مكناس أوقفت مجرما خطيرا يعترض سبيل عاملات المصانع، وذلك في حالة تلبس بتنفيذ إحدى جرائمه في حق سيدة في منطقة مرجان، رغم محاولة المعني بالأمر مقاومة العناصر الأمنية باستعمال السلاح الأبيض الذي كان بحوزته.

وأضافت “المساء” أن المتهم استطاع تنفيذ مجموعة من عمليات السرقة والاعتداء في حق مجموعة من الضحايا من عاملات بعض الوحدات الصناعية والإنتاجية التي توجد في كل من منطقة سيدي بوزكري ومجاط وسيدي سليمان مول الكيفان، إذ كان يتربص بالضحايا في أوقات مبكرة في أماكن خالية، ليقوم بعد ذلك بإشهار السلاح الأبيض في وجوههن وسرقة ما بحوزتهن.

“المساء” نشرت أيضا أنه بعد إفراج عبد الله بوانو عن رخصة بناء مدرسة عمومية بتجزئة طه بمكناس، التي تم تحويلها من طرف مؤسسة خاصة إلى ملاعب رياضية وموقف لأسطول النقل المدرسي، تم تجنيد بعض الأطفال والنساء لمنع الشروع في أشغال البناء.

وحسب المصدر ذاته ففي وقت أحضر المقاول لوحة المشروع من أجل تثبيتها في المكان، خرج أطفال ونساء تم استقدامهم بشكل مسبق من منطقة مجهولة من أجل الاحتجاج والتشويش على العملية ومنع أشغال بناء المدرسة العمومية.

وأضافت “المساء” أن هذه القضية يلفها الكثير من الغموض، وأن صاحب المؤسسة الخصوصية يحاول بشتى الطرق إفشال مشروع بناء المدرسة المذكورة التي يستغلها لفائدة مؤسسته الخصوصية.

المنبر ذاته ذكر أن جامعة مولاي إسماعيل بمكناس دخلت لأول مرة في تصنيف مجلة تايمز للتعليم العالي العالمي 2021 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إذ احتلت الرتبة الثالثة على الصعيد الوطني والرتبة الـ 24 في العالم، وفق ما ورد في المجلة في شأن التصنيف العالمي للجامعات، الذي تقيس من خلاله مشاركة الجامعات العالمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17 التي حددتها الأمم المتحدة.

“العلم” نشرت أنه بعد ارتفاع استمر سبعة أسابيع متوالية، سجل منحى حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوعين الأخيرين تراجعا طفيفا بناقص 4.2 في المائة، وهو ما تعزوه وزارة الصحة إلى الإجراءات الاحترازية. وربط عبد الكريم مزيان بلفقيه ، رئيس قسم الأمراض السارية في الوزارة، بين هذا المستجد والإجراءات التي اتخذتها الحكومة والتزام المواطنين بها.

وفي الصدد ذاته أفاد الطيب حمضي، الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، بأن عدد تحاليل الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا التي تجري في بلادنا قليل نسبيا، بمعنى أنه لا يسعف على تتبع الحالات الجديدة، ويجعل المنظومة الصحية تراقب الوضع الوبائي عبر الحالات في الإنعاش والوفيات؛ وخلص في تصريح لـ”العلم” إلى أن هذا الوضع متحكم فيه عموما بناء على الأرقام المسجلة.

ونبه رئيس النقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص بالمغرب إلى عامل مهم هو غياب المعطيات حول السلالات المتحورة في المملكة، من قبيل عدد حالات الإصابة بالمتحور البريطاني، ونسبة الإيجابية منها ومعدل تقدم هذا المتحور أو تراجعه عن نسبة 15 بالمائة المعلنة من قبل، وهل هذه النسبة صحيحة أم لا.

من جهتها نشرت “الاتحاد الاشتراكي” أن رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي أكد على الدور الهام الذي تلعبه الدبلوماسية البرلمانية في الارتقاء بالعلاقات بين المغرب وساوتومي وبرينسبي وفي خدمة مصالحهما المشتركة. وأشاد المالكي خلال مباحثات أجراها بالرباط مع رئيس الجمعية الوطنية للجمهورية الديمقراطية لساوتومي وبرنيسبي ديلفيم سانتياغو داس نيفيس، بمسار التعاون بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين، وخاصة بعد التوقيع على مذكرة للتعاون بينهما سنة 2019.

وتورد الجريدة ذاتها خبر توقيف رئيس بلدية ميدلت المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، وثلاثة من نوابه، اثنان منهم عن حزب الأصالة والمعاصرة، وثالثهم عن حزب التجمع الوطني للأحرار، مع عرض ملفاتهم على أنظار المحكمة الإدارية بمكناس لأجل عزلهم ومحاكمتهم من أجل المنسوب إليهم، ويتعلق الأمر بملفات تهم التسيير الإداري والمالي.

وفي حوار مع “بيان اليوم” أفاد أحمد مزهار، الكاتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بفاس، بأن المراكز الجهوية للتربية والتكوين تعاني من حيف شديد وتهميش للطاقات العلمية التي تشتغل بها، بالرغم من أنها المشرف الرئيس على تخرج هيئة التدريس، وهيئة التبريز، وأطر الدعم الاقتصادي والاجتماعي والتربوي والأطر الإدارية.

المتحدث ذاته ذكر أن وزارة التربية الوطنية سحبت من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين استقلاليتها المالية والإدارية والبيداغوجية.

وقال مزهار: “نرفض التبعية للأكاديميات الجهوية ونطالب بتصنيف المراكز ضمن مؤسسات التعليم العالي الجامعي”.