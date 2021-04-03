رصيف الصحافة: تمور جزائرية سامة تصل إلى موائد الأسر المغربية

قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من حوار جمال أقشباب، رئيس جمعية أصدقاء البيئة بإقليم زاكورة، مع أسبوعية “الوطن الآن”، حيث قال إنه حان الوقت بالنسبة للمغرب ليرفع الرسوم الجمركية على بيع التمور الجزائرية أو وقف استيرادها، وذلك بحكم أنها تضم مواد حافظة وخطيرة، إلى جانب تضرر الواحات بالجزائر بسبب التجارب النووية الفرنسية أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات.
أقشباب دعا إلى استهلاك التمور المغربية، لاسيما أن حجم إنتاج التمور بالمغرب مهم جدا، وتمتاز بجودتها وبيولوجية 100 في المائة، وذلك عبر خلق شركات خاصة لتثمين التمور ووضع إستراتيجية للتسويق الداخلي والخارجي والحد من استيراد التمور الأجنبية التي تنافس المنتج المحلي.
“الأسبوع الصحفي” نشرت أن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة تعيش حيفا وظلما كبيرا في مدينة الدار البيضاء، بسبب حرمانها من الاستفادة من النقل الحضري وركوب الحافلات الجديدة بالمجان، خاصة أن العديد من أفراد هذه الشريحة يعانون الفقر والتهميش والبطالة.
ووفق المنبر ذاته فإن العديد من ذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص في وضعية إعاقة يجدون صعوبات ومشاكل كبيرة في التنقل عبر الحافلات العمومية، إذ يتم إنزالهم من قبل أعوان الشركة التي ترفض نقلهم بالمجان، رغم أنهم اعتادوا على الاستفادة من وسائل النقل خلال السنوات الماضية، في ظل صمت المسؤولين، وعلى رأسهم وزيرة التضامن، جميلة المصلي.
في الصدد ذاته نظمت تنسيقية السلام للأشخاص في وضعية إعاقة وقفة احتجاجية أمام مقر شركة “ألزا” للنقل الحضري بالمدينة، للمطالبة بمجانية التنقل في الحافلات وتحسيس مسؤولي الشركة بقضيتهم، خاصة أن بعضهم يعانون من المرض وظروف صحية صعبة.
وتطرقت الأسبوعية ذاتها لابتزاز الباعة المتجولين برحبة الدجاج بإنزكان كل يوم ثلاثاء، الذي يصادف يوم السوق الأسبوعي، من طرف عناصر مختلفة؛ ذلك أن الإتاوة أصبحت واجبة وإلا استحالت في غيابها إمكانية ممارسة تجارتهم خارج الفضاءات التجارية المسموح بها.
ونشرت “الأسبوع الصحفي”، كذلك، أن سكان الجماعة السلالية الكعابة بإقليم زاكورة يشتكون من ترامي جهات نافذة على أراضيهم أمام أعين ممثلي السلطات، كما تم اعتقال أعضاء منهم والزج بهم في السجن، في محاولة للضغط على السكان وقمع مسيراتهم السلمية المطالبة بالحق في أراضي الأجداد.
ووفق المصدر ذاته فإن ساكنة الجماعة السلالية تشتكي من ترامي لوبي العقار على أراضيها، التي تدخل ضمن التحديد الإداري رقم 379 التابع لقبيلة الكعابة، مطالبة بتدخل رئيس الحكومة ووزير الداخلية لوضع حد للترامي من قبيلة مسوفا على أراضيها، التي تدخل ضمن أراضي الجماعة السلالية.
أما أسبوعية “الأيام” فقد نشرت أن القوات المسلحة الملكية أرسلت مئات الجنود المغاربة إلى دولة قطر، من أجل المشاركة في مناورات عسكرية إلى جانب جيوش دول أخرى، على غرار تركيا وأمريكا وإيطاليا، من أجل تأمين مونديال قطر المزمع تنظيمه نهاية سنة 2022 لأول مرة في دولة عربية.
وفق المنبر ذاته فإن هذه المناورات التي يشارك فيها الجيش المغربي تهدف إلى تكثيف التدريب من الآن للتصدي لأي عمل يمكنه أن يمس بالسلامة الأمنية للمونديال، الذي بدأ الإعلان الرسمي له منذ إعلان فوز قطر بتنظيمه شهر دجنبر من العام 2010.
وفي حوار مع “الأيام” أفاد المحلل السياسي والباحث في الجماليات موليم العروسي بأن المشهد السياسي يعيش حالة انتقال، والانتقال يولد بالضرورة بعض الفراغات التي قد تكون مهولة، ومن هنا يتولد الإحساس بتفتت وتآكل تنظيمات الأحزاب السياسية.
واعتبر موليم أن ما أثير حول القاسم الانتخابي مجرد تبادل للأدوار داخل الحزب الإسلامي، مؤكدا أن كل هذا الهرج والأدوار المتبادلة بين قيادات العدالة والتنمية موجهة فقط لمنخرطي الحزب للحفاظ على التماسك الداخلي.
وأضاف الباحث العروسي أن المغرب وجد نفسه منغمسا في نمط تدبير سياسي واجتماعي حداثي بالرغم منه، لأنه ورث مؤسسات الاستعمار ولم يكن له من طريق آخر لتفادي انهيار السلطة والدولة إلا تدبير مرحلة ما بعد الاستعمار بالإرث الاستعماري.
أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري أحمد بوز يرى أن المشهد الحزبي رغم ما يطفو على السطح يتسم بالاستمرارية لا بالتغير المفاجئ، ويعتبر القاسم الانتخابي “كاريكاتوريا” لأن المغرب البلد الوحيد في العالم الذي يحسم فيه غير المصوتين نتائج الاقتراع، وتمرر فيه قوانين انتخابية جاءت بمبادرة من الحكومة، وبرلمانيو الحزب الذي يفترض أنه يقودها يصوت ضدها.
وقال المحلل السياسي أحمد بوز إن هناك على ما يبدو إمعانا في المزيد من قتل الحياة السياسية، وتجريد الأحزاب السياسية مما تبقى من استقلاليتها، وزاد: “لعلني لا أبالغ إن قلت إننا نتجه نحو خلق حزب المجهول، الذي يجعل الدولة في مواجهة الفراغ الذي أدى في منتصف الستينيات إلى حالة الاستثناء”. كما يرى أحمد بوز أن الدولة لا يمكن أن تجد حزبا طيعا مثل العدالة والتنمية، وهو مازال مرشحا فوق العادة لتصدر الانتخابات.
“الأيام” توقفت، أيضا، عند بعض محطات علاقة الرئيس الجزائري الراحل أحمد بن بلة بالمغرب، التي دونها في مذكراته التي ترجمها إلى العربية العفيف الأخضر، والتي حكاها للفرنسي روبير ميرل حينما جمعتهما عدة جلسات في ربيع 1964 بمقر إقامته.
وورد ضمن مذكرات بن بلة أن الجنود المغاربة يكرهون إرسالهم إلى المؤخرة أو إلى المستشفى عندما يجرحون، وحالما يتماثلون للشفاء فإنهم يرفضون رخصة النقاهة، لأن لهم فكرة وحيدة وهي العودة إلى الجبهة على جناح السرعة للالتقاء بأعضاء فرقتهم.
بن بلة كتب: “وفي المرة الأخيرة عندما زارتني والدتي هنا بفيلا ‘جولي’ قلت لها: حاولي أن تتذكري متى ولدت: فقالت لي: اسمع يا بني، أعتقد أن عمري كان إحدى عشرة سنة حينما توفي والد السلطان محمد الخامس، وبما أننا نعيش هنا في مغنية، على مرمى البصر من الحدود المغربية، فإن كل ما كان يقع في المغرب كان يجد في نفوسنا صدى كبيرا”.
أسيدي غير إخلّيو سلعتهوم المسمومة عندهوم…..
(ليرفع الرسوم الجمركية على بيع التمور الجزائرية أو وقف استيرادها، وذلك بحكم أنها تضم مواد حافظة وخطيرة، إلى جانب تضرر الواحات بالجزائر بسبب التجارب النووية الفرنسية أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات)هههه و أين كنتم منذ أواخر الخمسينيات حتى الآن!!!!؟؟؟الحرب الباردة على التمور هههه لا حول و لا قوة إلا بالله
Les essais nucléaires français ? La plupart des dattiers ont était cultivé dans le programme agricole de bouteflika. Hhhhh
Vous êtes des Esclaves sans aucune dignité ni courage. Vraiment aucun respect pour vous
المغاربة صرخو بأعلى صوتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا للتمور الجزاءرية لانها مضرة بصحة الانسان التمور المغربية احسن منها ترليون مرة لان جودتها عالية وممتازة. يجب فتح تحقيق كيف دخلت التمور الجزاءرية للمغرب. ؟ عزها تعزك بمعنى يجب الابتعاد عن كل ما هو جزاءري مسرطن خبيث
نعم لمقاطعت التمور الجزائرية و مرحبا بالتمور الإسرائيلية، ذات الجودة العالية، على مائدة الإفطار.
انا لقيتو عند مول الحانوت قلت ليه ماتبيعوش للناس راه مسموم بقا كايشوف فيا قلت ليه هادوك أعداء الوطن كرامة لإخواننا بفكيك.
لمقاطعة هذه التمور بالمرة ،
كل ما يأتي من جار السوء اللذوذ فهو مرفوض .
نداء الى كل المغاربة أن يتأكدوا من مصدر التمور التي يشترونها والابتعاد كليا عن التمور الجزائرية واستهلاك التمور المغربية
لمادا أصبحت اليوم مسمومة و الأمس الدولة تستريدها و تبيعها بأموال طائلة. آلله يهديكم كفاكم أيها المسلمون الجزائريين والمغاربة تلاعبا بالشعوب .
الى كل مغربي حر، لا لشراء التمور الجزائرية، لأن ذلك جريمة في حق الوطن…
اش بغينا شي حاجة جزائرية اصلا،يجب قطع العلاقات نهائيا ،ومقاطعة اي منتوج جزائري،ما جانا منهم غير صداع الراس والحقد ووووووو،
ترابط رائع بين الافكار وانساجمها
المغرب باستراجيته الفلاحية العالية يحتاج تمور تأتي من دولة عصابة العسكر البائدة ،من الواجب أن لا تربطنا بهم أي علاقة كانت إقتصادية أو سياسية حتى تتنحى العصابة من الحكم.
يجب على الدولة منعها وخلق لجنة والتفتيش في الأسواق أما الشعب فلا يعرف عن التمور إلا الرخاء . لذلك أطلب من المسؤولين معاقبة من يبيعها وبالسجن وشكرآ
المقاطعة ثم المقاطعة
كل ثمرة تأكلها اخي المغربي ستكون قد ايدت الجنرالات المجرمين وحكومتهم
حنا المغاربة بيعو القرد وندحكو على من شراه. أشداكم أخوية دخاونا ش تمار الجزائر. كون سام زلا جودة داع معندنا من ديرو بيه
ليست التمور الجزائرية هي المسمومة بل هذا رد من تلك الردود غير الانفعالية التي يرد بها المغرب على الجزائر عادة وهذا الرد جاء انتقاما من جنرالات الجزائر بسبب طردهم للمغاربة من منطقة العرجات المليئة بالنخيل فالمواد الحافظة ليست مسمومة وتوجد في جميع المنتوجات المغربية ومهمتها هي اطالة امد المنتوج ليس الا وتكتب بعبارة واضحة على غلاف السلع .
انا اقاطع السلع الجزائري منذ مدة وخصوصا التمور لان الجزائر ليس لديها سلع بصفتها دولة مفلسة ولا بوصلة لها
بخصوص التمور أنصح إخواني المغاربة باستهلاك المنتوج الوطني الممتاز وباثمان مناسبة لمساعدة اخواننا في الواحات.
عاش المغرب حرا مزدهرا
يسقط الدولة العدوة دولة العسكر دولة الخرائر
استغفرو الله راه خوتنا هادوك
يجب تحديد اسماء ونوع هذه التمور المسمومة ونشرها لانني قد اشتريت منها لاجل شهر رمضان الفضيل ومن هري معروف فالمنطقة،وهي جزائرية،فكيف دخلت الى البلاد ؟وكيف واين هي لجنة مانعرف اشنو لحماية المستهلك؟وماذا عن مايزيد 50 او 500 شاحنة تمور جزائرية سمحتم بدخولها منذ حوالي شهر تقريبا،وهاذي هي طلع للنخلة نزل شكون قالهاليك؟اعطونا أسماء العلب ونوع لي كاتقصدو اما الى غير الهدرة من اجل احتكار السوق والتحكم فالثمن راه عيب وعار.راه زعما رمضان سهر التوبة والغفران.
حسبي الله ونعم الوكيل . يجب على السلطات المغربية .عدم إستيراد أي تمور من أي بلد والاكتفاء بالمنتوج الوطني. كي نساهم في إقتصاد الوطن.
مزارع العرجة مشات و لم تجدوا الا هذا الرد مساكن ضحكتوني وجدوا انفسكم لتوقف تدفق الغاز الجزائري عبر الانبوب العابر للمغرب الى اسبانيا ما يحرم المروك ما يفارب 121 مليون دولار سنويا الرد الموجع ياتيكم من الجزائر و ليس مقاطعة حبات تمر
بالنسبة لي أفضل التمور التونسية على الجزائرية
يجب قطع كل العلاقات مع الجزائر
جميع الثمور المستوردة هي معالجة كيميائيا وتحتوي على مواد حافظة. فكيف لثمور يفوق عمرها السنة ولا تحتوي على تلك الحشرات أو الديدان التي تسمى بالسوسة وهي يتم تخزينها في أماكن رطبة؟
الجزائر عدو. لكن صراحة تمورهم أحسن تمور . و لا تقارن . دقلة نور اسطورية . ثم العرجون و ما ادراك ما العرجون . اللهم تمور اشقائنا الجزائريين و لا تمور الصهاينة . و كفى من الحزائر. اصبحتم تكتبون كثيرا على الجزائر
تريدون مقاطعة المنتوجات الجزائرية فعليكم ايضا
مقاطعة الغاز والبيترول والكهرباء الجزائري…
حرب تجارية و فقط بعد تسمم العلاقات بين البلدين الشقيقين …. اتمنى من الله ان يوحد الاخوة لما في من صلاح للشعوب
خير الكلام ما قل و دل لا ثقة في النظام الجرائري
نحن في غنى عن أي شيء من جهتهم، منتوجات المغرب تكفي لسد حاجياتنا و النصدير منها كذلك، و كمغربي أفضل قطع الصلة معهم إلى الأبد.
Les essais nucléaires ont eu lieu à reguane sud ouest de l’Algérie, alors que c’est à l’extrême sud est de l’Algérie où il y a les palmiers de degulatte noir algerienne. Donc arrêtez de dire n’importe qui. Vous êtes ridicules avec vet article.
هذه سنين وأنا اشتري فقط التمور المغربية .. ثم التمور الاسرائلية أحيانا.. أما التمور الجزائرية أو المصرية فانت تشتري الموت الحقيقي
بما ان التمور الجزائرية سامة على حسب قولكم منذ الخمسينيات بسبب التجارب النووية الفرنسية . أين كنتم وأين مكتب السلامة الصحية وكيف كانت تدخل إلى البلاد … يعني هناك تواطؤ لذا حاسبوا كل متورط من الأعلى إلى الأسفل أو أن صحة المواطن لا تعنيكم أو هناك غاية في نفس يعقوب
الحمد لله. اذا كان هذا صحيح فما دور الحكومة وادارة الجمارك والأمن الوطني والسلطات المحلية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لقد اشتريت 200 g عند أحد الباعة الذي أتردد عليه وقال لي أن هده تمور جزائرية تناولتها في المساء و في اليوم المولي، قبل أن افارق السرير بداية أشعر بدوران وعندما قمة من مكاني شعرت بغتيان وقيئ شديد حتى كانت معدتي تقلع من مكانها. و لم اشهد هدا الام في حياتي
كل هذا يوم الخميس الماضي. ولقد كنت أشك في هذه الثمر قبل هدا المقال. حداري أيها الإخوة الكرام.
على وزارة التجارة ان تفتح التحقيق في من ياعد واستورد المنتوج مسموم وعلى الشعب ان يقاطعها. هناك ثمور تونسية. كل من يشتري ويسترد تمور جزائرية. انه خاين لوطنه حتى من يشتريها لان النضام الجزايري لابد من محاصرته ومعاقبته من الشعب والتجار. لكن على العدالة والوزارة ان تعاقب من يستوردها
Le sol de l’Algérie est toujours contaminé à cause des essaies nucléaires que faisait la France… .. donc les dattes qui proviennent de l’Algérie sont cancérigènes….. elles provoquent le concer….. il faut que l’État interdise la vente de ces dattes dans les marchés marocains…….
ههههههههه عندكم ستين سنة وأنتم تأكلون التمور الجزاءرية التي يعتبرها الجميع رقم واحد عالمياً
واليوم فقط ضهرت تمور سامة ههههههههه
يعني بعد إرجاع العرجة لأهلها ضهرت التمور الجزاءرية سامة ههههههههه. حلل وناقش يا بني آدم
نظزا للحقد الدفين الدي يكنه النظام الجزائري اتجاه المغرب والمغاربة وجب قطع اي استيراد واي تعاون مع هدا البلد الحاقد، فتمورونا ممتازة وممكن الاستغناء عن استيرادها خصوصا من جار السوء…
يجب منع التمور الجزائري وليس رفع الرسوم الجمركية عليها
صحا النوم هذا وين عرفتوبلي التمور الجزايرية بلي سامة حتا جيشنا استرجع العرجة ولي معلوماتك انو التجارب النووية كانت في منطقة رقان وتصدير التمور من منطقة بسكرة يعني اكثر من 1500 كيلو متر
مجرد تساؤل.
من نصدق !!!؟؟؟
1- جاء في المقال عن لسان جمال أقشباب، رئيس جمعية أصدقاء البيئة بإقليم زاكورة، ما نصه:
“ إنه حان الوقت بالنسبة للمغرب ليرفع الرسوم الجمركية على بيع التمور الجزائرية أو وقف استيرادها، وذلك بحكم أنها تضم مواد حافظة وخطيرة، إلى جانب تضرر الواحات بالجزائر بسبب التجارب النووية الفرنسية أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات” انتهى الاقتباس.
2- بتاريخ: 1 أبريل 2021 فقط نشرت هيبريس مقال تحت عنوان: ” أسواق التمور تشهد إقبال المستهلك المغربي .. و”المجهول” أكثر وفرة”.
قال فيه حميد الشريف، عضو الفيدرالية البيمهنية للتمور ما نصه:
” وشدد الفاعل في هذا القطاع على أن التمور المعروضة في السوق الوطنية تمتاز بالجودة، لافتا إلى أن “المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) يقوم بدور المراقبة الصارمة، ويمنع دخول تمور غير جيدة وغير صالحة”. انتهى الاقتباس.
خلاصة القول وتنويرا للقراء فإن الجزائريين يستهلكون تمورهم المتضررة بالإشعاعات النووية، كما أن فرنسا هي أول مستورد للتمور الجزائرية بالإضافة إلى كندا وروسيا ودول الخليج العربي.
قالوا: من يريد أن يقتل كلبه يتهمه بالكلب.
السؤال المحير و الذي لم اجد له جوابا هو لماذا التمور المحلية اغلى بكثير من نظيرتها التونسية و الاماراتية و تمور من بلدان أخرى ؟
يحب تشجيع التمور ذات الثمن الذي يتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن المغربي و ليست التمور المحلية لانها الهبت جيوب المغاربة باثمنة قياسية.
التشجيع الاستهلاك المنتوج المحلي مفهوم، السموم في المنتوج الجزائري فهو مبالغ فيه، غير مقبول الكلام بهده الطريقة، النزاهة في الاعلام مهم لكي لاتفقدو المصداقية
عرفنا سامة ودخلتوها المغرب المحاسبة للجهات التي تقوم بالمراقبة
ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها
زيادة على انها سامة فهي تعمل الباسر
امة ضحكت من جهلها الامم
انا لا أفهم لماذا الاصرار على استيراد التمر من دولة الشر والغدر و النفاق إضافة إلى أن تمرهم مسموم. و أنا أقترح بأن نقطع أي علاقة تجارية مع الخرائر و كذلك يحب طرد السفير الخراءري لان جوده بيننا يضر بمصالح المملكة. قد يكون دور السفير الخراءري هو التجسس على المملكة قائدة شمال إفريقيا
بالله عليكم على من تضحكون إذا كانت التمور الجزائرية مسمومة فإن الخضر و الفواكه المروكية مسرطنة أي معالجة بالمواد الكيماوية كملو قاطعو الغاز الجزائري لي تسخنو و اطيبو بيه و المازوت و الليسناس لي تتنقلو بيهم إذا عندكم النفس
الفتنة نايمه ولعن الله من ايقضها وباراكا نهار او ما طال ونتوما تكتبو على جزائر بزاف
عدر اكبر من دنب.
اذا كانت التمور الجزائرية مسمومة فلماذا يسمح باستيرادها؟
أليس من البديهي وقف استيرادها و التشهير بمصدريها؟
التمور المغربية تجد صعوبة في المنافسة لقلة جودتها و هي من اصناف عجزت وزارة الفلاحة المغربية على تطويرها.
bye bye tous ce qui est algérien… on a pas confiance à leurs produits
إلى كانت التمور مسمومة آش تادير ONSSA. واش هاد البلاد مافيها مكاتب ألم اقبة!!!