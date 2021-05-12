رصيف الصحافة: المغرب يتجه إلى تخفيف إجراءات الطوارئ بعد العيد

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بالأيام من الخميس إلى الأحد نستهلها من “المساء”، التي نشرت أن اللجنة العلمية المكلفة بتدبير جائحة “كورونا” ستجتمع بعد عيد الأضحى لتدارس الوضعية الوبائية وسترفع توصياتها إلى وزير الصحة الذي سيرفعها بدوره إلى رئيس الحكومة، وسيتم تدارسها خلال المجلس الحكومي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وهي الإجراءات التي ستذهب في اتجاه التخفيف التدريجي، الذي لن يشمل في المرحلة الحالية التنقل بين المدن والتجمعات.

ووفق المنبر ذاته فإن هذا التخفيف يعزى إلى استقرار الوضع الوبائي وترقب توصل المغرب بشحنات إضافية من اللقاح.

وكتبت “المساء” أن الحكومة تستعد لإنهاء علاقة مهنيي الصحة بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية في إطار خطة الإصلاح التي تستهدف العنصر البشري بالقطاع.

وأضافت المنبر الورقي ذاته أن مجلس الحكومة يرتقب أن يصادق على مشروع قانون جديد يحمل رقم 21 ـ 39 يقضي بتنظيم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377(24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

“المساء” نشرت، أيضا، أن برلمانيي حزب الأصالة والمعاصرة يطالبون وزير الداخلية بالتصدي لاستغلال منح الدعم لأهداف انتخابية، إذ أعرب النواب البرلمانيون لحزب “البام” عن استيائهم من قيام بعض الجماعات الترابية باستغلال منح الدعم لتحقيق مطامع انتخابية وأغراض سياسية لها علاقة بالاستحقاقات المهنية والجماعية والتشريعية المقبلة.

وقال نواب حزب الأصالة والمعاصرة إن حالة من الغليان الشديد والاستهجان تسود عددا من التنظيمات المدنية بمقاطعة عين السبع بالدار البيضاء بعدما عمد مجلس المقاطعة نفسها إلى تخصيص غلاف مالي يقدر بمليوني درهم قصد صرفه على شكل منح لفائدة بعض الجمعيات المحلية.

“العلم” أفادت بأن المغرب أعلن عن تأجيل اجتماع مجلس الأعمال المغربي الإسرائيلي الذي كان مزمعا عقده عبر التناظر عن بعد، دون أن تحدد أية جهة دواعي هذا التأجيل أو إعطاء أي تفسير له.

ووفق المنبر ذاته فإن هذا التأجيل له علاقة بما يجري في الأراضي الفلسطينية، حيث تقترف سلطات الكيان الصهيوني جرائم ضد الشعب الفلسطيني، وأن إعلان هذا التأجيل من طرف المغرب يندرج في إطار الموقف الواضح الذي اتخذته المملكة في مواجهة الغطرسة الصهيونية.

وجاء ضمن مواد المنبر ذاته أن المصالح الجمركية عبر كافة ربوع المملكة حجزت سنة 2020 بضائع مختلفة تقدر قيمتها بـ242 مليون درهم (باستثناء المخدرات ووسائل النقل)، مقابل 585 مليون درهم سنة 2019؛ وذلك بسبب جائحة “كورونا”، وكذا تعزيز عمليات مراقبة مستودعات تخزين البضائع المهربة.

من جهتها، كتبت “الاتحاد الاشتراكي” أن المكتب الإقليمي لشمال إفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا عقد ورشة عمل عبر الأنترنيت لإطلاق دراسته حول الاعتراف بقدرات المهاجرين الأفارقة في المملكة المغربية، التي تجري حاليا في إطار برنامج إحصاءات الهجرة والاعتراف بالقدرات في إفريقيا”.

وكتب المنبر الورقي عينه، أيضا، أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي دعا إلى ضرورة تنظيم جديد للأسواق الأسبوعية القروية وعصرنة وظائفها بما يمكن هذه الفضاءات من الاضطلاع بدورها كاملا كرافعة للتنمية المستدامة بالمجالات الترابية، وإعادة تنظيم الوظيفة التجارية للأسواق وتثمين إنتاجها على طول سلسلة القيمة، معتبرا أن الطريقة المعتمدة في تدبير الأسواق الأسبوعية لا تضمن أداء اقتصاديا قويا، كما أن الإستراتيجيات الوطنية والجهوية لا تولي الاهتمام الكافي لمعالجة إشكاليات الأسواق وتحديثها والنهوض بأدوارها في التنمية المستدامة، ولا سيما أمام غياب إستراتيجية وطنية خاصة بهذه الأسواق ينخرط في إعمالها مجموع القطاعات الوزارية المعنية.

وإلى “بيان اليوم” التي أوردت أن المحكمة الابتدائية بمراكش قضت في ملف متهمين يحملان الجنسية الأوروبية من أصول مغاربية، بثلاث سنوات ونصف السنة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5 آلاف درهم في حق المتهم الأول، وبأربع سنوات ونصف السنة حبسا نافذا في حق المتهم الثاني، مع إرجاع السيارة إلى من له الحق، إضافة إلى تعويض للجمارك قدره 378000 درهم وغرامة نافذة قدرها 84000 درهم.

“الأحداث المغربية” نشرت أن ابتدائية طنجة أصدرت حكما يقضي بالحبس لـ6 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 3 آلاف درهم في حق سمير عبد المولى، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، في قضية تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد.

ووفق المنبر ذاته فإن البرلماني المذكور كان موضوع مذكرة بحث وطنية بخصوص شيكات بدون رصيد قيمتها 160 ألف درهم، كما رفض سابقا المثول أمام الفرقة الوطنية والامتثال لعدد من الاستدعاءات لتصدر في حقه مذكرة بحث وطنية من طرف النيابة العامة.

الجريدة ذاتها ذكرت أن عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة طانطان تمكنت من حجز ستة أطنان و503 كيلوغرامات من مخدر الشيرا وتوقيف خمسة أشخاص، أحدهم مبحوث عنه على الصعيد الوطني؛ وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.