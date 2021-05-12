رصيف الصحافة: المغرب يتجه إلى تخفيف إجراءات الطوارئ بعد العيد

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بالأيام من الخميس إلى الأحد نستهلها من “المساء”، التي نشرت أن اللجنة العلمية المكلفة بتدبير جائحة “كورونا” ستجتمع بعد عيد الأضحى لتدارس الوضعية الوبائية وسترفع توصياتها إلى وزير الصحة الذي سيرفعها بدوره إلى رئيس الحكومة، وسيتم تدارسها خلال المجلس الحكومي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وهي الإجراءات التي ستذهب في اتجاه التخفيف التدريجي، الذي لن يشمل في المرحلة الحالية التنقل بين المدن والتجمعات.
ووفق المنبر ذاته فإن هذا التخفيف يعزى إلى استقرار الوضع الوبائي وترقب توصل المغرب بشحنات إضافية من اللقاح.
وكتبت “المساء” أن الحكومة تستعد لإنهاء علاقة مهنيي الصحة بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية في إطار خطة الإصلاح التي تستهدف العنصر البشري بالقطاع.
وأضافت المنبر الورقي ذاته أن مجلس الحكومة يرتقب أن يصادق على مشروع قانون جديد يحمل رقم 21 ـ 39 يقضي بتنظيم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377(24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
“المساء” نشرت، أيضا، أن برلمانيي حزب الأصالة والمعاصرة يطالبون وزير الداخلية بالتصدي لاستغلال منح الدعم لأهداف انتخابية، إذ أعرب النواب البرلمانيون لحزب “البام” عن استيائهم من قيام بعض الجماعات الترابية باستغلال منح الدعم لتحقيق مطامع انتخابية وأغراض سياسية لها علاقة بالاستحقاقات المهنية والجماعية والتشريعية المقبلة.
وقال نواب حزب الأصالة والمعاصرة إن حالة من الغليان الشديد والاستهجان تسود عددا من التنظيمات المدنية بمقاطعة عين السبع بالدار البيضاء بعدما عمد مجلس المقاطعة نفسها إلى تخصيص غلاف مالي يقدر بمليوني درهم قصد صرفه على شكل منح لفائدة بعض الجمعيات المحلية.
“العلم” أفادت بأن المغرب أعلن عن تأجيل اجتماع مجلس الأعمال المغربي الإسرائيلي الذي كان مزمعا عقده عبر التناظر عن بعد، دون أن تحدد أية جهة دواعي هذا التأجيل أو إعطاء أي تفسير له.
ووفق المنبر ذاته فإن هذا التأجيل له علاقة بما يجري في الأراضي الفلسطينية، حيث تقترف سلطات الكيان الصهيوني جرائم ضد الشعب الفلسطيني، وأن إعلان هذا التأجيل من طرف المغرب يندرج في إطار الموقف الواضح الذي اتخذته المملكة في مواجهة الغطرسة الصهيونية.
وجاء ضمن مواد المنبر ذاته أن المصالح الجمركية عبر كافة ربوع المملكة حجزت سنة 2020 بضائع مختلفة تقدر قيمتها بـ242 مليون درهم (باستثناء المخدرات ووسائل النقل)، مقابل 585 مليون درهم سنة 2019؛ وذلك بسبب جائحة “كورونا”، وكذا تعزيز عمليات مراقبة مستودعات تخزين البضائع المهربة.
من جهتها، كتبت “الاتحاد الاشتراكي” أن المكتب الإقليمي لشمال إفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا عقد ورشة عمل عبر الأنترنيت لإطلاق دراسته حول الاعتراف بقدرات المهاجرين الأفارقة في المملكة المغربية، التي تجري حاليا في إطار برنامج إحصاءات الهجرة والاعتراف بالقدرات في إفريقيا”.
وكتب المنبر الورقي عينه، أيضا، أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي دعا إلى ضرورة تنظيم جديد للأسواق الأسبوعية القروية وعصرنة وظائفها بما يمكن هذه الفضاءات من الاضطلاع بدورها كاملا كرافعة للتنمية المستدامة بالمجالات الترابية، وإعادة تنظيم الوظيفة التجارية للأسواق وتثمين إنتاجها على طول سلسلة القيمة، معتبرا أن الطريقة المعتمدة في تدبير الأسواق الأسبوعية لا تضمن أداء اقتصاديا قويا، كما أن الإستراتيجيات الوطنية والجهوية لا تولي الاهتمام الكافي لمعالجة إشكاليات الأسواق وتحديثها والنهوض بأدوارها في التنمية المستدامة، ولا سيما أمام غياب إستراتيجية وطنية خاصة بهذه الأسواق ينخرط في إعمالها مجموع القطاعات الوزارية المعنية.
وإلى “بيان اليوم” التي أوردت أن المحكمة الابتدائية بمراكش قضت في ملف متهمين يحملان الجنسية الأوروبية من أصول مغاربية، بثلاث سنوات ونصف السنة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5 آلاف درهم في حق المتهم الأول، وبأربع سنوات ونصف السنة حبسا نافذا في حق المتهم الثاني، مع إرجاع السيارة إلى من له الحق، إضافة إلى تعويض للجمارك قدره 378000 درهم وغرامة نافذة قدرها 84000 درهم.
“الأحداث المغربية” نشرت أن ابتدائية طنجة أصدرت حكما يقضي بالحبس لـ6 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 3 آلاف درهم في حق سمير عبد المولى، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، في قضية تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد.
ووفق المنبر ذاته فإن البرلماني المذكور كان موضوع مذكرة بحث وطنية بخصوص شيكات بدون رصيد قيمتها 160 ألف درهم، كما رفض سابقا المثول أمام الفرقة الوطنية والامتثال لعدد من الاستدعاءات لتصدر في حقه مذكرة بحث وطنية من طرف النيابة العامة.
الجريدة ذاتها ذكرت أن عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة طانطان تمكنت من حجز ستة أطنان و503 كيلوغرامات من مخدر الشيرا وتوقيف خمسة أشخاص، أحدهم مبحوث عنه على الصعيد الوطني؛ وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.
لأن مابقا والو ل الانتخابات حيت مابغاوش إعيقو خاصهم إحلو شوية قبل باش مايتفرشوش ولكن ملي إوصلو الإنتخابات المواطنين حتى هما إبقاو ف ديورهوم حيت كاينة كورونا
نستهلها من “المساء”، التي نشرت أن اللجنة العلمية المكلفة بتدبير جائحة “كورونا” ستجتمع بعد عيد الأضحى لتدارس الوضعية الوبائية وسترفع توصياتها إلى وزير الصحة الذي سيرفعها بدوره إلى رئيس الحكومة، وسيتم تدارسها خلال المجلس الحكومي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وهي الإجراءات التي ستذهب في اتجاه التخفيف التدريجي، الذي لن يشمل في المرحلة الحالية التنقل بين المدن والتجمعات. هههههههه
التخفيف سيكون بمناسبة بداية الموسم السياحي…لكن كما يقال. نية الأعمى في عكازه.
باركا قهرتونا بالمغرب يتجه ….الحكومة تتجه…. الخبراء يتجهون ….. والشعب يتجه للهوية و العمق العميق من المزيرية والازمات المالية النفسية والاجتماعية …… حسبي الله ونعم الوكيل فيكم ياحكومة الازمات والذل والمذلة .
في النشرة المسائية لقناة الأولى ولو كلمة واحدة عما يجري في القدس واجرام العصابة الصهيونية وهذا يعتبر دعم غير مباشر لهده العصابة التي كممت افواه انصاف الرجال إلى مزبلة التاريخ
ستجتمع اللجنة العلمية بعد عيد الاضحى ، وسترفع تقرير عن الحالة الوبائية في أفق تخفيف الحجر. تبارك الله على هاد اللجنة. لا حول ولت قوة الا بالله. لك الله أيها المواطن !!!!
التطبيع اصبح واقع بدون اَي لف او دوران مهما كان من تأجيلات وتأويلات فلوبيات السياسة والسلطة المتحكمين في البلد يتسابقون لاستفادة من التطبيع والهرولة نحو اسراءيل مفتخرين بما انجزوه ويتباهون به في الصالونات المخملية مستفيدين ممن بيدهم الامر !!
وعليه باًركة من الالتفاف حول الواقع
عبد مبارك سعيد لكل المغربة والامة السلامية جمعاء. ملاحظة صغيرة لمحررالمقال هل تعني بجد عيد الاضحى ام عيد الفطر ؟
نرجوا من حكومتنا الموقرة أن مطلب المواطنين بالإبقاء على الساعة القانونية. إنها فقط إرادة سياسية لاتحتاج إلى ميزانية أو ضخ أموال. هذه الساعة الإضافية أزعجتنا وأزعجت أطفالنا بيولوجيا ونفسانيا، مطلبنا بسيط جدا. وشكرا
ستجتمع بعد عيد الأضحى المقصود عيد الفطر طبعا. يجب على الحكومة اتخاذ تدابير تساعد على تخفيف وطأة جائحة كورونا
عيد الفطر وليس عيد الأضحى مباركين عواشركم
اللجنة العلمية ستجتمع بعد عيد الأضحى. هل هذا خطأ في كتابة المقال.أم فعلا سننتظر الإجتماع بعد عيد الأضحى يعني شهرين و نصف من الإنتظار لكي نعرف مصير هذا الحظر الصحي المشؤوم.
واش بعد عيد الاضحى ولا عيد الفطر نتمناو لتكونوا غالطين في الكتابة
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.عيد الفطر وليس عيد الأضحى.
اين المهللين للكيان الصهيوني، و اخوتنا ووووووو.
هل المغتصب و المعتدي ممكن يكون اخونا، لا و الف لا. و لا مرحبا به.
لحين وقت الانتخابات سوف تكون كورونا لا وجود لها أما الآن فهي موجودة حسب رأيهم.وستختفي مع وصول الانتخابات. سبحان الله اهلكتو البشر وصار الفقير لا يحصل على قوت يومه وصار الإنسان في وضع أسوء من أي وقت مضى. ولا من مجيب ولا أدن صاغية للمعانات حسبنا الله فيكم
عيد الاضحى؟؟؟!!!!
راه عيد الفطر ماشي عيد الاضحى الله ايسر الامو
لالة كورونا جمعات قشها ملي سالا رمضان و غادا تخرج من المساجد حيت هي مؤمنة بزاف و كاتكون غير فأماكن العبادة الله يتقبل !!!
هادشي راه بسال بلا قياس و كايبيين أنه الامور تسند إلى غير أهلها ! إذا كان الهدف التضييق على عبادات الناس فلن ينجح هذا المكر لأن مكر الله أكبر و أعظم و أشد من مكر العبد الضعيف
بعد عيد الفطر و ليس عيد الأضحى #عيد مبارك #### تحياتي #
عيد الاضحى ؟
من المحتمل
كلشي ممكن مع عتيمنة المصباح
يقول الخبر أن التخفيف لن يشمل التنقل بين المدن والإغلاق الليلي .وايضا لن يشمل التجمعات وفتح المساجد.
وما هو التخفيف ادا ؟