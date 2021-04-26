رصيف الصحافة: المغرب يتجه نحو "موجة ثالثة" من جائحة كورونا

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الثلاثاء نستهلها من “العلم”، التي أفادت بأن منحى إصابات ووفيات كورونا المتصاعد في المملكة يؤشر على موجة ثالثة من جائحة كورونا؛ وذلك رغم إقرار حظر التنقل الليلي، موردة أن مخاوف المنظومة الصحية تزداد بسبب السلالات المتحورة من الفيروس، خاصة المتحور الهندي الخطير، وتأثر الحملة الوطنية للتلقيح سلبا بندرة اللقاحات، وتراخي جل المواطنين في الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

في هذا الصدد شدد البروفيسور سعيد عفيف، عضو اللجنة العلمية للقاح، على خطورة المتحور الهندي بالنظر إلى سرعة عدواه وانتشاره وإماتته، وبين كيف أن أكثر من 65 بالمائة من المصابين به عمرهم أقل من 45 سنة، إلى جانب إصابته الأطفال.

من جهته اعتبر الطيب حمضي، الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، أن ارتفاع عدد الإصابات مؤشر دال على الموجة الثالثة من الفيروس التاجي ببلادنا، في ظل الانتشار الواسع للمتحور البريطاني، وتراخي بعض المواطنين وعدم احترامهم الإجراءات الاحترازية، من تباعد وكمامة، واعتقادهم أن الحجر الصحي الليلي كاف لإيقاف انتشار الفيروس التاجي، وهذا أمر خاطئ.

وفي خبر آخر، قالت الصحيفة إن السلطات المحلية بجماعة الخميسات أقدمت على افتتاح وحدات أطلق عليها اسم الأسواق النموذجية التي بنيت بالأساس من أجل الحد من ظاهرة تنامي ظاهرة الباعة الجائلين للخضر والفواكه والملابس الجاهزة.

ويرى عدد من الباعة الجائلين أن هذه الأسواق التي بنيت بميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لم تخضع لدراسة تقنية مسبقة، وتم إنشاؤها تحت هاجس الضغط في مناطق غير رسمية بدون مواقف للسيارات، ما يحول دون الإقبال عليها؛ ناهيك عن عملية التوزيع التي أثارت جدلا واسعا في صفوف الباعة الجائلين.

“المساء” نشرت أن مصالح الأمن تعالج شكايات تتعلق بالنصب والاحتيال على ضحايا من طرف أصحاب شركات وأشخاص يمتهنون التجارة الإلكترونية عبر مواقع متخصصة أو صفحات معروفة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف الخبر أن أغلب الشكايات تشير إلى وقوع مغاربة ضحية مواقع إلكترونية مشبوهة تستغل قاعدة بياناتهم في عمليات تجارية أخرى. كما أشارت التحقيقات الأولية إلى أن عدد الشكايات الخاصة بالتجارة الإلكترونية ارتفع بشكل كبير في المغرب، منذ بداية الحجر الصحي.

وأفادت الجريدة نفسها بأن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش قررت إحضار رئيس جماعة بوكدرة التابعة لإقليم أسفي، بالقوة، إلى جلسة المحاكمة يوم 28 ماي المقبل، بعد تخلفه عن حضور محاكمته إثر اتهامه اختلاس أموالا عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته.

“المساء” كتبت، أيضا، أن عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة تاوريرت تمكنت من اعتقال شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالتغرير بقاصر والتحرش الجنسي. وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، البالغ من العمر 57 سنة، تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذلك تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى الشخص المعني.

وفي حوار مع “المساء” ذكر محمد سالم عبد الفتاح، محلل سياسي وكاتب عام مركز السلام للدراسات السياسية والإستراتيجية بالعيون، أن جبهة البوليساريو فشلت في إقناع الأمم المتحدة بدخولها في حرب فعلية، مشيرا إلى أن المغرب يعمل على تكريس التأييد الأمريكي الذي مازالت ارتدادات إعلانه مستمرة، دون خسارة بقية المتدخلين الدوليين والإقليميين الآخرين.

أما “الأحداث المغربية” فنشرت أن المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت مجموعة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن العمومي والتقنين وشركة الحدود، وشملت عددا من البنيات والمصالح اللاممركزة بولايتي أمن العيون وفاس، وكذا الأمن الجهوي بمدينة الداخلة.

وحسب الخبر نفسه فإن هذه التعيينات تندرج في سياق حرص المديرية العامة للأمن الوطني على توفير بنيات تنظيمية متطورة، ومصالح أمنية جديدة من شأنها تجويد الخدمات الأمنية.

وإلى “الاتحاد الاشتراكي”، التي نشرت أن الثانوية التأهيلية “الأمل” التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بعمالة أكادير أطلقت إذاعة مدرسية تتوخى توجيه وتحسيس التلاميذ بقضايا مختلفة، ذات صلة بمحيطهم الأسري والاجتماعي والتربوي، حسب المشرفين على هذه الخطوة.

في السياق ذاته قال مسؤول تربوي بالثانوية إنه وبمناسبة شهر رمضان قامت الإذاعة المدرسية بتسجيل حلقات للتوعية حول الصحة تحمل عنوان “صحتكم أولويتنا”.

الختم من “بيان اليوم”، التي أفادت بأن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية مراكش قضت بإدانة المستشار البرلماني والرئيس السابق لمجلس جماعة واحة سيدي ابراهيم بسنتين حبسا نافذا، وبسنة حبسا نافذا لكل واحد من المقاولين.

ووفق المنبر ذاته فإن الرئيس السابق للجماعة توبع ومن معه من أجل جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والمشاركة في تلقي فائدة في عقد بمؤسسة يتولى الإشراف عليها.

ونشرت الجريدة نفسها أن جمعية ماء العينين للتنمية والثقافة بمدينة تيزنيت نظمت رحلة علمية وثقافية إلى معبر الكركرات الحدودي، مساهمة منها في تثبيت دعائم الوحدة الترابية، وترسيخ جهود البناء والمنجزات التنموية، وتأييد ما قامت به القوات المسلحة الملكية في هذه المنطقة بأمر وتوجيه من الملك محمد السادس.