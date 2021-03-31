رصيف الصحافة: المغرب يترقب تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى 10 ماي

مطالعة أنباء بعض الجرائد الخاصة بيوم الخميس نستهلها من “الأحداث المغربية”، التي نشرت أنه من المنتظر أن يتم تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى الـ10 من ماي المقبل بسائر أرجاء التراب الوطني، لمواجهة تفشي فيروس “كورونا” المستجد.

واقترحت اللجنة العلمية والتقنية تغيير مسطرة منح رخص التنقل بين المدن المعمول بها في ظل حالة الطوارئ الصحية؛ وذلك باعتماد شهادة التلقيح لكل راغب في التنقل، والتي توفرها السلطات بمجرد تلقي المواطن الحقنة الثانية من اللقاح، وذلك إما عن طريق البوابة الإلكترونية التي وضعتها رهن إشارة المستفيدين أو بالمقاطعات.

وأضاف الخبر أن بعض المدن بدأت فعليا في العمل بهذا الإجراء كاجتهاد من السلطات هناك، على أساس أن يتم تعميمه على باقي المدن بعد الإعلان عنه بشكل رسمي، خصوصا أن التلقيح ضد “كورونا” يعتبر السبيل الوحيد في الوقت الحالي، لتحقيق مناعة جماعية لوقف انتشار الفيروس والعودة إلى الحياة الطبيعية في أسرع وقت ممكن.

وورد ضمن “الأحداث المغربية” أن أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قال إن قطاع السياحة تأثر بشكل قوي بجائحة “كورونا”، مقارنة مع مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية.

واعتبر الشامي أن إنعاش قطاع السياحة يشكل أولوية وطنية بغاية دعم القطاع لتجاوز الأزمة التي ترتبت عن الجائحة، وكذا إعادة تحقيق “تموقع إستراتيجي للقطاع على الصعيدين الوطني والدولي”.

وجاء ضمن مواد “الأحداث المغربية” أن المغرب تمكن من احتلال الرتبة الثانية في الدورة الأولى لمسابقة الأسبوع العربي للبرمجة، التي جرى الإعلان عن نتائجها بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بتونس.

وحسب الورقية ذاتها فإن منافسات هذه التظاهرة، التي تقام لأول مرة على المستوى العربي والتي تميزت بمشاركة مغربية نوعية بلغت 2333 مشاركة من بين 13352 نشاطا مسجلا على منصة الأسبوع العربي للبرمجة من مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أسفرت عن تتويج ثلاث مؤسسات تعليمية مغربية في صنف مسابقة المعرض الذهبي صنف “غير الموصول بالحاسوب”، حيث حصلت مجموعة مدارس عبد العزيز الماسي بالمديرية الإقليمية اشتوكة أيت باها بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة سوس ـ ماسة على المرتبة الأولى محرزة الميدالية الذهبية، في الفئة العمرية الأقل من 12 سنة. كما أحرزت ثانويتا ابن النفيس الإعدادية امزوطة بالمديرية الإقليمية شيشاوة أكاديمية جهة مراكش ـ آسفي في الفئة العمرية ما بين 12 و15 سنة، والثانوية التأهيلية 3 مارس سيدي رضوان بالمديرية الإقليمية وزان أكاديمية جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة في الفئة العمرية ما بين 15 و18 سنة المرتبة الثانية، منتزعتين ميداليتين فضيتين؛ فيما احتلت مدرسة صلاح الدين الأيوبي ومدرسة مولاي يعقوب، التابعتان للمديرية الإقليمية مولاي يعقوب، التابعتان للمديرية الإقليمية مولاي يعقوب بأكاديمية جهة فاس مكناس، المرتبة الثالثة، الأولى في مسابقة المدرسة الذهبية والثانية في مسابقة النشاط الذهبي.

وإلى “المساء” التي نشرت أن الشرطة القضائية منعت المصلين من الدخول إلى المركز الإسلامي بنوفارا (جهة لبييمونتي بالشمال الإيطالي)، لتأدية صلاة العشاء ليوم الأحد الماضي في المسجد التابع له.

ونسبة إلى مصادر الجريدة فإن تدخل الشرطة جاء بعد مشادات كلامية وشجار بين مسؤولين مغربيين عن المركز الإسلامي، بسبب تشبث كل طرف بأحقيته في تسيير شؤون إدارته.

ووفق المنبر ذاته فإن عبد الصمد مكافيح، رئيس جمعية آفاق أخرى، التي تنشط بإقليم نوفارا، أكد أن المركز الإسلامي بنوفارا، مثل غالبية المراكز الإسلامية بإيطاليا التي يسيرها مغاربة، لا يقدم منذ سنوات التقارير المالية التي من شأنها تحديد قيمة التبرعات والمبالغ المالية التي تتوصل بها من أبناء الجالية الإسلامية ومن جهات أخرى غير معروفة.

وأضاف مكافيح أنه يتم، في كثير من المناسبات، جمع أموال كبيرة جدا لصالح جهات وأشخاص يقدمون للجالية المغربية على أنهم قدموا إلى إيطاليا من أجل نشر الدعوة الإسلامية، كل ذلك دون أن تتحرك السلطات الإيطالية المعنية والقنصليات المغربية بإيطاليا للتحقيق في الأمر والوقوف على مصادر التمويل ومسار التبرعات.

ومع المنبر الإعلامي ذاته الذي أفاد بأن المجلس الإقليمي لخنيفرة انتقد رئيس الجهة بسبب عرقلة تزويد جماعة القباب بالماء الصالح للشرب؛ فيما تم توجيه الاتهامات بمحاولة توظيف هذه العملية في أغراض وصفت بالسياسية، مع قرب الاستحقاقات الانتخابية لصالح بعض ممثلي الإقليم بالجهة.

“المساء” تطرقت، كذلك، إلى ارتفاع أسعار الخضر والفواكه والأسماك والدجاج، وكذا القطاني التي يقبل عليها المغاربة خلال شهر رمضان. وربطت مصادر الجريدة ارتفاع أسعار المواد السالف ذكرها بطبيعة السوق التي تعرف تدخل الوسطاء الذين يلهبون الأسعار، إضافة إلى الطلب الذي يرتفع عادة خلال الأيام الجارية.