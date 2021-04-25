رصيف الصحافة: المغرب يتسلم الدفعة الأولى من اللقاح الروسي الشهر القادم

قراءة بعض صحف بداية الأسبوع نستهلها من “الأحداث المغربية”، التي نشرت أنه من المنتظر أن تتسلم السلطات الصحية المغربية الدفعة الأولى من لقاح “سبوتنيك 5” المضاد لفيروس كورونا المستجد في الأسبوع الأول من الشهر القادم.

ويبلغ عدد الحقن التي من المتوقع أن يتوصل بها المغرب خلال الأسبوع الأول من شهر ماي، حوالي 500 ألف حقنة، والدفعة الثانية ستكون في نهاية الشهر نفسه.

وتصل فعالية اللقاح الذي يعطى عبر حقنتين إلى 91.6٪، حسب نتائج الاختبارات السريرية التي أكدتها مجلة “لانسيت” الطبية أوائل فبراير المنصرم، مع الحماية بنسبة 100٪ من خطر الإصابة بحالات خطرة من العدوى.

ونقرأ ضمن مواد “الأحداث المغربية” أيضا أن مجلة “أتالايار” الإسبانية المتخصصة في الشؤون المغاربية قالت إن انفصاليي البوليساريو يمرون بأوقات عصيبة، ولا يتمتعون فعليا بأي دعم دولي.

وأضاف الخبر أن دخول زعيم الإنفصاليين إلى المستشفى في إسبانيا بهوية وأوراق مزورة هربا من العدالة الإسبانية، يأتي في وقت عصيب بالنسبة لجبهة البوليساريو التي تعد منظمة انفصالية لا تحظى عمليا بأي دعم دولي.

“المساء” نشرت أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت تحقيقا في ملف “مافيا” جديد لتزوير العقود الرسمية والسطو على أراض بوثائق مزورة، بعد أن اعتقلت مبحوثا عنه كان موضوع مذكرات بحث منذ سنوات، نظرا إلى تعدد ضحاياه بمدن مختلفة وعلاقاته مع كبار المقاولين والمستثمرين.

وجرى اعتقال المتهم رفقة زوجته من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعد تعقب دام مدة طويلة، وذلك بمدينة مراكش، وتم الشروع في التحقيق معه. ومن المنتظر أن يكشف التحقيق عن تورط أسماء وازنة ومعروفة في مجال العقار.

وفي خبر آخر، تحدثت الجريدة ذاتها عن استقالة المدير العام لشركة الرباط تهيئة التي تتولى تنزيل مشاريع بميزانية تتجاوز 1000 مليار، عقب مشادات كلامية مع الوالي اليعقوبي.

ونسبة إلى مصادر “المساء”، فإن استقالة مدير شركة الرباط تهيئة، الذي كان مرشحا في وقت سابق لتولي منصب والي ومدير الشركة العمران، سيؤثر حتما على عدد من العمليات والتدخلات الجارية حاليا، كما سيزيد من اتساع الأصوات المطالبة بكشف ما يحدث في عدد من مشاريع الشركة في ظل احتكار الولاية للمعلومات والانتقاد الصريح الذي وجهه عدد من المنتخبين إلى منطق المحاباة الذي يطبع منح بعض الصفقات.

“المساء” كتبت أيضا أن عددا من مزارعي الكيف أسسوا تنسيقية تحت اسم “تنسيقية المناطق الأصلية للكيف”، من أجل الدفاع عن مصالحهم ورد الاعتبار إليهم، والضغط على السلطات المسؤولة لإصدار عفو شامل عن كل المزارعين الذين يتابعون أمام القضاء أو تشملهم عقوبات حبسية أو غرامات.

التنسيقية دعت إلى ضرورة تحسين صورة المنطقة وسكانها ورفع الحيف والتمييز عنهم، عبر برامج ثقافية لرفع الوصم الاجتماعي الذي لحق سكان المنطقة، سواء في علاقتهم بسكان المناطق الأخرى أو بموظفي الأمن ورجال الدرك الملكي، وإعطاء تحفيزات ضريبية لتسهيل عملية الاستثمار في المنطقة الفلاحية وفي السياحة.

المنبر الإعلامي ذاته أشار إلى توقيف مستشار جماعي محسوب على حزب العدالة والتنمية بعد مداهمة مقهى بالحي الشعبي برج مولاي عمر في ملكيته، وذلك بسبب خرق قانون الطوارئ الصحية.

وأضافت “المساء” أن المستشار الجماعي تم توقيفه بعدما حاول عرقلة عمل السلطات المعنية، مستعرضا في ذلك صفته كمستشار جماعي. وقد تم فتح تحقيق دقيق معه في محضر قانوني وفق التهمة المنسوبة إليه، بأمر من وكيل الملك.

من جهتها، أوردت “بيان اليوم” أن الأطر الصحية ناشدت وزير الصحة خالد أيت الطالب إبطال العمل بمحطات التلقيح خلال نهاية الأسبوع، لكون عملية التلقيح لا تستوفي العدد المسموح به من المستفيدين لفتح قارورة اللقاح، مما يفرض تأخير موعد التلقيح إلى بداية الأسبوع.

واعتبرت الأطر الصحية هذه البرمجة زيادة في استنزاف جهودها، خاصة وأنها تعاني من كثرة الضغط والتعب الشديد جراء العمل من دون الاستفادة من العطل الإدارية منذ تفشي جائحة فيروس كورونا.

وكتبت الجريدة أن غرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء قضت بـ 8 سنوات سجنا نافذا و120 ألف درهم غرامة والمصادرة في حدود 178 مليون سنتيم، في حق هشام لوسكي، نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، في ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ”عصابة القاضي”، فيما تراوحت باقي الأحكام في حق 18 متهما، ضمنهم واحد في حالة سراح، ما بين البراءة وسبع سنوات سجنا نافذا.

“العلم” ورد بها أن المقاهي والمطاعم بالعاصمة الاقتصادية تحولت إلى محلات لبيع الحلويات والخبز خلال شهر رمضان، وذلك بسبب الأزمة الخانقة التي يمر منها مهنيو القطاع عقب قرار الحكومة القاضي بالإغلاق الليلي لجميع المحلات طيلة شهر رمضان في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي كورونا.

وجاء ضمن مواد الجريدة أن مندوبية الصحة بأزيلال نظمت بالمركز الصحي وحدة طبية أولى متخصصة في الكشف عن داء السكري وتتبع المرضى به.

وقد استفاد من هذه المبادرة الطبية، المنظمة بمناسبة شهر رمضان، 320 شخصا من ساكنة الجماعة، وشملت 71 استشارة في الطب العام و122 عملية كشف عن السكري و127 كشفا عن فيروس كورونا.

الختم من “الاتحاد الاشتراكي” التي كتبت أن الفضاء الطبيعي “وادي الجنة” التابع للمجال الترابي لجماعة “قصري” ضواحي أكادير، شهد حملة واسعة للنظافة همت تطهير هذا الفضاء السياحي الجبلي من مختلف أصناف النفايات الصلبة.

ووفق المنبر ذاته، فإن هذه المبادرة البيئية نظمت من طرف المجلس الجهوي للسياحة أكادير سوس ماسة، بشراكة مع الجمعية البيئية “سورف رايدر” ــ المغرب، وولاية جهة سوس ماسة، ومجلس الجهة، والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بعمالة أكادير اداوتنان، والجماعة الترابية لـ””أقصري”.