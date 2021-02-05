رصيف الصحافة: المغرب يتوصل بشحنات من لقاح كورونا في الأسبوع المقبل

قراءة رصيف صحافة نهاية الأسبوع نستهلها من “المساء”، التي ورد بها أن المغرب سيتوصل بشحنة من لقاح “سينوفارم” الصيني وشحنة أخرى من “أسترازينيكا” البريطاني قادمة من الهند، يرتقب أن تصل يوم السبت.

ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن الشحنتين تحملان كميات لا بأس بها من جرعات اللقاح، مشيرة إلى أن ذلك سيمكن من رفع وتيرة عملية التلقيح وتوسيع العملية أكبر، حيث سيرتفع عدد الملقحين يوميا من 50 ألف مستفيد إلى أكثر من ذلك.

وأضافت “المساء” أن العملية تسير وفق ما هو مخطط له، وأن تلقيح المستفيدين يتم حسب الفئات المستهدفة والكميات المتوفر عليها من جرعات اللقاح، مشيرة إلى أن المغرب يتوفر على 2.5 مليون جرعة لقاح.

الجريدة ذاتها نشرت أن الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد سيستأنفون الأسبوع المقبل سلسلة الاحتجاجات والإضرابات والاعتصامات ضدا على ما يصفونه بتعنت الجهات المسؤولة، وللمطالبة كذلك بمنحهم الحق في الترسيم في سلك الوظيفة العمومية مثل باقي موظفي القطاعات الأخرى.

وأفادت “المساء”، في خبر آخر، أن مستشاري المعارضة عن حزب العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي للدروة بإقليم برشيد قاطعوا دورة فبراير، التي انعقدت الأربعاء الماضي، بعد مرور نصف ساعة عن الوقت المحدد، والتي كانت عبارة عن أجوبة وأسئلة كتابية قدمها أعضاء المجلس للرئيس.

وتابعت اليومية ذاتها أن المنسحبين استنكروا عدم استجابة رئيس المجلس لطلب رفع الجلسة بسبب عدم حضور الأغلبية في الوقت المحدد، وبالتالي عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجلسة.

وأوردت “المساء” في هذا السياق تصريحا لمحمد السهلي، المستشار الجماعي بمجلس الدروة، قال فيه إن “رئيس المجلس عقد الجلسة رغم عدم قانونيتها، وهو أمر غير مقبول دفعنا إلى مغادرة القاعة”، مضيفا أن ممثلي المعارضة وضعوا طعنا بهذا الخصوص لدى عامل إقليم برشيد، تحت إشراف باشا باشوية الدروة، حيث طالبوا بالطعن في أشغال دورة المجلس وإلغاء المقررات الصادرة عنها.

فيما كتبت “الاتحاد الاشتراكي” أن وزارة الخارجية الأمريكية رفعت درجة تحذيرها للمسافرين الأمريكيين الراغبين في التوجه إلى الجزائر إلى المستوى الرابع، وهو أعلى مستوى على مقياسها المتعلق بانعدام الأمن، وعزت ذلك إلى مخاطر الإرهاب والاختطاف.

ووفق الخبر ذاته، فإن الجماعات الإرهابية تواصل التحضير لهجمات محتملة في الجزائر، مشيرا إلى أنه يمكن للإرهابيين تنفيذ هجمات بإصدار القليل من التحذيرات أو دون سابق إنذار، وأنهم حددوا، مؤخرا، كهدف لهم قوات الأمن الجزائرية.

كما أوردت اليومية ذاتها أن المغرب سيحصل على أزيد من مليون و800 ألف جرعة من لقاحات “كورونا” عبر آلية “كوفاكس”. وأضافت أن المنظمة العالمية للصحة ذكرت أنه سيتم توزيع ما يقارب 337.2 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس “كورونا” ابتداء من شهر مارس المقبل، لفائدة 145 دولة منخرطة في آلية “كوفاكس”، التي تديرها المنظمة ذاتها وتحالف “غافي” للقاحات، مشيرة إلى أن هذه الكمية ستمكن من تلقيح 3.3 في المائة من سكان هذه الدول.

وفي هذا الإطار، وحسب اللائحة التي نشرتها المنظمة يتوقع حصول المغرب على مليون و881 ألفا و600 جرعة، فيما ستحصل الدول الأكثر كثافة سكانية على عدد أكبر من الجرعات.

وفي خبر آخر كتبت “الاتحاد الاشتراكي” أن الفيلم المغربي “الأرجوحة” للمخرج طارق رسمي توج بالجائزة البرونزية بمهرجان البوابة الرقمية للفيلم الدولي القصير بعنابة، الذي اختتمت فعالياته مؤخرا، فيما نال الجائزة الكبرى الفيلم القصير “هنا أفغانستان” للمخرج الأفغاني كظيم حسين باينهام، وعادت الجائزة الثانية إلى الفيلم القصير “الحياة ذهبت مع الريح” للمخرج الإيراني سيافيش سيادة باناح.