رصيف الصحافة: تراكمات عدة تنتج الصرامة المغربية في مواجهة ألمانيا

قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من “الأيام” وتطرقها إلى قطع المغرب علاقته مع ألمانيا، حيث اعتبر خالد الشيات، أستاذ العلاقات الدولية، أن “قرار المغرب تجاه برلين لا بد أن يكون نتيجة تراكمات عديدة، وليس راجعا فقط إلى موقف أو تصرف واحد”. وأكد أستاذ العلاقات الدولية أن “هذه فرصة ليكون المغرب واضحا مع ذاته، معتزا ومقتنعا بمواقفه، وحازما وحاسما في مثل هذه الحالات”.
خالد الشيات أفاد بأن “هناك أسبابا موضوعية في الموقف المغربي، لكن المغرب لا يمكن أن يفرض على دولة معينة كيفما كانت موقفا ضروريا تجاه قضيته حتى لو كان الأمر حاسما بالنسبة له ويتعلق بقضية الصحراء، ولكن يبدو أن هناك انخراطا للسفارة الألمانية في قضايا مضرة بمصالح المغرب الذي احتفظ بعدم فضح كل هذه الأشياء أمام الملأ حفاظا على طبيعة العلاقات المغربية الألمانية، وفي نفس الوقت أراد أن يوصل الرسالة إلى ألمانيا، وقد يكون الأمر متعلقا بعملية تجسسية أو أعمال مخلة”.
المنبر نفسه ذكر، في حيز آخر، أن المغرب يقترب من دخول قائمة أفضل 50 اقتصادا في العالم؛ إذ كشف تقرير ممارسة الأعمال لعام 2020، الصادر عن البنك الدولي، أن المغرب تقدم سبع مراتب مقارنة مع سنة 2019، وأضحى يحتل اليوم المرتبة 53 عالميا من بين 190 بلدا.
وأشار الخبر إلى أن ترتيب الدول يعتمد على 10 معايير، هي بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية مستثمري الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية التعثر.
وفي حوار مع “الأيام”، تحدث محمد الغراس، الوزير السابق في حكومة سعد الدين العثماني عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، عن القاسم الانتخابي، قائلا: “أعتقد أنه منطقيا أن نعتمد عدد المسجلين؛ في المغرب التسجيل في اللوائح هو اختياري وليس إجباريا. لهذا، فالتسجيل في القوائم الانتخابية هو في حد ذاته تعبير عن موقف ومشاركة في العملية. لهذا، وجب احتساب كل من قام بتسجيل نفسه عوض الاكتفاء بالأصوات الصحيحة المعبر عنها”.
وأضاف الغراس: “في العديد من البلدان يتم اللجوء إلى التمييز الإيجابي، وإلى أنظمة الكوطا من أجل ضمان تمثيلية فئات اجتماعية مهمة قد يكون من الصعب أو حتى من المستحيل أن تحصل على مكان بالبرلمان عن طريق الاقتراع المباشر. ومن أجل ضمان تمثيلية الشباب والنساء، التجأ المغرب إلى نظام اللوائح الوطنية في الانتخابات التشريعية وخصص 90 مقعدا لهاتين الفئتين، ثلثها للشباب”.
“الأسبوع الصحفي” تطرقت تنبيه مصادر طبية إلى سحب أدوية مضادة لقرحة المعدة بسبب احتوائها على مواد مسرطنة، غير أن ما يعاب في كل مرة على الجهات المختصة هو عدم التواصل مع المواطنين لتأكيد أو نفي ما يتعلق بصحتهم.
ونقرأ ضمن مواد “الأسبوع الصحفي” أيضا أن عناصر الدرك الملكي بمدينة خريبكة أوقفت أحد نواب أراضي الجموع بالجماعة القروية أولاد عبدون التابعة لإقليم خريبكة، على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية رشوة.
وجاء ذلك بعد أن ربطت طالبة جامعية الاتصال بالرقم الأخضر، المخصص لمحاربة الرشوة، لما طالبها أحد نواب الجموع بالجماعة القروية أولاد عبدون بخريبكة بأداء مبلغ 100 درهم عن عائلتها من أجل التسجيل في لوائح المستفيدين من التعويضات عن أراضيهم.
وعلى إثر ذلك، أعطت النيابة العامة تعليماتها لمصالح الدرك الملكي من أجل الإشراف على القضية، وهو ما أسفر عن توقيف المشتكى به متلبسا بتلقي الرشوة بأحد مقاهي مدينة خريبكة.
أما “الوطن الآن” فقد أثارت “انتفاضة حزب العدالة والتنمية ضد القاسم الانتخابي”؛ إذ قالت الباحثة سناء زهيد: “إنه لمن المؤسف أن نلاحظ أن جوهر التنافس الحاصل بين الأحزاب اليوم وبعد أكثر من عشرين سنة عما سمي انتقالا ديمقراطيا، لا يزال رهينا بمنطق توزيع الترشيحات وليس بنوعيتها ولا أهليتها للدفع بهذا الانتقال إلى الوصول أخيرا”.
واعتبر حميد النهري، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بطنجة، أن “القاسم الانتخابي الجديد هو الأصلح أمام واقع سياسي يشهد تنامي ظاهرة العزوف السياسي”. بينما قال محمد شفيق، فاعل جمعوي، إن “حزب العدالة والتنمية يؤمن بعقيدة الهيمنة والتغول السياسي بقناع الديمقراطية”.
أما محمد التكني، أستاذ التعليم العالي بجامعة مولاي اسماعيل بمكناس، فأورد أنه “مهما قيل حول القاسم الانتخابي، فهو يبقى قانونا كغيره من القوانين، سواء جاء كمقترح من السلطة التشريعية، أو كمشروع من السلطة التنفيذية، ومر من المسطرة المنظمة للقوانين، من مناقشة وتصويت، أو حتى توافق، لهذا فغير مفهوم السر وراء انتفاضة حزب رئيس الحكومة من هذا القانون”.
لكن محمد باسك منار، أستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة بجامعة القاضي عياض، يرى أن “احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية أمر شاذ”.
وذكر كمال العايدي، محام بهيئة سطات، أن “القاسم الانتخابي المعدل سيعمل على الإنقاص من التمثيلية النيابية لحزب المصباح”. أما حمدي أعمر حداد، دكتور في القانون رئيس مصلحة بمجلس النواب، فقد أورد أن “الخريطة السياسية ستعرف تغيرات حتمية نتيجة القاسم الانتخابي الجديد، سواء تشريعيا أو جماعيا”.
لا زلنا ننتظر رد Mutti Merkel هههه على قطع الإتصال الاحادي الجانب، شفانشتايغر خارج التغطية. جواب الالمان الضمني واضح : هنيتونا من صداعكم و تبوحيط ديالكم.
فقط قراءة مداخلة ألمانيا في مجلس الأمن في قضية الصحراء كافية لقطع العلاقات نهائيا معها
ألمانيا تهجمت علينا بأوصاف فاقت حتى اابوليزاريو
و أين هي الصرامة في العدالة الاجتماعية و توزيع ثروات البلاد؟
لمن لا يعرف العقلية الألمانية
أناس جافون لا مشاعر لهم يكرهون العرب و المسلمين إلى درجة لا تتصور. باردون و حقيرون يكرهم العالم المتحضر يتصرفون حسب مصلحتهم الآنية. و كيموتو على لحم الحلوف و ما كيدوشو غير مرة فالأسبوع.
فرحتونا بهكذا أخبار على ألمانيا لكن قرحتمونا عندما تكلمتم على الإنتخابات هل لا زلتم تؤمنون بشيء إسمه الإنتخابات بالله عليكم على من تضحكون نحن لسنا بقطيع كالمغاربة بعد الاستقلال الذين عاشوا الذل والهوان والفقر والخوف
المغرب يتحكم فيه شخص واحد أما رئيس الحكومة او الحكومة نفسها فماهم إلا ديكورات لا أكثر ولا أقل إذن لماذا تبذير الاموال من أجل الإنتخابات اذا كان الملك هو من يختار رئيس الحكومة ويختار الخارجية والداخلية وووو
أنا هنا لا أريد أن أنقص من قيمة الملك فهو صمام الامان لكن علينا ان نكون واقعيين لقد تعبنا من أجل إن نكون كبلجيكا وبريطانيا وإسبانيا
الاحزاب في المغرب تليق أن تشتغل في سوق ادلالة وليس في البرلمان
لا توجد اي فاءدة يجنيها المغرب بعلاقات مع المانيا لا في الماضي ولا اليوم ولا حتى المستقبل العلاقات المغرب مع المانيا متوثرة باردة منذ وقت طويل منذ الزمان هلتر ومحمد الخامس رفض تسليم اليهود له طبعا كثير من المان خاصة العنصريين منهم بقايا النازيين لا ينسوا ان المغرب قام بدور كبير في الهزيمة المانيا النازية خطة الهزيمة المانيا في المغرب اجتمع تشرشل روزفيت والملك محمد الخامس في اللقاء انفا الدار البيضاء جند المغرب الاف المقاتلين المغاربة مع جيوش الحلفاء اذقوا المان النازييين حتى ويلات حتى لو تنكرت المانيا ماضيها النازي فما يوجد في قلوب من الحقد والضغينة الثار لا يمحى لا يندمل بالسرعة حتى لا يتم اخفاؤها كلمات الدبلوماسية مجاملة منافقة الدليل اضعف العلاقات الاقتصادية المغرب مع اروبا هي مع المانيا الاستثمارات المانية ضعيفة لا تقارن الاستثمارات فرنسا بريطانيا امريكا حتى اسبانيا حتى المصنع السيارات فوسفكان رفضوا الافتتاحه في المغرب اختاروا البلد فاشل الجزاءر يفتتحوا المصنع فيه في الاخير طلع فقط مركز تركيب السيارات اجبروا على اغلاقه بعد تعرضت الشركة النصب والفضيحة
الحمد لله لي طول ربي عمري حتى سمعت بلي بلادي الحبيبة قررت التصدي لقطع علاقة ما ؟؟؟ولم يعد يتودد ولعله خير لايهم السبب المباشر او الحيتيات او فضح المستخبي فالمغرب راقي ومترفع عن فضح الاسرار وهذا من شيم النبلاء بالرقي والمضي قدما انشاء الله
دخول المغرب قاىمة أفضل احسن 50 اقتصاد عالمي سيعتمد بالاساس على التخلص من هته الجاىحة والخروج من تداعياتها في اقرب وقت ممكن .هناك مجموعة من الحلول بدات تتدارسها الدول اللتي تعتمد اقتصاداتها على السياحة في جلب العملة الصعبة من بينها اعتماد جواز السفر الاخضر لكن الملاحظ هو غياب اي خطة في الافق لوزارة السياحة وعدم اقتراح مباضرات جديدة.هذا الوضع اصاب اغلب المستثمرين والعاملين بالقطاع بالاحباط وبدؤوا التفكير في تغيير مجال نشاطهم.اضاعة سنوات من الخبرة والجهد في هذا المجال قد تكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد مستقبلا ادا لم تتدارك الحكومة الامر بسرعة.والله ولي التوفيق.
بصراحة مكرهناش سعادة الوزير اوضح لينا سبب هاد التوتر الى كانت المانيا تتدخل في شؤون المغرب او تتجسس على المغرب فمن حق الوزير افضح علاش هاد التكثم كله
ألمانيا لا تعير أي اهتمام للمغرب لأنها من دول العالم الثالث، دولة متخلفة في قارة متخلفة شعبها متخلف، هذا هو تعريف المغرب عند الألمان.
ألمانيا هي الاتحاد الأوروبي، أول اقتصاد في أروبا تصدر سنويا أكثر من 1500 مليار دولار يعني ضعف ما تصدره فرنسا بثلاث مرات… تصنع كل شيئ تقريبا لا يخلو منزل أو شركة أو معمل أو مكتب من عبارة صنع في ألمانيا في المغرب وفي العالم بأسره.
رقم معاملات شركة مرسيديس وحدها يعادل الناتج الإجمالي لدولة المغرب في السنة.
يقول المثل : ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد.
لكي يكون المغرب واضحا مع ذاته ومقتنعا بمواقفه ،كان عليه ان يدخل البيوت من ابوابها ويعلنها صراحة وعبر القنوات الرسمية وليس عن تسريب رسالة بصفة مفضوحة خشية من ردة الفعل ،،هذا التصرف غير معهود في الديبلوماسية وهو تصرف غير عادي وغير مقبول في التعامل بين الدول فاذا كانت تنقصه الشجاعة ليعلنها صراحة خوفا من تدهور العلاقات ،،كان عليه ان يبتلعها ويلتزم الصمت ،،،وكما يقول ناس زمان ،،الشي اللي متقدرش عليه آش داك ليه ،،،
لي ملاحظة حول ،،تحليل الشيات ،، وغير ه كثير منذ سنوات وانا اتابع تحليل المحللين المغاربة ولم استفد منهم شيئا فهم كنبات القصب ،،طويل مرتفع كما يهب الريح يميلون معه نرجو ان تقدموا لنا ولو مرة واحدة تحليلا واقعيا ولا بأس ان لم يكن متوافقا مع ما ارتكبته الديبلوماسية المغربية لان التصحيح يقي من الاخطاء مسنقبلا ،،وعلى سبيل المثال نرى باستمرار من هؤلاء ان المغرب حقق نجاحات باهرة في حين ان الوضع عكس ذلك تماما كما حدث مؤخرا في اجتماع الاتحاد الافريقي للامن والسلم حيث مني المغرب بفشل ذريع
We are here
Who can say to germany state,
That we are unweildy?
Our nation must be respected.
Our land is our blood.
Our Way to glory is a
dream.
When the nation is hurt,
We are all gladiators .
Life and death are the same.
So do not forget any more,
That we are here..
In our land.
Guelmim 6/3/2021.
خالد الشيات ابن مدينة تازة من عائلة متوسطة كان من الجيل الذهبي ذو أخلاق عالية الله يعمرها دار
أتذكر يوم كنت صغير 15 سنة وهو كان يدرس في الثانوي وجدني ألعب وذهبت معاه في الطريق وسألني كان جاو صيف والعطلة هل ستشاهد مباراة المغرب و السعودية كاس العالم أمريكا 94قلت له نعم قال لي من سيربح قلت له المغرب قال لي وحد المثل العود لي تحكرو يعميك حيت المغرب خسر ضد بلجيكا ولعب مباراة راىعة رغم الخساراة والأستاذ كان لاعب كورة قدم جيد كنت أتابع مبارياته مع ابناء الحي وكانوا كلهم مجتهدون في دراستهم وفي لعبهم الكورة باحترافية..
صراحة شفت سميتوا تذكرت الجيل الذهبي ايام السبعينات والثمانينات نتمنى له التوفيق في عمله. …
ــــ الصرامة في احترام حقوق الإنسان و الصرامة في محاسبة منتهكيها!
ــــ الصرامة في إقامة الديموقراطية و دولة الحق و القانون!
ـــ الصرامة الاقتصادية، الاجتماعية و الحقوقية!
ــــ الصرامة في التوزيع العادل للثروات والصرامة في تجريم و معاقبة احتكارها و تهريبها!
ـــــ الصرامة في توفير الفرص و الكرامة و السترة لجميع المواطنين مقابل العمل و الإنتاج!
ــــ الصرامة الصناعية و التكنولوجية لمنافسة ألمانيا و لنتشرف بمقارععتها!مقارعة ألمانيا بالتعذيب، التخلف، الفساد انحطاط و فضيحة حقيقية!
ـــــ الصرامة في عدم ترك أطفالنا يتصكعون في شوراع المدن و العواصم الأوروبية!
ــــ الصرامة في محاربة الفساد!
ــــ الصرامة في بناء مدرسة و جامعة فى مستوى نظيرتيها في ألمانيا!
ــــ الصرامة في عدم تسول المساعدات و الهبات الألمانية بالاعتماد على الذات!
ــــــ الصرامة في احترام المواطنين و قول الحقيقة لهم سياسة، اقتصادا، اجتماعا!
أكثرتم من الصراخ و العويل على ألمانيا و هي يا جبل ما يهزك ريح ههههه لم تتكلف حتى عناء النظر في الموضوع، امتنعتم عن الاتصال مع سفارة ألمانيا في الرباط ذاك شأنكم فنحن من نتصدق عليكم، فقبل شهرين تقريبا كانت هبة بمليار أورو و 400 مليون للمغرب ههههه لماذا لم ترفضوها و تقولون ألمانيا كذا و كذا، هناك قاعدة عامة: المتسول لا يجدر به أن يرفع عينيه في المتصدق و انتهينا.
لولا وجود المانيا والالمان لكان العالم متخلفا .اكبر العباقرة و الادمغة التي عرفتها البشرية من هذا العرق. بعد الحرب العالمية الاولى وخصوصا الحرب العالمية التانية انتشر العلماء الالمان في دول اوروبا الغربية وكندا واستراليا وامريكا .
بعد دمار المانيا سنة 1945 نهضت المانيا من الرماد . وهاهي عليه ما عليه اليوم
“حزب العدالة والتنمية يؤمن بعقيدة الهيمنة والتغول السياسي بقناع الديمقراطية”..هههههذا الكلام لم يقله حتى احد اعضاء التجمع ، واضعي العصا في العجلة او واضعي الحجر داخل الحذاء، فبالاحرى أستاذ جامعي يا حسرتاه..إلا إذا كان ينتمي فعلا للتجمع او لأحد إخوته.
ماذا عن انسحاب شركة ألمانية من عمليات صيانة الحزام الناقل للفوسفاط في فوسبوكراع ؟
و ما سبب هذا الانسحاب ؟