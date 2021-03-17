رصيف الصحافة: المغرب يقتني عربات عسكرية مصفحة من فرنسا

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الخميس من “الأحداث المغربية”، التي نشرت أن الشركة الفرنسية “أركوس”، المتخصصة في الصناعات العسكرية، أعلنت قرب تسليمها للمغرب 300 سيارة عسكرية مصفحة رباعية الدفعVLRA ، وهو ما أكده مديرها العام إمانويل ليفاشير، خلال تقديمه معطيات عن الصفقة المغربية.

ووفق الخبر ذاته فإن المتحدث أوضح أن المغرب اختار نوعين من هذا المنتج، منهما سيارات دفع 4×4 وأخرى من نوع 6×6، وكلاهما سيارات لنقل العناصر العسكرية، وتدخل ضمن اللوجيستيك العسكري، مستبعدا أن تكون آليات حربية هجومية، بل هي نفعية ولا تدخل ضمن آليات التدخلات العسكرية.

وينتظر أن يبدأ تسليم الدفعات الأولى من هاته الآليات العسكرية للمغرب خلال الأسبوع المقبل، وعلى مدى بضعة أسابيع.

وتورد الجريدة ذاتها أن ثانوية يوسف بن تاشفين بجماعة خلفية نظمت يوم 12 مارس الجاري ندوة تفاعلية حول موضوع: “تزويج القاصرات والعنف ضد الفتيات والنساء”، وذلك تحت شعار: “تزويج القاصرات.. اغتصاب مرحلة من الطفولة”، أدارتها الأستاذة عزيزة هبري.

وجاءت هذه الندوة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من شهر مارس من كل سنة، وفي إطار تنزيل المشروع العاشر من القانون الإطار 51.17 حول الارتقاء بالحياة المدرسية، وتنفيذا للمذكرة الأكاديمية رقم 103 ـ 21 الصادرة بتاريخ 08 مارس 2021 في شأن محاربة كل أشكال العنف والإقصاء والتمييز ضد المرأة.

وإلى “المساء”، التي نشرت أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط استمع إلى ثلاثة مسؤولين بالمجلس الجماعي للرباط في إطار الاستنطاق التفصيلي، بعد أن تم الاستماع في وقت سابق إلى برلماني، ورئيس أكبر مقاطعة بعاصمة المملكة.

وأضاف الخبر أنه من المنتظر أن يمثل أمام قاضي التحقيق عدد من الموظفين بالمجلس الجماعي، إضافة إلى مقاول، وصاحب شركة، على خلفية التحقيقات التي بوشرت بناء على شكاية اعتمدت على خلاصات تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية بشأن شبهة تبديد أموال عمومية، وخرق قانون الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ، والغدر، وتضارب المصالح.

وعلاقة بالجدل الذي رافق ما يقع بإقليم فكيك، كتبت الجريدة أن لقاء جمع عامل الإقليم بعدد من مستغلي الأراضي الفلاحية الموجودة بالمنطقة المسماة “العرجة”، بحضور نائب أراضي الجماعة السلالية “أولاد سليمان”، ومجموعة من أعضاء المجلس النيابي، خُصص لتدارس التطورات المرتبطة بوضعية الأراضي الفلاحية الموجودة بالجزء الواقع شمال وادي العرج على الحدود المغربية ـ الجزائرية، بعد اتخاذ السلطات الجزائرية قرارا مؤقتا وظرفيا يقضي بمنع ولوج هذه المنطقة انطلاقا من 18 مارس الجاري.

وحسب “المساء” فإن بلاغ العمالة أكد أن السلطة الإقليمية، وبتنسيق وتشاور مع الهيئات التمثيلية للجماعة السلالية ومستغلي الأراضي الفلاحية المعنية بقرار السلطات الجزائرية، ستبقى منكبة على دراسة وإعداد صيغ حلول تأخذ بعين الاعتبار كافة الاحتمالات الواردة.

وأفادت “المساء” أيضا بأن الشبكة المغربية الأمريكية ستنظم يوم 29 مارس الجاري قمة اقتصادية ستجمع خبراء اقتصاديين ومستثمرين من المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، من أجل تدارس مجموعة من المواضيع الاقتصادية التي يمكن خلالها تحديد مجالات العمل المشترك، في أفق عقد شراكات تهدف إلى تشجيع التعاون والاستثمار بالجهات الجنوبية للمملكة لمرحلة ما بعد كورونا.

وكتب المصدر أن موضوع القمة حول الاقتصاد الرقمي، والاستفادة من الخبرات الأمريكية في هذا المجال من أجل تطوير قدرات الفاعل الاقتصادي المحلي.

وجاء ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته أن الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بإمنتانوت حكمت على متهم بالعنف في حق الضابطة القضائية وإهانتها وخرق حالة الطوارئ الصحية بشهرين ونصف شهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، كما قضت في الدعوى المدنية بالحكم عليه بأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 2000 درهم لكل واحد منهما، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، ورفض باقي الطلبات.

وكتبت “المساء” كذلك أن سكان عدد من الدواوير بجماعة جنان أبيه الواقعة بتراب إقليم اليوسفية يعانون من التهميش جراء الوضعية التي تعرفها الطرق الفرعية الرابطة بين مختلف دواوير ومرافق الجماعة.

وورد في الجريدة ذاتها أن رئيس المجلس الجماعي جنان أبيه سبق أن قدم وعودا في عدة دورات للمجلس بانطلاق أشغال إنجاز هذه الطرق، التي تعد شريانا رئيسيا، وذلك في غضون سنة، بالإضافة إلى إصلاح الطريق الرئيسية الرابطة بين مركز إيغود وجنان أبيه، مع إحداث طرق فرعية جديدة، مؤكدا أن دراسة الورش تمت، غير أن المشروع لم ير النور بعد.