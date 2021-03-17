رصيف الصحافة: المغرب يقتني عربات عسكرية مصفحة من فرنسا

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الخميس من “الأحداث المغربية”، التي نشرت أن الشركة الفرنسية “أركوس”، المتخصصة في الصناعات العسكرية، أعلنت قرب تسليمها للمغرب 300 سيارة عسكرية مصفحة رباعية الدفعVLRA ، وهو ما أكده مديرها العام إمانويل ليفاشير، خلال تقديمه معطيات عن الصفقة المغربية.
ووفق الخبر ذاته فإن المتحدث أوضح أن المغرب اختار نوعين من هذا المنتج، منهما سيارات دفع 4×4 وأخرى من نوع 6×6، وكلاهما سيارات لنقل العناصر العسكرية، وتدخل ضمن اللوجيستيك العسكري، مستبعدا أن تكون آليات حربية هجومية، بل هي نفعية ولا تدخل ضمن آليات التدخلات العسكرية.
وينتظر أن يبدأ تسليم الدفعات الأولى من هاته الآليات العسكرية للمغرب خلال الأسبوع المقبل، وعلى مدى بضعة أسابيع.
وتورد الجريدة ذاتها أن ثانوية يوسف بن تاشفين بجماعة خلفية نظمت يوم 12 مارس الجاري ندوة تفاعلية حول موضوع: “تزويج القاصرات والعنف ضد الفتيات والنساء”، وذلك تحت شعار: “تزويج القاصرات.. اغتصاب مرحلة من الطفولة”، أدارتها الأستاذة عزيزة هبري.
وجاءت هذه الندوة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من شهر مارس من كل سنة، وفي إطار تنزيل المشروع العاشر من القانون الإطار 51.17 حول الارتقاء بالحياة المدرسية، وتنفيذا للمذكرة الأكاديمية رقم 103 ـ 21 الصادرة بتاريخ 08 مارس 2021 في شأن محاربة كل أشكال العنف والإقصاء والتمييز ضد المرأة.
وإلى “المساء”، التي نشرت أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط استمع إلى ثلاثة مسؤولين بالمجلس الجماعي للرباط في إطار الاستنطاق التفصيلي، بعد أن تم الاستماع في وقت سابق إلى برلماني، ورئيس أكبر مقاطعة بعاصمة المملكة.
وأضاف الخبر أنه من المنتظر أن يمثل أمام قاضي التحقيق عدد من الموظفين بالمجلس الجماعي، إضافة إلى مقاول، وصاحب شركة، على خلفية التحقيقات التي بوشرت بناء على شكاية اعتمدت على خلاصات تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية بشأن شبهة تبديد أموال عمومية، وخرق قانون الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ، والغدر، وتضارب المصالح.
وعلاقة بالجدل الذي رافق ما يقع بإقليم فكيك، كتبت الجريدة أن لقاء جمع عامل الإقليم بعدد من مستغلي الأراضي الفلاحية الموجودة بالمنطقة المسماة “العرجة”، بحضور نائب أراضي الجماعة السلالية “أولاد سليمان”، ومجموعة من أعضاء المجلس النيابي، خُصص لتدارس التطورات المرتبطة بوضعية الأراضي الفلاحية الموجودة بالجزء الواقع شمال وادي العرج على الحدود المغربية ـ الجزائرية، بعد اتخاذ السلطات الجزائرية قرارا مؤقتا وظرفيا يقضي بمنع ولوج هذه المنطقة انطلاقا من 18 مارس الجاري.
وحسب “المساء” فإن بلاغ العمالة أكد أن السلطة الإقليمية، وبتنسيق وتشاور مع الهيئات التمثيلية للجماعة السلالية ومستغلي الأراضي الفلاحية المعنية بقرار السلطات الجزائرية، ستبقى منكبة على دراسة وإعداد صيغ حلول تأخذ بعين الاعتبار كافة الاحتمالات الواردة.
وأفادت “المساء” أيضا بأن الشبكة المغربية الأمريكية ستنظم يوم 29 مارس الجاري قمة اقتصادية ستجمع خبراء اقتصاديين ومستثمرين من المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، من أجل تدارس مجموعة من المواضيع الاقتصادية التي يمكن خلالها تحديد مجالات العمل المشترك، في أفق عقد شراكات تهدف إلى تشجيع التعاون والاستثمار بالجهات الجنوبية للمملكة لمرحلة ما بعد كورونا.
وكتب المصدر أن موضوع القمة حول الاقتصاد الرقمي، والاستفادة من الخبرات الأمريكية في هذا المجال من أجل تطوير قدرات الفاعل الاقتصادي المحلي.
وجاء ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته أن الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بإمنتانوت حكمت على متهم بالعنف في حق الضابطة القضائية وإهانتها وخرق حالة الطوارئ الصحية بشهرين ونصف شهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، كما قضت في الدعوى المدنية بالحكم عليه بأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 2000 درهم لكل واحد منهما، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، ورفض باقي الطلبات.
وكتبت “المساء” كذلك أن سكان عدد من الدواوير بجماعة جنان أبيه الواقعة بتراب إقليم اليوسفية يعانون من التهميش جراء الوضعية التي تعرفها الطرق الفرعية الرابطة بين مختلف دواوير ومرافق الجماعة.
وورد في الجريدة ذاتها أن رئيس المجلس الجماعي جنان أبيه سبق أن قدم وعودا في عدة دورات للمجلس بانطلاق أشغال إنجاز هذه الطرق، التي تعد شريانا رئيسيا، وذلك في غضون سنة، بالإضافة إلى إصلاح الطريق الرئيسية الرابطة بين مركز إيغود وجنان أبيه، مع إحداث طرق فرعية جديدة، مؤكدا أن دراسة الورش تمت، غير أن المشروع لم ير النور بعد.
هذه من أسباب الإبقاء الموقف الغريب و المبهم لفرنسا رغم ان صناعتها تاتي في مؤخرة الدول المتقدمة وذلك فيما يخص الوحدة الترابية فهي الرابح الأكبر في النزاع لان مصانعها تعمل باستمرار وتعمل على بقاءه الى ما لا نهاية ما لم يستقل أطراف النزاع عن فرنسا !!
إنها شاحنات نقل عسكرية رباعية وسداسية الدفع وليست سيارات مصفحة وهي ذات جودة سيئة بالمناسبة.
لو يستورد المغرب الطراكسات و البيلدروزيرات و الدكاكات و الرافعات و الحفارات و التراكتورات و آلات انتاج الكياس و الزفت باش يصايب الطرقان و القناطر و الانفاق و يرمم الطرقان و السكك لي خلات فرنسا لو كان احسن من المعدات العسكرية لي كتصدى مع الوقت او لي كتستعمل في نقل ابناء الضباط الى المدارس و نقل الموءون و الرحيل اعاءلاتهم و ذويهم
المغرب يسير في الطريق الصحيح ، وعاش الحلف الرباعي القوي، الأمريكي الإسرائيلي والمغربي الفرنسي، والمغرب يعرف من أين تؤكل الكتف،
مغاربه حتى الموت وعاش الملك وعاش وطني العزيز
اللهم إحفظ بلدنا من أي شر
عاوتاني الماما فرنسا !!!!، من أقبح الإستعمارات اللتي مرت عبر التاريخ، هو الإستعمار الفرنسي، الذي يرسخ فكره وثقافته بالبلد المسعمر حتى يدوم استغلالها له إلى أبعد مدى، هذا ما أتقنه شارل ليوطي… الله المستعان
لمذا هدا الإستفسار ؟
مستبعدا أن تكون آليات حربية هجومية، بل هي نفعية ولا تدخل ضمن آليات التدخلات العسكرية!!!!!!
إشتروا لهم سيارات ميرسيديس الرباعية للنزهة والإستجمام .
لا يمر يوم دون الحديث عن الاختلاسات وتبديد المال العام وكان هذا المال ليس له رقيب ولا حسيب….رؤساء الجماعات او البعض منهم يتصرف في شؤون الجماعة وكانها ملكية خاصة به وبعائلته و أقاربه. استمرار الحال على ما هو عليه في الكثير من المجالات لن يخدم البلاد ولن يزيدها الا تخلفا . هؤلاء يعرقلون اي تقدم للبلاد ومن الواجب وضع حد لهم وبكل الصرامة المطلوبة.انهم عاثوا في الارض فسادا.
نرجو ان يتم ارسال هذه العربات العسكرية مباشرة الى فكيك. احسن من ان يصيبها الصدا في المستودعات.
اتمنى بكل قلبي ان تحل هذه الجماعات بالكامل. لانها عبء ثقيل ومصدر الفساد .لم نعد نسمع او نقرء سوى نهب و اختلاس وتبدير المال العام وتفويت الاراضي للمقربين. الى متى ونحن في هذه المهزلة. نحن لسنا في حاجة للجماعات اصلا. اللهم ان هذا منكر.
دبا نهدرو بالعربية تاعربت وخا انا امازغية وخا انا امازغية ناحدا شي واخد مغربي يتبت اي جينيا وعلميا انه امازغي ولا عربي ولا حتا الاتبت هادشي اشنو الفايدة منو انك عربي ولا امازغي ندخلو فالموضوع عوض ما شعبين يتقاسمان نفس الأصول العرقية والتفافية الامازيغية العربية الأفريقية الإسلامية العبرية الأندلسية يتصاحبو ويولو دولة واحدة ىيساهمو فتنمية شعبيهما بجوج ويمشو لقدام غالسين كيصرفو المالايير فالأسلحة وكيتشادو بناتهم حشوما هادشي هادشي كيقطع القلب هاد الملاير اللي كتصرف على السناح ماشي السلاح خاصها تصرف فالتنمية وف الرقي بالشعوب د شمال افرقيا سموها كما بغتو تمزغا اتخاد شعوب شما افرقيا المغرب العربي المغرب الامازغي المغزب العرمازغي المهم النتيجة الله آهدكم كلكم شعوب ما سميتهم بالمغرب العربي جمعو راسكم راه بنادم مقهور شي نهار تندمو على هادشي كلكم وخوصوارالجزاءر اللي دايرة العصا فالرويدة والسلام