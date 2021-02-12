رصيف الصحافة: المغرب ينهي التلقيح ضد "كورونا" في منتصف أبريل

قراءة مواد رصيف صحافة نهاية الأسبوع تقتصر على جريدة “المساء”، التي ورد بها أن البروفيسور مصطفى الناجي كشف أن عملية التلقيح يرتقب أن تنتهي في 15 أبريل المقبل، وأن المغرب يرتقب أن يحقق المناعة الجماعية في 15 ماي المقبل إذا استمرت عملية التلقيح وفق ما هو مخطط له.

وأوضح البروفيسور الناجي، الخبير في علم الفيروسات، في تصريح لـ”المساء”، أن عملية التلقيح تسير وفق ما هو مخطط له، وأنها ستتوسع مع توصل المغرب بدفعات جديدة من اللقاح، مشيرا إلى أن المغرب يعمل جاهدا للتوصل بنصيبه من اللقاح لتوفير الحماية لمواطنيه من انتشار الفيروس.

وفي خبر آخر، أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء على النيابة العامة المختصة مواطنا سوريا يبلغ من العمر 27 سنة، للاشتباه بارتباطه بشبكة إجرامية دولية تنشط في تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، مشيرة إلى أن عناصر الشرطة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء كانت قد أوقفت المشتبه به أثناء استعداده للهجرة بطريقة غير مشروعة على متن رحلة جوية صوب إحدى الدول الأوروبية، مستعملا جواز سفر سويديا باسم الغير كان قد اشتراه بتركيا.

وأضافت الجريدة أن عملية تنقيط جواز السفر في قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول) كشفت أنه مصرح بسرقته من قبل السلطات السويدية في شهر أكتوبر المنصرم.

وأفادت “المساء” أيضا أن وزارة الداخلية أقدمت على هدم بناية عشوائية لشخصية نافذة شيدت فوق الملك المائي، مشيرة إلى أن عامل إقليم شيشاوة، بوعبيد الكراب، أشرف على هدم تلك البناية بعد أن اكتشفها خلال جولة تفقدية له. وأضافت أن المسؤول الإقليمي بعد استفساره المصالح المعنية عن البناية العشوائية المقامة بجانب وادي إمنتانوت تأكد له عدم توفر مشيدها على أي ترخيص أو تصاميم في الموضوع.

وجاء ضمن مواد العدد ذاته أن الشبيبة المدرسية بالقنيطرة أعربت عن قلقها مما وصفته بالوضع المخيف، الذي أصبح يعيشه التلاميذ، سواء داخل المؤسسات التعليمية أو في محيطها أو في الطريق المؤدية إليها، من خلال بيع وترويج المخدرات عند أبواب المدارس العمومية.

وأضافت الشبيبة أنها تلقت باندهاش خبر اعتقال تلميذة مؤخرا، تتابع دراستها بمستوى الثالثة إعدادي بإحدى الثانويات التأهيلية بالقنيطرة، وبحوزتها كمية من مخدر “الشيرا” كانت تخبئها بمحفظتها الدراسية.

وأوردت الجريدة أن مصطفى تاج، الكاتب الوطني لجمعية الشبيبة المدرسية، أكد أن واقعة اعتقال التلميذة القاصر بالقنيطرة لا يمكن اعتباره حدثا عاديا أو عابرا، بقدر ما يجب الوقوف عنده، ودراسة أسباب النزول، والبحث في حيثيات هذا التحول الذي بات يظهر على سلوكيات نسبة مهمة من التلاميذ.

وفي خبر آخر تطرقت “المساء” إلى تأجيل ملف رئيس قسم الشؤون الاقتصادية الأسبق بولاية جهة مراكش آسفي، عبد اللطيف العزوزي، المتابع على خلفية شكاية بشأن رشوة عثر على قيمتها داخل مكتبه، إلى غاية جلسة 11 مارس المقبل.

وأشارت “المساء” إلى أن غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش كانت قد قضت بإدانة العزوزي بست سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، وإرجاع 120 ألف درهم مبلغ الرشوة إلى المشتكين، وتقديم 10000 درهم إلى المشتكين كتعويض، ودرهم رمزي إلى الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة.