رصيف الصحافة: برلماني يتورط في الترامي على مقلع للرخام بمكناس

قراءة رصيف صحافة يوم الثلاثاء من “المساء”، التي تطرقت إلى تورط برلماني في الترامي على مقلع لاستخراج الرخام في ملكية أسرة من أصول يهودية.

وظل المعني بالأمر يستغل هذا المقلع عدة سنوات، قبل أن يتقدم ورثة صاحب المقلع الذي يدعى “زاميت” بمجموعة من الشكايات في شأن الترامي على ملك والدهم وحرمانهم من عائداته لعدة سنوات.

ووفق المنبر ذاته فإن المحكمة الإدارية بمكناس حكمت يوم 11 فبراير 2021 بالإغلاق المؤقت لهذا المقلع.

وأضافت “المساء” أن هذه الفضيحة أماطت اللثام عن فضيحة ممثلة، لا تقل خطورة، وتخص استغلال البرلماني المذكور العمال الذين ظلوا يشتغلون في نقل الرخام بطريقة يدوية، في غياب تام لأدنى شروط السلامة الجسدية، كما حرموا من حقوقهم التي تنص عليها مدونة الشغل.

وأفادت الجريدة، أيضا، بأن السكرتارية الوطنية للدكاترة الكونفدراليين في النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، طالبت الوزارة الوصية بتسوية وضعية الدكاترة العاملين في قطاع التربية الوطنية، وإصدار مرسوم تعديلي استعجالي يقضي بإدماجهم في إطار أستاذ باحث بنفس مسار الأستاذ الباحث بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، ورد الاعتبار للبحث العلمي ولشهادة الدكتوراه.

ونشرت “المساء”، أيضا، أن طائرة قادمة من المغرب، وعلى متنها 4 أفراد من جنسية مغربية، استنفرت فرق الجيش بالسنغال، بعد تحليقها فوق مواقع حساسة، ما أدى إلى إجبارها على النزول، بعدما حلقت فوق قواعد عسكرية إستراتيجية في مدينة زيغينشور جنوب السنغال.

وحسب المصدر ذاته فإن الطائرة لم يكن مرخصا لها بالتحليق في المسار الذي سلكته، وربما يكون أفرادها التقطوا صورا للعديد من القواعد العسكرية. وتبع لذلك أمرت السلطات طاقمها بالهبوط في أقرب مدرج، وفتحت تحقيقا لمعرفة النوايا الحقيقية.

ومع المنبر الإعلامي ذاته، الذي ورد به أن غرفة جرائم الأموال التابعة لمحكمة الاستئناف بمراكش قررت تأجيل محاكمة النائب البرلماني ورئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم الأسبق، عبد الرحيم الكامل، المدان ابتدائيا بست سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها ستمائة ألف درهم، أجل جناية الارتشاء، إلى غاية الثامن من الشهر الجاري، وذلك بعدما تقدم دفاعه بطلبه إلى المحكمة.

“الأحداث المغربية” أفادت بأن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وجه دعوة إلى الكتاب العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لعقد اجتماع بمقر الوزارة، للتداول في موضوع الانتخابات المهنية، وذلك بعد مصادقة البرلمان على القوانين الانتخابية.

وتورد الجريدة ذاتها أن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب وجه خلال الآونة الأخيرة أربع مراسلات، طالب فيها باستدعاء مجموعة من الوزراء، لنقاش ملفات ومستجدات، ومساءلتهم بشأنها.

وطالب نواب “حزب المصباح” بعقد اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن، بحضور الوزير الوصي على القطاع، عزيز رباح، لمناقشة مستويات إنجاز مشاريع “نور للطاقة الشمسية”. كما طالب الفريق ذاته باستدعاء وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، لمناقشة أثر “التبادل الآلي للمعطيات الجبائية على المعطيات الشخصية لمغاربة العالم”.

وطالب نواب حزب “البيجيدي” بعقد لجنة التعليم والثقافة والاتصال لمناقشة وضعية “الأساتذة أطر الأكاديميات”، بحضور وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي.

كما وجه الفريق طلبا إلى رئيس لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، لعقد اجتماع عاجل للجنة لمناقشة موضوع تبادل المعلومات بشكل أوتوماتيكي.

ووفق المنبر ذاته فإن فريق العدالة والتنمية استدعى إلى اجتماع اللجنة لمناقشة هذا الموضوع كلا من الوزير ناصر بوريطة، ومنتدبته المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، نزهة الوافي.

وكتبت “الأحداث المغربية”، أيضا، أن الهيئة القضائية بالقطب الجنحي التلبسي بابتدائية فاس قضت بإدانة جزارين بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما، كما أدانت متهمين آخرين بستة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما من أجل مشاركتهما في الغش في اللحوم. كما قضت الهيئة ذاتها بإدانة متهم خامس بأربعة أشهر حبسا نافذا، وإدانة متهم سادس بشهرين حبسا نافذا.

ووفق المنبر ذاته فإن المتهمين الستة المدانين تم توقيفهم بتراب جماعة عين الشقف من طرف عناصر الدرك الملكي بمولاي يعقوب، وهم على متن سيارة أجرة كبيرة في اتجاه مدينة فاس، قصد إيصال كمية من اللحوم التي أثبتت المصالح البيطرية المختصة أنها غير صالحة للاستهلاك.

ونقرأ ضمن المصدر الورقي ذاته أن المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بخنيفرة وزعت بشراكة مع ودادية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة العدل بالرباط وجمعية أطلس ويوان للتنمية مساعدات غذائية على 90 نزيلا بمؤسسة الرعاية الاجتماعية دار التلميذ ويوان وعائلاتهم.