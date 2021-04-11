رصيف الصحافة: تبديد أموال عمومية يلاحق عناصر أمنية بميناء طنجة

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بمطلع الأسبوع الجديد نستهلها من “المساء”، التي نشرت أن المديرية العامة للأمن الوطني انتهت من التحقيق مع عدد من رجال الأمن بميناء طنجة، تمت متابعتهم بتهمتي تبديد أموال عمومية، وتسهيل سفر أشخاص نحو الخارج رغم متابعتهم من طرف الجمارك.

وبعد إصدار عقوبات تأديبية في حق عناصر الأمن بالميناء المتوسطي، أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط موظف أمن برتبة مقدم شرطة يعمل بولاية أمن طنجة، للاشتباه بتورطه في ارتكاب تجاوزات مهنية نجم عنها تبديد أموال عمومية.

ووفق المنبر ذاته، فإن الأبحاث والتحريات المنجزة أوضحت أن هذه التجاوزات المهنية، التي يشتبه بارتكابها بشكل متكرر بميناء طنجة المدينة، تسببت في تبديد أموال عمومية كانت مستحقة لمصالح إدارة الجمارك.

وكتبت الجريدة نفسها أن الأمن بدأ حملة وطنية لاعتقال مبحوث عنهم، مضيفة أن رجال الأمن يقومون في سدود قضائية بتوقيف حافلات نقل المسافرين وسيارات الأجرة بطرق معينة، ويعمدون إلى تنقيط جميع ركابها بعد طلب إدلائهم ببطاقاتهم الوطنية.

وأضافت “المساء” أن معظم المناطق الأمنية على الصعيد الوطني تعيش حركية ملموسة بعد توجيه عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للإدارة العامة للأمن الوطني، مذكرة تنظيمية إلى مختلف المصالح الأمنية تحثها على تكثيف الحملات الأمنية في النقط السوداء، والتصدي لمظاهر انتشار الجريمة، والحد من ارتفاعها.

وأفادت “المساء” أيضا أن وزارة الصحة شددت المراقبة على لقاح “أسترازينيكا” بعد تسجيل حالات إصابات بجلطات وتخثر الدم لدى مستفيدين من اللقاح المذكور، إذ دعا وزير الصحة خالد آيت الطالب رئيسة مركز محاربة التسمم واليقظة الدوائية ومديرية محاربة الأوبئة إلى تعزيز الرصد والمراقبة الخاصة بلقاح “أسترازينيكا” قبل وبعد تلقي اللقاح، لمتابعة ظهور أعراض صحية لدى المستفيدين من التلقيح، خاصة الذين يعانون أمراضا مزمنة.

وجاء ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته أن حوالي 20 هيئة سياسية وحقوقية تمثل ست دول، دعت السلطات المغربية إلى إسقاط المتابعات القضائية ضد أساتذة التعاقد، الذين تم اعتقالهم خلال الاحتجاج الذي نظموه بالرباط مؤخرا، حيث وصفت هذه الاعتقالات بأنها خارج نطاق القانون.

ودعت الهيئات ذاتها الدولة المغربية إلى التخلي عن المقاربة القمعية، واستبعاد سياسة الترهيب في حق المحتجين، والاحتكام إلى صوت العقل والحكمة، والجلوس إلى طاولة الحوار من أجل إيجاد حلول جذرية لملف الأساتذة المتعاقدين، وتلبية مطالبهم، وإنهاء معاناتهم بشكل يليق ودولة تتبنى شعار دولة الحق والقانون.

أما “الأحداث المغربية” فأوردت أن قسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس بآسفي استقبل عشرات الأشخاص، الذين توافدوا عليه من الدواوير التابعة للجماعة القروية أيير، بعدما أحسوا بآلام حادة في الأمعاء مصحوبة بقيء ودوران في الرأس.

ووفق الخبر ذاته، فإن الأمر يتعلق بتسمم جماعي أصيب به عشرات الأشخاص الذين تناولوا أكلة “طايب أوهاري”، وهي عبارة عن حمص مغلى في الماء، بالسوق الأسبوعي جمعة لعكارطة، التابع للجماعة القروية أيير بآسفي، والواقع على الحدود بين آسفي والوليدية، وهو يقام كل يوم جمعة.

وكتبت “الأحداث المغربية” أنه تم فتح تحقيق في الموضوع للوصول إلى حقيقة الأمر، إذ تم توقيف متهمين، وهما شقيقان ينحدران من منطقة احرارة، قاما ببيع تلك الأكلة للمصابين، وقد تم وضعهما تحت الحراسة النظرية بمخفر الدرك الملكي، في انتظار مثولهما أمام وكيل الملك بابتدائية آسفي.

وأوردت الورقية ذاتها أن مصطفى الحيا، نائب عمدة مدينة الدار البيضاء، المكلف بالأشغال الخضراء، أعلن في تصريح تلفزي أن جائحة “كورونا” أخرت افتتاح أبواب حديقة الحيوانات التاريخية بعين السبع في وجه الساكنة البيضاوية، مضيفا أن إغلاق المغرب حدوده مع مجموعة من الدول عطل استقدام الحيوانات التي سيتم جلبها مجانا من عدة دول بواسطة جمعيات بيئية.

كما ورد بـ”الأحداث المغربية” أن وزارة الثقافة والشباب والرياضة، فرع الثقافة، أعلنت عن فتح باب الترشيح للدورة الـ14 لجائزة الحسن الثاني للمخطوطات برسم سنة 2021.

ووفق المصدر ذاته، فإن هذه الجائزة تتوزع على صنفين، يتمثل أحدهما في جوائز للكتب المخطوطة، وتشمل المؤلفات والتقاليد، والمذكرات الشخصية، والكناشات العلمية، ومجموعة الفتاوى أو الرسائل، ودواوين الأشعار، والمجموعات الموسيقية، وكنانيش الملحون، وكل ما هو مخطوط باللغة العربية أو الأمازيغية أو بالتعبير الحساني.

وإلى “العلم”، التي نشرت أن المغرب سيتوصل بشحنة لقاحات أخرى مهمة في الطريق.

وحول أهمية وصول هذه الشحنة من اللقاحات، اعتبر جعفر هيكل، أخصائي الأمراض المعدية والطب الوقائي، أن المغرب اختار سياسة تقوم على تنويع مصادر اللقاحات، فبالإضافة إلى لقاحي “أسترازينيكا” و”سينوفارم”، سيستفيد المغرب من “كوفاكس”، وأيضا من لقاح “سبوتنيك 5” الروسي، وربما من “جونسون أند جونسون”.

وأكد هيكل أن هذه اللقاحات جميعا لها جودة عالية وليست فيها أي خطورة، مضيفا أنها ستمكن المغرب من الوصول إلى حماية جماعية ضد فيروس “كورونا” في وقت مبكر، عبر تلقيح 25 مليون مواطن ومقيم.

وكتبت “العلم” أيضا أن المغاربة يأملون في برامج رمضانية تليق بتطلعاتهم، خاصة أن عيون الأسر تكون موجهة صوب شاشة التلفاز خلال موعد الإفطار.

وأوضحت الجريدة أن هذا النقاش، الذي شهدته صفحات التواصل الاجتماعي، والذي هم بالخصوص جودة الأعمال الرمضانية، لم يكن الأول من نوعه، ففي كل سنة يدور النقاش حول ما تقدمه قنوات القطب العمومي، حيث يعبر أغلب المغاربة عن استيائهم من “المستوى الضعيف” في الإنتاجات الرمضانية التي تطرحها قنوات القطب العمومي.

من جهتها، نشرت “الاتحاد الاشتراكي” أن الموظف الإداري بجماعة ثانوردي بإقليم ميدلت، بوعزى السلام، اعتصم أمام مقر الجماعة تزامنا مع إجراء امتحانات الكفاءة المهنية للترقي إلى درجة مساعد تقني من الدرجة الثانية، والتي جاء الإعلان عنها، حسب رأيه، في انتهاك واضح للمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 1178.11 المحدد لشروط وإجراءات تنظيم هذه الامتحانات، ومن ذلك الإعلان عنها لمدة أسبوعين، على الأقل، قبل آخر أجل لإيداع الترشيحات، مشيرا إلى أن هذه الخروقات القانونية هي نفسها التي عرفها تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية في 12 دجنبر من العام الماضي، وواجهها بشكل احتجاجي.

وشدد بوعزى السلام على ضرورة تطبيق القانون، سواء بإلغاء قرارات رئيسه المشوبة بالشطط في استعمال السلطة والمنزلة منزلة القرارات المعدومة، أو بمباشرة مسطرة العزل في حق رئيسه وتقديمه للعدالة.

كما ذكرت الجريدة ذاتها أن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب دعا الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، إلى برمجة موضوع طارئ بشأن تداعيات قرار الإغلاق الليلي، خاصة على المقاهي والمطاعم، خلال شهر رمضان، ضمن أشغال الجلسة الشفوية.