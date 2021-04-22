رصيف الصحافة: تحقيقات تحيل دركيين ومسؤولين على سجن "العرجات"

مطالعة أنباء بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة نستهلها من “المساء”، التي ورد بها أن تحقيقات تنتهي بإحالة دركيين ومسؤولين على السجن، ويتعلق الأمر بمسؤولين اثنين و11 عنصرا بالدرك الملكي؛ وذلك للاشتباه في علاقتهم بشبكة دولية للاتجار في المخدرات.

وأضاف الخبر أن المتابعة جاءت في حالة اعتقال بعد أن أمر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط بإيداع دركيين من رتب مختلفة الجناح العسكري بالسجن المحلي العرجات بسلا 2، استنادا إلى الملتمس الصادر عن الوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها.

وجرى استنطاق جميع رجال الدرك المتابعين بتسهيل مهام شبكة للاتجار في المخدرات بتهريب كميات مختلفة من الشيرا عبر المسالك البحرية.

وأفادت الجريدة نفسها بأن أمن البيضاء طارد قاصرين بسبب السياقة الاستعراضية، إذ قامت دوريات الأمن بحملة تمشيطية بمختلف النقط السوداء التي تعرف حالات لخرق قرار حظر التنقل الليلي ومطاردة عشرات المراهقين الذين اعتادوا الخروج عقب الإفطار، وتشكيل مجموعات لممارسة السياقة الاستعراضية التي تشكل خطرا على مستعملي الطريق.

وكتبت “المساء” أن ولاية أمن البيضاء تفاعلت بجدية مع مقطع فيديو نشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام أحد الأشخاص بقيادة سيارة بطريقة استعراضية وخطيرة بأحد المدارات في منطقة الرحمة بمدينة الدار البيضاء.

“المساء” نشرت، أيضا، أن المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الداخلة أحالت على النيابة العامة المختصة شخصين ينحدران من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، رجل وامرأة؛ وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله وتزييف العملة الوطنية وعرضها للتداول.

وحسب المنبر عينه، فقد جرى إيداع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، قبل أن تتم إحالتهما على العدالة بالتهم المنسوبة إليهما.

من جهتها، نشرت “العلم” أن مدينة العيون أضحت ورشا مفتوحا يتماشى والطفرة التنموية التي تهدف إلى تعزيز وتثمين البنية التحتية والرقي بالمنظر العام للأحياء، بحيث عملت جماعة العيون على إحداث نافورات عديدة مختلفة التصاميم والأحجام بالساحات العمومية والمنتزهات وبملتقيات الطرق الرئيسية، للمساهمة في تزيين المدينة والرفع من جمالية الفضاءات العامة، وكذا تنظيم حركة السير والجولان.

وأضاف الخبر أن تشييد هذه النافورات ساهم في الارتقاء بالنسيج الحضري العام وترسيخ صورة حديثة للمدينة بشكل يتماشى والطفرة التنموية التي تعيش على إيقاعها مدينة العيون.

وأشارت “العلم”، أيضا، إلى إطلاق برنامج محو الأمية الوظيفية في جهة الداخلة ـ وادي الذهب، الذي يستهدف حوالي 350 ألفا من المهنيين النشيطين في قطاعات الصناعة التقليدية.

وسيستفيد من هذا البرنامج، الذي يندرج في إطار اتفاقية شراكة تجمع بين مجلس الجهة والمديرية الجهوية للصناعة التقليدية، 350 صانعا تقليديا برسم سنة 2020 ـ 2021، من خلال انخراط سبع جمعيات، ووفقا لمقاربة تشاركية تمكن المجتمع المدني من أن يضطلع بدور الشريك الرئيسي في جهود محو الأمية. ويهدف هذا البرنامج إلى محو الأمية لفائدة الصناع التقليديين، من خلال وسائل بيداغوجية وتقنيات جديدة ونظام للمراقبة والتقييم.

“الاتحاد الاشتراكي” ورد بها أن جامعة ابن طفيل تميزت، للسنة الثالثة على التوالي، في التصنيف الدولي للجامعات تايمز هاير إدكيشن لسنة 2021. وقد تمكنت جامعة ابن طفيل من أن تتبوأ المراتب الأولى وطنيا ودوليا، سواء على صعيد الترتيب العام أو على مستوى الأهداف الثلاثة المتمثلة في طاقة نظيفة بأسعار معقولة والمياه النظيفة والنظافة الصحية والقضاء على الفقر.

ووفق المنبر ذاته فإن جامعة ابن طفيل احتلت المرتبة التاسعة عالميا، بعد أن كانت تحتل المرتبة الـ45 سنة 2020، كما احتلت المرتبة الأولى على الصعيد الوطني والصعيد الإفريقي والصعيد العربي.

وكتب المنبر الإخباري كذلك أن الملاكم محمدا أبو حمادة وزن 91 كيلوغراما قد التحق بقائمة الملاكمين المغاربة الذين فضلوا “الحريك” والهروب من مقر إقامة البعثة المغربية في بولندا حيث يشارك المنتخب الوطني المغربي للملاكمة في بطولة العالم للشباب، المقامة بمدينة “كيلسي” خلال الفترة الممتدة ما بين 12 و24 أبريل الجاري.

وأضافت الجريدة أن محمدا أبو حمادة أصبح ثالث ملاكم يهرب من مقر إقامة المنتخب المغربي ببولندا، حيث كان قد سبقه ملاكمان فضّلا “الحريك” إلى وجهة أخرى، ويتعلق الأمر بكل من رضى البويحياوي فئة 60 كيلوغراما وإلياس بلمليح 75 كيلوغراما.