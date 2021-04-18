رصيف الصحافة: تشديد البروتوكول الصحي بالمدارس والإغلاق للمخالفين

افتتاح مطالعة أنباء بعض الجرائد الخاصة بمطلع الأسبوع الجديد نستهلها من “المساء”، التي ورد بها أن عددا من المؤسسات التعليمية توصلت بتعليمات مستعجلة دعت إلى رفع مستوى الحيطة واليقظة والتعبئة التامة والتقيد بأقصى درجات الصرامة في تطبيق البروتوكول الصحي بالمدارس، على خلفية التطورات التي عرفتها الحالة الوبائية بالمغرب.
ووفق المنبر ذاته فإن مجموعة من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وجهت مراسلات إلى المديرين الإقليميين للوزارة، طالبتهم فيها بتكثيف الزيارات التي تقوم بها اللجنة المشتركة، من أجل مراقبة مدى التزام المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية بالتدابير الوقائية، على أن يتم اللجوء إلى إغلاق كل مؤسسة تعليمية عمومية أو خصوصية ثبت عدم تقيدها بالتدابير.
وذكرت الجريدة نفسها أن عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرشيدية تمكنت من حجز طنين و500 كيلوغرام من مخدر الشيرا وتوقيف شخص يبلغ من العمر 39 سنة؛ وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.
وحسب “المساء” فقد ضُبط المشتبه فيه متلبسا بنقل شحنة من المخدرات على متن سيارة نفعية؛ غير أنه رفض الامتثال وحاول الفرار بشكل عرَّض حياة مستعملي الطريق وعناصر الشرطة للخطر، وهو ما اضطر ضابط شرطة إلى استعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصات تحذيرية عديدة، مكنت من تحييد الخطر الناجم عن المشتبه فيه وتوقيفه.
“المساء” كتبت، أيضا، أن مجموعة من المواطنين في منطقة زواغة بمدينة فاس أعلنت ما وصف بكونه عصيانا لقرار حظر التنقل الذي فرضته السلطات في خطوة غير مسبوقة، حيث قرر المواطنون المعنيون إقامة صلاة التراويح بشكل جماعي في الشارع العام بالقرب من أحد المساجد المغلقة؛ الأمر الذي خلف استنفارا وسط السلطات.
وأضاف الخبر أن مختلف الفرق الأمنية التابعة لمصلحة الاستعلامات العامة والديستي وغيرها فتحت تحقيقا في ما جرى، كما قامت السلطات المحلية بتسخير أعوانها من أجل جمع أكبر قدر من المعلومات حول هذا الموضوع؛ وذلك في محاولة لتحديد هوية الرأس المدبر الذي كان وراء ما وصف بالتحريض على انتهاك قرارات السلطات، ودعوة المواطنين إلى الخروج إلى الشارع وقت الحظر من أجل أداء صلاة التراويح.
ومع المنبر الإعلامي ذاته الذي نشر أن التنسيقية الوطنية لحملة الشهادات الجامعية والدبلومات في وضعية إعاقة أطلقت عريضة دولية لجمع أكبر عدد من التوقيعات لمساندتها من أجل الضغط على السلطات المسؤولة، وللمطالبة بحقها في التوظيف المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية.
وكتبت “المساء” أن حملة الشهادات العليا والدبلومات في وضعية إعاقة في المغرب ينددون بما يصفونه بـ”التهميش”، الذي يعانون منه منذ سنوات، مؤكدين أن مطالب المعاقين ما زالت عالقة.
“بيان اليوم” ورد بها أن الطيب حمضي، الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، أكد أن الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية شكلتا قضية “شائكة” تطلب حلها “قرار شجاعا وثوريا”، كما جسدته مبادرة جلالة الملك محمد السادس.
وأبرز الدكتور حمضي، في تقرير تحليلي حول إطلاق مشروع تعميم الحماية الاجتماعية من لدن الملك محمد السادس، أن هذه المبادرة لا تمثل مجرد “خدمات اجتماعية” عادية مقدمة للساكنة، وإنما مقاربة للعدالة الاجتماعية تروم إشراك كافة المغاربة في النموذج التنموي الجديد وجني ثماره أيضا.
وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة ذاتها أن إصلاح المنظومة الصحية ستكون على رأس جدول أعمال مجلس الحكومة المقرر عقده يوم الثلاثاء المقبل، إذ ذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير الصحة حول ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها.
أما “العلم” فقد نشرت أن دراسة حديثة لباحثين مغاربة أكدت أن تلوث الهواء الخارجي عن طريق NO2 وSO2 و O3 وPM10 ينذر بخطر فادح بالدار البيضاء، ويعتبر سببا في توافد المرضى على المستعجلات بسبب أمراض الجهاز التنفسي.
وكشفت الدراسة ذاتها أن التركيزات اليومية للمواد الملوثة O3 وNO2 وSO2 وPM10 مرتبطة بعدد من الاستشارات اليومية لأمراض الجهاز التنفسي التي تمت معاينتها في أقسام المستعجلات.
ودرس الباحثون تأثير تلوث الهواء على المدى القصير على إصابة سكان الدار البيضاء الكبرى، التي تتشكل من مدينتي الدار البيضاء والمحمدية فضلا عن إقليمي النواصر ومديونة.
ووفق الخبر عينه، فإن متوسط التركيزات اليومية لثنائي أوكسيد الكبريت SO2 وNO2 وPM10 خلال الفترة التي تمت دراستها في الدار البيضاء الكبرى كان على التوالي 209.4 ميكروغرامات / م 3 و61 ميكروغراما/ م 3 و113.2 ميكروغرام / م 3 و75.1 ميكروغرام / م 3.
وورد ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته أن بنك المغرب أطلق خدمة مركزة الشيكات غير الصحيحة، تروم هذه التقنية تجويد الأعمال وتفادي الاستعمال غير القانوني للشيكات.
وحسب “العلم”، فإن التطبيق سيمكن التجار والمقاولات من التأكد من صحة الشيكات لسداد المعاملات، حيث تتضمن الخدمة تجميعا يوميا للبيانات المرتبطة بالشيكات والحسابات البنكية، وهي معلومات متاحة لمستعملي الموقع الإلكتروني للشركة المفوضة.
من جهتها، نشرت “الأحداث المغربية” أن وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمر باستمرار حبس زوجة الرئيس المدير العام للشركة المشرفة على مشروع “باب درانا”، بعد اتهامها بالمشاركة في عملية النصب الواسعة التي صارت تعرف بفضيحة “باب دارنا”، وتحويل الملف إلى مكتب قاضي التحقيق.
وأضاف الخبر أنه من المنتظر أن تحمل التحقيقات التي بوشرت مع المشتبه فيها مفاجآت جديدة في الملف الذي راح ضحيته مئات الحالمين بسكن في مشروع “باب دارنا”، حيث من المنتظر أن تكشف هذه التحقيقات عن مدى تورط زوجة الرئيس المدير العام للشركة، حيث تتابع بتهم المشاركة في تزوير وثائق ومحاضر رسمية واستعمالها.
وتورد الصحيفة ذاتها خبرا عن خرق الطوارئ الصحية، بحيث شهد حي تراست بالدائرة الأمنية إنزكان ضواحي أكادير حالات اعتقالات في صفوف عدد من خارقي حالات الطوارئ الصحية والتنقل الليلي، وقيامهم بأعمال شغب وفوضى عارمة، وتخريب لممتلكات الغير بينهم قاصرون.
وقرر وكيل الملك بابتدائية إنزكان إيداع 18 شخصا بسجن أيت ملول، وتحويل قاصرين إلى مركز حماية الطفولة؛ وذلك عقب تورطهم في أعمال شغب، ورشق دوريات تابعة للأمن الوطني والقوات المساعدة، وإضرام النار في الطريق العام في إطارات مطاطية قرب بعض المحلات التجارية وتخريب ممتلكات الغير وتهشيم زجاج بعض السيارات.
ونشرت “الأحداث المغربية”، كذلك، أن عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، كشف جزءا من حقيقة منع مصطفى باكوري، الأمين العام السابق لحزب “الجرار”، من السفر وإغلاق الحدود في وجهه.
وهبي قال، خلال استضافته من لدن مؤسسة الفقيه التطواني للعلم والأدب بسلا، إن النيابة العامة فتحت بحثا حول تدبير باكوري لـ”مازن”، قبل منعه من السفر.
ووفق المصدر ذاته فإن الأمين العام لحزب “الجرار” أبدى استعداده للدفاع سياسيا وقضائيا عن زميله في الحزب، “يوم ستستمع له الضابطة القضائية، ويتم عرض الملف على النيابة العامة؛ حينها، سيخرج إلى العلنية، وسيخرج من السرية، وسأخرج لأخبر المغاربة حول تفاصيله”، يقول وهبي.
أما “الاتحاد الاشتراكي” فورد بها أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش أعلنت عن متابعة الرئيس السابق للمجلس الإقليمي لتارودانت بتهمة اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى الوظيفة إضرارا بالخزينة العامة، ومتابعة صاحب شركة من أجل المشاركة في تبديد أموال عامة طبقا للفصلين 1/241 و129 من القانون الجنائي.
ووفق المنبر ذاته فإن متابعة الرئيس السابق للمجلس الإقليمي لتارودانت جاءت على خلفية فضيحة اقتناء 40 حافلة للنقل المدرسي بتارودانت من إحدى الشركات حديثة العهد بواسطة عقد اتفاقية عوض طلبات العروض وفتح صفقة عمومية.
ظننت انني احسنت الاختيار بعدما سجلت ابنائي بالمسيد لكن يظهر انني اخطات مرة اخرى لان العدالة والتنمية اغلقوه فساسجلهم عند اصحاب الگراجات
اللهم الصنعة ولا والو من بعد
الحكومة صارمة في مسالة الحجر ماعلينا الا الانصياع.والتباعد والكمامة .
مؤسسة خاصة بسلا.بحي الانبعاث اسمها الجيل الجديد
عدد التلاميذ في الاقسام يفوق 30. تلميذ. عندي ابني يدرس هناك.
المرجوا من المسؤولين ان يقوموا بزيارة لهذه المؤسسة.
والمسرولين عن المؤسسة لا يلتزمون بالبرتكول الصحية.
غير كونو هانين، المدارس العمومية شبه مغلقة هذه السنة بسبب غيابات وإستهتار أساتذة آخر الزمان وتواطؤ وزارة التعليم بعدم توقيفهم وسجنهم لتضييعهم أبناء الشعب. والله المستعان.
ما يهمنا كاباء هو الضغط على هؤلاء المتقاعسين بتفعيل الأجر مقابل وتنزيل الاقتطاعات اولا ،وإذا كان
هناك من عقود موقعة ومصادق عليها فلماذا لا تلجأ الأكاديميات المشغلة إحالة رؤوس الفتنة على المحاكم باعتبار العقد شريعة المتعاقدين .
كفى من تضييع المتعلمين من ابناء الشعب المغربي ،لم نعد نتحمل هؤلاء الفوضويين يعرضون أبناءنا إلى الضياع.
حسب علمي فالعديد من مديري المؤسسات التعليمة دخلوا في مقاطعة المراسلات الإدارية نتيجة عدم وفاء وزير التعليم بإخراج قوانين تنظم هيئتهم كما تم الاتفاق على ذلك سابقا، المهم، أرجو من كل قلبي أن تتم إقالة هذا الوزير ومحاسبته لأن قطاع التعليم في عهده شهد كوارث وأزمات بالجملة للأسف بدءا بالمديرين، المتعاقدين، حاملي الشهادات المقصيين، … إلى آخر اللائحة
الملاحظ ان التلاميد حتى وان احترمو التباعد والكمامة داخل المدرسة فانهم لا يحترمون دلك خارجها عناق وقبلات وخلوات بين الادكور والانات بجوانب ووراء اسوار المدارس والاباء في دار غفلون وكيحسابلهوم ولادهوم راهوم كيقراو وغيوليو اطباء ومهندسين
المشكل يكمن في جائحة المتعاقدين لا مستوى لا حضور لا أخلاق، فاللهم اذهب عنا هذه الجائحة
وهبي زدوه على اصحاب العدالة والتنمية الي قالو في محاكمة حامي الدين في قضية مقتل الطالب ايت الجيد « لن نسلموا لكم اخانا»
واش هدو غدي اخلو القانون اطبق على الجميع؟
إن تشديد البروتوكول الصحي من جديد، دليل على أن الأمور ليست بخير على الإطلاق، و أن متحورات كوفيد-19 قد تكون خرجت عن السيطرة أو أن اللقاحات لا تجدي معها، و الوزارة بهذا الاجراء ترسل اشارات بأن الحالة الوبائية خطيرة جدا و أن الاغلاق الشامل قد يكون غلى الأبواب.
اللبيب هو من يلتقط الاشارات بدل سب و شتم المدرسين لا لشيء إلا لأن المغاربة يحسدون كل من لديه”المانضا”، عقلية الانحطاط و “حشان الركابي” للأسف.
كلية العلوم و التقنيات fst بالرشيدية تعاني من الاكتضاض لا احد يضع كمامة لا تعقيم و لا تباعد تحس براسك في سوق ،غياب تام للاجراءات الاحترازية
قال ليك الديستي تقوم بالبحث ، الباركة في المقدمين والاعوان ديالهم
تصلنا أخبار من فاس وأگدير ومدن مغربية مختلفة عن خرق حظر التنقل الليلي سواء للشيشة أو لصلاة التراويح في الشارع العام. غي طلقها كالنار في الهشيم ودوز أحسن ويكاند ومشى لدارو. والمغاربة كاملين عرفوه مشى لدارو سالم وغانم أحسن ويكاند. شفتو علاش بعض لخطرات السراح المؤقت ممزيانش. لعصيان غيولي موضة وثقافة. لا حول و لا قوة إلا بالله.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ، هذا هو الضحك على الذقون ،مراسلة الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للمديريات الاقليمية بتشديد الاجراءات الصحية في المؤسسات التعليمية ،على من تضحكون؟ ،انتم تعلمون ان المؤسسات التعليمية التزمت بالبروتوكول الصحي فقط في شهر شتمبر من السنة الماضية وعجزت عن ذلك لعدم توفر المعقم والكمامات ،ثم انه بتاريخ 22دجمبر 2021فتحت الاقسام الداخلية بجهة طنجة تطوان الحسيمة بدون اية اجراءات ولا تدابير احترازية ،ولا تباعد بين التلاميذ في بيوت النوم وقاعات المطالعة، ونسوق مثالا على ذلك باقليم الحسيمة حيث تم فتح القسم الداخلي بمدرسة عقبة بن نافع ببني بوعياش من دون التفكير ولو للحظة بمصير اولاءك الابرياء الذين كدسوا في بيوت ضيقة باعداد تزيد عن عشرة تلاميذ في الببت الواحد،
يجب توقيف البطولة الوطنية لكرة القدم لانها تخالف الحجر الصحي وليس مرخص لهم بالتجمع او التنقل لمدا لا يحترم القانون
كون غير سدو مدارس بالاخص خصوصي ويكملو قراية عن بعد او يسرعو لهم امتحانات ويعطيهم عطلة مكاين قراية مكاين والو
إلى المعلق 4 ، هل أنت متأكد أن ما كتبته خرج من رأسك ، فإن خرج فيه فاسكب عليه بعض “الكريزين” فذلك ليس برأس
اللهم احفظنا من كيد الحاقدين والذين في نفوسهم مرض اي أقصد الذين فشلوا في حياتهم الدراسين فلم يجدوا من يعلقوا عليه فشلهم سوى الاستاذ ورجل التعليم عامة. لذا تراهم في كل موضوع يتعلق بالمدرسة تراهم يكيلون السب َالقذف لهذه الفئة وكأنها المسؤولة عن وضع البلد. اللهم اكفينا شر هذه الفئة. وأخيرا فالكلاب تنبح والقافلة تسير. ولنا الله. فيكفينا معاناتنا مع أبنائهم قليلي التربية