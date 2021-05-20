قراءة رصيف صحافة الجمعة نستهلها من “المساء”، التي أشارت إلى تغييرات مرتقبة في صفوف ولاة ومسؤولين بالداخلية، بعد وضع لائحة بأسماء مغضوب عليهم سيلتحقون بالإدارة المركزية خلال الأيام المقبلة، في حين سيجري تنقيل مسؤولين آخرين من بينهم ولاة وعناصر بالإدارة الترابية.
ووفق المنبر ذاته فإنه تزامنا مع حركة التغييرات المرتقبة ينتظر مئات المسؤولين المنتسبين إلى وزارة الداخلية نتائج حركة انتقالية يرتقب أن تكون مصحوبة بترقيات مهمة لعدد كبير من المسؤولين ممن تتوفر فيهم الشروط اللازمة للترقي في الدرجات والمهام، خاصة في صفوف الباشوات ورؤساء الدوائر الذين يتطلعون إلى الترقي وشغل مناصب الكتابة العامة بمختلف أقاليم وعمالات المملكة.
وفي خبر آخر كتبت الجريدة ذاتها أن تنظيمات سياسية وحقوقية انتقدت سوء تدبير حكومة سعد الدين العثماني للشأن العام، وأعربت عن قلقها من الأحداث التي عرفتها النقط الحدودية نحو مدينة سبتة المحتلة، مبدية أسفها للصور المأساوية التي تناقلتها مختلف وسائل الإعلام، وكذا مواقع التواصل الاجتماعي، والتي عكست في نظرها الأوضاع الصعبة التي تعيشها فئات عريضة من المجتمع.
وأجمعت الهيئات نفسها على تقصير الحكومة في تحقيق التنمية المنشودة بعدد من مناطق المملكة، وعدم قدرتها على سن سياسات عمومية ناجعة وفعالة وإيجاد البدائل الحقيقية التي من شأنها النهوض بأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، والمساهمة في تحسين أوضاع ساكنتها المهمشة التي تعاني كثيرا في البحث عن لقمة العيش لها ولأبنائها.
“المساء” نشرت أيضا أنه من المرتقب إطلاق منصة “العيون كونيكت”، وهي مبادرة تمولها الحكومة الأمريكية لحفز الاستثمار والتسويق الترابي بجهة العيون ـ الساقية الحمراء.
وأضاف الخبر أن إطلاق هذه المنصة يندرج في إطار مشروع تشجيع الفرص الاقتصادية بالداخلة والعيون، الممول من طرف حكومة الولايات المتحدة الأمريكية عبر مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية.
وتتوخى المنصة تيسير فرص التبادل وإمكانات الاستثمار والتعاون الاقتصادي على الصعيدين الوطني والدولي في عدة مجالات رئيسية، لاسيما الصعيد البحري وتربية الأحياء المائية والسياحة والاقتصاد الأزرق، والطاقات المتجددة، واللوجيستيك.
ومع المصدر ذاته الذي أورد أن عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن بني ملال تمكنت من توقيف طالبين في عقدهما الثاني، للاشتباه في تورطهما في عملية حيازة وترويج أجهزة إلكترونية، تستعمل في عمليات الغش في الامتحانات المدرسية. وتم إخضاع الموقوفين لعملية بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل الكشف عن ظروف وملابسات القضية، وبالتالي توقيف كل المتورطين المحتملين في القضية.
وإلى “الأحداث المغربية”، التي نشرت أن المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لمموني الحفلات دعا إلى ضرورة إخراج بروتوكول صحي يسمح للمهنيين بالعودة للعمل.
وطالبت الفيدرالية بتوضيح الرؤية من خلال تحديد تاريخ معين لاستئناف مزاولة نشاط قطاع تمويل الحفلات؛ كما شددت في اجتماعها الشهري على ضرورة التجاوب مع مطلبها المتعلق بالإعفاء والخصم الضريبي (الرسم المهني، الخدمات الجماعية).
أما “الاتحاد الاشتراكي” فكتبت أن السلطات الصحية بالمملكة أعطت الضوء الأخضر من أجل إطلاق حملة للتلقيح ضد فيروس كورونا في صفوف طلبة كليات الطب والصيدلة، حيث تم الشروع في هذه العملية يوم الجمعة الأخير بكلية الطب والصيدلة والدار البيضاء نموذجا، والتي تواصلت على امتداد يومين حتى تشمل العملية جميع الطلبة والطالبات.
من جهتها نشرت “العلم” أن قضاة التحقيق بقصر العدالة في باريس أمروا بمحاكمة إيريك لوران وكاترين غراسييه بتهمة “ابتزاز” الملك محمد السادس وطلبهما عدة ملايين يورو عام 2015، مقابل عدم نشر كتاب بعنوان “الملك المفترس” كانا قد أصدراه عام 2012.
وحسب المنبر ذاته فإن قضاة التحقيق المكلفين بمتابعة هذا الملف أكدوا التهمة الموجهة إلى الصحافيين المعنيين، بعد أن تسلما مبالغ مالية ووقعا على عقد مع محامي القصر الملكي المغربي، تحت مراقبة الشرطة والنيابة العامة لباريس، والتي فتحت بدورها تحقيقا في الموضوع، واستجوبت المتهمين في حالة تحفظ احتياطي قبل أن تسلمهما للنيابة العامة التي أطلقت سراحهما بعد أن دفعا كفالة مالية، لكنها حظرت عليهما الاتصال ببعضهما أو ربط صلات مع جهة لها علاقة بملف الكتاب.
وتورد الجريدة ذاتها أن أفرادا من الجالية المغربية قلقون من الطريقة التي اعتمدت في بناء سد بني عزيمان جماعة أزلاف اقليم الدريوش، إذ وقعوا عريضة وبعثوا بنسخ منها إلى كل من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، ووزير الداخلية ووالي جهة الشرق وعال إقليم الدريوش من أجل رفع ما وصفوه بالحيف جراء الأضرار المادية والمعنوية أشغال سد بني عزيمان.
ووفق “العلم” فإن الشكاية أكدت أن الجهات المسؤولة بدأت في أشغال بناء هذا السد دون احترام الإجراءات والمساطر القانونية المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة.
السيد وزير داخليه مع احترامي لك لأنك. رجل نزيه شعب داق مرارت إغلاق والحجر عل ميازيد من سنه ونصف غرقنا ديون تريتات تأمين مرتفع سومة ان مكتري مادونيه ضغطات على بنت مالك مادرونتين بالرباط لتنزع من مادونيه رغم اني اوادي كل نهاية شهر سومه كرائيه وضغطت على باعطا حلاوه وزياده في سومة لكرائيه من 1400درعم ال 2000درهم مع حلاوة رغم ان عقد مدته لاتتحاوز 6سنوات وبما ان مالك المادونيه رجل أمن صابق والدي رحمه الله كان مقاوم شرس سلم سلاحه لسلطه ولدرك عند استقلال المغرب واجداي وجداتي عديت وسجنو ولن نستفيد من اي شي لي اخت وأخ مجارين… عاطلين عن عمل ولي ابن معاق واحد جا من عروبيه باع وجهو ستفد من 2مادونيات طكسي كبير حامر على هو بنتو في عز ازمه يمر منه قطاع طكسي كبير رباط بسبب طرام خطفا طربورتور آت اسطول طوبيسات تعرفه 5دراهم وتامين عن 6مقاعد 12000درهم زد انا ع ضرائب وجبيات نوديه وصيانه وفدرنج وبنوات جزاك اله ياوزير داخليه ابنت مالك لمادونيه له منصب كبير بحكومتكم وايتغلته واستعنلت هتفه عل كل راس 4دقايق لتيحب من المادونيه الدي اكتربه اكتر من 16سنه حكره هذي السيل زير شرف له قدرك
تغيير وجوه بوجوه ليس هو الحل يجب تغيير العقليات ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب وذلك بناء على الكفاءات
صورة النزوح الجماعي الشامل للمواطنين تعبر بجلاء عن حالة الفشل العام والإفلاس التام!صورة الأوراش الكبرى والنتائج البئيسة!صورة الفساد العظيم و البؤس المخيف!صورة القبضة الأمنية تجاه الحقوقيين والنضال و الدموقراطي والتراخي الكلي في ضبط الحدود! صورة النظام السياسي الضعيف،الفاشل والمفلس سياسيا،اقتصاديا،اجتماعيا، تعليميا وحضاريا!أين تذهب الثروات حتى يصل بنا الحال لنرى النزوح الجماعي للمواطنين!لو أنهم نظموا وقفة احتجاجية أو نظموا مظاهرة من أجل كرامتهم وحقوقهم لتم قمعهم بدون رحمة!الهجرة والتهجير حلال؛الحقوق والكرامة حرام!العملة الصعبة من عرق المهاجر حلال؛استثمارها في التنمية جريمة وحرام!صورة الشعب الذي يبحث عن السهل،السهولة و سويهلة!ندعم الفلسطينيين و نصرخ من أجلهم و لا نناضل مثلهم!الأوطان نضال، تضحيات و ليست هجرة و تهجير!أوروبا غارقة في ويلاتها!واش مساليا لينا!النزوح فضيحة لأنه يضعف موقف الدولة و لا يقويه!البوريطانية تسعى لحل الأزمة في ليبيا وتخلق أزمات خارجية و داخلية!تناقض،تضارب، تخبط، تعثر وتعنثر في تلابيب الجلابيب التطبيعية الزرقاء!فضيحة الأمن والاستخبار!
ندعم الفلسطينيين الأبطال المقتدرين المنتصرين و نصرخ من أجلهم و لا نناضل مثلهم!الأوطان نضال، تضحيات و ليست هجرة و تهجير!أوروبا غارقة في ويلاتها!واش مساليا لينا!النزوح فضيحة لأنه يضعف موقف الدولة و لا يقويه!البوريطانية تسعى لحل الأزمة في ليبيا وتخلق أزمات خارجية و داخلية!تناقض،تضارب، تخبط، تعثر وتعنثر في تلابيب الجلابيب التطبيعية الزرقاء!فضيحة الأمن والاستخبار!هل اتفق النازحون من دون علم الأجهزة الأمنية والاستخبارية!هل استغفلوا يقضتها أم تم تأطيرهم و دفعهم للبحر! هل غامروا من دون ضرب أي حساب للمخاطر والتيارات البحرية؟لماذا لم يتم منعهم؟من لم يمنعهم أو من دفعهم، لماذا لم يخاطر معهم و يغادر معهم؟رمزية النزوح في كون مسؤولينا مستهترين بحياة المواطنين،غير مؤهلين،غير استراتيجيين،هواة فشلة مفلسون!الرمزية في كوننا لسنا جديرين بجوار أوروبا!نتعاون معها و لا نتقدم؛بل نتخلف! نصرح بكل غباء أننا نخدمها و نسهر على أمنها من دون السهر على أمن الشعب،الوطن والمواطنين!دولة مقدراتها،ثرواتها وأجهزتها موجودة من أجل حماية الفاسدين و خدمة الآخرين
الدرس الأول من النزوح الجماعي في اتجاه سبتة سياسي.كل دولة مسؤولة عما يقع فوق ترابها باسم و بحكم السيادة!لا شيئ يمكن تبرير ماوقع سياسيا!دفع المواطنين للنزوح أو تركهم يفعلون ليس بالسلوك السليم للتعامل،الضغط والتفاوض مع الجيران،الشركاء،الأصدقاء والحلفاء!سياسيا،ما وقع تأكيد لفشل و إفلاس كل سياسات ال20سنة الماضية!الدرس الثاني حقوقي و إنساني!الجنود الإسبان أنقذوا،أغاثوا النازحين،قدموا الغذاء،المساعدة،الدواء والإيواء رغم قرار الترحيل!دولة الحق والقانون!في المظاهرات رأينا الفرقشة، سمعنا عن العرينة والتحرش!سمعنا عن القرعنة والتعذيب بعد سنوات الرصاص وهيئة الإنصاف والمصالحة!وقعنا في العود والردة الحقوقية!الدرس الثالث اجتماعي اقتصادي:الفساد والتهميش؛الثروات والبؤس؛الثراء الفاحش؛الفقر المذقع!دولة الإنتاج؛دولة الريع!الدرس الرابع حضاري:الديموقراطية أمان و تأمين؛الطغيان فشل و إفلاس!الدرس الخامس أمني:هنا التشدد والتغطرس حقوقيا وسياسيا والتراخي فيما يتجاوز ذلك!نظرية اليقظة والاستباق سقطت أو علقت بسبق إصرار و ترصد!هناك الأمن متوفر رغم عامل المفاجأة؛الأمن ثقافة مترسخة!هنا الأمن حسب الأهواء؛حسب وضع المواطن
سياسيا،ما وقع تأكيد لفشل و إفلاس كل سياسات ال20سنة الماضية!الدرس الثاني حقوقي و إنساني!الجنود الإسبان أنقذوا،أغاثوا النازحين،قدموا الغذاء،المساعدة،الدواء والإيواء رغم قرار الترحيل!دولة الحق والقانون!في المظاهرات رأينا الفرقشة، سمعنا عن العرينة والتحرش!سمعنا عن القرعنة والتعذيب بعد سنوات الرصاص وهيئة الإنصاف والمصالحة!وقعنا في العود والردة الحقوقية!الدرس الثالث اجتماعي اقتصادي:الفساد والتهميش؛الثروات والبؤس؛الثراء الفاحش؛الفقر المذقع!دولة الإنتاج؛دولة الريع!الدرس الرابع حضاري: الديموقراطية أمان و تأمين؛الطغيان فشل و إفلاس!الدرس الخامس أمني:هنا التشدد والتغطرس حقوقيا وسياسيا والتراخي فيما يتجاوز ذلك!نظرية اليقظة والاستباق سقطت أو علقت بسبق إصرار و ترصد!هناك الأمن متوفر رغم عامل المفاجأة؛الأمن ثقافة مترسخة!هنا الأمن حسب الأهواء؛حسب وضع المواطن الاجتماعي والاعتباري!تمييز أمني!المظاهرات تمنع و تقمع و في حكم الحرام؛ النزوح في حكم الحلال! في و مع الديموقراطية الأمن للجميع!الأمن حق و واجب!الديموقراطية وسيادة الشعب عوض مساحيق رودي جولياني!
بعد فضيحة و عار النزوح الجماعي مع فشل توقعه أمنيا و استخباريا أو التورط المكشوف المفضوح فيه، الطبيعي هو عقد ندوة صحفية لإعلان الفشل العام و الإفلاس التام مع إرجاع أمر كل المسؤوليات السيادية للشعب ليمارس سيادته كلها على أرضه، نفسه بنفسه، حاضره و مستقبله، ثرواته و مقدراته!هذا ما جعل إسبانيا تعطينا الدروس في المسؤولية،الإنسانية، حقوق الإنسان، اعتبار و تقديس حياة الإنسان و ليس الأشخاص الفاسدين!الدولة مسؤولية عظمى والمسؤولية التزام و مساءلة و محاسبة!الدولة و المسؤولية ليستا الاستنقاع في الفساد،البذخ،الشكليات الخاوية، الدعايات والادعاءت الكاذبة!لماذا تم ترك الناس تنزح ثم منعهم بعد ذلك؟ أين الانسجام؟ واش النزوح الجماعي تصرف دولة ذات سيادة؟هل هو منسجم مع الصورة التي تسوقها الإتم؟ هل نقلت النزوح مباشرة؟مثل المتعاقدين و في إطار المساواة،هل سيتم الاقتطاع من أجر جميع مسؤولي الأمن والمخابرات كعقوبة لأنهم لم يقوموا بعملهم؟هل ستصرف لهم بريمات نظير تقاعسهم؟الواجب الأمني شيئ آخر!الجيش الإسباني وضع في حالة استنفار،ربما قصوى!هل لذلك تم تزيار الشغل مع النازحين؟هذا يجب ألا يستمر!الشعب عليه أن يتحرك فورا
لماذا تم ترك الناس تنزح ثم منعهم بعد ذلك؟ أين الانسجام؟ واش النزوح الجماعي تصرف دولة ذات سيادة؟هل هو منسجم مع الصورة التي تسوقها الإتم؟ هل نقلت النزوح مباشرة؟مثل المتعاقدين و في إطار المساواة،هل سيتم الاقتطاع من أجر جميع مسؤولي الأمن والمخابرات كعقوبة لأنهم لم يقوموا بعملهم؟هل ستصرف لهم بريمات نظير تقاعسهم؟الواجب الأمني شيئ آخر!الجيش الإسباني وضع في حالة استنفار،ربما قصوى!هل لذلك تم تزيار الشغل مع النازحين؟هذا يجب ألا يستمر!الشعب عليه أن يتحرك فورا!من يستطيع أن يتحرك و له الإمكانيات و الوسائل،عليه فعل ذلك!واجب وطني,تاريخي!ما بقى عندنا فين نزيدوا و لا نكحزوا!نحن محشورون في الزاوية!الناس أخذت فرصتها كاملة بلا تشويش و لم تنجز شيئا!أش مازال باقي نتسناو؟نحتاج للمبادرة الشعبية للمحاكمة،المحكمة، العدالة والمحاسبة؛ نحتاج لهيئة المساءلة والمحاسبة!هل من المعقول أن نسمح شعبيا بإجراء الانتخابات مع نفس الوجوه الفاسدة!شعبيا يجب أن نعلن عن حل جميع هذه الأحزاب المتورطة منها في التآمر علينا على كل المستويات!
الفشل والإفلاس هو ما يدفع الأطفال والشباب ليهتفوا بحياة دولة أجنبية تحتل أراضيهم!كيف يمكن التوفيق بين تدمير المدرسة والجامعة وزرع بذور حب الوطن والوطنية؟هل حب الوطن و الوطنية بتحليل،من التحلل، و تذويب القيم في المجتمع بنشر الميوعة،الرداءة و التسويق للشطاحين والمغتصبين في الميدان الفني؟تركيا و إيران تستثمران في العلم والعقول!الاستثمار بدأ يؤتي أكله سريعا!الأنظمة العربية الفاشلة المفلسة تستثمر في الجيوش الذبابية الإلكترونية من أجل إنجاح الاختراق التطبيعي الصهيوني!تقارع تركيا و إيران ذبابيا و تخضع و تخنع لإسرائيل تضبيعيا تضبعياالصين لديها جيوش التجسس الرقمي التكنولوجي!ا!يجب محاكمة المسؤولين الفعليين عن عدم منع مهزلة النزوح والمسؤولين عن الفشل والإفلاس!هذه هي نتائج فلسفة العام زين اللي زين للفاسدين المفسدين فقط!صور و كأننا في نهاية القرن19. 1912تعود و تقترب من جديد!عودة1912سقطت بسقوط التطبيع!بأي شكل آخر تستعد للعودة؟1912 حربائية متلونة،متكيفة،من الكيف و التكيف!!يجب تفكيك هذه الديبلوماسية الزرقاء الزركة الفاشلة المفلسة!أحزاب تيرمينتورية بمعنى منتهية الصلاحية!وصلات ل تِيرمينوس!