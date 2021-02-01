رصيف الصحافة: تفكيك شبكة للاتجار بالبشر يستنفر المغرب وإسبانيا

قراءة بعض صحف الثلاثاء نستهلها من مشاركة المغرب في تحقيق دولي لتفكيك شبكة للاتجار بالبشر؛ إذ توصلت المصالح الأمنية بقائمة مبحوث عنهم دوليا، بينهم مغاربة، بتهم ثقيلة، منها الاتجار بالبشر وتزوير وثائق الإقامة والتجنيس.

وقد تبين أن الأمر يتعلق بشبكة دولية تضم إسبانا ومهاجرين مغاربة يعملون بين المغرب وإسبانيا.

ويشارك المغرب في هذا التحقيق الدولي بعد معلومات استخباراتية تشير إلى تدفق مهاجرين غير شرعيين مغاربة واستغلالهم في ظروف مهينة، وفرض أداء مبالغ تتراوح ما بين 3000 و10 آلاف يورو لكل ضحية من أجل مدها بوثائق لتسوية الوضعية الإدارية في إسبانيا. وأفاد مكتب للهجرة بأنه استقبل عددا كبيرا من الطلبات الإدارية لمواطنين مغاربة، تتضمن شهادات تسجيل في عناوين متشابهة.

ونشرت الجريدة ذاتها أن أعضاء بالمجلس الجماعي للرباط حذروا من الخطر الذي صار يشكله المحجز البلدي بعد التخلي عن حوالي 1000 سيارة، ومئات الدراجات النارية، وأطنان من المتلاشيات، لسنوات دون مراقبة، رغم توفرها على مواد سريعة الاشتعال.

وقد نبه عدد من المستشارين إلى أن الخطر الذي يشكله المحجز، الذي يوجد في قلب حي سكني، يمتد إلى عدد من المؤسسات الرسمية، ضمنها مقرات أمنية، في ظل عجز المجلس الجماعي عن افتتاح المحجز الجديد وتقصيره في تدبير عملية البيع بالمزاد العلني، الأمر الذي انتهى بضياع موارد مالية مهمة على خزينة المدينة بعد أن تحولت مجموعة من السيارات الفارهة التي كانت موضوعة بالمحجز، والتي تتجاوز قيمة الواحدة منها 50 مليون سنتيم، إلى متلاشيات.

ونقرأ ضمن “المساء” أن وزارة الداخلية قامت بتجريد رئيس جماعة أكلمام أزكزا بإقليم خنيفرة من مهامه، بعدما قدم 9 مستشارين من أصل 17 استقالتهم من مكتب الجماعة، لأسباب قالوا إنها تتعلق بالتسيير الانفرادي للرئيس وحرمان المستشارين من حقهم في الحصول على محاضر الدورات والوثائق الإدارية، فضلا عن عدم احترامه بنود القانون الداخلي للجماعة، وكذا عدم تفعيل دور اللجان، علاوة على اتهامه بالتورط في بعض التجاوزات والاختلالات التي تخص تحريف بعض المحاضر وسوء التسيير الإداري والمالي لأمور الجماعة.

المنبر الإعلامي ذاته أفاد بأن الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالقنيطرة نفت وجود أي انقسامات أو انسحابات من فروع الحزب بالإقليم، مؤكدة أن ما يروج من وقوع موجة استقالات في صفوف الحزب بمنطقة الغرب والتحاق المنسحبين بحزب آخر، لا أساس له من الصحة.

وقال الكاتب الإقليمي لحزب “المصباح” بالقنيطرة محمد أمين الجواهري إن الحزب في هذا الإقليم يعرف تماسكا يستحيل اختراقه من قبل مروجي الأكاذيب، وانتقد بشدة اعتماد الخصوم السياسيين لحزبه على تلفيق التهم والأباطيل لاستهداف مختلف تجارب التسيير الجماعي الذي يقوده “البيجيدي” في عدد من جماعات إقليم القنيطرة.

“الأحداث المغربية” ذكرت أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تطارد تفويتات مشبوهة طالت العديد من أراضي الدولة على عهد عبد الفتاح البجيوي، والي جهة مراكش المعزول، استفاد منها بعض المضاربين الذين نجحوا في نسج علاقات مع مختلف المصالح والجهات، واستغلالها في الظفر بركام من العقارات المصنفة في خانة “أملاك الدولة” والمضاربة بها لمراكمة الثروات والأرباح المادية.

وقد استمعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى أحد مالكي ومسيري محطات لتوزيع المحروقات بمراكش وضاحيتها على خلفية اقتنائه لعقار مملوك للدولة قرب المحطة الطرقية الجديدة بمنطقة العزوزية، من شخص سبق أن استفاد منه في إطار لجنة الاستثناءات من أجل إقامة محطة لتوزيع المحروقات، قبل أن يبيعه للشخص المذكور محققا بذلك أرباحا.

وأوردت الورقية ذاتها أن مدينة أكادير احتضنت، منذ 20 يناير الماضي إلى غاية السبت الأخير، اجتماعات لعسكريين مغاربة وأمريكيين استعدادا لمناورات “الأسد الإفريقي 2021″، المنتظر تنظيمها ما بين 07 و18 يونيو المقبل.

وأضافت “الأحداث المغربية” أن الموقع الإخباري الأمريكي “Dvidshub” ذكر أن عسكريين من فريق العمل الأمريكي لجنوب أوروبا وإفريقيا التقوا بأكادير مع نظرائهم العسكريين المغاربة في هذه الفترة، لوضع الترتيبات لأكبر تدريب عسكري في إفريقيا.

وجاء ضمن مواد “الأحداث المغربية” أيضا أن الحركة الشعبية والجبهة الأمازيغية خطتا الخطوة الثانية في طريق الاندماج؛ فمع اقتراب موعد الانتخابات، رفع حزب الحركة الشعبية وجبهة العمل السياسي الأمازيغي من وتيرة الاجتماعات، وذلك بعقد لقاء ثان نهاية الأسبوع الماضي، حضره أعضاء فرع الجبهة بأكادير وأعضاء المكتب السياسي لحزب “السنبلة”، بغية تفعيل بنود الاتفاق الذي وقعه الطرفان شهر دجنبر الماضي.