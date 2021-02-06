رصيف الصحافة: تقارير حقوقية مشبوهة تستهدف صورة المملكة المغربية

قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من “الوطن الآن” التي نهبت إلى تناسل تقارير غريبة مخدومة ضد المغرب غايتها الأساسية تشويه صورة المغرب لدى الرأي العام الدولي.

ونقلت الأسبوعية ذاتها عن صافي الدين البدالي، فاعل سياسي وحقوقي، قوله إنه “كلما اقترب موعد انعقاد مجلس الأمن إلا وتحركت بعض المنظمات الحقوقية الدولية شاهرة سيفها الحقوقي على المغرب”.

وقال رشيد لبكر، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بسلا، إن “تحرك هذه المنظمات الغربية الحقوقية غير بريء، وربما تحركه أجندات أخرى، لذا فعملها بهذا الخصوص فاقد للمصداقية، وتكذبه المعطيات المسجلة على أرض الواقع”.

ويرى محمد أحداف، خبير في السياسات الجنائية، أن “تناسل تقارير متحاملة على المغرب تقف خلفه جماعات الضغط الممولة من النظام الجزائري”.

“الوطن الآن” كذلك اهتمت بعودة المطرب عبد الهادي بلخياط إلى الساحة الفنية مجددا بأغنية وطنية صدرت على قناته الرسمية على “يوتيوب”، تحمل اسم “خويا الصحراوي”، تتحدث عن أواصر العلاقة الوثيقة والتآخي التاريخي القوي والرصين بين ساكنة الشمال والجنوب المغربي التي ستظل راسخة؛ فأهل الصحراء متشبثون بالقيم والمبادئ وبمغربيتهم وجذورهم. وجاءت هذه الأغنية، حسب ما صرح به بلخياط لوسائل الإعلام، أياما بعد زيارته إلى المعبر الحدودي الكركرات.

ونقرأ في “الأسبوع الصحفي” أن محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، دعا الأحزاب السياسية إلى عدم تزكية المفسدين وناهبي المال العام في الانتخابات المقبلة، ووضع برامج تروم الحد من الفساد والريع والرشوة، إلى جانب مدونة للسلوك تعزز قيم النزاهة والتطوع والشفافية في تدبير الشأن العام.

الغلوسي نبه إلى أن بعض الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات الفساد، بمن فيهم أشخاص أدينوا قضائيا، يتهافتون على الترشح للانتخابات المقبلة نتيجة سيادة الإفلات من العقاب وضعف حكم القانون، وهو ما سيرفع التكلفة السياسية للفساد، وذلك بالعزوف عن المشاركة في الانتخابات وفقدان الثقة في المؤسسات والعمل السياسي.

“الأسبوع الصحفي” أفادت أيضا بأن سكان العاصمة الرباط تتبعوا في بداية ظهور وباء كورونا عملية تعقيم وحيدة للشوارع لتطهيرها من الفيروس، لم تتكرر منذ عشرة أشهر، ربما للمفعول الدائم لتلك المادة أو بسبب النسيان، وفي كلتا الحالتين، ينبغي فتح تحقيق مع المكاتب الصحية الاجتماعية متعددة الاختصاصات، للوقوف على ما إذا كانت الجائحات تدخل ضمن اختصاصها أم فقط رعاية “ساكنة مجاري الصرف الصحي” التي هي من صلاحية شركة ريضال.

المنبر ذاته أشار إلى هدم المركز الوطني لكرة السلة المتواجد بمركب مولاي عبد الله، الذي تطلب بناؤه أكثر من مليار سنتيم في سنة 2006، بدعم من الاتحاد العربي، حيث كان هذا المركز فضاء لتكوين الممارسين وتأطير المدربين والحكام والمنتخبات الوطنية.

وانتقد العديد من ممثلي الأندية الوطنية والممارسين قرار الهدم الغامض للمركز الوطني لكرة السلة، الذي تم تنفيذه بعلم من وزارة الشباب والرياضة التي يتواجد فوق ترابها المركز، حيث تم تحميل الوزارة المسؤولية كاملة عن ضياع معلمة رياضية وطنية تطلب إنجازها صرف الملايين من المال العام.

وإلى “الأيام” التي أشارت إلى انطلاق اقتطاع “الضريبة التضامنية” من أجور الموظفين الكبار، التي تروم الحكومة من ورائها تحصيل 5 مليارات درهم لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، لتمويل مشروع تعميم التغطية الاجتماعية للمغاربة.

وأضاف الخبر أن هذه الضريبة تشمل نحو 8 في المائة من مجموع الأجراء، و1.8 في المائة من مجموع الموظفين العموميين.

وفي حوار مع “الأيام”، تحدث حبوب الشرقاوي، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، عن تفاصيل خيوط تقود إلى علاقة البوليساريو بالإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل والصحراء، وكذا عن التنسيق الأمني مع الجزائر والخلايا الإرهابية، وملفات أخرى.

الشرقاوي أفاد بأن فرقة مكافحة الجريمة المنظمة تمكنت خلال أكتوبر 2017 من تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في الاختطاف والاحتجاز وطلب الفدية والاتجار الدولي بالمخدرات، تبين بعد استكمال مجريات البحث مع عناصرها وإنجاز كافة المساطر، تورط قيادات عسكرية تابعة لما يسمى” جبهة البوليساريو” في عملية التهريب الدولي للمخدرات.

وأشار مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية إلى أن الخلية الإرهابية “جنود الخلافة في المغرب لولاية العيون”، التي قام المكتب المركزي للأبحاث القضائية في إطار مهامه بتفكيكها في 28 أبريل 2015، وهي موالية للتنظيم الإرهابي المسمى “داعش”، كان أفرادها الذين ينحدرون من العيون يخططون لتجهيز معسكر بمنطقة نواحي المدينة لإعلان تأسيس الخلافة.

رئيس الـ”أف بي آي” المغربي حبوب الشرقاوي أكد في الحوار ذاته عدم وجود تنسيق أمني مع الشقيقة والجارة الجزائر، وقال: “هذا طبعا يضر بالمنطقة ككل، ويعطي فرصة كبيرة للتنظيمات الإرهابية للتوسع والتفريخ وخدمة أجندتها وبسط نفوذها بحرية”.