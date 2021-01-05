رصيف الصحافة: جنود مغاربة يحررون محتجزين في إفريقيا الوسطى

مطالعة أنباء بعض الجرائد الخاصة بيوم الأربعاء من “الأحداث المغربية”، التي ورد بها أن القوات الملكية المسلحة نفذت مؤخرا عملية عسكرية لتحرير 25 فردا من قوات الأمن الداخلية والقوات المسلحة لإفريقيا الوسطى، بعد محاصرتهم لمدة 3 أيام في القاعدة العسكرية بباكوما من طرف ميليشيات مسلحة.
وجاء في “الأحداث المغربية”، كذلك، أن العديد من سكان جماعة حد السوالم ، نواحي الدار البيضاء، يشتكون من الطريق المتهالكة المنطلقة منطقة “سيرني” قرب مدرسة أولاد عباس والمتجهة إلى طريق مولاي التهامي؛ لأن هذه الطريق غير المعبدة سبق ملؤها بـ”التوفنة”، قبل أن تتحول إلى حفر وبرك مائية تعيق مرور السيارات والعربات وتؤثر على حالتها الميكانيكية.
وأضاف المنبر الورقي ذاته أن العبث امتد بهذه الطريق أكثر من ثلاث سنوات، دون أن تتدخل الجهات الوصية لإصلاحها والتخفيف من معاناة المواطنين ومستعمليها من سائقي السيارات والشاحنات.
“المساء” نشرت أن مكاتب تحصيل الديون ترهب المغاربة؛ فقد طالب عبد الله بووانو، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بتوقيف عمل مكاتب تحصيل الديون لكونها تشتغل خارج الإطار القانوني، وتهدد المواطنين بالمتابعة القضائية وإجراء حجوزات على جميع ممتلكاتهم ومداخيلهم وحساباتهم البنكية. من جانبها، نبهت النائبة البرلمانية، حياة بوفراشن، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، إلى المضايقات والابتزازات التي تتعرض لها الأسر من طرف شركات تحصيل الديون، من خلال ابتزازهم لإرغامهم على دفع ما بذمتهم، مع استغلال غير مقبول لبياناتهم الشخصية.
وتورد الجريدة ذاتها أن جائحة “كورونا” تهدد بإفلاس قطاع كراء السيارات. وتسعى وكالات كراء السيارات، التي يناهز عددها 10500 وكالة على الصعيد الوطني، إلى البحث عن سبل الخروج من الأزمة المالية الخانقة.
ونسبة إلى مصدر “المساء”، فإن أكثر من 60 في المائة من وكالات تأجير السيارات معرضة لخطر الإفلاس، إضافة إلى أن هناك حوالي 6000 قضية معروضة أمام المحاكم من أجل استرداد السيارات من طرف شركات التمويل.
في هذا الصدد، قال عبد الله أشنان، رئيس فيدرالية جمعيات كراء السيارات بالمغرب ورئيس جمعية أرباب وكالات كراء السيارات، في تصريح إعلامي، إن سوق كراء السيارات بالمغرب يمر بواحدة من أسوأ الفترات في تاريخه، مضيفا أن القطاع كان يعيش بالفعل في أزمة منذ نهاية سنة 2019، إلا أن الوباء ساهم في تعميق الأزمة وشل القطاع.
وكتبت “المساء”، كذلك، أن حميد شباط، رئيس المجلس الجماعي لمدينة فاس والأمين العام السابق لحزب الاستقلال، يحاول إعادة ترميم غيابه عن قلعته بفاس، إذ عاد إلى الظهور بين أحياء العاصمة العلمية في حملة انتخابية سابقة لأوانها، وكله أمل في عودة سياسية قد تعيده إلى الواجهة، تمكنه من إعادة ترميم ما ضيعته فترة غيابه عن مدينة فاس.
ونسبة إلى مصادر مهتمة بالشأن السياسي المحلي، فإن العمدة السابق لفاس سيواجه صعوبة كبيرة في إعادة تموقعه السياسي بالعاصمة العلمية، بعد أن طرأت تغييرات كبيرة على الخريطة السياسية.
ووفق المنبر ذاته، فإن التحركات السياسية لحميد شباط في مدينة فاس تسببت في مهاجمته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وجهت إليه انتقادات شديدة اللهجة، وتم تذكيره في إحدى التغريدات بجانب من ماضيه الأسود وجزء من أهم إنجازاته التي وصفت بالفاشلة قبل اندحاره التاريخي سنة 2015.
أما “أخبار اليوم”، فنشرت أن الغرفة الجنحية الاستئنافية التلبسية بمحكمة الاستئناف في مراكش أيدت الحكم الابتدائي القاضي بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم في حق كل من البلوغر المشهورة بلقب “كلامور” ومراسل جريدة إلكترونية وطنية ومالك وكالة لكراء السيارات الفارهة، المتابعين في حالة اعتقال احتياطي، على خلفية علاقتهم المفترضة بحسابات “حمزة مون بيبي”.
وجاء ضمن مواد المنبر الورقي ذاته أن ثمانية كتّاب مسرحيين يتبارون لنيل جوائز الهيئة العربية للمسرح؛ بينهم خمسة كتّاب في فرع الكبار، ويتعلق الأمر بـ:” الحفارون وقادة الهرب” لسعيد بودبوز، و”حاطب الليل” لأنس العاقل، و”شمس” لمحمد بودريقة، و”في حقيبتي خطوات لم تستعمل بعد” لأمال الرامي، و”متاهة” لمهدي حلباس؛ وثلاثة كتّاب في صنف الكتابة للأطفال، وتهم “جنة العميان” لمحمد العمراني، و”رحلة في دفتر” لعبد السميع بنصابر، و”ضيف على المستقبل” ليوسف الشاطر.
السيريلانكا أرسلت طائرات حربية للتقديم الدعم للقوات المغربية في عملية تحرير 25 عنصر من قوات الأمن الداخلي لإفريقيا الوسطى
تحية إجلال و تقدير لجنودنا الأبرار في كل مكان …
لقد سبق لوكالات كراء السيارات ان اهلكوا جيوب المواطنين بكراء السيارات بأكثر من 300 درهم لليوم… بالإضافة إلى شيك الضمان…. أليس هاذا اكبر منكر… الله يمهل ولا يهمل…هاؤلاء من أسباب ظهور الجائحة…والله اعلم….
يجب الاعتناء بالجندي المغربي و المتقاعدين أيضا… و لا ننسى القوات المساعدة… مع الأسف الشديد العسكري و المخزني تيعانيو
مزيد من تالق و نجاح للقواة. مسلحه الملكيه ولكل الذين يضحون بانفسهم من أجل استقرار الوطن رجال الأمن درك الملكيه القوة لمساعده وقايه مدنيه والاطر طبيه ممرضين صفوف الاماميه من أجل علاج مصابين بكوفيد لمرقم ب19… نشكر ملك المغرب وكل شرفا ونزها الوطن الدين يعملون من أجل صالح العام ام لمتلاعبين بالمال العام ولمسترزقين من ضهر شعب ومحرضين ولملبلبلين ومرتزقه ونفصالين واوباش وخونه داخل والخارج لاماكن لهم في أرض المغرب اعاثب الحزب الحاكم الدي غير جلدته وضحك عل ابنا الوطن بالدين ووو ليصل لمنابع لقرار نتيجه انتشار لبطاله الفقر الإجرام لنتحار طلاق تحريض عل مقاطعه شركات ليس في حب لمواطن او لمستهلك المغربي قدر ماهو تطاحن سياسي…وضرب اقتصاد الوطن وزياده في عدد لبطاله بعد تسريح آلاف عمال نعم المواطن المغربي مصلحته ان تزداد عدد شركات ولمستتمرين في لبلاد لان بطاله والاجرام في تزايد والقضيه الأكبر انهم فتحو طريق لتركيا ان تغزو المغرب فنيا ثقافيا اقتصاديا مقابل جوزات سفر لهم وتدريس أبنائهم بجامعات تابعه لادروغان انظر كم. من ملاير تيتنزف من خزينه دوله يستفد منه اتباع عشيقات لحزب في عز ازمه تمر منه ب
اللهم احفظ قواتنا المسلحة الملكية بكل تلاونها البرية الجوية البحرية الدرك الملكي
فوهة البندقية مغلقة ب شئ أصفر، على ماذا يسدد هذا الجندي…
شباط يا شباط اين الثروة يا سباط ؟ من اين لك بالاموال التي استثمرتها في تركيا ؟؟ لا ان تحيب عن السؤال قبل كل شيء فالشغب المغربي لن يسمح لك بتهريب المال العام الى الخارج واستثماره على هواك ثم العودة لاستحماره من جديد يجب ارجاع المال الى المغرب
نقول لفرنسا ماذا تفعل جنودكم بأفريقيا؟ الجواب:حماية المصالح الفرنسية والفرنسيين ومحاربة الإرهاب.وإذا طرحنا نفس السؤال على المسؤولين بالمغرب ماذا سيكون جوابهم؟
أينهم أنصار تازة قبل غزة . ما علاقة تازة بافريقيا الوسطى. أو الامر يخص وينطبق فقط على فلسطين.
إلى خريبكي منكرات المجتمع برمته من اسباب ضهور الجائحة إلا من رحم ربي.ان لم يكن بالطمع مثل أصحاب كراء السيارات يكن بقتل قطاع الطرق للمواطنين أو المواطنين أنفسهم من شتى المنكرات التي يرتكبونها مثل السرقة والكذب والغش والنفاق والاغتصابات والفساد وما غير ذلك من المحرمات التي حرمها الله فلا تلصق اسباب ضهور الجائحة بفئة واحدة دون غيرها.نحن لسنا ملائكة.كلنا مشتركين في ضهورها بدون إستتناء بسبب منكراتنا إلا من رحم ربي ومن مازالت عنده زرة التقوى من الله وعوض أن تتعرض ونرجع إلى الله نتهم غيرنا كأننا نحن لا نقوم بالذنوب.كلنا في سلة واحدة كما يقول إخواننا المصريين
حميد شباط كان عليه أن يترشح بتركيا أما فاس كبيرة عليك و اهل فاس عاق بيك فكفى من النفاق السياسي والكذب باسم الإصلاح والتغيير والديمقراطية المزعومة عندك يا منافق
العز والنصر للجنود المغاربة الشجعان، نتمنى من الجنود المغاربة ان يحرروا الشعب الجزائري المغلوب على امره من العصابة الحاكمة ، وكذلك نتمنى من جنودنا ان يحرروا المغاربة المحتجزين في تندوف ، اني اعتز بجنسيتي المغربية،
تحية تقدير و اجلال لقواتنا المسلحة الملكية
انا مغربي وأفتخر. انا ملكي وأفتخر. انا مغربية افتخر بالشعب المغربي. وانا مغربي وأفتخر بالقوات المسلحة الملكية الرائعة.
انا اريد من نظام عصابة العسكر الجزائري الفاشي ان يعطيني مثال على دور إنساني او اممي او حتى حربي في مواجهة مع جهة ما اعطوني و لو مثال واحد. وتعجبوننا بالتسميات الجيش الوطني الشعبي المنطقة كذا والمنطقة كذا. حتى الإرهاب الذي يهز بعض الأماكن في الجزائر لم يتمكن الجيش من اي فعل يذكر كان لصاله.
و بدون حياء يتكلمون عن الجيش الملكي بأنه جيش احتلال و و و.
أسالوا منظمة الأمم المتحدة عن الأدوار الأمنية التي لعبها ويلعبها المغرب.
نعم أينما كان المغرب فهو صمام أمان و أينما كانت الجزائر فهي السوسة التي تفرق و تدمر ولكن لا تدمر إلا نفسها.